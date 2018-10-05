«Голубые каски» придут в Закарпатье, а не на Донбасс
Киев углубляет и расширяет конфликт с Венгрией. 4 октября МИД Украины объявило персоной нон-грата консула Венгрии в городе Берегово Закарпатской области. На сайте ведомства сообщается, что он должен покинуть страну в течение трех суток.
Глава внешнеполитического ведомства Украины ранее угрожал высылкой консула из-за того, что консульство осуществляло выдачу венгерских паспортов гражданам Украины.
Напомним, что появившийся в сети ролик, запечатлевший выдачу паспортов, вызвал самую настоящую антивенгерскую истерию, включившую информационную кампанию, аресты провенгерских активистов, демарши МИДа и даже военные учения ВСУ в Закарпатье.
Ответом Будапешта, в первую очередь на военные экзерциции у своих границ, стало блокирование участие Украины в саммите министров стран НАТО. По требованию Венгрии главу украинского минобороны Степана Полторака не пустили на встречу.
Заместитель главы миссии Украины при альянсе по оборонным вопросам Сергей Мукосий рассказал, что Полторак обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой разрешить ему посетить проходящую в Брюсселе 3 и 4 октября встречу. В ответ украинскому министру прислали письмо, в котором представители альянса объяснили, почему он не может присутствовать на заседании. Причиной отказа стало нежелание Венгрии видеть на встрече украинского представителя.
Впрочем, Мукосий со свойственным украинским чиновником оптимизмом нашел в этой «зраде» и элементы «перемоги». «Главное, что письмо не осталось без ответа», — заявил представитель Киева.
Но это хорошая мина при плохой игре. Будапешт нанес удар в одно из самых болезненных мест киевского режима. Ведь вопросы вступления в НАТО и евроинтеграция являются не только его главными провозглашенными задачами, но и теми единственными направлениями, где происходит нечто, что киевская хунта может выдать за успехи (туристический «безвиз», участие в учениях альянса).
И все это оказалось под ударом из-за конфликта с Венгрией. Однако Киев пошел на эскалацию этого противостояния, и после того как Полторака не пустили на саммит, Климкин привел свою угрозу в действие и выслал венгерского консула.
Ответ не заставил себя ждать — глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти страны высылают консула Украины в Будапеште.
Министр иностранных дел Украины отреагировал как в анекдоте «А нас-то за что?», заявив, что «Реакция Венгрии является абсолютно и фундаментально неадекватной».
Надо сказать, что симметричная высылка украинского консула и блокирование участия Украины в саммите НАТО — далеко не единственные возможности Будапешта донести до Киева свое недовольство.
Венгерский политконсультант Миклош Кевехази рассказал о о тех инструментах, которые его страна может пустить в ход, если Украина возьмет курс на усиление конфронтации.
«Венгрия еще два месяца назад объявила, что хочет навести порядок в Закарпатье. Не своими силами, а пригласить туда «голубые каски». Затем Венгрия просто может перекрывать газовый вентиль для Украины. Больше всего газа на Украину поступает из Венгрии», – сказал Кевехази, имея в виду реверсные поставки российского газа.
Выглядит, прямо скажем, впечатляюще. Особенно в вопросе поставок газа в канун зимы. В свете этого перспектива усугубления конфликта с Венгрией многим в Киеве не кажется хорошей идеей. Так, например, против высылки венгерского консула выступил многоопытный украинский политик Нестор Шуфрич.
«После этого, я боюсь, будет большой кризис в отношениях, это будет кризис не только в отношениях с Венгрией. Хочу напомнить, что Венгрия – это член Евросоюза, это страна НАТО. Это означает возможную остановку любых отношений на уровне Евросоюза и на уровне НАТО. Венгрия имеет право «вето» и, наверное, будет блокировать любую активность и возможность сближения», – приводит «ПолитНавигатор» слова нардепа, сказанные, правда не с трибуны, а в кулуарах Рады.
