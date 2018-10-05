Китайский брат будет драться вместе с русским
Как известно, весь бардак, происходящий сейчас в мире, является лишь подготовкой к грядущему противостоянию США и Китая. Нам, наверное, не очень приятно это осознавать. Мы привыкли, что Россия всегда на первых ролях. Но на этот раз все иначе: атака американцев против России является всего лишь попыткой Вашингтона расчистить поле грядущей битвы.
Столкнувшись с неконтролируемым и чрезвычайно серьезным промышленным ростом в Китае, американцы просто обязаны были как-то на это отреагировать. Если этого не сделать, то через десять-двадцать лет Китай спокойно, без особой спешки и пыли, заменит Америку в роли мирового военного и политического гегемона, со всеми вытекающими из этого последствиями. И самое главное, китайский юань заменит доллар в качестве мировой резервной валюты, что станет для США настоящей катастрофой.
Так уж получилось, что на примере доллара мы наблюдаем интереснейший феномен, который раньше в мировой экономике просто не встречался и до сих пор не получил должной оценки. Дело в том, что в силу ряда экономических, политических и военных причин доллар США перестал быть простым средством расчета. Более того, он стал даже более чем средством накопления для частных лиц, компаний и государств. Нет, все гораздо интереснее: доллар превратился в главный экспортный товар Америки. И посягательство на этот статус автоматически означает для США катастрофу.
Разумеется, Америке давно предрекают крах, связанный то со схлопыванием долгового пузыря, то с девальвацией доллара. Так давно и так часто, что это стало уже чем-то вроде дежурного повода позубоскалить для людей, не лишенных чувства юмора. Все это так, все верно, но…
Самое удивительное в современной ситуации (и такого никогда прежде не было) это то, что товарное наполнение доллара теперь в значительной мере зависит от Китая и его промышленности. Если предположить, что отношения между странами обострятся как-то очень уж резко, то Америку ожидает настоящий товарный голод, поскольку значительная часть продукции, реализуемой в магазинах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, поступает в них напрямую из КНР. Промышленность же самой Америки вряд ли будет способна восполнить такие катастрофические потери в достаточно короткие сроки, и США в таком случае ожидает длительная лихорадка очередей, дефицитов, черного рынка и роста цен, в итоге гарантированно ведущего к крутому инфляционному витку. Дальше, как мы понимаем (а скорее всего, параллельно с этим), начнет схлопываться тот самый долговой пузырь, от доллара, как от резервной валюты, станут отказываться банки и государства, Америке станет все сложнее закупать необходимое ей сырье и оборудование (это уже удар по промышленности), накопления по всему миру резко переместятся в золото и другие драгметаллы, и так далее.
Почему этого не происходит сейчас? Все довольно просто: Китай все еще сильно зависим от доступа на крупные рынки, поскольку внутреннее потребление не способно переварить всей продукции, выпускаемой китайскими заводами и фабриками. Резкий отказ от экспорта означает фактический обвал китайской промышленности с трудно прогнозируемыми последствиями для Компартии Китая и самой Поднебесной. А идея покрепче ухватить Америку и утонуть вместе осторожных китайцев как-то не вдохновляет. Тем более что есть у них и более перспективный вариант…
Китай прилагает огромнейшие усилия по развитию внутреннего рынка. Меры по стимулированию занятости включают в себя множество направлений деятельности, начиная от поддержки народных промыслов и заканчивая невероятными темпами строительства высокоскоростных железных дорог, другой транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры. Неслучайны и некоторые перспективные решения: в частности, идея совместного с Россией строительства дальнемагистрального самолета CR929 является не просто экономическим проектом, но и попыткой обезопасить себя от санкций в области гражданской авиации.
В общем, можно с некоторой долей уверенности предположить, что уже через десятилетие Китай будет готов к гораздо более серьезному противостоянию с США, и даже полный разрыв отношений с потерей доступа на рынки США, ЕС и Японии уже не убьет китайскую экономику. А значит, действовать американцам нужно уже сейчас, поскольку им тоже нужно время на подготовку.
О том, как Америка зависит от китайского «сборочного цеха», уже написано выше. Может ли она избавиться от этой зависимости, хотя бы в самых критических её формах? Да, безусловно. И Трамп выбрал для этого самый простой, малозатратный, эффективный путь – пошлины. Делая импорт китайских товаров в США менее выгодным, он стимулирует как собственную американскую промышленность к выпуску каких-то товаров, производить которые ранее было невыгодно из-за высокой конкуренции китайцев, так и остальных участников рынка к переносу значительной части своих производств из Китая. И этот сигнал, кажется, был услышан – в США, похоже, начинается экономический бум, а некоторые производители начинают перенос своих производств из Китая во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии.
А причем же тут Россия? Она, кажется, на экономическую мощь США никак не покушалась, зачем же её, пардон, мордой да об Крым? Но не спешите с выводами, Россия во всей этой истории играет достаточно важную роль.
