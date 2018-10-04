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США: Эта семёрка русских разведчиков взламывала всё - от FIFA до Westinghouse

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Их разыскивает ФБР». Такие плакаты в стилистике времён дикого Запада или фильмов Квентина Тарантино сегодня продемонстрировали в США. На плакатах 7 фотографий, подписи к которым говорят, что все эти люди – «представители российской разведки». Данные - на сайте.

Ранее в новостном материале на нашем информационно-аналитическом портале публиковались сводки о том, что министр обороны Нидерландов обвинила 4-х россиян якобы в причастности к взлому сервера ОЗХО. В США решили пойти ещё дальше и обвинили в общей сложности семерых граждан России в причастности к целой «серии взломов» и их попыток.


Помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Демерс заявил, что все эти россияне являются офицерами российской армии и имеют прямую причастность к осуществлению хакерских атак на (загибаем пальцы) Организацию по запрещению химического оружия, Всемирную антидопинговую ассоциацию, производителя ядерного топлива Westinghouse, Международную федерацию футбола (FIFA), голландскую избирательную комиссию и другие структуры и ведомства.

А часовню тоже...

Джон Демерс:
Они действовали с целью отомстить все критикам России и изменить мнение общественности в пользу России.


США: Эта семёрка русских разведчиков взламывала всё - от FIFA до Westinghouse


Далее перечисляются фамилии «разведчиков»:
Дмитрий Бадин, Артём Малышев, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков и Олег Сотников.


Самому младшему 27 лет, самому старшему - 46.

Эта «великолепная семёрка», как пытаются утверждать в США и в других странах Запада, обладала настолько феноменальными способностями и возможностями, что могла себе позволить взламывать буквально всё, к чему прикасается рука.

При этом повисал в воздухе вопрос: если эти люди – хакеры, для какой цели они летали в те страны, где что-то впоследствии взламывали. На это пытается ответить американский Минюст:
Чаще всего взломы осуществлялись непосредственно с территории России. Но если удалённо взломать сеть не получалось, или если доступ оставался ограниченным, то они выезжали на место и осуществляли взлом уже там. Это нужно было для более близкого доступа к коммуникациям.


Далее заявлено, что они «имели при себе сложное оборудование для взлома». И где же оно у них было? Привезли с собой через границу, задекларировав как «детские игрушки», или заказывали на местах через сайт «АлиЭкспресс»?

Дальнейшее заявление и вовсе отдаёт полным маразмом:
Российские разведчики селились в гостиницах неподалёку от объектов взлома, получали пароли от гостиничных сетей Wi-Fi, через которые и выходили на сети интересующих их организаций.


В МИД России все эти заявления назвали примером крайней степени мракобесия отдельных западных стран.

И, пользуясь случаем, Украина предложила исключить Россию из Совбеза ООН "за кибератаку на серверы ОЗХО". Очередная спланированная антироссийская акция Запада с привлечением карманных режимов.
Автор:
Володин Алексей
Использованы фотографии:
Минобороны Нидерландов
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35 комментариев
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  1. DigitalError
    DigitalError Сегодня, 18:35
    +5
    А у вас негров вешают (с). И омерзительные восьмерки тоже у вас. У нас - великолепные семерки laughing
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 18:42
      +3
      США: Эта семёрка русских разведчиков взламывала всё - от FIFA до Westinghouse
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 18:48
        +1
        А я горжусь за Россию ! Даже во времена СССР нас так не боялись и уважали большинство стран мира ..
        Видать чувствуют свою вину за развал и ограбление СССР ..
        Мы стали другими и уже не связаны идеологией . А месть ,это блюдо холодное должно быть ! hi
        1. Васян1971
          Васян1971 Сегодня, 18:52
          -2
          Цитата: Дед Пихто
          Даже во времена СССР нас так не боялись

          Да не боятся, а травят, ибо знают, что ответки не дождутся. Не СССР же!
          1. Тралл
            Тралл Сегодня, 19:19
            0
            На фото по чёрной коробке на голове легко опознать Чепигу-Боширова.
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 19:20
              0
              Ну можно было гордится, только чем? Там на западе такие лохи в компЮтерной безопасности, шо расковырять их сможет даж троглодит тупой .... и шавки разные подгавкивают, это ваще прикол!
              1. LSA57
                LSA57 Сегодня, 19:26
                +1
                Цитата: rocket757
                Там на западе такие лохи в компЮтерной безопасности,

                не безопасность, а проходной двор am
            2. LSA57
              LSA57 Сегодня, 19:25
              +1
              Цитата: Тралл
              На фото по чёрной коробке на голове легко опознать Чепигу-Боширова.

