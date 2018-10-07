Как Богдан Хмельницкий русское подданство принимал

Хотим себе самодержца такого, хозяина в своей земле, как ваша царская милость православный христианский царь... К милостивым ногам вашего царского величества покорно отдаёмся.

Отношения с Украиной сегодня нельзя назвать не только неплохими, но даже и нейтральными. Официальный курс украинского руководства – выставление России в роли исторического врага, едва ли не «сломавшего всю жизнь» украинскому народу. Между тем, в этом году исполнилось 370 лет с того момента, как в городе Черкассы в 1648 году на имя московского государя было подано прошение, в котором подчеркивалось:Подписал эти слова не кто-нибудь, а сам гетман войска Запорожского Богдан Хмельницкий и его верные казаки. Однако вхождение Малороссии в состав государства российского затянулось на несколько лет. Лишь 8 января 1654 года Переяславская рада все же поддержала Хмельницкого, призвавшего наконец выбрать государя. Выбор, собственно, был вполне однозначен – между крымским ханом, османским султаном, королем Речи Посполитой и московским государем. Православные запорожцы тогда сделали выбор в пользу единоверца – царя Московского.На долгие три с половиной столетия Богдан Хмельницкий вошел в отечественную историю как человек, объединивший Украину с Россией. Даже в советский период отношение к Хмельницкому оставалось весьма положительным – было множество улиц Богдана Хмельницкого, в том числе и в городах других регионов страны, в честь гетмана называли целые населенные пункты, учебные заведения. Конечно, гетман был фигурой неоднозначной и в чем-то даже далеко не самой хорошей в отечественной истории. Но то, что он принял решение перейти в подданство государства российского, стало главной и основной заслугой Хмельницкого.К вступлению в российское подданство малороссы шли давно. Собственно говоря, это был один из самых распространенных лозунгов во время многочисленных антипольских восстаний, которые периодически вспыхивали на территории современной Украины. Когда нужно было выступить против Речи Посполитой, малороссы и казаки поднимали пророссийские лозунги, рассчитывая на помощь московского царя. Но российское государство тогда не особо хотело ссориться с Речью Посполитой. Ведь не столь давно поляки захватывали Москву, не говоря уже о более западных русских городах, затем, в 1634 году, брали Смоленск и опять доходили до Москвы. В том, что война с Речью Посполитой будет тяжелой и кровопролитной, царь и его бояре не сомневались и на открытый конфликт из-за малороссов идти не желали. По крайней мере, до более значительного укрепления сил страны.Тем временем, в Малороссии все чаще вспыхивали антипольские восстания. В 1625 году польско-литовское правительство, раздраженное участившимися случаями бегства крестьян в казаки, направило на Киевщину многочисленные войска под командованием гетмана Станислава Конецпольского. Когда польское войско приблизилось к Каневу, местные казаки отступили в Черкассы. В районе реки Цибульник собрались достаточно многочисленные казацкие отряды, которые вскоре возглавил гетман Марко Жмайло.15 октября казаки в крупном сражении нанесли довольно серьезный урон польским войскам, но все равно были вынуждены отступить – слишком неравными были силы. Однако 5 ноября заговорщики, находившиеся среди казацкой старшины, свергли Марко Жмайло с поста гетмана. Дальнейшая судьба лидера восстания так и осталась невыясненной.Не менее драматические для казаков последствия имели и последующие антипольские восстания. Когда в 1635 году Сейм издал указ, который снижал численность реестрового казачества и разрешал строительство крепости Кодак в стратегически важном месте, позволяющем контролировать сообщение между Запорожьем и принадлежащими Речи Посполитой южнорусскими землями, началось очередное антипольское восстание. В ночь с 3 на 4 августа 1635 года нереестровые казаки во главе с гетманом Иваном Сулимой напали на польский гарнизон в недостроенной крепости Кодак и истребили поляков во главе с комендантом крепости Жаном Марионом. Кодак был разрушен. Тогда Речь Посполитая вновь направила против повстанцев войска Станислава Канецпольского, состоявшие из польских шляхтичей и реестровых казаков. Как и Марко Жмайло, Ивана Сулиму предала казацкая верхушка – его схватили и выдали полякам старшины. Плененного лидера восстания привезли в Варшаву, где зверски казнили – по одним данным, его посадили на кол, а по другим – четвертовали.