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Сенаторы США признали голодомор геноцидом украинцев в СССР

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Можно констатировать, что американские законодатели определились, на кого собираются делать ставку на выборах президента Украины в 2019 году. Начало положено. И ставка эта – на Петра Алексеевича Порошенко. Его сегодняшний президентский рейтинг, по оценкам КМИС, составляет 6,5%, но разве в Вашингтоне этот факт кого-то интересует. Американская демократия не взирает ни на политические рейтинги, ни на то, какое политическое поле сформировано в стране, которая им интересна, например, с точки зрения оказания таранного влияния на Россию.

После явного спонсирования церковного раскола, который продвигает Порошенко, сенат США решил подарить действующему президенту Украины новую перемогу. Так, большинством голосов верхняя палата конгресса США признала так называемый голодомор геноцидом украинского народа.




В документе говорится о том, что американские сенаторы «изучили доклад правительственной комиссии США» и пришли к выводу о том, что «Иосиф Сталин совершил геноцид украинцев в 1932-1933 годах». В том же документе говорится, что советское правительство помимо всего прочего систематически нарушало права украинских граждан.

Удивительные трактовки. Особенно если учесть, что само советское правительство на существенный процент состояло из представителей УССР. Мало того, как минимум два руководителя Советского государства были, как сейчас модно говорить в Киеве, этническими украинцами – Никита Хрущёв и Константин Черненко.

Также документ сената США никак не отвечает на вопрос о том, как случилось, что после «советского геноцида украинского населения» УССР оказалась одной из наиболее экономически успешных республик в составе Союза, ещё и приросла территориями в виде Крымского полуострова?

Понятно, что документ о признании голодомора «геноцидом украинцев в СССР» направлен против России и одновременно на то, чтобы Порошенко теперь получил возможность заявлять, что именно при его президентстве состоялось это «эпохальное» для Украины событие.

Вопрос: не желают ли в Федеральном собрании РФ изыскать полчаса в плотном графике и обсудить вопрос геноцида коренного населения США, который продолжается по сей день?
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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15 комментариев
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  1. татарин 174
    татарин 174 Сегодня, 06:17
    +5
    И наш Сенат в ответ должен признать уничтожение коренных жителей Северной америки геноцидом. США основано на преступлениях против населения этих территорий. Скорбь вождя...
    1. Неплохой
      Неплохой Сегодня, 06:24
      +1
      И о рабстве африканцев им напомнить.
      1. Ю-81
        Ю-81 Сегодня, 06:33
        +1
        И ещё нужно бы напомнить о том, что благодаря в том числе и США в СССР случился тот самый голод, от которого умерло огромное количество людей во всем СССР.
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:50
      0
      татарин 174-наш сенат,как и дума могут только при появлении в зале любого иностранца,бросать в воздух,чепчики,трусы,носки-что есть под рукой,аплодировать супостатам,или же стоять перед ними по стойке ''смирно''/
  2. Jerk
    Jerk Сегодня, 06:17
    0
    Голод был в основном в Поволжье, но затронул многие области, как раз Украине не так чтоб и сверхдосталось. И голод в то время, в царской России, был явлением обычным, Советская Россия его еще победить после гражданской - не успела
    1. Сергей Гончаров
      Сергей Гончаров Сегодня, 06:39
      +1
      Нет. Если считать так, как и принято считать демографический ущерб - в % от населения - больше всех пострадала Казакская АССР РСФСР (примерно нынешний Казахстан). И голод 1932-1933 гг. действительно был следствием исключительно "ускоренной сплошной коллективизации", а не засухи, избыточных дождей или поздних весенних заморозков.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:22
    +1
    ... признать геноцидом убийство мерикатосами аборигенов континента - индейцев... angry
  4. Сергей Гончаров
    Сергей Гончаров Сегодня, 06:22
    0
    На самом деле - ничего нового. U.S. Сенат, по сути, лишь продублировал и придал более высокий политический статус выводам "Комиссии по голоду в Украине" Конгресса США, работавшей еще в 1983-1988 гг.
  5. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:24
    0
    Через 80 лет "вдруг" сенаторы определились. ...
    Возможно, готовят правовую базу про "компенсации" со стороны России. Практическая цель - обязать РФ "платить и каяться".
  6. anjey
    anjey Сегодня, 06:24
    0
    сша это далеко не весь мир,их политический маразм никого уже не удивляет...
  7. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 06:42
    0
    В истории США этих голодоморов...
    Только навскидку:
    В девятнадцатом веке - геноцид индейцев
    В двадцатом веке, одновременно с "голодомором" в СССР в США был не меньший голодомор, унесших несколько млн. жизней.
    Это если не брать еще и перманентный голодомор негров-рабов рабовладельцами и негров-свободных Куклукскланом.
    1. Сергей Гончаров
      Сергей Гончаров Сегодня, 06:52
      0
      В двадцатом веке, одновременно с "голодомором" в СССР в США был не меньший голодомор, унесших несколько млн. жизней.

      Чепуха. Голод среди безработных и членов их семей во времена Великого кризиса 1929-1932 гг. и Великой депрессии 1932-1937 гг. в США действительно был - в том числе и со смертельными исходами - но счет на "миллионы жизней" там все же отнюдь не шел.
  8. 3vs
    3vs Сегодня, 06:42
    +1
    Откуда же Константин Устинович Черненко этнический украинец?

    Константи́н Усти́нович Черне́нко (11 [24] сентября 1911, село Большая Тесь, Минусинский уезд, Енисейская губерния.
    Мать К.У. Черненко имела тофаларские корни. (Тофала́ры, то́фы (прежнее название — карага́сы, самоназвание — тоъфа, тофа, топа, тоха, множ. число — тофалар) — тюркоязычный коренной малочисленный народ России, проживающий в Восточной Сибири.)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Черненко,_Константин_Устинович

    И вообще, он писался по паспорту - русский! smile

    А вот Леонид Ильич, самое то:

    Леони́д Ильи́ч Бре́жнев (украинец. Леонід Ілліч Брежнєв; 6 [19] декабря 1906[4][5], по другим данным, 19 декабря 1906 [1 января 1907][5][6][7], Каменское, Екатеринославская губерния.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Брежнев,_Леонид_Ильич
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:46
    0
    а с польши,частью терретории которой на тот момент ,как и с германии за ''голодомор'',, ,будут требовать не только извинений ,но и финансовой компенсации,очень интересно знать...
  10. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:51
    0
    Вопрос: не желают ли в Федеральном собрании РФ изыскать полчаса в плотном графике и обсудить вопрос геноцида коренного населения США, который продолжается по сей день?
    ...А кстати да....- О, бледнолицый брат мой! Скажи, не собирается ли синематограф обратиться к жизни команчей? У меня есть потрясающий сюжет.
    - Да-да, потрясающий!(с)