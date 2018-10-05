Охота на сирийские С-300 дала неожиданные результаты. Истинное лицо Греции и проигрышный план США

Источники информации:

https://syria.liveuamap.com/

http://airwar.ru/enc/spy/emb145.html

http://airwar.ru/enc/fighter/f16cj.html

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300pmu2/c300pmu2.shtml

http://mignews.com/news/041018_65631_92551.html

Как показывает совокупность информации сразу от нескольких новостных и мониторинговых источников, включая центральные российские телеканалы, «Твиттер»-странички очевидцев, а также ресурс онлайн-мониторинга воздушного трафика «Flightradar 24», обнародованный оборонным ведомством России видеоотчёт о доставке на авиабазу Хмеймим основных стрельбовых элементов ЗРК С-300ПМУ-2 (радара подсвета 30Н6Е2, пусковой установки 5П85СЕ, а также боекомплекта в виде ЗУР 48Н6Е2/ДМ в отдельных ТПК) с ног на голову перевернул оперативно-стратегическую ситуацию в ближневосточном регионе. Расклад изменился далеко не в пользу ОВС западной коалиции и ВВС Израиля, заставив всех без исключения участников сирийской военной кампании считаться с новой позицией Москвы, кардинально ужесточившей тон общения с псевдопартнёрами в первые же сутки после грубейшей провокации ВВС Израиля, подставившей под «дружественный огонь» сирийского ЗРК С-200В наш самолёт РТР/РЭР Ил-20М.Несмотря на неприкрытый блеф со стороны таких высокопоставленных чиновников военно-дипломатических ведомств Израиля, как министр обороны Авигдор Либерман и член военно-политического кабинета Цахи Ханегби, в один голос заявляющих о якобы «беспрепятственном уничтожении сирийского «противоракетного щита» С-300ПМУ-2 с помощью F-35I «Adir» и продолжении кровавых ударных операций против шиитских бойцов с псевдохалифатом, параметры «Фаворитов» говорят об абсолютно противоположном сценарии. Комплексы, способные обрабатывать воздушные объекты противника с эффективной отражающей поверхностью в 0,02 кв. м, заставят прижиматься к земной поверхности (вынудят к полётам в низковысотном режиме) не только израильские F-35I, о скором начале применения которых на сирийском ТВД заявило «Армейское радио» Израиля, но и многофункциональные истребители 5-го F-22A «Raptor», которые командование ВВС США может вновь задействовать для выполнения разведывательных операций и эскортирования ударных истребителей прорыва ПВО F-16I «Wild Weasel».Радиолокационная сигнатура «Рапторов», составляющая порядка 0,07 кв. м, позволит радарам 30Н6Е2 обнаруживать последние на дальности в 80—85 км, а поэтому близко приближаться к дивизионам «трёхсоток» они уж точно не рискнут. Единственная ценность от применения F-22A будет заключаться в осуществлении радиотехнической разведки позиций сирийских С-300ПМУ-2 посредством продвинутого бортового комплекса РТР/СПО AN/ALR-94 c распределённой апертурой из 30 пассивных РЛ-датчиков, данные от которого будут передаваться на борт F-16CJ «Wild Weasel» для дальнейшего целеуказания противорадиолокационным ракетам AGM-88E AARGM. Но ранее мы уже говорили о том, что HARMы и их улучшенные модификации AARGM обладают достаточно посредственной скоростью, большой ЭПР и уязвимым для радиоэлектронных помех модулем канала радиокоррекции. Следовательно, во время их использования ВВС США в лучшем случае пронаблюдают частичный перехват этих ПРЛР с помощью «Фаворитов» и «Панцирей», а также «уход в молоко» после воздействия станций РЭБ «Красуха-4» и «Диабазол», а в худшем — потеряют и сами F-16CJ, которым для достижения необходимого радиуса действия AGM-88E придётся подниматься на высоту 9—12 км, приблизившись к дивизиону С-300ПМУ-2 на критическую дальность в 170 км.