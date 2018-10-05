Китайский брат будет драться вместе с русским

Как известно, весь бардак, происходящий сейчас в мире, является лишь подготовкой к грядущему противостоянию США и Китая. Нам, наверное, не очень приятно это осознавать. Мы привыкли, что Россия всегда на первых ролях. Но на этот раз все иначе: атака американцев против России является всего лишь попыткой Вашингтона расчистить поле грядущей битвы.Столкнувшись с неконтролируемым и чрезвычайно серьезным промышленным ростом в Китае, американцы просто обязаны были как-то на это отреагировать. Если этого не сделать, то через десять-двадцать лет Китай спокойно, без особой спешки и пыли, заменит Америку в роли мирового военного и политического гегемона, со всеми вытекающими из этого последствиями. И самое главное, китайский юань заменит доллар в качестве мировой резервной валюты, что станет для США настоящей катастрофой.Так уж получилось, что на примере доллара мы наблюдаем интереснейший феномен, который раньше в мировой экономике просто не встречался и до сих пор не получил должной оценки. Дело в том, что в силу ряда экономических, политических и военных причин доллар США перестал быть простым средством расчета. Более того, он стал даже более чем средством накопления для частных лиц, компаний и государств. Нет, все гораздо интереснее: доллар превратился в главный экспортный товар Америки. И посягательство на этот статус автоматически означает для США катастрофу.Разумеется, Америке давно предрекают крах, связанный то со схлопыванием долгового пузыря, то с девальвацией доллара. Так давно и так часто, что это стало уже чем-то вроде дежурного повода позубоскалить для людей, не лишенных чувства юмора. Все это так, все верно, но…Самое удивительное в современной ситуации (и такого никогда прежде не было) это то, что товарное наполнение доллара теперь в значительной мере зависит от Китая и его промышленности. Если предположить, что отношения между странами обострятся как-то очень уж резко, то Америку ожидает настоящий товарный голод, поскольку значительная часть продукции, реализуемой в магазинах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, поступает в них напрямую из КНР. Промышленность же самой Америки вряд ли будет способна восполнить такие катастрофические потери в достаточно короткие сроки, и США в таком случае ожидает длительная лихорадка очередей, дефицитов, черного рынка и роста цен, в итоге гарантированно ведущего к крутому инфляционному витку. Дальше, как мы понимаем (а скорее всего, параллельно с этим), начнет схлопываться тот самый долговой пузырь, от доллара, как от резервной валюты, станут отказываться банки и государства, Америке станет все сложнее закупать необходимое ей сырье и оборудование (это уже удар по промышленности), накопления по всему миру резко переместятся в золото и другие драгметаллы, и так далее.Почему этого не происходит сейчас? Все довольно просто: Китай все еще сильно зависим от доступа на крупные рынки, поскольку внутреннее потребление не способно переварить всей продукции, выпускаемой китайскими заводами и фабриками. Резкий отказ от экспорта означает фактический обвал китайской промышленности с трудно прогнозируемыми последствиями для Компартии Китая и самой Поднебесной. А идея покрепче ухватить Америку и утонуть вместе осторожных китайцев как-то не вдохновляет. Тем более что есть у них и более перспективный вариант…Китай прилагает огромнейшие усилия по развитию внутреннего рынка. Меры по стимулированию занятости включают в себя множество направлений деятельности, начиная от поддержки народных промыслов и заканчивая невероятными темпами строительства высокоскоростных железных дорог, другой транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры. Неслучайны и некоторые перспективные решения: в частности, идея совместного с Россией строительства дальнемагистрального самолета CR929 является не просто экономическим проектом, но и попыткой обезопасить себя от санкций в области гражданской авиации.В общем, можно с некоторой долей уверенности предположить, что уже через десятилетие Китай будет готов к гораздо более серьезному противостоянию с США, и даже полный разрыв отношений с потерей доступа на рынки США, ЕС и Японии уже не убьет китайскую экономику. А значит, действовать американцам нужно уже сейчас, поскольку им тоже нужно время на подготовку.