Дело в том, что США умеют учиться на своих ошибках. Однажды у них уже был подобный опыт: во времена противостояния с СССР кто-то в США решил, что неплохо было бы сделать из Китая хорошую гирю на ногах Москвы. Последовало потепление в американо-китайских отношениях, льготы при выходе на американский рынок, беспрепятственное вступление в ВТО, разрешение американским компаниям инвестировать в КНР и т.д. Вкупе с довольно эффективными реформами Дэн Сяопина это привело к началу взрывного роста в Китае, а теперь вот уже и к необходимости противостояния с самой Поднебесной.
В Вашингтоне понимают, что слишком опасно ввязываться в драку с Пекином, оставляя за спиной путинскую Россию, которая тут же начнет зарабатывать на обеих сторонах конфликта и через пару десятилетий превратится в такой же экономический вызов, как и нынешний Китай. А значит, Россию желательно сломать, чтобы развязать себе руки и прикрыть спину.
Но, как написано выше, большое значение играет фактор времени. Атаку на Китай нельзя откладывать бесконечно, потому что и он может значительно укрепиться, и самой Америке нужно несколько лет на развертывание своей промышленности и наполнение доллара товарами американского (или хотя бы вьетнамского, индонезийского) производства.
И с приходом Трампа схватка началась. Пока, разумеется, на экономическом поле. Однако недавнее событие показывает, что американцы ввязываются в драку все серьезнее, уже и на политическом уровне. Речь, конечно, о санкциях против Центрального военного совета Китая, введенных за приобретение российских истребителей Су-35 и ЗРК С-400. Хотя в официальном заявлении пресс-службы американского Минфина сказано, что конечным адресатом санкций является Россия, нас это не должно вводить в заблуждение: санкции, введенные задним числом, за прошлогодние закупки, есть не что иное, как расширение фронта американо-китайского противостояния.
Интересно в этом смысле и вчерашнее заявление американского вице-президента Майка Пенса. Он, напомню, заявил, что Китай своими действиями затмил российские попытки вмешательства в американские выборы. Да, на первый взгляд может показаться, это всего лишь попытка снять с Трампа обвинения в «пророссийскости», а точнее, не снять их, а отвлечь противников и избирателей новой целью.
Но дело в том, что это очень серьезное обвинение, особенно на фоне той истерии, которая развернулась в США по поводу так называемого «российского вмешательства». И если на него отреагируют соответственно, то будет уже не так уж и важно, что же именно имел в виду Майк Пенс.
Если это действительно подготовка к переводу конфликта на новую стадию, значит, Россия почти дождалась критически важного для неё изменения в геополитической расстановке сил на «большой шахматной доске». Как минимум это будет означать, что в случае её перехода к более активным действиям (на украинском направлении, например) она уже не останется в полном одиночестве, и тандем Россия — Китай вместе будет противостоять американской агрессии.
Что ж, подождем, пока втягивание Китая в противостояние с США станет совсем уже необратимым.
Столкнувшись с неконтролируемым и чрезвычайно серьезным промышленным ростом в Китае, американцы просто обязаны были как-то на это отреагировать. Если этого не сделать, то через десять-двадцать лет Китай спокойно, без особой спешки и пыли, заменит Америку в роли мирового военного и политического гегемона, со всеми вытекающими из этого последствиями. И самое главное, китайский юань заменит доллар в качестве мировой резервной валюты, что станет для США настоящей катастрофой.
Так уж получилось, что на примере доллара мы наблюдаем интереснейший феномен, который раньше в мировой экономике просто не встречался и до сих пор не получил должной оценки. Дело в том, что в силу ряда экономических, политических и военных причин доллар США перестал быть простым средством расчета. Более того, он стал даже более чем средством накопления для частных лиц, компаний и государств. Нет, все гораздо интереснее: доллар превратился в главный экспортный товар Америки. И посягательство на этот статус автоматически означает для США катастрофу.
Разумеется, Америке давно предрекают крах, связанный то со схлопыванием долгового пузыря, то с девальвацией доллара. Так давно и так часто, что это стало уже чем-то вроде дежурного повода позубоскалить для людей, не лишенных чувства юмора. Все это так, все верно, но…
Самое удивительное в современной ситуации (и такого никогда прежде не было) это то, что товарное наполнение доллара теперь в значительной мере зависит от Китая и его промышленности. Если предположить, что отношения между странами обострятся как-то очень уж резко, то Америку ожидает настоящий товарный голод, поскольку значительная часть продукции, реализуемой в магазинах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, поступает в них напрямую из КНР. Промышленность же самой Америки вряд ли будет способна восполнить такие катастрофические потери в достаточно короткие сроки, и США в таком случае ожидает длительная лихорадка очередей, дефицитов, черного рынка и роста цен, в итоге гарантированно ведущего к крутому инфляционному витку. Дальше, как мы понимаем (а скорее всего, параллельно с этим), начнет схлопываться тот самый долговой пузырь, от доллара, как от резервной валюты, станут отказываться банки и государства, Америке станет все сложнее закупать необходимое ей сырье и оборудование (это уже удар по промышленности), накопления по всему миру резко переместятся в золото и другие драгметаллы, и так далее.
