Волкер: Россия ничего не получит на Украине, кроме "больших потерь"
Москва получит большие потери, если попытается "захватить" новые территории на Украине, заявил специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер украинскому изданию УНИАН.
Отвечая на вопросы журналистов, Волкер в частности заявил, что России надо дать понять, что она больше ничего не получит на Украине. Новая агрессия Москвы будет сдерживаться всеми силами, что приведет к большим потерям русских, как и нынешняя агрессия приведет их только к затратам.
Он отметил позитивные изменения в украинской армии по сравнению с 2014 годом и добавил, что российской армии придется теперь платить дополнительную цену за агрессию против Украины, тем более что Соединенные Штаты и другие страны оказывают поддержку вооруженным силам Украины, поставляя противотанковые ракетные комплексы и системы по борьбе со снайперским огнем, привлекают советников и организуют подготовку военнослужащих ВСУ.
Кроме этого Волкер поздравил Порошенко, Парубия и депутатов Рады с продлением закона об особом статусе Донбасса. По его словам Украина продолжает вносить свой вклад в построение мира на земле Донбасса, в отличии от России, которая, по мнению Волкера, несет только войну на украинскую землю.
Отвечая на вопросы журналистов, Волкер в частности заявил, что России надо дать понять, что она больше ничего не получит на Украине. Новая агрессия Москвы будет сдерживаться всеми силами, что приведет к большим потерям русских, как и нынешняя агрессия приведет их только к затратам.
Он отметил позитивные изменения в украинской армии по сравнению с 2014 годом и добавил, что российской армии придется теперь платить дополнительную цену за агрессию против Украины, тем более что Соединенные Штаты и другие страны оказывают поддержку вооруженным силам Украины, поставляя противотанковые ракетные комплексы и системы по борьбе со снайперским огнем, привлекают советников и организуют подготовку военнослужащих ВСУ.
Кроме этого Волкер поздравил Порошенко, Парубия и депутатов Рады с продлением закона об особом статусе Донбасса. По его словам Украина продолжает вносить свой вклад в построение мира на земле Донбасса, в отличии от России, которая, по мнению Волкера, несет только войну на украинскую землю.
- Использованы фотографии:
- УНИАН
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