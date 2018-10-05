На Украине: Наши ракеты уже способны достать до Москвы
На Украине прозвучали заявления о развитии ракетного потенциала страны. Валентин Бадрак, называющий себя военным экспертом, заявил о том, что теперь у ВСУ есть ракеты, «способные достать до Москвы». По словам Бадрака (буквы в слове не перепутаны, прим. «ВО»), это стало возможно на фоне бурного развития украинских военных технологий.
Бадрак добавил, что если Украина обзаведётся двумя-тремя сотнями таких ракет, то это позволит изменить саму риторику переговоров.
Бадрак:
Вести переговоры с позиции силы.
«Военный эксперт» при этом добавил, что нынешние достижения украинских инженеров – далеко не предел, и они «могут произвести гораздо более мощное оружие».
Можно было бы заявление о «ракетах, способных достать до Москвы» обойти вниманием – подумаешь, какой-то очередной пиар-пигмей высказал свою точку зрения. Но вся проблема в том, что именно это агрессивное меньшинство, часть которого представлена и в политических кругах майданной Украины и задаёт повестку в этой стране. Сама политическая повестка основывается на принципах: Россия – враг, русские – враги, русский язык – вражеский, втянуть Россию в войну любыми силами и средствами, даже если подавляющее большинство населения явно не поддерживает эту милитаристскую риторику.
При этом в такой ситуации важно помнить о словах «железного канцлера» Отто фон Бисмарка:
Бадрак добавил, что если Украина обзаведётся двумя-тремя сотнями таких ракет, то это позволит изменить саму риторику переговоров.
Бадрак:
Мы уже сможем напрямую диктовать свои условия, сможем отстаивать свою позицию в плане евроатлантической интеграции.
Вести переговоры с позиции силы.
«Военный эксперт» при этом добавил, что нынешние достижения украинских инженеров – далеко не предел, и они «могут произвести гораздо более мощное оружие».
Можно было бы заявление о «ракетах, способных достать до Москвы» обойти вниманием – подумаешь, какой-то очередной пиар-пигмей высказал свою точку зрения. Но вся проблема в том, что именно это агрессивное меньшинство, часть которого представлена и в политических кругах майданной Украины и задаёт повестку в этой стране. Сама политическая повестка основывается на принципах: Россия – враг, русские – враги, русский язык – вражеский, втянуть Россию в войну любыми силами и средствами, даже если подавляющее большинство населения явно не поддерживает эту милитаристскую риторику.
При этом в такой ситуации важно помнить о словах «железного канцлера» Отто фон Бисмарка:
Глупость — дар Божий, но не следует им злоупотреблять.
- Перевод:
- СНБО Украины
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