              не путаете? а мне кажется это Анна Чапмен request
            3. Дед Пихто
              Дед Пихто Сегодня, 19:33
              0
              Цитата: Тралл
              На фото по чёрной коробке на голове легко опознать Чепигу-Боширова.

              Один из них Михан... wink
          2. Дед Пихто
            Дед Пихто Сегодня, 19:42
            0
            Цитата: Васян1971
            Цитата: Дед Пихто
            Даже во времена СССР нас так не боялись

            Да не боятся, а травят, ибо знают, что ответки не дождутся. Не СССР же!

            Да не СССР , вы правы , но нас раздавили фактически и уже "победу трубили" (медаль даже выпустили)))) ..
            А тут Россия поднялась резко и даже условия свои начинает диктовать . Парадокс русской души и здесь не Путина только заслуга ( он понял ,просто , что пик настал и начнется и спас мир буржуев ..) )))) Что то меня понесло "не в ту степь.." Ну поняли короче. bully
      2. DigitalError
        DigitalError Сегодня, 18:52
        0
        К сожалению, нет, а следовало бы - нулевой час всемирного времени по-прежнему "проходит" через [велико]Британию. Над часовней предстоит еще поработать wink
      3. atalef
        atalef Сегодня, 19:40
        +1
        Цитата: андрей юрьевич
        США: Эта семёрка русских разведчиков взламывала всё - от FIFA до Westinghouse

        Вообще то как утверждают их поймали с поличным и только дип. Паспорта их спасли
        . По версии нидерландских властей, 13 апреля "российские шпионы" припарковали арендованный автомобиль Citroen C4, оснащенный электронным оборудованием, рядом со зданием ОЗХО, чтобы взломать ее сети. Когда операция началась, спецслужбы приняли решение немедленно ее сорвать, так как возникла прямая угроза безопасности. Россиян задержали. У одного из мужчин при себе обнаружили чек из такси, подтверждающий, что до аэропорта Шереметьево он ехал от офиса разведслужбы, говорится в статье в De Telegraaf.

        В итоге спецслужбы королевства получили доступ к электронному оборудованию хакеров, изъятому на месте их задержания, в том числе к ноутбукам и мобильным телефонам. Были найдены доказательства их причастности к кибератаке. После этого россиян немедленно выдворили из страны. Власти обнародовали фотографию, на которой запечатлены высланные россияне.
  2. Svarog
    Svarog Сегодня, 18:36
    +2
    Великолепная семерка! good
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 18:56
      0
      Цитата: Svarog
      Великолепная семерка! good

      Выехала на запад посмотреть достопримечательности и "шпили " церквей bully
      Ай да Путин , ай да хитер.. Как говорится "Как они с нами ,так и мыс ними ..!" Учимся не по дням а по часам ..В 90-х хорошие "учителя были" . Работаем братья !
    2. poquello
      poquello Сегодня, 19:26
      +1
      семёрка русских разведчиков взламывала всё

  3. Vard
    Vard Сегодня, 18:36
    +5
    Офицеры не могут быть хакерами...это не обсуждается... Их не тому учат... Это надо с компом лет с семи общаться начать... И пик формы где то лет в двадцать... Такие уж точно в армию не идут .. хотя бы по причине абсолютной не пригодности к воинской службе...
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 18:43
      +3
      Цитата: Vard
      0
      Офицеры не могут быть хакерами...это не обсуждается... Их не тому учат..

      гы...и "кибервойск" нету... врут всё... yes
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 19:53
      0
      Цитата: Vard
      Офицеры не могут быть хакерами...это не обсуждается... Их не тому учат... Это надо с компом лет с семи общаться начать.

      Мы русские быстро всему учимся ..!
      Хакеры создают минипрограмки , а вот внедрить их скрытно тут сложнее .. hi
      Штирлец тому пример..)))))

