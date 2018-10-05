«Голубые каски» придут в Закарпатье, а не на Донбасс

Киев углубляет и расширяет конфликт с Венгрией. 4 октября МИД Украины объявило персоной нон-грата консула Венгрии в городе Берегово Закарпатской области. На сайте ведомства сообщается, что он должен покинуть страну в течение трех суток.Глава внешнеполитического ведомства Украины ранее угрожал высылкой консула из-за того, что консульство осуществляло выдачу венгерских паспортов гражданам Украины.Напомним, что появившийся в сети ролик, запечатлевший выдачу паспортов, вызвал самую настоящую антивенгерскую истерию, включившую информационную кампанию, аресты провенгерских активистов, демарши МИДа и даже военные учения ВСУ в Закарпатье.Ответом Будапешта, в первую очередь на военные экзерциции у своих границ, стало блокирование участие Украины в саммите министров стран НАТО. По требованию Венгрии главу украинского минобороны Степана Полторака не пустили на встречу.Заместитель главы миссии Украины при альянсе по оборонным вопросам Сергей Мукосий рассказал, что Полторак обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой разрешить ему посетить проходящую в Брюсселе 3 и 4 октября встречу. В ответ украинскому министру прислали письмо, в котором представители альянса объяснили, почему он не может присутствовать на заседании. Причиной отказа стало нежелание Венгрии видеть на встрече украинского представителя.Впрочем, Мукосий со свойственным украинским чиновником оптимизмом нашел в этой «зраде» и элементы «перемоги». «Главное, что письмо не осталось без ответа», — заявил представитель Киева.Но это хорошая мина при плохой игре. Будапешт нанес удар в одно из самых болезненных мест киевского режима. Ведь вопросы вступления в НАТО и евроинтеграция являются не только его главными провозглашенными задачами, но и теми единственными направлениями, где происходит нечто, что киевская хунта может выдать за успехи (туристический «безвиз», участие в учениях альянса).И все это оказалось под ударом из-за конфликта с Венгрией. Однако Киев пошел на эскалацию этого противостояния, и после того как Полторака не пустили на саммит, Климкин привел свою угрозу в действие и выслал венгерского консула.Ответ не заставил себя ждать — глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти страны высылают консула Украины в Будапеште.Министр иностранных дел Украины отреагировал как в анекдоте «А нас-то за что?», заявив, что «Реакция Венгрии является абсолютно и фундаментально неадекватной».Надо сказать, что симметричная высылка украинского консула и блокирование участия Украины в саммите НАТО — далеко не единственные возможности Будапешта донести до Киева свое недовольство.Венгерский политконсультант Миклош Кевехази рассказал о о тех инструментах, которые его страна может пустить в ход, если Украина возьмет курс на усиление конфронтации.«Венгрия еще два месяца назад объявила, что хочет навести порядок в Закарпатье. Не своими силами, а пригласить туда «голубые каски». Затем Венгрия просто может перекрывать газовый вентиль для Украины. Больше всего газа на Украину поступает из Венгрии», – сказал Кевехази, имея в виду реверсные поставки российского газа.Выглядит, прямо скажем, впечатляюще. Особенно в вопросе поставок газа в канун зимы. В свете этого перспектива усугубления конфликта с Венгрией многим в Киеве не кажется хорошей идеей. Так, например, против высылки венгерского консула выступил многоопытный украинский политик Нестор Шуфрич.«После этого, я боюсь, будет большой кризис в отношениях, это будет кризис не только в отношениях с Венгрией. Хочу напомнить, что Венгрия – это член Евросоюза, это страна НАТО. Это означает возможную остановку любых отношений на уровне Евросоюза и на уровне НАТО. Венгрия имеет право «вето» и, наверное, будет блокировать любую активность и возможность сближения», – приводит «ПолитНавигатор» слова нардепа, сказанные, правда не с трибуны, а в кулуарах Рады.Похоже, что и сам Павел Климкин, оценив уровень опасности, готов был «сыграть назад». Так, в статье на сайте «Европейская правда» он призвал начать дискуссию, цель которой — принять наличие у украинских граждан гражданства других стран, за исключением российского.