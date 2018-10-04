США: Эта семёрка русских разведчиков взламывала всё - от FIFA до Westinghouse

Они действовали с целью отомстить все критикам России и изменить мнение общественности в пользу России.

Дмитрий Бадин, Артём Малышев, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков и Олег Сотников.

Чаще всего взломы осуществлялись непосредственно с территории России. Но если удалённо взломать сеть не получалось, или если доступ оставался ограниченным, то они выезжали на место и осуществляли взлом уже там. Это нужно было для более близкого доступа к коммуникациям.

Российские разведчики селились в гостиницах неподалёку от объектов взлома, получали пароли от гостиничных сетей Wi-Fi, через которые и выходили на сети интересующих их организаций.