О том, как Америка зависит от китайского «сборочного цеха», уже написано выше. Может ли она избавиться от этой зависимости, хотя бы в самых критических её формах? Да, безусловно. И Трамп выбрал для этого самый простой, малозатратный, эффективный путь – пошлины. Делая импорт китайских товаров в США менее выгодным, он стимулирует как собственную американскую промышленность к выпуску каких-то товаров, производить которые ранее было невыгодно из-за высокой конкуренции китайцев, так и остальных участников рынка к переносу значительной части своих производств из Китая. И этот сигнал, кажется, был услышан – в США, похоже, начинается экономический бум, а некоторые производители начинают перенос своих производств из Китая во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии.А причем же тут Россия? Она, кажется, на экономическую мощь США никак не покушалась, зачем же её, пардон, мордой да об Крым? Но не спешите с выводами, Россия во всей этой истории играет достаточно важную роль.Дело в том, что США умеют учиться на своих ошибках. Однажды у них уже был подобный опыт: во времена противостояния с СССР кто-то в США решил, что неплохо было бы сделать из Китая хорошую гирю на ногах Москвы. Последовало потепление в американо-китайских отношениях, льготы при выходе на американский рынок, беспрепятственное вступление в ВТО, разрешение американским компаниям инвестировать в КНР и т.д. Вкупе с довольно эффективными реформами Дэн Сяопина это привело к началу взрывного роста в Китае, а теперь вот уже и к необходимости противостояния с самой Поднебесной.В Вашингтоне понимают, что слишком опасно ввязываться в драку с Пекином, оставляя за спиной путинскую Россию, которая тут же начнет зарабатывать на обеих сторонах конфликта и через пару десятилетий превратится в такой же экономический вызов, как и нынешний Китай. А значит, Россию желательно сломать, чтобы развязать себе руки и прикрыть спину.Но, как написано выше, большое значение играет фактор времени. Атаку на Китай нельзя откладывать бесконечно, потому что и он может значительно укрепиться, и самой Америке нужно несколько лет на развертывание своей промышленности и наполнение доллара товарами американского (или хотя бы вьетнамского, индонезийского) производства.И с приходом Трампа схватка началась. Пока, разумеется, на экономическом поле. Однако недавнее событие показывает, что американцы ввязываются в драку все серьезнее, уже и на политическом уровне. Речь, конечно, о санкциях против Центрального военного совета Китая, введенных за приобретение российских истребителей Су-35 и ЗРК С-400. Хотя в официальном заявлении пресс-службы американского Минфина сказано, что конечным адресатом санкций является Россия, нас это не должно вводить в заблуждение: санкции, введенные задним числом, за прошлогодние закупки, есть не что иное, как расширение фронта американо-китайского противостояния.Интересно в этом смысле и вчерашнее заявление американского вице-президента Майка Пенса. Он, напомню, заявил, что Китай своими действиями затмил российские попытки вмешательства в американские выборы. Да, на первый взгляд может показаться, это всего лишь попытка снять с Трампа обвинения в «пророссийскости», а точнее, не снять их, а отвлечь противников и избирателей новой целью.Но дело в том, что это очень серьезное обвинение, особенно на фоне той истерии, которая развернулась в США по поводу так называемого «российского вмешательства». И если на него отреагируют соответственно, то будет уже не так уж и важно, что же именно имел в виду Майк Пенс.Если это действительно подготовка к переводу конфликта на новую стадию, значит, Россия почти дождалась критически важного для неё изменения в геополитической расстановке сил на «большой шахматной доске». Как минимум это будет означать, что в случае её перехода к более активным действиям (на украинском направлении, например) она уже не останется в полном одиночестве, и тандем Россия — Китай вместе будет противостоять американской агрессии.Что ж, подождем, пока втягивание Китая в противостояние с США станет совсем уже необратимым.