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С какого расстояния F-16 ВВС Израиля наносили удар по целям в САР

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В интервью военному обозревателю газеты «Комсомольская правда» Виктору Баранцу бывший генеральный директор Головного системного КБ концерна «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли рассказал о том, насколько российские системы С-300 могут повлиять на обстановку в Сирии и на всём Ближнем Востоке. Фрагменты этого интервью опубликованы на сайте телеканала «Звезда».

По словам бывшего представителя руководства концерна ПВО, варианты закрытия воздушного пространства Сирии зависят от того, в какой именно местности будут развёрнуты поставленные в САР зенитные ракетные комплексы российского производства.


Игорь Ашурбейли при этом назвал точное расстояние до израильских самолётов в тот момент, когда те осуществляли сброс управляемых авиабомб. По словам экс-гендиректора ГСКБ «Алмаз-Антея», это расстояние составляло примерно 100 км. Игорь Ашурбейли отметил, что если бы на боевом дежурстве САА в Сирии к тому моменту находились ЗРК С-300 (а контракт на поставку этих комплексов был заключен в 2013 году, но Москва была вынуждена приостановить его реализацию по просьбе Израиля), то израильские F-16 по определению не смогли бы осуществить подлёт на столь близкое расстояние.

С какого расстояния F-16 ВВС Израиля наносили удар по целям в САР


В интервью Игорь Ашурбейли поделился соображениями и о том, есть ли сегодня в мире конкурент современным российским зенитным ракетным комплексам. Он отметил, что, по сути, единственным конкурентом для тех же С-300 на сегодняшний день является американская ЗРС «Patriot».

Ашурбейли отметил, что американцы усовершенствовали эти системы ПВО, «кое-что подворовав у России». Воровство, как заявляет интервьюируемый, произошло во время разработок российским концерном зенитных ракетных комплексов С-400.
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65 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:00
    +4
    ... бить на взлёте, чтобы евреи сами дюраль сдавали в цвет.мет... smile
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 07:10
      +2
      Есть мнение, что в Сирии находятся С-300, но с характеристиками С-500. smile
      1. Jerk
        Jerk Сегодня, 07:28
        +13
        Там главное, чтоб рассчеты были с характеристиками С-500 wink
        А насчет того, что С-300 - фигня - - я и смотрю, как от "фигни" который год афедроны полыхают у Израиля с США - и чего нервничают - они же "всех разгромят"? laughing
        Кривые какие-то сказки
      2. Маз
        Маз Сегодня, 07:37
        +2
        С500 это и есть с300, только усовершенствованная
      3. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 10:28
        -1
        Цитата: Тралл
        Есть мнение, что в Сирии находятся С-300, но с характеристиками С-500. smile

        Есть мнение, что с-500 еще нет, и будет не скоро
    2. Дмитрий 2246
      Дмитрий 2246 Сегодня, 07:10
      +1
      "Искандерами" и на аэродромах, на рулёжке.
    3. Лекс.
      Лекс. Сегодня, 07:46
      -10
      Мы пошлём спец наз ,ты не волнуйся ,ты даже не знаешь рельефа Сирии 4 пу это даже не дивизион с 12 огневыми установками это нечто
      1. Jerk
        Jerk Сегодня, 07:53
        +7
        Только наши либо краповые будут, либо спецура из РВСН, а их дрессируют таких , что считают себя круче мухи, воюя только с бармалеями - жрать на завтрак.
        1. Лекс.
          Лекс. Сегодня, 08:23
          -9
          Напугали кобеля буханкой вашей спецурой
          1. Челдон
            Челдон Сегодня, 09:16
            +2
            Цитата: Лекс.
            Напугали кобеля буханкой вашей спецурой