      Юмор спасет русский .. laughing wassat
  4. 210окв
    210окв Сегодня, 18:37
    +2
    Ну что тут скажешь..Великолепная семёрка...Ордена в студию!Жаль что флот США не утопили..
  5. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 18:38
    +1
    Как я понимаю лицо одного закрыто, потому что на самом деле это Он самый smile А вообще такой бред даже не стоит комментирования.
  6. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:39
    +8
    США: Эта семёрка русских разведчиков взламывала всё
    А эту четверку, ещё раньше русские забросили во Францию, для убийства кардинала.
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 18:46
      +3
      Цитата: Теренин
      0
      США: Эта семёрка русских разведчиков взламывала всё
      А эту четверку, ещё раньше русские забросили во Францию, для убийства кардинала.
      да...разбирали тут на днях,их аморальное поведение во франции... yes
      Четыре мушкетёра, или Почему опасно перечитывать романы Дюма
      30 сентября 2018
      195
      1. LSA57
        LSA57 Сегодня, 19:34
        0
        Цитата: андрей юрьевич
        да...разбирали тут на днях,их аморальное поведение во франции...

        Чтоооо, опять???? презервативы за их счёт!!!! laughing
    2. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 18:54
      0
      Цитата: Теренин
      А эту четверку, ещё раньше русские забросили во Францию, для убийства кардинала.

      Не справились...
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:01
        +1
        Цитата: Васян1971
        Цитата: Теренин
        А эту четверку, ещё раньше русские забросили во Францию, для убийства кардинала.

        Не справились...

        Вы, чего Василий hi ? Они же его (кардинала Ришелье) завербовали!!! ... Россия, борясь с католической Польшей (союзницей Габсбургов), с помощью французов улучшила отношения со Швецией и фактически субсидировала её (путём предоставления разрешений на вывоз хлеба по низким ценам), что способствовало вовлечению последней в Тридцатилетнюю войну. При этом сама Россия отвела угрозу польской интервенции против шведов, начав Смоленскую войну. ... Леви Энтони. Кардинал Ришелье и становление Франции. — М.: ООО «АСТ», Астрель, 2007. — (Историческая библиотека) — 432 стр.
        Сколько же можно, бесплатно им подбрасывать идеи request crying
      2. LSA57
        LSA57 Сегодня, 19:45
        0
        Цитата: Васян1971
        Не справились...

        не может быть. в солсбери вдвоём справились. стоны на всю гостиницу lol
  7. Сергей39
    Сергей39 Сегодня, 18:40
    +2
    Все добавляют и добавляют новых звезд российскому ТВ
  8. Антоха
    Антоха Сегодня, 18:42
    +2
    Мы же знаем, что самые лучшие хакеры - негры (см., напр. Миссия Невыполнима). А тут все белые. Так что явная ложь!
  9. parusnik
    parusnik Сегодня, 18:44
    +2
    Эта «великолепная семёрка», как пытаются утверждать в США и в других странах Запада, обладала настолько феноменальными способностями и возможностями, что могла себе позволить взламывать буквально всё, к чему прикасается рука.
    ...Умеют же старые мифы и легенды переписывать на новый лад..Сразу вспомнились Легенды и мифы Древней Греции..о царе Мидасе..тот также прикосновением руки превращал все в золото...А тут еще вдогонку к этому мифу добавили сюжет старого советского фильма о полярниках "Семеро смелых"..там у героев фильма примерно такой возраст, разбавили современностью и какой гуановброс получился....
  10. faterdom
    faterdom Сегодня, 18:53
    0
    Надо же, подкрадываются и нападают на мирный голландский Wi-Fi!!! На прямую трансляцию из Красных Фонарей!
    Вот хоть бы задались вопросом: зачем это все армейской разведке, пусть и стратегической? Все эти ФИФА И WADA?
  11. 1536
    1536 Сегодня, 19:03
    +1
    Вот, я так думаю, что перефразируя слова генерала Федорова из Семёновского «ТАСС уполномочен заявить...», на месте Билла Гейтса и начальников из Эппл, «Феликс Эдмундович подал бы в отставку, окажись он в такой ситуации.»
    Куда американцы дели деньги на защиту информации? На похороны разного рода проходимцев? Народ Америки ещё этим не озадачился? А пора бы уже!
  12. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:05
    +1
    Черепушку бабке похоже то же вскрыли. Вот все нечистоты оттуда и вылились.
  13. zenion
    zenion Сегодня, 19:11
    +3
    Как только решили отказаться от доллара, так их прорвало и будет рвать дальше. Пусть они рвут кровью.
  14. Комментарий был удален.
  15. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 19:23
    +1
    Эта «великолепная семёрка», как пытаются утверждать в США и в других странах Запада, обладала настолько феноменальными способностями и возможностями, что могла себе позволить взламывать буквально всё, к чему прикасается рука.
    Верим! В этом вообще никто не сомневается yes
  16. изя топ
    изя топ Сегодня, 19:31
    -1
    э,э angry а почему меня не помянули? no