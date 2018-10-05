Россия и Индия подписали контракт на поставки С-400
Аналитика

Китайский брат будет драться вместе с русским

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Как известно, весь бардак, происходящий сейчас в мире, является лишь подготовкой к грядущему противостоянию США и Китая. Нам, наверное, не очень приятно это осознавать. Мы привыкли, что Россия всегда на первых ролях. Но на этот раз все иначе: атака американцев против России является всего лишь попыткой Вашингтона расчистить поле грядущей битвы.

Столкнувшись с неконтролируемым и чрезвычайно серьезным промышленным ростом в Китае, американцы просто обязаны были как-то на это отреагировать. Если этого не сделать, то через десять-двадцать лет Китай спокойно, без особой спешки и пыли, заменит Америку в роли мирового военного и политического гегемона, со всеми вытекающими из этого последствиями. И самое главное, китайский юань заменит доллар в качестве мировой резервной валюты, что станет для США настоящей катастрофой.




Так уж получилось, что на примере доллара мы наблюдаем интереснейший феномен, который раньше в мировой экономике просто не встречался и до сих пор не получил должной оценки. Дело в том, что в силу ряда экономических, политических и военных причин доллар США перестал быть простым средством расчета. Более того, он стал даже более чем средством накопления для частных лиц, компаний и государств. Нет, все гораздо интереснее: доллар превратился в главный экспортный товар Америки. И посягательство на этот статус автоматически означает для США катастрофу.

Разумеется, Америке давно предрекают крах, связанный то со схлопыванием долгового пузыря, то с девальвацией доллара. Так давно и так часто, что это стало уже чем-то вроде дежурного повода позубоскалить для людей, не лишенных чувства юмора. Все это так, все верно, но…

Самое удивительное в современной ситуации (и такого никогда прежде не было) это то, что товарное наполнение доллара теперь в значительной мере зависит от Китая и его промышленности. Если предположить, что отношения между странами обострятся как-то очень уж резко, то Америку ожидает настоящий товарный голод, поскольку значительная часть продукции, реализуемой в магазинах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, поступает в них напрямую из КНР. Промышленность же самой Америки вряд ли будет способна восполнить такие катастрофические потери в достаточно короткие сроки, и США в таком случае ожидает длительная лихорадка очередей, дефицитов, черного рынка и роста цен, в итоге гарантированно ведущего к крутому инфляционному витку. Дальше, как мы понимаем (а скорее всего, параллельно с этим), начнет схлопываться тот самый долговой пузырь, от доллара, как от резервной валюты, станут отказываться банки и государства, Америке станет все сложнее закупать необходимое ей сырье и оборудование (это уже удар по промышленности), накопления по всему миру резко переместятся в золото и другие драгметаллы, и так далее.

Почему этого не происходит сейчас? Все довольно просто: Китай все еще сильно зависим от доступа на крупные рынки, поскольку внутреннее потребление не способно переварить всей продукции, выпускаемой китайскими заводами и фабриками. Резкий отказ от экспорта означает фактический обвал китайской промышленности с трудно прогнозируемыми последствиями для Компартии Китая и самой Поднебесной. А идея покрепче ухватить Америку и утонуть вместе осторожных китайцев как-то не вдохновляет. Тем более что есть у них и более перспективный вариант…

Китай прилагает огромнейшие усилия по развитию внутреннего рынка. Меры по стимулированию занятости включают в себя множество направлений деятельности, начиная от поддержки народных промыслов и заканчивая невероятными темпами строительства высокоскоростных железных дорог, другой транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры. Неслучайны и некоторые перспективные решения: в частности, идея совместного с Россией строительства дальнемагистрального самолета CR929 является не просто экономическим проектом, но и попыткой обезопасить себя от санкций в области гражданской авиации.

В общем, можно с некоторой долей уверенности предположить, что уже через десятилетие Китай будет готов к гораздо более серьезному противостоянию с США, и даже полный разрыв отношений с потерей доступа на рынки США, ЕС и Японии уже не убьет китайскую экономику. А значит, действовать американцам нужно уже сейчас, поскольку им тоже нужно время на подготовку.

О том, как Америка зависит от китайского «сборочного цеха», уже написано выше. Может ли она избавиться от этой зависимости, хотя бы в самых критических её формах? Да, безусловно. И Трамп выбрал для этого самый простой, малозатратный, эффективный путь – пошлины. Делая импорт китайских товаров в США менее выгодным, он стимулирует как собственную американскую промышленность к выпуску каких-то товаров, производить которые ранее было невыгодно из-за высокой конкуренции китайцев, так и остальных участников рынка к переносу значительной части своих производств из Китая. И этот сигнал, кажется, был услышан – в США, похоже, начинается экономический бум, а некоторые производители начинают перенос своих производств из Китая во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии.

