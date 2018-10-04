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Волкер: Россия ничего не получит на Украине, кроме "больших потерь"

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Москва получит большие потери, если попытается "захватить" новые территории на Украине, заявил специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер украинскому изданию УНИАН.

Волкер: Россия ничего не получит на Украине, кроме "больших потерь"



Отвечая на вопросы журналистов, Волкер в частности заявил, что России надо дать понять, что она больше ничего не получит на Украине. Новая агрессия Москвы будет сдерживаться всеми силами, что приведет к большим потерям русских, как и нынешняя агрессия приведет их только к затратам.

Он отметил позитивные изменения в украинской армии по сравнению с 2014 годом и добавил, что российской армии придется теперь платить дополнительную цену за агрессию против Украины, тем более что Соединенные Штаты и другие страны оказывают поддержку вооруженным силам Украины, поставляя противотанковые ракетные комплексы и системы по борьбе со снайперским огнем, привлекают советников и организуют подготовку военнослужащих ВСУ.

Кроме этого Волкер поздравил Порошенко, Парубия и депутатов Рады с продлением закона об особом статусе Донбасса. По его словам Украина продолжает вносить свой вклад в построение мира на земле Донбасса, в отличии от России, которая, по мнению Волкера, несет только войну на украинскую землю.
Использованы фотографии:
УНИАН
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39 комментариев
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  1. kefan
    kefan Сегодня, 18:07
    +10
    Какая же отвратительная и наглая простите, рожа у него!
    1. Неплохой
      Неплохой Сегодня, 18:11
      +5
      Ну ему, как куратору, что-то говорить нужно, а челяди только внимать его речам и аплодировать.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:32
        +2
        Цитата: Неплохой
        Ну ему, как куратору, что-то говорить нужно, а челяди только внимать его речам и аплодировать.

        Привет hi . Волкер, как куратор США, провалил всё, что можно на Украине. А, челядь его там, понимать будет, когда он на голову кастрюлю оденет.
        1. Ять
          Ять Сегодня, 18:39
          -5
          Да, да, мы это уже 4 года слышим - Украина разваливается, армия бежит, техника передвигаться не может, Штаты от неё отвернулись.... Вот это вся цена хитропланов Вашего любимого Путина.и его дружков-олигархов.
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 18:44
            +5
            Цитата: Ять
            Да, да, мы это уже 4 года слышим - Украина разваливается, армия бежит, техника передвигаться не может, Штаты от неё отвернулись.... Вот это вся цена хитропланов Вашего любимого Путина.и его дружков-олигархов.

            Непонятно, зачем же тогда тут крутитесь и нас слушаете? Живите себе, в сласть, в вашими Штатами, "добропорядочными" олигархами и не менее любимым Порошенко.
            1. Rusland
              Rusland Сегодня, 19:06
              +2
              Гена, приветствую дружище hi А у него (Ять) своего мнения нет и не существовало изначально, вот он и вещает от множественного лица (Мы). smile
          2. Неплохой
            Неплохой Сегодня, 18:54
            +3
            Цитата: Ять
            Да, да, мы это уже 4 года слышим - Украина разваливается, армия бежит, техника передвигаться не может, Штаты от неё отвернулись.... Вот это вся цена хитропланов Вашего любимого Путина.и его дружков-олигархов.

            Как-то начинаете свой жизненный путь на ВО дохленько, здесь и без Вас хватает стональщиков.
        2. хрыч
          хрыч Сегодня, 18:43
          +1
          Цитата: Теренин
          провалил всё, что можно на Украине

          Главный провал, что РФ не оккупировала Украину, чего добивалась эта кодла, сейчас раскручивается церковный раскол, с возможным захватом бандерлогами Киево-Печерской и Почаевских лавр. Если это произойдет то это может вынудить Путина вмешаться, как изображающего православного. Так или иначе, скоро выборы на Украине и там многое решится.
        3. Неплохой
          Неплохой Сегодня, 18:45
          +2
          Цитата: Теренин
          Цитата: Неплохой
          Ну ему, как куратору, что-то говорить нужно, а челяди только внимать его речам и аплодировать.

          Привет hi . Волкер, как куратор США, провалил всё, что можно на Украине. А, челядь его там, понимать будет, когда он на голову кастрюлю оденет.

