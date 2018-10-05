Новости

На Украине: Наши ракеты уже способны достать до Москвы

24
На Украине прозвучали заявления о развитии ракетного потенциала страны. Валентин Бадрак, называющий себя военным экспертом, заявил о том, что теперь у ВСУ есть ракеты, «способные достать до Москвы». По словам Бадрака (буквы в слове не перепутаны, прим. «ВО»), это стало возможно на фоне бурного развития украинских военных технологий.

Бадрак добавил, что если Украина обзаведётся двумя-тремя сотнями таких ракет, то это позволит изменить саму риторику переговоров.


На Украине: Наши ракеты уже способны достать до Москвы


Бадрак:
Мы уже сможем напрямую диктовать свои условия, сможем отстаивать свою позицию в плане евроатлантической интеграции.


Вести переговоры с позиции силы.

«Военный эксперт» при этом добавил, что нынешние достижения украинских инженеров – далеко не предел, и они «могут произвести гораздо более мощное оружие».

Можно было бы заявление о «ракетах, способных достать до Москвы» обойти вниманием – подумаешь, какой-то очередной пиар-пигмей высказал свою точку зрения. Но вся проблема в том, что именно это агрессивное меньшинство, часть которого представлена и в политических кругах майданной Украины и задаёт повестку в этой стране. Сама политическая повестка основывается на принципах: Россия – враг, русские – враги, русский язык – вражеский, втянуть Россию в войну любыми силами и средствами, даже если подавляющее большинство населения явно не поддерживает эту милитаристскую риторику.

При этом в такой ситуации важно помнить о словах «железного канцлера» Отто фон Бисмарка:
Глупость — дар Божий, но не следует им злоупотреблять.
Перевод:
СНБО Украины
Мы в Яндекс Дзен
Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 21.04.18 - 27.04.18
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

24 комментария
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

  1. Военком_77
    Военком_77 Сегодня, 05:55
    +2
    Ну, если накрутит ядерную боеголовку как на Искандер, то тогда да может быть, а так - пук впустую.
    Хорошо ядерное оружие у них забрали, а то был бы Ким Чер Ин посреди Европы.
    1. Safer
      Safer Сегодня, 06:00
      +2
      Ну создать ядерную боеголовку это не совсем тоже, что починять примус, а там пока только примусы и починяют.
      1. Военком_77
        Военком_77 Сегодня, 06:01
        0
        Цитата: Safer
        Ну создать ядерную боеголовку это не совсем тоже, что починять примус, а там пока только примусы и починяют.

        Это да, согласен
    2. Николай Петров
      Николай Петров Сегодня, 06:35
      +3
      Евгений, не "Ин", а Ын. Кстати Ын поадекватнее будет многих западных политиканов. Про шумеров вообще молчу, это палата №6. Некорректно сравнивать Ына с шумерами. А то что правильно, что ЯО у них забрали в своё время, согласен с Вами.
    3. Не либероид Русский
      Не либероид Русский Сегодня, 06:40
      0
      украинцы могут сделать боеголовку с радиоактивными изотопами и подорвать ее на высоте... конечно тогда от них ничего не останется, но ущерб будет большой
      1. Сергей Гончаров
        Сергей Гончаров Сегодня, 06:46
        +1
        На самом деле - испытания БЧ, снаряженных БРВ (кстати - разрабатывало их ОКБ завода №586 - нынешнее КБ "Южное"), в Союзе ССР - продемонстрировали их полнейшую неэффективность.
        1. Не либероид Русский
          Не либероид Русский Сегодня, 06:51
          0
          нацикам то пофиг... они могут и попытаться
    4. DeRune
      DeRune Сегодня, 06:49
      0
      Даже лидеру одной из Африканских стран подобные аналогии с Украиной обидными показались, что говорить о Сев. Кореи? Я хоть и не гражданин СК, но мне даже обидно, за такое сравнение.
    5. другой РУСИЧ
      другой РУСИЧ Сегодня, 06:50
      0
      Ракеты? А самим слабо дойти?
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:07
    -3
    их ''новые технологии''насквозь прованяли ветхостью,и старше,много старше самой укроины.
    1. Не либероид Русский
      Не либероид Русский Сегодня, 06:42
      -2
      не стоит шапки метать с дивана и кричать ура, когда вся информация от ракетных успехах украины почерпнута с интернета... хотя кому я пишу...
  3. Jerk
    Jerk Сегодня, 06:15
    +3
    Да вы без ракет всех достали. Как муха - пока не прихлопнешь мухобойкой - вроде вреда и нет, но раздражает.
    Кстати, а зачем вам до Москвы доставать? Вы ж в Европу собрались - вот и пи...лите. Ах, не пускают? Ну тогда сосите ... закаменевшую печеньку.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:24
    0
    ... раздухарились укронацики под осень, да и хозяин потокает во всём... сбивать эту спесь надо.. angry
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 06:47
      0
      Украина как Жучка из-за угла пока лает, но не кусает.
  5. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:28
    -1
    Ну так пусть Россия на толстенном рулоне туалетной бумаги напишет список всего, что "долетит до Киева" и отошлёт его этим "экспертом". ...
  6. Сергей Гончаров
    Сергей Гончаров Сегодня, 06:30
    0
    Если это не "клюква" - то Валентин (Бадрак) что-то не то (или - чересчур много) курнул. smile smile
    Но он действительно является (вместе со своим компаньоном Сергеем Згурцом) самым "раскрученным" "независимым военным экспертом" в Украине.
    P.S. А таких ракет у нас нет. Пока во всяком случае. Хотя - НИОКР по ОТБР и ОТКР (НБ) Государственным Киевским КБ "Луч" госконцерна "Укроборонпром" ведутся - и уже довольно-таки давно (еще с периода задолго до 2014-го). Темы называются "Гром", "Коршун" и "Коршун-2".
  7. Ferdinant
    Ferdinant Сегодня, 06:34
    +1
    Эк его торкнуло.
  8. О. Бендер
    О. Бендер Сегодня, 06:35
    -1
    Ох незнаю как там насчёт ракет у них ,а вот петушарством своим некоторые представители недогосудаоства меня точно достали!Только пришёл на работу заверил кофею а тут дебе очередной высер укроэксперта.
  9. Андрей Чистяков
    Андрей Чистяков Сегодня, 06:36
    0
    Простите... Москва об этом знает?
    1. Сергей Гончаров
      Сергей Гончаров Сегодня, 06:42
      0
      Видимо - теперь уже да! smile smile
  10. Yngvar
    Yngvar Сегодня, 06:40
    0
    Как надоело это "помойное ведро"! Все воняет и воняет, вынести некому.
  11. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 06:44
    0
    Самое дальнобойное оружие на Украине это не "Баба яга" , а Пэдро Поросёнко на метле
  12. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 06:48
    0
    Да уж, развитие. А еще не так давно могли производить ракеты, способные достать любую точку земного шара и выходить в космос.
  13. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 06:50
    0
    К "смерчу"( который у них "ольха") что -то прикрутили? Типа второй ступени? Помню, во время ВОВ была такая тема - два двигателя от Катюши тандемом. Потом перестали - дальность выросла, да только куда летела такая Спарка - догадаться было невозможно. angry