Похоже, что и сам Павел Климкин, оценив уровень опасности, готов был «сыграть назад». Так, в статье на сайте «Европейская правда» он призвал начать дискуссию, цель которой — принять наличие у украинских граждан гражданства других стран, за исключением российского.
Но уже было поздно, ларец Пандоры открыт, джинны выпущены из бутылок, а Климкин и Порошенко не в состоянии изменить ситуацию и теперь вынуждены катиться и дальше по наклонной плоскости – в пропасть.
Так, сегодня депутаты ВРУ после длительного рассмотрения приняли за основу дискриминационный закон 5670-Д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает создание Национальной комиссии стандартов государственного языка, должностей уполномоченных по государственному языку, а также введение обязательной сдачи Внешнего независимого оценивания исключительно на украинском языке с 2025 года.
То есть тот самый, дискриминационный по отношению к национальным меньшинствам закон, который и послужил первопричиной конфликта с Венгрией. И то, что он принят именно сегодня, – вызов для Будапешта гораздо больший, чем даже высылка консула.
Нынешний виток кризиса был целенаправленно раздут киевским режимом вокруг выдачи венгерских паспортов, в которой была усмотрена угроза территориальной целостности Украины.
Надо сказать, что этот процесс начался уже очень давно, вскоре после обретения Украиной независимости, и особенно не беспокоил руководство страны.
Венгрия говорит о намерении защищать интересы и права мадьяр и русинов Закарпатья, не высказывая, разумеется, территориальных претензий к Украине. Конечно, нельзя утверждать, что их нет. Но очевидно, что они не могут быть реализованы или даже просто предъявлены, пока на Украине сохраняется подобие порядка, и жизни и безопасности венгерских соотечественников ничто не угрожает.
То есть пока украинская государственность не рухнула, попыток забрать Закарпатье (или каких других территорий) со стороны Венгрии или других соседей не последует. Ну, а когда она рухнет окончательно, украинским властям уже будет все равно.
«Россия и Запад находятся в состоянии холодной войны, и они только усилят противостояние в Украине, если оно сложится в момент выборов. Компромисс уже никто искать не будет: Украина исчерпала все свои лимиты на компромиссы и ничему не научилась. В этом случае Украина начнет трещать, и… Венгрия заранее готовится к подобному сценарию, массово раздавая гражданство. И не только Венгрия, кстати», – отметил на днях киевский политолог Андрей Головачев.
Аналогичные опасения высказывал ранее и депутат Верховной Рады Евгений Мураев, полагающий, что в случае усиления внутренних конфликтов ряд соседних стран постарается взять под свой контроль территории, которые некогда входили в их состав (Бессарабию и Буковину – Румыния, Волынь и Галицию – Польша, Закорпатье – Венгрия).
Так что в нынешней ситуации самое лучшее не создавать проблем на пустом месте, не провоцировать сепаратистских настроений и дать людям жить так, как они привыкли.
Однако, как полагает ряд экспертов в Венгрии, в России, и на Украине, ролик с получением паспортов был использован командой Порошенко для разыгрывания националистической карты, чтобы добиться поддержки радикалов в преддверии выборов. Возможно, что в Киеве рассчитывали на непростые отношения Брюсселя и Будапешта из-за нежелания Венгрии открывать свои границы для мигрантов.
Но, как бы то ни было, ситуация вышла из-под контроля, а Порошенко и Климкин оказались заложниками ситуации, которую сами же и создали. Погасить конфликт с Венгрией Киев может, только сняв свои претензии и пойдя на определенные уступки.
Однако такой шаг поставит режим под удар радикалов, и все конкуренты Порошенко не преминут положением воспользоваться, обвинив президента в измене и в «сдаче Закарпатья». Именно поэтому практически сразу же после призыва обсудить возможность легализации двойного гражданства Климкин, на которого тут же обрушились обвинения в предательстве, вынужден был объявить венгерского консула персоной нон-грата, дав новый импульс противостоянию с Венгрией.