          Добрый вечер hi
          С кастрюлью это в точку, есть коронованные особы, а будет кастрюлированный куратор smile
      2. майор Юрик
        майор Юрик Сегодня, 18:44
        +2
        Цитата: Неплохой
        Ну ему, как куратору, что-то говорить нужно, а челяди только внимать его речам и аплодировать.

        Хочется поздравить волкерюгу с удачной, и задёшево, покупкой банды убийц и мародёров, впрочем без перспектив долгого существования! Кушай наздоровье! am
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 19:00
      +1
      А никто этого 150-сантиметрового очкарика уже не слушает, даже Трамп отказывается с ним встречаться, день-на-день даст старик Дональд пинка под зад и будет ушлёпок Курт писать на пенсии книжку о том какие гидроцефалы руководят укрохунтойlaughing.
  2. андрей юрьевич
    андрей юрьевич Сегодня, 18:07
    +9
    гитлер так же говорил...застрелился потом...одна челюсть осталась...
  3. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 18:08
    +1
    Не вам нас учить , что делать с "братьями" ...Мы сами разберемся ,по братски ,за закрытыми дверями !
    Дайте время падлы .!
    1. д^Амир
      д^Амир Сегодня, 18:44
      +2
      писал уже - не вчера началось и не завтра закончиться!!!
  4. молчу молчу
    молчу молчу Сегодня, 18:08
    +2
    Ничего, когда нийбудь он подавится своей ложью, насмерть...
    1. Black Sniper
      Black Sniper Сегодня, 18:37
      +1
      Для янки ложь норма жизни, так что вря-ли подавится hi
    2. Ять
      Ять Сегодня, 18:41
      0
      Он подавится - найдётся другой. Пока из Кремля будут безучастно взирать на преступления украинской хунты ничего не изменится.
  5. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 18:14
    +5
    Американцы увидели шанс, инвестировали в Майдан 5 милиардов кровных ихних пенсионеров. В резултьтате получили то, что хотели - братья стреляют в братьев, на границе России, а только примут Украину в НАТО и утыкают все радарами и базами.

    Русские, где спали, спрашивается в задаче? Инвестировали в украинский олигархат, вместо в украинцев?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 18:40
      +4
      Цитата: Keyser Soze
      Русские, где спали, спрашивается в задаче? Инвестировали в украинский олигархат, вместо в украинцев?

      А Вы где спали любезный, в Болгарии что ли, когда Вашей страной подтирался все кому не лень.
      Теперь у Вас и базы НАТО есть и базы США и это при том что Россия в Ваших олигархов не инвестировала. Так что, не надо умничать коль сами у себя в доме ничего сделать не можете.
      1. Keyser Soze
        Keyser Soze Сегодня, 19:04
        +2
        Ошибка уважаемый Кредо - вы просто плохо осведомлены. Ооооочень немалая часть современной болгарской промышлености ето собственость русского олигархиата. Нам ето не мешает - платят налоги, все ОК. А платят ли они налоги в вашу казну - вот ето не знаю. Ето вашей налоговой разбиратся.
  6. Не либероид Русский
    Не либероид Русский Сегодня, 18:16
    0
    да эти любители халявы сами скоро проситься начнутся... только кому они зачем нужны, с их менталитетом... любители поскакать
  7. Сергей39
    Сергей39 Сегодня, 18:16
    -2
    Да ни кто не будет захватывать территории на Украине. Рано или поздно он сами вернутся домой.
    Так же как и Крым.
    1. mavrus
      mavrus Сегодня, 18:44
      0
      Кому дом Россия, кому Венгрия, а остальным польская цэевропа.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:18
    0
    А если покопаться? Мож оно специализацию на подкованного и проходило, только похоже по верхам скакал и выше в итоге коверный, клоун!
    Оно думает шо нас предупредило, испугало, ха, ха и ещё раз ха!
  9. Комментарий был удален.
  10. Комментарий был удален.
  11. prior
    prior Сегодня, 18:24
    +1
    Очень рад за волкеров и европейцев. Они приобрели себе отличный гемор_рой под названием Украина.
    Даже любопытно, что и сколько они предложат России, после того как поймут что приобрели!
    Осталось подождать....
  12. parusnik
    parusnik Сегодня, 18:25
    +3
    Так вот ты какой настоящий президент Украины...,грешным делом наивно думал, что Потрошенко..
  13. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 18:37
    +1
    Ты это индейцам расскажи в резервациях...
  14. keeper03
    keeper03 Сегодня, 18:37
    +1
    Волкер, ты от имени США гутаришь или от имени окраины ?! request Тебе кто вообще слово дал ?! no Сидел бы, да помалкивал, а то штаты получат большие потери ! yes angry soldier
  15. Антоха
    Антоха Сегодня, 18:38
    +1
    В случае потерь России, этого хрена надо изловить и казнить отдельно.
  16. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 18:43
    0
    Волкер прав. Сначала надо крылатыми ракетами. Потом кассетными боеприпасами. Потом артиллерией и ударными вертолётами. А уж потом только захватывать тех, кто повыше руки поднял. А иначе лучше и совсем не начинать.
  17. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 18:49
    0
    Как любят, всё-таки, разные волколаки чужие расходы считать! Одни, видете-ли газ задорого покупают (не у них), другие вооружения (тоже не у них), третьи политику (неподконтрольную им) ведут. Совсем гегемона не уважают. Бяда!
  18. HAM
    HAM Сегодня, 19:03
    +1
    : похоже, уже янкам надоело впустую вбухивать деньги в проект "незалежной"- нет отдачи,поэтому с нетерпением подначиваивают померяться ...ськами.в результате-опять кормить ненасытную ораву,нет уж,янки, взялись кормить-кормите до сдыху..
  19. gla172
    gla172 Сегодня, 19:09
    0
    Хотят ли русские войны?