            Ты за свою спецуру не отвечай.Там ребята поумнее тебя работают. И языком не метут как веником.
      2. Николай Петров
        Николай Петров Сегодня, 08:02
        +6
        Опять вы за своё, "всех побеДЮ!" Спецназ? Так спецназу ещё добраться надо до ПУ. И 4 ли ПУ? Сомневаюсь. А появятся кошерные спезназёры у позиций С-300, встреча будет им организована тёпленькая. Можете не сомневаться. Да и уничтожить ПУ, маленько отличается от подорвать туннель бедуинов. Так что не говорите гоп.
      3. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 08:26
        +5
        И спец-вас тоже примем, это вам не с сирийцами в кошки-мышки играть.
        1. Лекс.
          Лекс. Сегодня, 08:40
          -5
          Ну где он был
          это некто не знает ,но можно вспомнить операцию энтебе
          1. Алексей Новиков
            Алексей Новиков Сегодня, 09:38
            +2
            Примечательно в вашей браваде то, что вы хвалитесь событиями исключительно 50-70-летней давности.
      4. Злой543
        Злой543 Сегодня, 08:33
        +5
        Уважаемый, Вы будете в первых рядах этого спецназа?
      5. Грица
        Грица Сегодня, 08:35
        +4
        Вот тут соглашусь с евреями - 4 ПУ это действительно ничто, насмешка над здравым смыслом. После того, как евреи массовой атакой эти ПУ закатают, наши начнут ныть, что мол, это ведь нечестно. Вот если бы у нас там было 40 ПУ, то мы бы всем показали кузькину мать. Так чего ждете? Показывайте сразу
        1. Jerk
          Jerk Сегодня, 08:42
          +2
          Массовая атака - это война, спровоцированная Израилям, и тут им уже не отбрехаться про "антитеррористические против ХАМАС" wink И "в ответ на обстрел территории Израиля". Но конечно, надо больше.
          1. Shahno
            Shahno Сегодня, 10:21
            -1
            А зачем массовая - 3-4 звена, как то так. Причем, я не думаю, что уж так. Что иранцы будут строить по 4 базы в месяц.
        2. NKT
          NKT Сегодня, 09:04
          0
          Так для охраны 40 ПУ сколько надо нашего спецназа туда? Их еще надо по районам рассредоточить, плюс прикрыть панцирями, плюс еще подключить Буки или Торы, как дополнение и все это надо охранять.
        3. Задира
          Задира Сегодня, 10:23
          +1
          Цитата: Грица
          Вот тут соглашусь с евреями - 4 ПУ это действительно ничто, насмешка над здравым смыслом

          Вы не поняли самого главного. 4 ПУ мало, если каждая из них сама по себе. Но это решение давно не актуально. ПУ будут включены в общую сеть и целеуказание смогут получать от любого источника: спутник, корабль, самолет ДРЛО и т.д. Теперь посчитайте количество самолетов, которые можно уронить этими ПУ, с учетом 50% вероятности поражения одной ракетой. При этом не стоит забывать о том, что от ударов всякой мелочевкой эти системы безусловно будут прикрыты.
          1. Shahno
            Shahno Сегодня, 10:29
            0
            Вот тут я тоже соглашусь с русскими. Нужна "система". Арабов то этому трудновато обучить. Сами сидеть будете?
            Причем ваши должны быть с приличным опытом hi
      6. UMA-UMA
        UMA-UMA Сегодня, 09:05
        +1
        Ой, да не заливай тут. Видали мы ваш сайрет маткаль, средненько все очень.
        1. Ратник2015
          Ратник2015 Сегодня, 09:51
          +2
          Цитата: UMA-UMA
          Видали мы ваш сайрет маткаль, средненько все очень

          Можете уточнить, видали где и когда ? просто интересно пообщаться с человеком, сталкивавшимся с этим подразделением...
          1. Shahno
            Shahno Сегодня, 09:58
            -1
            Это он наверное про иранский ниц, 500 км догнать не могли... wassat
        2. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 10:20
          -2
          Цитата: UMA-UMA
          Ой, да не заливай тут. Видали мы ваш сайрет маткаль, средненько все очень.

          Маткалисты это обыкновенный спецназ - не лучше и не хуже других подобных подразделений мира. Вся фишка в планировании операций и поведении во время ЧС - сильны в импровизации благодаря критериям отбора и спецподготовке.
      7. ФРЕГАТEН
        ФРЕГАТEН Сегодня, 09:06
        +1
        Потом опять наши парни будут трупы с территории Сирии вам доставлять?
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:08
    +4
    так поменьше им показывайте свои разработки,чтобы ничего могли украсть у нас.а по поводу нахождения С300,их нужно переподчинить командованию сирийским контенгентом в сирии,чтобы сами могли решать,когда использовать оружие,а то из москвы рак на черепахах пока доедет ,чтобы свиснуть,от нашей базы останется только груда воспоминаний...
    1. Алексей Новиков
      Алексей Новиков Сегодня, 09:40
      0
      Видимо, имелась в виду продажа Белоруссией США комплекса С-300 в 1995-ом.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:09
    +8
    Пока Израиль излишне хорохорится в отношении С-300, что говорит о его серьезной озабоченности. Посмотрим когда комплексы встанут на боевое дежурство как начнут вести себя евреи и посмеют ли попытаться уничтожить С-300 о чем заявляли неоднократно.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:14
      +3

      rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:09 НОВЫЙ
      +1
      Пока Израиль излишне хорохорится в отношении С-300

