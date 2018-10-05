Сенаторы США признали голодомор геноцидом украинцев в СССР

Можно констатировать, что американские законодатели определились, на кого собираются делать ставку на выборах президента Украины в 2019 году. Начало положено. И ставка эта – на Петра Алексеевича Порошенко. Его сегодняшний президентский рейтинг, по оценкам КМИС, составляет 6,5%, но разве в Вашингтоне этот факт кого-то интересует. Американская демократия не взирает ни на политические рейтинги, ни на то, какое политическое поле сформировано в стране, которая им интересна, например, с точки зрения оказания таранного влияния на Россию.После явного спонсирования церковного раскола, который продвигает Порошенко, сенат США решил подарить действующему президенту Украины новую перемогу. Так, большинством голосов верхняя палата конгресса США признала так называемый голодомор геноцидом украинского народа.В документе говорится о том, что американские сенаторы «изучили доклад правительственной комиссии США» и пришли к выводу о том, что «Иосиф Сталин совершил геноцид украинцев в 1932-1933 годах». В том же документе говорится, что советское правительство помимо всего прочего систематически нарушало права украинских граждан.Удивительные трактовки. Особенно если учесть, что само советское правительство на существенный процент состояло из представителей УССР. Мало того, как минимум два руководителя Советского государства были, как сейчас модно говорить в Киеве, этническими украинцами – Никита Хрущёв и Константин Черненко.Также документ сената США никак не отвечает на вопрос о том, как случилось, что после «советского геноцида украинского населения» УССР оказалась одной из наиболее экономически успешных республик в составе Союза, ещё и приросла территориями в виде Крымского полуострова?Понятно, что документ о признании голодомора «геноцидом украинцев в СССР» направлен против России и одновременно на то, чтобы Порошенко теперь получил возможность заявлять, что именно при его президентстве состоялось это «эпохальное» для Украины событие.Вопрос: не желают ли в Федеральном собрании РФ изыскать полчаса в плотном графике и обсудить вопрос геноцида коренного населения США, который продолжается по сей день?