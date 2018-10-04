Столтенберг: Горбачёву не обещали нерасширения НАТО на Восток
Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал интервью «Русской службе BBC», где сделал заявление, по которому можно судить о степени сочетания в Столтенберге лжи и некомпетентности. Комментируя договорённости Запада и СССР по объединению Германии, Столтенберг коснулся вопросов обещаний сторон. Речь зашла об устных обещаниях в адрес тогдашнего руководителя СССР со стороны европейских и заокеанских коллег о «нерасширении НАТО на Восток».
Как известно с тех пор прошло уже несколько волн расширений Североатлантического военного блока. При этом журналист «Би-Си-Си» Пётр Козлов отметил, что об этом говорил и президент России Владимир Путин.
По словам Столтенберга, который пытается противоречить воспоминаниям участников той встречи Горбачёва и западных лидеров, «НАТО не могло обещать Горбачёву нерасширение, так как НАТО расширяется исключительно демократическим путём».
Из заявления Столтенберга, которое свидетельствует об изворотливости говорящей головы НАТО (цитата «Би-Би-Си»):
«Аргументация» Столтенберга:
Далее генсек НАТО в очередной раз заявил, что расширение НАТО на Восток не направлено против России, и добавил, что «Россия должна перестать воспринимать это как акт агрессии против себя».
Но как же быть, например, с Черногорией, где, как показывают социологические опросы, лишь треть граждан выступала за присоединение к блоку НАТО? Где референдум? Куда подевались демократические принципы альянса, когда Черногорию втаскивали в свой состав?
Другой вопрос: почему, призывая Россию не считать расширение НАТО агрессией, тот же Столтенберг неоднократно высказывался о размещении «Искандеров» в Калининградской области как об акте агрессии в отношении прибалтийских стран НАТО?
Жаль, этих вопросов на «Би-Би-Си» Столтенбергу не задали.
Как известно с тех пор прошло уже несколько волн расширений Североатлантического военного блока. При этом журналист «Би-Си-Си» Пётр Козлов отметил, что об этом говорил и президент России Владимир Путин.
По словам Столтенберга, который пытается противоречить воспоминаниям участников той встречи Горбачёва и западных лидеров, «НАТО не могло обещать Горбачёву нерасширение, так как НАТО расширяется исключительно демократическим путём».
Из заявления Столтенберга, которое свидетельствует об изворотливости говорящей головы НАТО (цитата «Би-Би-Си»):
Таких обещаний не было. Не могло быть так, чтобы большие страны пообещали что-то от лица маленьких.
«Аргументация» Столтенберга:
НАТО расширяется путём демократических решений государств, которые хотят присоединиться к альянсу. Каждая страна вправе выбирать свой путь. Сама мысль о том, что крупные игроки могут принимать решения за независимые европейские государства, нарушает фундаментальный принцип суверенитета и право на самоопределение.
Далее генсек НАТО в очередной раз заявил, что расширение НАТО на Восток не направлено против России, и добавил, что «Россия должна перестать воспринимать это как акт агрессии против себя».
Но как же быть, например, с Черногорией, где, как показывают социологические опросы, лишь треть граждан выступала за присоединение к блоку НАТО? Где референдум? Куда подевались демократические принципы альянса, когда Черногорию втаскивали в свой состав?
Другой вопрос: почему, призывая Россию не считать расширение НАТО агрессией, тот же Столтенберг неоднократно высказывался о размещении «Искандеров» в Калининградской области как об акте агрессии в отношении прибалтийских стран НАТО?
Жаль, этих вопросов на «Би-Би-Си» Столтенбергу не задали.
- Использованы фотографии:
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