      ... когда петуха несут на пенёк с топором, он также не верит и орёт... smile
      1. Гиря
        Гиря Сегодня, 08:56
        +1
        Это он орет на несущего его,типа-Падла отпусти,век воли невидать lol
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 07:17
    +4
    Зря Израиль хорохорится по поводу С-300. Это серьезное оружие, и его нельзя недооценивать... Вопрос лишь в том - кто будет сидеть за пультом... Подозреваю, что ответ не понравится нашим израильским друзьям wink
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 07:40
      +9
      А в это время израильские девушки хорохорятся:
      1. Росомаха
        Росомаха Сегодня, 08:49
        +1
        Цитата: Гиря
        А в это время израильские девушки хорохорятся:

        Ай красава, ну рассмешил так рассмешил, я под столом валяюсь... good wassat
      2. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 09:26
        +3
        belay Зачем так с утра-то? Такое до вечера точно не забудешь, день коту под хвост...
  5. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 07:18
    +4
    Статья успокоение? Мол, теперь то точно все будет хорошо? Ладно, я краску приготовил "за сбитые" малевать...
  6. bratchanin3
    bratchanin3 Сегодня, 07:19
    +8
    Очень жаль, что секреты в России, как вода в решете, не задерживаются. Ельцинская компрадорская "элита" нанесла неисчислимый вред российскому обществу.
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 07:32
      0
      Цитата: bratchanin3
      Очень жаль, что секреты в России, как вода в решете, не задерживаются. Ельцинская компрадорская "элита" нанесла неисчислимый вред российскому обществу.

      Почему Вы решили,что изложеное это:"секрет" или "правда"?
      1. Гиря
        Гиря Сегодня, 07:42
        +1
        Видно так сильно хочется что бы это было правдой..А за Ельцина- с ним согласен, при нем все *рассветало*
        1. ЛМН
          ЛМН Сегодня, 07:46
          +1
          Ельцин то явно влияет на "дальность" С-300 smile
  7. Михаил м
    Михаил м Сегодня, 07:22
    +3
    но Москва была вынуждена приостановить его реализацию по просьбе Израиля),
    Это как же Израиль должен был попросить, чтобы вынудить Москву? Москва же, по заявлениям, ведёт независимую политику. Прояснить надо бы этот вопрос.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:30
    -1
    Гадаем ... ля-ля-ля .... гадаем.
    А в натуре ВСЁ увидим!
  9. kuz363
    kuz363 Сегодня, 07:34
    +3
    "По словам экс-гендиректора ГСКБ «Алмаз-Антея», это расстояние составляло примерно 100 км." Так это расстояние было до места над Средиземным морем, которое называется международными водами. И что, С-300 будет сбивать самолет над этими водами? И как они увидят за 100 км, сбросил самолет бомбы или просто так летает?
  10. ArikKhab
    ArikKhab Сегодня, 08:04
    0
    Эти поставки рано или поздно случились бы (если не были произведены ранее, что тоже не факт)
    http://postskriptum.org/2013/05/06/spartan/
    И еще один вопрос мешает - если бомбили со 100 км, как тогда могли "спрятаться" за ИЛ?
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 10:13
      0
      И еще один вопрос мешает - если бомбили со 100 км, как тогда могли "спрятаться" за ИЛ?

      Примерно так, как Солнце иногда прячется за Луной...
  11. Виктория-В
    Виктория-В Сегодня, 08:06
    +3
    Ашурбейли отметил: во время разработок российским концерном зенитных ракетных комплексов С-400 были украдены американцами некоторые секреты. В то время он был генеральным директором ОАО «НПО „Алмаз“. Под его руководством разрабатывались С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф» и самое главное завершёно проектирование систем С-500. Кто сдал секреты ? А по С-500 тоже информация пошла за океан ? Как он смог в школе в совершенстве выучить английский язык ? А миллионы,которые у него сейчас откуда ?
    1. Улиточник N9
      Улиточник N9 Сегодня, 08:12
      +1
      Это не тот, который говорил, что в "Алмазе" выявили 70-летнего "крота"? laughing lol
  12. Виктория-В
    Виктория-В Сегодня, 08:08
    -1
    По ИЛ-20: дали обезьяне автомат,погибли 15 ребят. Сейчас дадут гранаты...
    1. Сыщик
      Сыщик Сегодня, 08:25
      +2
      Цитата: Виктория-В
      По ИЛ-20: дали обезьяне автомат,погибли 15 ребят. Сейчас дадут гранаты...