    Спросите вы у тишины

    Над ширью пашен и полей,

    И у берёз и тополей.

    Спросите вы у тех солдат,

    Что под берёзами лежат,

    И вам ответят их сыны -

    Хотят ли русские,

    Хотят ли русские,

    Хотят ли русские войны!

    Не только за свою страну

    Солдаты гибли в ту войну,

    А чтобы люди всей земли

    Спокойно ночью спать могли.

    Спросите тех, кто воевал,

    Кто нас на Эльбе обнимал,-

    Мы этой памяти верны.

    Хотят ли русские,

    Хотят ли русские,

    Хотят ли русские войны!

    Да, мы умеем воевать,

    Но не хотим, чтобы опять

    Солдаты падали в бою

    На землю горькую свою.

    Спросите вы у матерей,

    Спросите у жены моей,

    И вы тогда понять должны -

    Хотят ли русские,

    Хотят ли русские,

    Хотят ли русские войны!
  20. 1536
    1536 Сегодня, 19:12
    +1
    А Россия что-то хочет получить? Разве что мумию какого-нибудь редкого американца для кунцкамеры в Петербурге? Редкий экспонат с Украины.
  21. aybulat
    aybulat Сегодня, 19:16
    0
    Ну если янки будут участвовать в войне против Новороссии, СГА получат гору трупов из своих вояк.
  22. изя топ
    изя топ Сегодня, 19:33
    0
    ой,кто здесь....
  23. DPN
    DPN Сегодня, 19:43
    0
    Россия потеряла Украину в 2014 году ,там был революционный подъём ,сейчас ничего этого нет,и детки уже подросли ,которые не навидят Россию и население по взрослее подчистили. Да и наши телешоу кроме раздражения и запугивания ничего не вызывают
  24. NG inform
    NG inform Сегодня, 19:47
    0
    Американцы будут сражаться с Россией до последнего украинца.
  25. Zubr
    Zubr Сегодня, 19:53
    0
    Отвечая на вопросы журналистов, Волкер в частности заявил, что России надо дать понять, что она больше ничего не получит на Украине.

    Извините меня браться славяне, но сейчас выскажусь и не в очень хорошем ключе.
    И нафик бы нам она не нужна, вернее её уже никто не хочет, в том состоянии котором Украина находится.
    Когда всё, что можно разорили, угробили экономику, продали земли за бугор, ЦРУшникам продали все секреты относительно наших носителей ядерного щита. Едрёна матрёна, это если сейчас то, что осталось от Украины и её экономики войдёт в состав РФ, это несколько десятков триллионов рублей на восстановление экономики и инфраструктуры. Простите меня великодушно, за здоровый цинизм.