А причем же тут Россия? Она, кажется, на экономическую мощь США никак не покушалась, зачем же её, пардон, мордой да об Крым? Но не спешите с выводами, Россия во всей этой истории играет достаточно важную роль.

Дело в том, что США умеют учиться на своих ошибках. Однажды у них уже был подобный опыт: во времена противостояния с СССР кто-то в США решил, что неплохо было бы сделать из Китая хорошую гирю на ногах Москвы. Последовало потепление в американо-китайских отношениях, льготы при выходе на американский рынок, беспрепятственное вступление в ВТО, разрешение американским компаниям инвестировать в КНР и т.д. Вкупе с довольно эффективными реформами Дэн Сяопина это привело к началу взрывного роста в Китае, а теперь вот уже и к необходимости противостояния с самой Поднебесной.

В Вашингтоне понимают, что слишком опасно ввязываться в драку с Пекином, оставляя за спиной путинскую Россию, которая тут же начнет зарабатывать на обеих сторонах конфликта и через пару десятилетий превратится в такой же экономический вызов, как и нынешний Китай. А значит, Россию желательно сломать, чтобы развязать себе руки и прикрыть спину.

Но, как написано выше, большое значение играет фактор времени. Атаку на Китай нельзя откладывать бесконечно, потому что и он может значительно укрепиться, и самой Америке нужно несколько лет на развертывание своей промышленности и наполнение доллара товарами американского (или хотя бы вьетнамского, индонезийского) производства.

И с приходом Трампа схватка началась. Пока, разумеется, на экономическом поле. Однако недавнее событие показывает, что американцы ввязываются в драку все серьезнее, уже и на политическом уровне. Речь, конечно, о санкциях против Центрального военного совета Китая, введенных за приобретение российских истребителей Су-35 и ЗРК С-400. Хотя в официальном заявлении пресс-службы американского Минфина сказано, что конечным адресатом санкций является Россия, нас это не должно вводить в заблуждение: санкции, введенные задним числом, за прошлогодние закупки, есть не что иное, как расширение фронта американо-китайского противостояния.

Интересно в этом смысле и вчерашнее заявление американского вице-президента Майка Пенса. Он, напомню, заявил, что Китай своими действиями затмил российские попытки вмешательства в американские выборы. Да, на первый взгляд может показаться, это всего лишь попытка снять с Трампа обвинения в «пророссийскости», а точнее, не снять их, а отвлечь противников и избирателей новой целью.

Но дело в том, что это очень серьезное обвинение, особенно на фоне той истерии, которая развернулась в США по поводу так называемого «российского вмешательства». И если на него отреагируют соответственно, то будет уже не так уж и важно, что же именно имел в виду Майк Пенс.

Если это действительно подготовка к переводу конфликта на новую стадию, значит, Россия почти дождалась критически важного для неё изменения в геополитической расстановке сил на «большой шахматной доске». Как минимум это будет означать, что в случае её перехода к более активным действиям (на украинском направлении, например) она уже не останется в полном одиночестве, и тандем Россия — Китай вместе будет противостоять американской агрессии.

Что ж, подождем, пока втягивание Китая в противостояние с США станет совсем уже необратимым.
Автор:
Виктор Кузовков
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16 комментариев
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  1. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 13:07
    -4
    Статья о том как две ведущие мировые державы будут делить мир. Ну и мы, как страна третьего мира, можем подтявкнуть. Автору минус. Я русский! И плевать я хотел на разные америки и китаи.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 13:10
      +5
      В этой ситуации нужно искать свою выгоду.. Мощный Китай нам под боком тоже не нужен.. А что касается тандема..то пока на Китай не особо наезжали он в стороне находился.. а теперь тандем.. Вот деньги когда начнет вкладывать в нашу экономику, тогда и о тандеме можно говорить.. в общем практических дел со стороны Китая мало.. одни намеренья пока..
      1. bulvas
        bulvas Сегодня, 13:25
        +2
        Как известно, весь бардак, происходящий сейчас в мире, является лишь подготовкой к грядущему противостоянию США и Китая.

        Нам, наверное, не очень приятно это осознавать.
        Мы привыкли, что Россия всегда на первых ролях.




        Было время, когда мы поверили, что колбаса и джинсы важнее,
        а ума не хватило, чтобы понять, что одно без другого нам светит

        Но Россия тем и велика, что может подняться из любого состояния.

        Пока для этого нам нужен Китай под боком, потом и сами справимся.


        Не совсем согласен, что для США единственная проблема - Китай.