Как мы видим, верхушка киевского режима стремительно теряет и без того небогатые остатки субъектности, вынужденная идти на поводу не только заокеанских хозяев, но и местных радикалов. И это лишает ее возможности найти выход из усугубляющегося кризиса в отношении с Венгрией.
Глава внешнеполитического ведомства Украины ранее угрожал высылкой консула из-за того, что консульство осуществляло выдачу венгерских паспортов гражданам Украины.
Напомним, что появившийся в сети ролик, запечатлевший выдачу паспортов, вызвал самую настоящую антивенгерскую истерию, включившую информационную кампанию, аресты провенгерских активистов, демарши МИДа и даже военные учения ВСУ в Закарпатье.
Ответом Будапешта, в первую очередь на военные экзерциции у своих границ, стало блокирование участие Украины в саммите министров стран НАТО. По требованию Венгрии главу украинского минобороны Степана Полторака не пустили на встречу.
Заместитель главы миссии Украины при альянсе по оборонным вопросам Сергей Мукосий рассказал, что Полторак обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой разрешить ему посетить проходящую в Брюсселе 3 и 4 октября встречу. В ответ украинскому министру прислали письмо, в котором представители альянса объяснили, почему он не может присутствовать на заседании. Причиной отказа стало нежелание Венгрии видеть на встрече украинского представителя.
Впрочем, Мукосий со свойственным украинским чиновником оптимизмом нашел в этой «зраде» и элементы «перемоги». «Главное, что письмо не осталось без ответа», — заявил представитель Киева.
Но это хорошая мина при плохой игре. Будапешт нанес удар в одно из самых болезненных мест киевского режима. Ведь вопросы вступления в НАТО и евроинтеграция являются не только его главными провозглашенными задачами, но и теми единственными направлениями, где происходит нечто, что киевская хунта может выдать за успехи (туристический «безвиз», участие в учениях альянса).
И все это оказалось под ударом из-за конфликта с Венгрией. Однако Киев пошел на эскалацию этого противостояния, и после того как Полторака не пустили на саммит, Климкин привел свою угрозу в действие и выслал венгерского консула.
Ответ не заставил себя ждать — глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти страны высылают консула Украины в Будапеште.
Министр иностранных дел Украины отреагировал как в анекдоте «А нас-то за что?», заявив, что «Реакция Венгрии является абсолютно и фундаментально неадекватной».
Надо сказать, что симметричная высылка украинского консула и блокирование участия Украины в саммите НАТО — далеко не единственные возможности Будапешта донести до Киева свое недовольство.
Венгерский политконсультант Миклош Кевехази рассказал о о тех инструментах, которые его страна может пустить в ход, если Украина возьмет курс на усиление конфронтации.
«Венгрия еще два месяца назад объявила, что хочет навести порядок в Закарпатье. Не своими силами, а пригласить туда «голубые каски». Затем Венгрия просто может перекрывать газовый вентиль для Украины. Больше всего газа на Украину поступает из Венгрии», – сказал Кевехази, имея в виду реверсные поставки российского газа.
Выглядит, прямо скажем, впечатляюще. Особенно в вопросе поставок газа в канун зимы. В свете этого перспектива усугубления конфликта с Венгрией многим в Киеве не кажется хорошей идеей. Так, например, против высылки венгерского консула выступил многоопытный украинский политик Нестор Шуфрич.
«После этого, я боюсь, будет большой кризис в отношениях, это будет кризис не только в отношениях с Венгрией. Хочу напомнить, что Венгрия – это член Евросоюза, это страна НАТО. Это означает возможную остановку любых отношений на уровне Евросоюза и на уровне НАТО. Венгрия имеет право «вето» и, наверное, будет блокировать любую активность и возможность сближения», – приводит «ПолитНавигатор» слова нардепа, сказанные, правда не с трибуны, а в кулуарах Рады.
Похоже, что и сам Павел Климкин, оценив уровень опасности, готов был «сыграть назад». Так, в статье на сайте «Европейская правда» он призвал начать дискуссию, цель которой — принять наличие у украинских граждан гражданства других стран, за исключением российского.