Но и эта зверская расправа не смогла устрашить казаков – уже спустя два года, в 1637 году, вспыхнуло еще более многочисленное и организованное восстание Павлюка. Избранный гетманом Павлюк не скрывал своих намерений перейти в русское подданство. На сторону Павлюка перешли многочисленные полки реестровых казаков, что способствовало успеху повстанцев, которые стали занимать город за городом. Против восставших было направлено польское войско под командованием Николая Потоцкого – бывшего брацлавского воеводы, назначенного коронным гетманом. И в этом случае, как и прежде, казацкая старшина вновь сыграла предательскую роль – она уговорила Павлюка решиться на переговоры с Потоцким, который гарантировал ему неприкосновенность. Павлюка, разумеется, обманули, привезли в Варшаву и казнили зверским способом.В процессе подавления восстания Николай Потоцкий расправлялся с повстанцами самым жестким образом. Казаков и малороссийских крестьян сажали на колья. Те, кому повезло уцелеть, бежали туда, где поляки их уже не могли достать – например, на Дон. Однако уже в 1638 году восстание против поляков поднял новый гетман нереестровых казаков Яков Острянин. И его жизнь закончилась точно также, как и жизнь его предшественников – поляки заключили с Остряниным «вечный мир», а затем вероломно схватили его, привезли в Варшаву и там колесовали.Естественно, возникает вопрос – почему Москва в то время спускала с рук Варшаве зверские подавления казацких восстаний? Ведь казаки и малороссийские крестьяне были православными и они не раз просили московского царя о переходе в его подданство. Но события, во-первых, разворачивались очень стремительно, а во-вторых и в Москве были свои противники обострения и без того непростых отношений с Речью Посполитой. К тому же, что таить, казацкие гетманы не отличались особым постоянством. Сегодня они могли просить подданства Москвы, а завтра помириться с Варшавой или перейти к крымскому хану. Поэтому не вызывал особых симпатий в Москве и Богдан Хмельницкий.Несмотря на масштаб личности, известно о ранних годах жизни Богдана Хмельницкого не столь много. Он был шляхетского происхождения. Его отец Михаил Хмельницкий служил чигиринским подстаростой у гетмана коронного Станислава Жолкевского. В 1620 году отец Богдана Хмельницкого погиб в бою с крымскими татарами, находясь в составе польского войска, отправившегося в поход в Молдавию.Сам Богдан Хмельницкий, к тому времени имевший за плечами опыт учебы в иезуитском колледже, в этом же бою попал в плен и был продан в рабство туркам. Лишь спустя два года родственники его выкупили и он вернулся к жизни казака. Интересно, что в самые бурные годы антипольских восстаний о каком-либо участии или неучастии Хмельницкого в них не сохранилось никаких сведений. Лишь капитуляция восставших войска Павлюка писалась его рукой – он был у казаков генеральным писарем. По некоторым данным, в 1634 году Хмельницкий участвовал в осаде польским войском Смоленска, за что король Владислав IV наградил его золотой саблей за проявленную храбрость.Такие факты из биографии Богдана Хмельницкого не могли говорить в его пользу. В Москве могли справедливо не доверять гетману, считая его постоянно колеблющимся между Речью Посполитой и Русью авантюристом. Но для антипольского поворота у Хмельницкого имелись свои причины - польский подстароста Чаплинский напал на хутор Богдана и увез его женщину Гелену, а также, по некоторым сведениям, избил до смерти одного из его сыновей. Хмельницкий обратился было за помощью к королю Владиславу, который лично награждал его золотой саблей, причем не за что-нибудь, а за собственное спасение от московского плена. Но король не смог ничего предпринять в защиту Хмельницкого и тогда последний прибыл в Запорожье, где был избран гетманом и в начале 1648 года организовал очередное антипольское восстание. Только оно в корне отличалось от всех предыдущих восстаний – Хмельницкому удалось заручиться поддержкой крымского хана и последний направил на помощь казакам войско перекопского мурзы Тугай-бея.