Также необходимо помнить, что ВС США, Израиля и штаб западной коалиции однозначно продолжат поиск «инструментов» для «взлома» обновлённого «противоракетного оплота» Сирийской арабской армии. О возможности обхода высотных рубежей перехвата «Фаворитов» посредством оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS и LORA с дальнейшим входом в «слепые воронки» над дивизионами мы говорили в позапрошлой статье; там же указывали и способы купирования данной угрозы. Попытка выведения из строя данных комплексов с помощью спецподразделений АОИ, Сил специальных операций США или SAS — вполне вероятный сценарий, но шанс его реализации равен нулю, поскольку в данный момент большая часть спецподразделений и элитных бригад правительственных сил Сирии, ранее задействованных в операции по зачистке «идлибского гадюшника», теперь могут быть отправлены для охраны нескольких зенитно-ракетных дивизионов С-300ПМУ-2 «Фаворит». Вывод: муссируемые израильскими СМИ планы по проведению спецоперации в САР вряд ли закончатся для Либермана и его своры успехом; потери будут невообразимыми. А поэтому можно сделать вывод о том, что оборонное ведомство Израиля, Генштаб АОИ и ВВС США будут продолжать делать ставки на воздушно-космические методы противодействия С-300ПМУ-2.Ввиду этих обстоятельств хотелось бы обратить внимание на внезапное вовлечение в игру греческой стороны. Так, сразу после анонсирования (3 октября) видеоотчёта о поставе в САР первых ЗРДН С-300ПМУ-2 к западным воздушным границам Сирии в очередной раз отправился самолёт РТР/РЭР RC-135V/W «Rivet Joint», который провёл более длительную (4-часовую) разведывательную операцию радиоизлучающих объектов в Латакии. Это лишь укрепило нас во мнении, что развёрнутые в данной провинции российские средства РЭБ не дали возможности штатовской разведывательной авиации отследить процесс выгрузки элементов С-300 до обнародования видеоматериала в сети. Но «Ривет Джойнт» был там далеко не один. В нейтральном воздушном пространстве, в 80—100 км юго-западнее Кипра барражировал самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Embraer EMB-145H AEW&C ВВС Греции, о чём стало известно благодаря онлайн-карте syria.liveuamap.com со ссылкой на «Flightradar24». Машина, разработанная в Бразилии при поддержке штатовской компании «Рэйтеон», получила шведскую надфюзеляжную РЛС с двухсторонней активной ФАР «Ericsson» PS-890 «Erieye», которая способна обнаруживать цели с ЭПР более 20 кв. м на удалении 480—520 км, а также осуществлять радиотехническую разведку в пассивном режиме на аналогичные дистанции.На фоне нешуточного июльского скандала с высылкой из Греции (не без давления со стороны Вашингтона) двух российских дипломатов, а также желания начальника Генштаба национальной обороны Греции Евангелоса Апостолакиса предоставить Пентагону расширенный доступ к военным базам Греции, участие греческих ВВС в наблюдении за прибытием «трёхсоток» в Сирию не вызывает удивления; ведь Афины практически куплены Белым домом ещё в 2016 году, во время весьма известного ноябрьского визита в страну Барака Обамы с его «демократическими баснями» на Акрополе.С технической же точки зрения оборонное ведомство США могло обратиться к командованию ВВС Греции с просьбой оценить частотные параметры работы сирийских С-300 для уточнения модификации комплекса, ведь у Греции уже имеется менее дальнобойная версия ЗРК С-300ПМУ-1, которая вдоль и поперёк изучена как в плане элементной базы, так и в плане радиотехнического «портрета», очень даже знакомого для самолётов EMB-145H AEW&C. Нетрудно догадаться, что сразу после распределения первых ЗРДН «Фаворит» между сирийскими провинциями наши инструкторы вряд ли активировали бы РПН без надобности, позволив получить противнику исчерпывающую информацию о комплексах. А поэтому американо-греческий план скорее всего потерпел фиаско. Тем не менее, здесь-то всё и складывается в единую картину, которую стоит раз и навсегда запомнить Москве при выстраивании «дружеских» отношений со средиземноморскими государствами, имеющими прямое отношение к выходу подводной и надводной компонент Черноморского флота ВМФ России в Восточное Средиземноморье.