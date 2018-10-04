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Столтенберг: Горбачёву не обещали нерасширения НАТО на Восток

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал интервью «Русской службе BBC», где сделал заявление, по которому можно судить о степени сочетания в Столтенберге лжи и некомпетентности. Комментируя договорённости Запада и СССР по объединению Германии, Столтенберг коснулся вопросов обещаний сторон. Речь зашла об устных обещаниях в адрес тогдашнего руководителя СССР со стороны европейских и заокеанских коллег о «нерасширении НАТО на Восток».




Как известно с тех пор прошло уже несколько волн расширений Североатлантического военного блока. При этом журналист «Би-Си-Си» Пётр Козлов отметил, что об этом говорил и президент России Владимир Путин.

По словам Столтенберга, который пытается противоречить воспоминаниям участников той встречи Горбачёва и западных лидеров, «НАТО не могло обещать Горбачёву нерасширение, так как НАТО расширяется исключительно демократическим путём».

Из заявления Столтенберга, которое свидетельствует об изворотливости говорящей головы НАТО (цитата «Би-Би-Си»):
Таких обещаний не было. Не могло быть так, чтобы большие страны пообещали что-то от лица маленьких.


«Аргументация» Столтенберга:
НАТО расширяется путём демократических решений государств, которые хотят присоединиться к альянсу. Каждая страна вправе выбирать свой путь. Сама мысль о том, что крупные игроки могут принимать решения за независимые европейские государства, нарушает фундаментальный принцип суверенитета и право на самоопределение.


Далее генсек НАТО в очередной раз заявил, что расширение НАТО на Восток не направлено против России, и добавил, что «Россия должна перестать воспринимать это как акт агрессии против себя».

Но как же быть, например, с Черногорией, где, как показывают социологические опросы, лишь треть граждан выступала за присоединение к блоку НАТО? Где референдум? Куда подевались демократические принципы альянса, когда Черногорию втаскивали в свой состав?

Другой вопрос: почему, призывая Россию не считать расширение НАТО агрессией, тот же Столтенберг неоднократно высказывался о размещении «Искандеров» в Калининградской области как об акте агрессии в отношении прибалтийских стран НАТО?

Жаль, этих вопросов на «Би-Би-Си» Столтенбергу не задали.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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34 комментария
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  1. Бомба
    Бомба Сегодня, 17:35
    +6
    Может поверим?
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 17:42
      +17
      Цитата: Бомба
      Может поверим?

      Поверили в 90-х ..Меченый падла все и всех сдал и страну в смуту вверг..

      Милошевич ,хоть покаялся перед смертью ..
      1. Старый булка
        Старый булка Сегодня, 17:48
        +4
        Цитата: Дед Пихто
        Цитата: Бомба
        Может поверим?

        Поверили в 90-х ..Меченый падла все и всех сдал и страну в смуту вверг..

        Милошевич ,хоть покаялся перед смертью ..

        Все правильно написал. Подпишусь под "каждым" словом!
      2. Vladimir 5
        Vladimir 5 Сегодня, 18:28
        +5
        Дед Пихто С.Милошевич не покаялся, он добровольно сел в Гаагскую тюрьму, чтоб на процессе показать всю сущность событий и подлости запада. Вот боясь этого процесса С.Милошевича и отравили в тюрьме и никто не понйёс наказания, даже расследование смяли и закрыли,- этим видна ещё одна подлость запада против славян...
        1. Separ
          Separ Сегодня, 18:59
          0
          Не только славян, но и НЕкатоликов..
      3. Серж Горелый
        Серж Горелый Сегодня, 19:16
        0
        Обманули дурачка на четыре кулачка...
    2. гаррет
      гаррет Сегодня, 17:42
      +1
      согласен, эльфы не могут врать!
    3. kjhg
      kjhg Сегодня, 17:42
      +9
      Янукович тоже поверил им и подписал письменные договоренности под гарантии Европы, а на следующий день еле ноги унес из Киева, а затем и из Украины, иначе с ним сделали бы то же, что и с Каддафи. Вывод: подписывая с Западом договоренности нужно всегда иметь в виду, что при удобном случае они нас сразу кинут и будут мычать что то невразумительное, что это особенный случай.
    4. Законопослушный Гражданин
      Законопослушный Гражданин Сегодня, 17:44
      +8
      Цитата: Бомба
      Может поверим?

      Нет.Не будем верить.
      - Сфера полномочий НАТО ни на дюйм не продвинется на Восток, — написал Бейкер.
      Можно даже провести графологическую экспертизу. Она наверняка докажет — подлинность этих обещаний.
      И этого тоже недостаточно? Хорошо. Открываем книгу спецсоветника Госсекретаря США по постсоветскому пространству Строуба Тэлботта и американского политолога Майкла Бешлосса. Там опубликованы протоколы соглашений Горбачёва с американскими представителями. Среди них - обязательства министра обороны США Роберта Макнамара (теперь уже бывшего, конечно) не расширять НАТО в сторону Москвы:
      - Соединенные Штаты обязались никогда не расширять НАТО на восток, если Москва согласится на объединение Германии, - это слова Макнамара.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:48
        +6
        Нормально так, меченого развели как .... только это ... ещё и страну подставить.
        Обещали не обещали, ха,ха, с запада всегда одно враньё на Русь валило, да от - ребье всякое.
        Редкие исключения только подтверждают правила!
        1. андрей юрьевич
          андрей юрьевич Сегодня, 17:50
          +15
          я могу понять Столтенберга,это,его работа...но скотину горбачёва...не пойму и не прощу.... в аду встречу-наваляю... я-металлург, у меня гарантированный карьерный рост в Преисподней,а это значит-"меченому"-хана...буду жечь его в три смены,снова и снова !
          1. Дед Пихто
            Дед Пихто Сегодня, 17:57
            +4
            Цитата: андрей юрьевич
            не пойму и не прощу.... в аду встречу-наваляю...