Но уже было поздно, ларец Пандоры открыт, джинны выпущены из бутылок, а Климкин и Порошенко не в состоянии изменить ситуацию и теперь вынуждены катиться и дальше по наклонной плоскости – в пропасть.
Так, сегодня депутаты ВРУ после длительного рассмотрения приняли за основу дискриминационный закон 5670-Д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает создание Национальной комиссии стандартов государственного языка, должностей уполномоченных по государственному языку, а также введение обязательной сдачи Внешнего независимого оценивания исключительно на украинском языке с 2025 года.
То есть тот самый, дискриминационный по отношению к национальным меньшинствам закон, который и послужил первопричиной конфликта с Венгрией. И то, что он принят именно сегодня, – вызов для Будапешта гораздо больший, чем даже высылка консула.
Нынешний виток кризиса был целенаправленно раздут киевским режимом вокруг выдачи венгерских паспортов, в которой была усмотрена угроза территориальной целостности Украины.
Надо сказать, что этот процесс начался уже очень давно, вскоре после обретения Украиной независимости, и особенно не беспокоил руководство страны.
Венгрия говорит о намерении защищать интересы и права мадьяр и русинов Закарпатья, не высказывая, разумеется, территориальных претензий к Украине. Конечно, нельзя утверждать, что их нет. Но очевидно, что они не могут быть реализованы или даже просто предъявлены, пока на Украине сохраняется подобие порядка, и жизни и безопасности венгерских соотечественников ничто не угрожает.
То есть пока украинская государственность не рухнула, попыток забрать Закарпатье (или каких других территорий) со стороны Венгрии или других соседей не последует. Ну, а когда она рухнет окончательно, украинским властям уже будет все равно.
«Россия и Запад находятся в состоянии холодной войны, и они только усилят противостояние в Украине, если оно сложится в момент выборов. Компромисс уже никто искать не будет: Украина исчерпала все свои лимиты на компромиссы и ничему не научилась. В этом случае Украина начнет трещать, и… Венгрия заранее готовится к подобному сценарию, массово раздавая гражданство. И не только Венгрия, кстати», – отметил на днях киевский политолог Андрей Головачев.
Аналогичные опасения высказывал ранее и депутат Верховной Рады Евгений Мураев, полагающий, что в случае усиления внутренних конфликтов ряд соседних стран постарается взять под свой контроль территории, которые некогда входили в их состав (Бессарабию и Буковину – Румыния, Волынь и Галицию – Польша, Закорпатье – Венгрия).
Так что в нынешней ситуации самое лучшее не создавать проблем на пустом месте, не провоцировать сепаратистских настроений и дать людям жить так, как они привыкли.
Однако, как полагает ряд экспертов в Венгрии, в России, и на Украине, ролик с получением паспортов был использован командой Порошенко для разыгрывания националистической карты, чтобы добиться поддержки радикалов в преддверии выборов. Возможно, что в Киеве рассчитывали на непростые отношения Брюсселя и Будапешта из-за нежелания Венгрии открывать свои границы для мигрантов.
Но, как бы то ни было, ситуация вышла из-под контроля, а Порошенко и Климкин оказались заложниками ситуации, которую сами же и создали. Погасить конфликт с Венгрией Киев может, только сняв свои претензии и пойдя на определенные уступки.
Однако такой шаг поставит режим под удар радикалов, и все конкуренты Порошенко не преминут положением воспользоваться, обвинив президента в измене и в «сдаче Закарпатья». Именно поэтому практически сразу же после призыва обсудить возможность легализации двойного гражданства Климкин, на которого тут же обрушились обвинения в предательстве, вынужден был объявить венгерского консула персоной нон-грата, дав новый импульс противостоянию с Венгрией.
Как мы видим, верхушка киевского режима стремительно теряет и без того небогатые остатки субъектности, вынужденная идти на поводу не только заокеанских хозяев, но и местных радикалов. И это лишает ее возможности найти выход из усугубляющегося кризиса в отношении с Венгрией.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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