Но уже было поздно, ларец Пандоры открыт, джинны выпущены из бутылок, а Климкин и Порошенко не в состоянии изменить ситуацию и теперь вынуждены катиться и дальше по наклонной плоскости – в пропасть.Так, сегодня депутаты ВРУ после длительного рассмотрения приняли за основу дискриминационный закон 5670-Д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает создание Национальной комиссии стандартов государственного языка, должностей уполномоченных по государственному языку, а также введение обязательной сдачи Внешнего независимого оценивания исключительно на украинском языке с 2025 года.То есть тот самый, дискриминационный по отношению к национальным меньшинствам закон, который и послужил первопричиной конфликта с Венгрией. И то, что он принят именно сегодня, – вызов для Будапешта гораздо больший, чем даже высылка консула.Нынешний виток кризиса был целенаправленно раздут киевским режимом вокруг выдачи венгерских паспортов, в которой была усмотрена угроза территориальной целостности Украины.Надо сказать, что этот процесс начался уже очень давно, вскоре после обретения Украиной независимости, и особенно не беспокоил руководство страны.Венгрия говорит о намерении защищать интересы и права мадьяр и русинов Закарпатья, не высказывая, разумеется, территориальных претензий к Украине. Конечно, нельзя утверждать, что их нет. Но очевидно, что они не могут быть реализованы или даже просто предъявлены, пока на Украине сохраняется подобие порядка, и жизни и безопасности венгерских соотечественников ничто не угрожает.То есть пока украинская государственность не рухнула, попыток забрать Закарпатье (или каких других территорий) со стороны Венгрии или других соседей не последует. Ну, а когда она рухнет окончательно, украинским властям уже будет все равно.«Россия и Запад находятся в состоянии холодной войны, и они только усилят противостояние в Украине, если оно сложится в момент выборов. Компромисс уже никто искать не будет: Украина исчерпала все свои лимиты на компромиссы и ничему не научилась. В этом случае Украина начнет трещать, и… Венгрия заранее готовится к подобному сценарию, массово раздавая гражданство. И не только Венгрия, кстати», – отметил на днях киевский политолог Андрей Головачев.Аналогичные опасения высказывал ранее и депутат Верховной Рады Евгений Мураев, полагающий, что в случае усиления внутренних конфликтов ряд соседних стран постарается взять под свой контроль территории, которые некогда входили в их состав (Бессарабию и Буковину – Румыния, Волынь и Галицию – Польша, Закорпатье – Венгрия).Так что в нынешней ситуации самое лучшее не создавать проблем на пустом месте, не провоцировать сепаратистских настроений и дать людям жить так, как они привыкли.Однако, как полагает ряд экспертов в Венгрии, в России, и на Украине, ролик с получением паспортов был использован командой Порошенко для разыгрывания националистической карты, чтобы добиться поддержки радикалов в преддверии выборов. Возможно, что в Киеве рассчитывали на непростые отношения Брюсселя и Будапешта из-за нежелания Венгрии открывать свои границы для мигрантов.Но, как бы то ни было, ситуация вышла из-под контроля, а Порошенко и Климкин оказались заложниками ситуации, которую сами же и создали. Погасить конфликт с Венгрией Киев может, только сняв свои претензии и пойдя на определенные уступки.Однако такой шаг поставит режим под удар радикалов, и все конкуренты Порошенко не преминут положением воспользоваться, обвинив президента в измене и в «сдаче Закарпатья». Именно поэтому практически сразу же после призыва обсудить возможность легализации двойного гражданства Климкин, на которого тут же обрушились обвинения в предательстве, вынужден был объявить венгерского консула персоной нон-грата, дав новый импульс противостоянию с Венгрией.Как мы видим, верхушка киевского режима стремительно теряет и без того небогатые остатки субъектности, вынужденная идти на поводу не только заокеанских хозяев, но и местных радикалов. И это лишает ее возможности найти выход из усугубляющегося кризиса в отношении с Венгрией.