Ангелу Меркель осенило. Новая жизнь Евросоюза

В воскресенье на германского канцлера Ангелу Меркель нашло озарение. Случилось это в баварском Оттобойрене. Выступая здесь, немецкий лидер высказалась за создание Совета безопасности Евросоюза. Надо признать, идея эта не новая. Впервые она была озвучена в июне на германо-французских межправительственных консультациях. Меркель тогда никак не прореагировала на эту революционную инициативу французов.В то время фонтанировал идеями президент Франции Эммануэль Макрон. Он был увлечён реформой Евросоюза. Предлагал углубить евроинтеграцию в политической, финансовой, внешнеполитической сферах. Макрон считал важным для Евросоюза иметь общий бюджет, единую оборонную политику и лучшую управляемость при принятии внешнеполитических решений.Меркель в этих предложениях не всё нравилось. Она понимала, что так называемый общий бюджет, из которого в случае экономических кризисов черпались бы необходимые ресурсы и финансировались резервные фонды, ляжет новым бременем на экономику Германии.Немецкие деньги (всё-таки это основной источник помощи в ЕС) обеспечивали бы реализацию ещё одной инициативы французского президента – введение единой системы гарантий на выплату банковских вкладов. Она, по мнению Макрона, должна защитить деньги европейских вкладчиков.Получалась довольно странная картина. Идеи француза профинансирует Германия, а говорить от имени ЕС хочет Макрон. Он, правда, предлагал некое двухголовое управление (совместное Парижа и Берлина). Но благое желание разбивалось о реальную практику. Меркель просто не поспевала за инициативами энергичного соседа.Её четвёртый срок на посту канцлера складывается непросто. Полгода ушло на формирование коалиционного правительства. Потом из-за разных взглядов на миграционную политику случился раздрай в родном христианском блоке ХДС/ХСС. Есть и другие проблемы, серьёзно отвлекающие канцлера на внутренние дела Германии.Теперь Меркель вдруг собралась и из заштатного Оттобойрена заявила о радикальном переформатировании способа принятия внешнеполитических решений в ЕС. Этим должен заняться Совет безопасности Евросоюза, в котором предполагается участие на постоянной основе Германии и Франции. Остальные члены Совбеза войдут в него на ротационной основе.Иными словами, при таком раскладе решение можно принимать не консенсусом всех членов Евросоюза (как сейчас принято), а большинством голосов стран, входящих в Совбез ЕС. В качестве примера Меркель привела трудности при принятии санкций в отношении России.Наблюдатели живо прибросили все возможные варианты. Если продлевать санкции и дальше, то можно столкнуться с усиливающейся конфронтацией в этом вопросе со стороны Италии, Австрии, Венгрии и Греции. Не получится у Евросоюза и консенсус по выходу из режима санкций. Этому активно препятствуют Польша, Швеция и страны Балтии.Только вряд ли эта проблема так уж занимает сегодня канцлера Меркель. Для неё гораздо важнее нарастающее противостояние с президентом США Трампом. Оно в конечном итоге может привести к потере Евросоюзом десятков или даже сотен миллиардов долларов.Единства по этому вопросу в ЕС нет. Группа восточноевропейских стран во главе с Польшей не позволяет принимать резкие решения в отношении Америки. Эту группу из-за их проамериканской позиции даже называют «троянским конём США в Европе». Так это или нет, но Трамп безусловно может рассчитывать на поддержку этих стран и потому не ослабляет давление на Евросоюз.Из этого расклада получается, что заточенный на внешнеполитические вопросы Совбез создаётся ради одной-двух сиюминутных проблем, что не совсем верно. Ведь внешняя политика государства или группы стран во многом сводится к продвижению своих экономических интересов, а если точнее – интересов крупного бизнеса.Тема для Евросоюза совсем не простая и даже конфликтная. Столкнувшись с трудностями последнего времени, лидеры ведущих государств содружества заговорили о «Европе разных скоростей». Так они вытолкнули на обочину ЕС экономически слабых партнёров. Эта недальновидная политика не могла остаться без последствий.Летом она проявилась весьма неожиданным образом. Группа стран Северной Европы, исторически тяготеющая к сотрудничеству с Великобританией, заявила о создании неформального объединения. Оно получило название «Ганзейский союз 2.0» по аналогии с купеческим союзом позднего Средневековья, объединявшего торговые города на побережье Северного и Балтийского морей.Ганзейский союз оставил в истории Европы заметный след. О нём не забыли. В 1980 году, когда в Голландии праздновали 700-й юбилей основания Ганзы, был создан «Ганзейский союз Нового времени» как культурное содружество европейских городов. Эта международная межмуниципальная организация ставила перед собой цель развития торговли и туризма.Скоро в неё вошли более 170 городов из 15 европейских стран. Большого успеха на поприще торговли они не добились, зато активизировали историко-культурные связи. Ганзейские города ежегодно проводят свои фестивали. Нынешним летом, например, такой фестиваль прошёл в российской Вологде. В его разнообразной программе (костюмированном шествии, ярмарке, где были представлены самобытные изделия мастеров, выступлениях уличных музыкантов и пр.) приняли участие представители 14 русских Ганзейских городов.В новых условиях приверженцы ганзейской традиции, наконец-то, обратили внимание на слабое звено в их исторической ностальгии – на сотрудничество в торговле. Некоторые эксперты связывают эту активность ганзейцев с выходом Британии из Евросоюза, что нарушило баланс сил в содружестве.Германия и Франция, оставшись без серьёзного противовеса, уже без какого-либо стеснения лоббируют свои национальные интересы, прикрывшись глобалистскими задачами и ценностями. В этих условиях, как пишет нидерландская журналистка Каролин де Гройтер, малые страны северной Европы вынуждены были «обнулить свои приоритеты и заняться выработкой новых целей и стратегий».Основой «Новой Ганзы» стали Ирландия, Великобритания, Нидерланды, страны Скандинавии и Балтии. Западные СМИ это европейское новообразование снисходительно нарекли «Хукстра (по имени голландского министра финансов) и семеро гномов». Однако министры этих стран уже провели несколько совместных встреч, на которых обсудили план дальнейших действий.К осени «Новую Ганзу» пополнили Польша, Чехия и даже южные – Мальта и Португалия. В понедельник они провели встречу уже в новом составе («Ганза+»), на которой выступили за «национальную ответственность в сфере государственных финансов, благоразумие и жесткие правила».Ганзейская группа заявила, что на пути прогресса к единому рынку стоят Франция и Германия. Они препятствуют, в частности, иностранной конкуренции на рынке услуг. Уже к концу месяца датчане, ирландцы, финны и чехи представят коллективный документ с предложениями о преодолении этих барьеров и создании более привлекательных условий для бизнеса и инвестиций.В целом «Ганза+» призвала Еврокомиссию «в декабре провести всеобъемлющий анализ барьеров и неэффективной работы внутреннего рынка». В Брюсселе это расценили, как «неожиданное требование». Ответом на него стало заявление главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о том, что он поддерживает инициативу Ангелы Меркель о создании Совбеза ЕС.Круг замкнулся. Еврочиновники, как и Меркель с Макроном, уже не верят в животворящую силу европейского консенсуса и начали поиск других способов достижения коллективных решений, которые бы не зависели от настроений отдельных стран или даже объединённых групп. Эксперты считают, что уже в ближайшие месяцы станет ясно, кто победит в этой «борьбе идей»…