      Вы про Израиль? Нет им американцы дают! Или они американцам ... Хотя какая разница?!
    2. Робин - Бобин
      Робин - Бобин Сегодня, 09:11
      +1
      Другие обезьяны - бандерлоги , сбивают пассажирские самолеты ...
  13. Larum
    Larum Сегодня, 08:36
    +2
    Пустая статья
  14. UMA-UMA
    UMA-UMA Сегодня, 08:51
    -1
    Россия не выполняет свою единственную цель в САР - демонстрацию миру своей боевой мощи. Вернее наша страна демонстрирует свою полную беспомощность, в конфликте с регулярными армиями - Турция и Израиль, США, стремительно теряя авторитет на международной арене. Впрочем, в борьбе с ирегулярными силами - сборищем слабовооруженных бармалеев успехи так же не впечатляют: на 9000 б/в 4000 уничтоженных. Размещение нескольких С300 в САР не решает задачи обеспечения безопасности нашего контингента, для решения такой задачи нужны гораздо большие средства, которых у рф нет. Дабы противостоять Израилю в САР, наши силы ввс и пво нуждаются в увеличение в 3-4 раза, необходимо еще 2-3 авиабазы и надежное их защита сухопутными подразделениями. Такое увеличение мы себе позволить не можем, иначе сильно оголим защиту собственной территории. К этому необходимо будет 15-20 кораблей, которых просто неоткуда взять, еще столько же транспортников и хотя бы несколько противокорабельных батарей. Только так можно сдержать Израиль, - он должен понимать, что столкновение с рф с продолжением невозможно, в виду нарастания масштаба, а для такого возможного наращивания нам и нужны вышеперечисленные силы. А несколько с300 только раззадорят наших заносчивых и самовлюбленных "партнеров" - очень велик сооблазн уничтожить эти установки, дабы показать в очередной раз свою мощь и решимость. А уничтожить несколько трехсоток не такая великая задача для ЦАХАЛА, и ведь сделают это, и снова позор и бесмысленные потери.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:04
      0
      Все воюете г-да? laughing
      1. UMA-UMA
        UMA-UMA Сегодня, 09:08
        +1
        Нет, к сожалению. Но надеюсь 82 ой повторится.
        1. UMA-UMA
          UMA-UMA Сегодня, 09:09
          +1
          Со временем.
        2. Ратник2015
          Ратник2015 Сегодня, 09:55
          +1
          Цитата: UMA-UMA
          Нет, к сожалению. Но надеюсь 82 ой повторится.

          Вообще то адекватные люди в России считают, что лучше бы он не повторялся... (если вы про долину Бекаа)
      2. stone
        stone Сегодня, 09:58
        +1
        Ни дня без статейки. Диванные войска должны воевать каждый день! lol В отличие от настоящих, не дай бог.
  15. arhPavel
    arhPavel Сегодня, 09:17
    +2
    Как бы ни были полезны и хороши эти комплексы, без обученного персонала они не смогут ни чего сделать.
    Вот тут САА и могут подловить ИВВС, можно по разному относиться к ним, но у ВВС в этом пока преимущество.
  16. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 09:22
    +1
    Очень печально, что разведка США получает секретные сведения по С-400, и по гиперзвуковым ракетам (недавний скандал и аресты)....куда смотрят наши спецслужбы? Ведь это гостайна и госбезопасность!!!
  17. 046
    046 Сегодня, 09:27
    0
    Цитата: Лекс.
    Мы пошлём спец наз ,ты не волнуйся ,ты даже не знаешь рельефа Сирии 4 пу это даже не дивизион с 12 огневыми установками это нечто

    если что ваш спецназ сровняем с рельефом и все станет ровно
  18. Shahno
    Shahno Сегодня, 09:32
    -1
    Понятно, что со ста км бросали. Так то и с "потолка" можно. И чем это помешает произвести атаку то, только если психологически. Так звено может "39"- ок 16x4 =64 по одной цели.
    Интересно, а как со 150 км определить был сброс или нет, что все" борты" подряд сбивать будут. Хотя арабы то могут.
  19. 046
    046 Сегодня, 09:33
    0
    Цитата: Лекс.
    Напугали кобеля буханкой вашей спецурой

    до на шего ИЛа у вас свобода была в действиях благодаря лояльности ВВП, но игры кончились и если что вам мало не покажется
  20. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 09:40
    0
    но Москва была вынуждена приостановить его реализацию по просьбе Израиля

    Это что, по принципу "Просьба начальника - вдвойне приказ"? Высоко же г-н Ашурбейли еввреев ставит. Или это журналист постарался?
  21. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 09:46
    +3
    Шойгу заявил о поставке 4х ПУ ЗРК С-300 и обучении расчетов за 3 месяца. Ясно одно - на Кипре в сл. году лучше не отдыхать!
  22. Слон
    Слон Сегодня, 10:27
    0
    А наших шпионов что вообще не существует, которые также могли бы "срисовать" америкосовские "Patriot», для последующей модернизации наших С-300 и 400?. И почему у нас все ноу-хау воруют? Спецслужбисты получают большие зарплаты, квартиры, ездят на геликах после академии и др. Что-то не так в нашем королевстве!