Почему этого не происходит сейчас? Все довольно просто: Китай все еще сильно зависим от доступа на крупные рынки, поскольку внутреннее потребление не способно переварить всей продукции, выпускаемой китайскими заводами и фабриками. Резкий отказ от экспорта означает фактический обвал китайской промышленности с трудно прогнозируемыми последствиями для Компартии Китая и самой Поднебесной. А идея покрепче ухватить Америку и утонуть вместе осторожных китайцев как-то не вдохновляет. Тем более что есть у них и более перспективный вариант…
Китай прилагает огромнейшие усилия по развитию внутреннего рынка. Меры по стимулированию занятости включают в себя множество направлений деятельности, начиная от поддержки народных промыслов и заканчивая невероятными темпами строительства высокоскоростных железных дорог, другой транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры. Неслучайны и некоторые перспективные решения: в частности, идея совместного с Россией строительства дальнемагистрального самолета CR929 является не просто экономическим проектом, но и попыткой обезопасить себя от санкций в области гражданской авиации.
В общем, можно с некоторой долей уверенности предположить, что уже через десятилетие Китай будет готов к гораздо более серьезному противостоянию с США, и даже полный разрыв отношений с потерей доступа на рынки США, ЕС и Японии уже не убьет китайскую экономику. А значит, действовать американцам нужно уже сейчас, поскольку им тоже нужно время на подготовку.
О том, как Америка зависит от китайского «сборочного цеха», уже написано выше. Может ли она избавиться от этой зависимости, хотя бы в самых критических её формах? Да, безусловно. И Трамп выбрал для этого самый простой, малозатратный, эффективный путь – пошлины. Делая импорт китайских товаров в США менее выгодным, он стимулирует как собственную американскую промышленность к выпуску каких-то товаров, производить которые ранее было невыгодно из-за высокой конкуренции китайцев, так и остальных участников рынка к переносу значительной части своих производств из Китая. И этот сигнал, кажется, был услышан – в США, похоже, начинается экономический бум, а некоторые производители начинают перенос своих производств из Китая во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии.
А причем же тут Россия? Она, кажется, на экономическую мощь США никак не покушалась, зачем же её, пардон, мордой да об Крым? Но не спешите с выводами, Россия во всей этой истории играет достаточно важную роль.
Дело в том, что США умеют учиться на своих ошибках. Однажды у них уже был подобный опыт: во времена противостояния с СССР кто-то в США решил, что неплохо было бы сделать из Китая хорошую гирю на ногах Москвы. Последовало потепление в американо-китайских отношениях, льготы при выходе на американский рынок, беспрепятственное вступление в ВТО, разрешение американским компаниям инвестировать в КНР и т.д. Вкупе с довольно эффективными реформами Дэн Сяопина это привело к началу взрывного роста в Китае, а теперь вот уже и к необходимости противостояния с самой Поднебесной.
В Вашингтоне понимают, что слишком опасно ввязываться в драку с Пекином, оставляя за спиной путинскую Россию, которая тут же начнет зарабатывать на обеих сторонах конфликта и через пару десятилетий превратится в такой же экономический вызов, как и нынешний Китай. А значит, Россию желательно сломать, чтобы развязать себе руки и прикрыть спину.
Но, как написано выше, большое значение играет фактор времени. Атаку на Китай нельзя откладывать бесконечно, потому что и он может значительно укрепиться, и самой Америке нужно несколько лет на развертывание своей промышленности и наполнение доллара товарами американского (или хотя бы вьетнамского, индонезийского) производства.
И с приходом Трампа схватка началась. Пока, разумеется, на экономическом поле. Однако недавнее событие показывает, что американцы ввязываются в драку все серьезнее, уже и на политическом уровне. Речь, конечно, о санкциях против Центрального военного совета Китая, введенных за приобретение российских истребителей Су-35 и ЗРК С-400. Хотя в официальном заявлении пресс-службы американского Минфина сказано, что конечным адресатом санкций является Россия, нас это не должно вводить в заблуждение: санкции, введенные задним числом, за прошлогодние закупки, есть не что иное, как расширение фронта американо-китайского противостояния.
Интересно в этом смысле и вчерашнее заявление американского вице-президента Майка Пенса. Он, напомню, заявил, что Китай своими действиями затмил российские попытки вмешательства в американские выборы. Да, на первый взгляд может показаться, это всего лишь попытка снять с Трампа обвинения в «пророссийскости», а точнее, не снять их, а отвлечь противников и избирателей новой целью.
Но дело в том, что это очень серьезное обвинение, особенно на фоне той истерии, которая развернулась в США по поводу так называемого «российского вмешательства». И если на него отреагируют соответственно, то будет уже не так уж и важно, что же именно имел в виду Майк Пенс.
Если это действительно подготовка к переводу конфликта на новую стадию, значит, Россия почти дождалась критически важного для неё изменения в геополитической расстановке сил на «большой шахматной доске». Как минимум это будет означать, что в случае её перехода к более активным действиям (на украинском направлении, например) она уже не останется в полном одиночестве, и тандем Россия — Китай вместе будет противостоять американской агрессии.
Что ж, подождем, пока втягивание Китая в противостояние с США станет совсем уже необратимым.
- Автор:
- Виктор Кузовков
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