        Они прекрасно сознают, что Россия способна создать для них непреодолимую преграду на пути к мировому господству, как создавала эту преграду всем

        И Орде и Наполеону и Британии и Гитлеру и США и кого угодно остановит


        Поднимется Россия, кроме России некому остановить "гегемонов"



        1. андрей юрьевич
          андрей юрьевич Сегодня, 13:51
          +2
          Цитата: Svarog
          Мощный Китай нам под боком тоже не нужен..

          от нас не зависит..увы.
          Цитата: bulvas
          Но Россия тем и велика, что может подняться из любого состояния
          не сегодня...для этого,должна быть система другой,не олигархической.
          1. bulvas
            bulvas Сегодня, 13:56
            +1
            Цитата: андрей юрьевич
            не сегодня...для этого,должна быть система другой,не олигархической.



            если прижмет - станет такой как надо

          2. Бультерьер
            Бультерьер Сегодня, 14:16
            +1
            Конечно. В 1812 году например был же социализм с коммунизмом рука об руку. А при Петре 1 вообще равенство и братство. Может харе желаемое за действительное принимать?))))
            1. bulvas
              bulvas Сегодня, 14:20
              0
              Цитата: Бультерьер
              Может харе желаемое за действительное принимать?))))



              а что уже конец света?
              все плохо и дальше некуда?


              если нет социализма с коммунизмом - уже и жить нельзя?

              1. Бультерьер
                Бультерьер Сегодня, 14:22
                0
                Вовсе нет. Просто опять про олигархический строй началось,потом начнется еще чего нибудь. Лучше сразу осадить)
      2. Igor Golov
        Igor Golov Сегодня, 14:14
        0
        А мы Китаю очень нужны. У Китая под боком Япония, которой очень тесно у себя на острове и которая имеет давние едва ли приязненные отношения с Китаем.
    2. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 13:49
      +1
      Цитата: Гардамир
      Статья о том как две ведущие мировые державы будут делить мир. Ну и мы, как страна третьего мира,

      А посмотреть глубже на это все не судьба? В кое то веке,не на нас наваливаются всем миром? Для Китая мы нечто вроде страховки от ядерных угроз НАТО и это временно,пока Китай не достигнет паритета с США в количестве носителей и БГ. При этом,не забывайте,что РФ -самая большая страна в мире и через нее по сути все и идет из Азии в Европу и наоборот. Так что говорить о том,что мы на вторых ролях поспешно и недальновидно. Есть тандем Китай и РФ против США,Англии и некоторых стран Европы.Два лагеря до зубов вооруженных,с денежным и промышленным потенциалом. Происходит очередной раздел мира с обозначением главных полюсов силы,как военных,так и политических и экономических. Мы,как один из главных игроков можем наращивать военную мощь до посинения,но всё равно проиграем ...почему? Ответ прост,-ДЕМОГРАФИЯ. Такие площади требуют освоения,развития и защиты.А у нас убыль населения ,пьянство и не желание размножаться. Это уже давно вопрос национальной безопасности.
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 13:57
        0
        А посмотреть глубже на это все не судьба? В кое то веке,не на нас наваливаются всем миром?
        Вы что телевизор не смотрите ил на сайт ВО редко заходите. Кругом только и кричат, что весь мир против нас. Что касается конкретно Китая, пока нынешняя власть дарит территории Китаю, китайцам не зачем на нас нападать. Или вы правда верите, что китайцы с американцами будут через океан ракетами перебрасываться?
        1. Бультерьер
          Бультерьер Сегодня, 14:17
          0
          Да ни кто ни чего Китаю не дарил.. Сколько можно одно и тоже обсасывать то...
      2. Igor Golov
        Igor Golov Сегодня, 14:15
        0
        Мы на первых ролях всегда. Из-за Японии.
  2. МорякЧФ
    МорякЧФ Сегодня, 13:20
    0
    США нужно отвлечь нас на Европу,чтобы гурьбой(Австралия Япония и возможно Индия) раздавить Китай.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:26
    0
    В такие игры поневоле втягиваются и те кто к такому совсем не готов, совсем не стремится!
    К тому же, шо у нашего политического, которое руководство. в голове - А кто его знает, куда оно виляет??? -
  4. Yrec
    Yrec Сегодня, 14:04
    +2
    Мы с китайцами не друзья. Китай, вообще, никому не друг кроме самого себя. Изоляционизм китайцев пестовался ими на протяжении 4000 лет. Достаточно нормального добрососедства и взаимовыгодной торговли. Китай не претендует на наши территории - им там не климат. Сырьё мы им и так гоним. В случае заварухи китайцев с амерами, мы можем снять сливки. АТР превратится в театр боевых действий и большая часть логистики пойдёт через нас + ресурсы. Главное не ступить и правильно сыграть. Путин тут рулит, глупо это отрицать.