            Да ладно Юрьевич, там есть кому с ним разобраться будет, эта меченная жаба живучая и еще из за границы пытается нас в России поучать жизни..ВСЕ его ненавидят и даже либерасты наши и ненаши презирают ..Это судьба всех предателей . soldier
          2. rocket757
            rocket757 Сегодня, 18:25
            +2
            soldier у меня и к советским вождям претензии не малые, но последышей, продавших, чуть не угробивших мою страну н... , нет даже ненавидеть не могу, это ещё заслужить надо, это просто грязь, налипшая на подошвах ... бе, бе, бе , отряхнуть скорее и идти дальше!
            Но не забывать никогда, шоб не вляпаться снова.
          3. mavrus
            mavrus Сегодня, 18:53
            +5
            Меченый про дypaк, и предателем стал от собственной глyпocти. А вот трехпалый алкаш это иyдa идейный, до последней клеточки.
          4. Separ
            Separ Сегодня, 19:01
            +2
            Говорят на чугунной сковородке неплохо жариться
  2. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 17:36
    +2
    Горбачёву не обещали нерасширения НАТО на Восток

    Я чуть чаем не поперхнулся...Ай да запда ай да прохвосты..!
    Милошевича вспомнил сразу покойника ..
    1. семург
      семург Сегодня, 19:31
      0
      Цитата: Дед Пихто
      Горбачёву не обещали нерасширения НАТО на Восток

      Я чуть чаем не поперхнулся...Ай да запда ай да прохвосты..!
      Милошевича вспомнил сразу покойника ..

      Столтенбергу нужно было сказать что устные обещания были даны СССР в лице его руководителя Горбачеву. РФ такое не обещали. hi а то дед Пихто в прошлой жизни Михан горячим чаем давится . laughing
  3. faiver
    faiver Сегодня, 17:37
    +2
    расширение НАТО на Восток не направлено против России
    - если говорить что соль сладкая, от слов она таковой не становится...
  4. impostor
    impostor Сегодня, 17:47
    +3
    Зато они ему точно обещали гарантии личной безопасности за предательство и безбедную старость в европе
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 17:54
      +2
      Цитата: impostor
      Зато они ему точно обещали гарантии личной безопасности за предательство и безбедную старость в европе

      да и остальным ушлёпкам тоже...эльцынцентры....
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 18:03
      +2
      Цитата: impostor
      Зато они ему точно обещали гарантии личной безопасности за предательство и безбедную старость в европе

      Да уж , так стыдно и противно мужики ,вспоминая времена иуды меченного..
      Вот посмотрите ..Слабонервных и ветеранов ВОВ прошу не смотреть (опасно для сердца и нервной ситемы)
  5. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 17:51
    +4
    "Сдал горбач твою Родину сынок! Чтоб тусоваться на Западе красиво!" К/х "Брат-2".
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 18:04
      +1
      Цитата: Дмитрий Потапов
      "Сдал горбач твою Родину сынок! Чтоб тусоваться на Западе красиво!" К/х "Брат-2".

      ну хоть Крым то,не сдали...(по фильму)
  6. Jerk
    Jerk Сегодня, 17:51
    +1
    Хайли лайки, тля.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 18:01
    +3


    Помним ,помним !
    А еще 65-й Государственный секретарь США Колин Пауэлл рекламировал стиральный порошок с трибуны ООН.Только результатом этой рекламы стали бомбардировки Ирака
  8. kefan
    kefan Сегодня, 18:01
    +4
    Один патологический лжец, другой просто предатель, гореть им обоим в аду am
    1. Фил77
      Фил77 Сегодня, 18:23
      0
      Уважаемые форумчане!А чего собственно на этого генсека НАТО волну гнать?Человек просто делает свою работу и судя по результатам делает её неплохо.Нае.Обманули кого?пятнистого.на смену ему пришёл кто?Алкаш,вот они на пару всю страну и про.свели к нулю.А где были товарищи из политбюро,из компетентных органов,кто позволил развалить Великую страну?!А сейчас у власти ВВП и мы постоянно только оправдываемся,в компании то у него есть матёрые профи,или только лично преданные?
      1. андрей юрьевич
        андрей юрьевич Сегодня, 19:04
        0
        Цитата: Фил77
        Нае.Обманули кого?пятнистого.на смену ему пришёл кто?Алкаш,вот

        продолжайте,мне интересно...а дальше ? стерхер,сенсэй,щукарь,подводник,лётчик...кто?
        1. Фил77
          Фил77 Сегодня, 19:18
          0
          Лучший друг тех кто будет получать пенсию на 5 лет позже,если доживёт?! hi
  9. Комментарий был удален.
  10. 30 вис
    30 вис Сегодня, 18:40
    +1
    Не Верь ! Не бойся ! Не проси ! Вроде зековская поговорка . А для внешней политики верна ... Мировая мораль мало чем отличается от волчьих законов зоны !
  11. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 18:44
    +1
    Мишке не бухать надо было и брюлики для Раи покупать за взятки, а подписать договора о нерасширении НАТО на Восток..Но увы, имеем то, что имеем..
  12. faterdom
    faterdom Сегодня, 18:56
    +3
    так как НАТО расширяется исключительно демократическим путём

    А-а, вон оно чо, Михалыч!
  13. DigitalError
    DigitalError Сегодня, 19:33
    0
    Обещать - не значит жениться. Развратник капитализм сделал свое грязное дело, совратив социализм.
  14. keeper03
    keeper03 Сегодня, 19:57
    0
    Тьфу на вас ! Тьфу на вас ещё раз ! (с) angry