Польские войска терпели одно поражение за другим, пока в Корсунском сражении не потерпели столь сокрушительное фиско, что в татарский плен попали оба польских гетмана - коронный Николай Потоцкий и польный Мартин Калиновський. В Корсунском сражении была уничтожена вся 20-тысячная коронная (регулярная) армия Польши. Однако Речь Посполитая смогла собрать новые силы. Следующие три года представляли собой постоянную войну поляков с Хмельницким и татарами. Вся Малороссия была залита кровью – казаки расправлялись с поляками и евреями, поляки – с казаками, и те, и другие – безжалостно грабили мирное крестьянское население.Что делала Москва в этой ситуации? Прежде всего, стоит отметить, что в 1649 году к Хмельницкому прибыл специальный посланник царя Алексея Михайловича думный дьяк Григорий Унковский. Он прямо заявил гетману, что царь не возражает против принятия казаков в московское подданство, но сейчас у Москвы нет возможностей прямо противостоять Речи Посполитой. Соответственно, войска в поддержку гетмана Алексей Михайлович не может, но зато он разрешает беспошлинный ввоз в Запорожье хлеба, соли и прочих продуктов и припасов из России. На современном языке это означало бы оказание гуманитарной помощи.Кроме того, царский посланник отмечал и то, что на помощь Хмельницкому выступили донские казаки. Таким образом, в завуалированной форме оказывалась и военная поддержка гетману. Это, кстати, вскоре осознали в Варшаве – польские чиновники жаловались, что Московское царство в нарушении всех мирных договоренностей поставляет продовольствие, порох и оружие «бунтовщикам» Богдана Хмельницкого.Царь Алексей Михайлович никак не мог решить, принимать ли Хмельницкого с его казаками в русское подданство, или нет. В конечном итоге, в Речь Посполитую направился с дипломатической миссией боярин Борис Александрович Репнин, который имел характерное прозвище «Ехидна». Им наградили Репнина многочисленные завистники, разозленные его стремительным возвышением при дворе Алексея Михайловича. Репнин просил Речь Посполитую помириться с Богданом Хмельницким, но успехом его миссия не завершилась. В 1653 году в Подолье вторгся новый польский отряд, который стал терпеть поражение от казаков Хмельницкого и татар. В конечном итоге, поляки пошли на хитрость и заключили отдельный мир с татарами, после чего дозволили последним опустошение Малороссии.У Хмельницкого в изменившейся ситуации уже не оставалось иного выхода, кроме как обратиться в Москву с очередной просьбой о принятии казаков в подданство царя. В конечном итоге, 1 (11) октября 1653 года был созван Земский собор, поддержавший прошение Хмельницкого. 8 (18) января 1654 года была собрана Переяславская рада, на которой предложение гетмана о переходе в московское подданство было принято безоговорочно. Затем присутствовавший на собрании рады царский посланник Василий Васильевич Бутурлин – боярин и наместник тверской – вручил Хмельницкому царский флаг, булаву и роскошную одежду. Бутурлин произнес особую речь, в которой подчеркнул происхождение власти государя московского от Святого Владимира, рассказал о том, что Москва – преемница Киева. Формальная процедура вступления в русское подданство была завершена.Таким образом, уже в середине XVII века российская власть успешно использовала методы непрямой поддержки потенциальных союзников, оказывая им экономическую и военную помощь и направив донских казаков, формально не входивших в состав русской регулярной армии. В результате этих действий Запорожская Сечь была принята в русское подданство, а следом и Россия начала войну с Речью Посполитой. Понятно, что без союза с Москвой Гетманщина одна не выдержала бы противостояния со столь мощным и коварным противником, которым в то время была Речь Посполитая – одно из крупнейших государств Восточной Европы.