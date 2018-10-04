США: Эта семёрка русских разведчиков взламывала всё - от FIFA до Westinghouse
Их разыскивает ФБР». Такие плакаты в стилистике времён дикого Запада или фильмов Квентина Тарантино сегодня продемонстрировали в США. На плакатах 7 фотографий, подписи к которым говорят, что все эти люди – «представители российской разведки». Данные - на сайте.
Ранее в новостном материале на нашем информационно-аналитическом портале публиковались сводки о том, что министр обороны Нидерландов обвинила 4-х россиян якобы в причастности к взлому сервера ОЗХО. В США решили пойти ещё дальше и обвинили в общей сложности семерых граждан России в причастности к целой «серии взломов» и их попыток.
Помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Демерс заявил, что все эти россияне являются офицерами российской армии и имеют прямую причастность к осуществлению хакерских атак на (загибаем пальцы) Организацию по запрещению химического оружия, Всемирную антидопинговую ассоциацию, производителя ядерного топлива Westinghouse, Международную федерацию футбола (FIFA), голландскую избирательную комиссию и другие структуры и ведомства.
А часовню тоже...
Джон Демерс:
Далее перечисляются фамилии «разведчиков»:
Самому младшему 27 лет, самому старшему - 46.
Эта «великолепная семёрка», как пытаются утверждать в США и в других странах Запада, обладала настолько феноменальными способностями и возможностями, что могла себе позволить взламывать буквально всё, к чему прикасается рука.
При этом повисал в воздухе вопрос: если эти люди – хакеры, для какой цели они летали в те страны, где что-то впоследствии взламывали. На это пытается ответить американский Минюст:
Далее заявлено, что они «имели при себе сложное оборудование для взлома». И где же оно у них было? Привезли с собой через границу, задекларировав как «детские игрушки», или заказывали на местах через сайт «АлиЭкспресс»?
Дальнейшее заявление и вовсе отдаёт полным маразмом:
В МИД России все эти заявления назвали примером крайней степени мракобесия отдельных западных стран.
И, пользуясь случаем, Украина предложила исключить Россию из Совбеза ООН "за кибератаку на серверы ОЗХО". Очередная спланированная антироссийская акция Запада с привлечением карманных режимов.
Ранее в новостном материале на нашем информационно-аналитическом портале публиковались сводки о том, что министр обороны Нидерландов обвинила 4-х россиян якобы в причастности к взлому сервера ОЗХО. В США решили пойти ещё дальше и обвинили в общей сложности семерых граждан России в причастности к целой «серии взломов» и их попыток.
Помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Демерс заявил, что все эти россияне являются офицерами российской армии и имеют прямую причастность к осуществлению хакерских атак на (загибаем пальцы) Организацию по запрещению химического оружия, Всемирную антидопинговую ассоциацию, производителя ядерного топлива Westinghouse, Международную федерацию футбола (FIFA), голландскую избирательную комиссию и другие структуры и ведомства.
А часовню тоже...
Джон Демерс:
Они действовали с целью отомстить все критикам России и изменить мнение общественности в пользу России.
Далее перечисляются фамилии «разведчиков»:
Дмитрий Бадин, Артём Малышев, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков и Олег Сотников.
Самому младшему 27 лет, самому старшему - 46.
Эта «великолепная семёрка», как пытаются утверждать в США и в других странах Запада, обладала настолько феноменальными способностями и возможностями, что могла себе позволить взламывать буквально всё, к чему прикасается рука.
При этом повисал в воздухе вопрос: если эти люди – хакеры, для какой цели они летали в те страны, где что-то впоследствии взламывали. На это пытается ответить американский Минюст:
Чаще всего взломы осуществлялись непосредственно с территории России. Но если удалённо взломать сеть не получалось, или если доступ оставался ограниченным, то они выезжали на место и осуществляли взлом уже там. Это нужно было для более близкого доступа к коммуникациям.
Далее заявлено, что они «имели при себе сложное оборудование для взлома». И где же оно у них было? Привезли с собой через границу, задекларировав как «детские игрушки», или заказывали на местах через сайт «АлиЭкспресс»?
Дальнейшее заявление и вовсе отдаёт полным маразмом:
Российские разведчики селились в гостиницах неподалёку от объектов взлома, получали пароли от гостиничных сетей Wi-Fi, через которые и выходили на сети интересующих их организаций.
В МИД России все эти заявления назвали примером крайней степени мракобесия отдельных западных стран.
И, пользуясь случаем, Украина предложила исключить Россию из Совбеза ООН "за кибератаку на серверы ОЗХО". Очередная спланированная антироссийская акция Запада с привлечением карманных режимов.
- Автор:
- Володин Алексей
- Использованы фотографии:
- Минобороны Нидерландов
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