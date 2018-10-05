С какого расстояния F-16 ВВС Израиля наносили удар по целям в САР
В интервью военному обозревателю газеты «Комсомольская правда» Виктору Баранцу бывший генеральный директор Головного системного КБ концерна «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли рассказал о том, насколько российские системы С-300 могут повлиять на обстановку в Сирии и на всём Ближнем Востоке. Фрагменты этого интервью опубликованы на сайте телеканала «Звезда».
По словам бывшего представителя руководства концерна ПВО, варианты закрытия воздушного пространства Сирии зависят от того, в какой именно местности будут развёрнуты поставленные в САР зенитные ракетные комплексы российского производства.
Игорь Ашурбейли при этом назвал точное расстояние до израильских самолётов в тот момент, когда те осуществляли сброс управляемых авиабомб. По словам экс-гендиректора ГСКБ «Алмаз-Антея», это расстояние составляло примерно 100 км. Игорь Ашурбейли отметил, что если бы на боевом дежурстве САА в Сирии к тому моменту находились ЗРК С-300 (а контракт на поставку этих комплексов был заключен в 2013 году, но Москва была вынуждена приостановить его реализацию по просьбе Израиля), то израильские F-16 по определению не смогли бы осуществить подлёт на столь близкое расстояние.
В интервью Игорь Ашурбейли поделился соображениями и о том, есть ли сегодня в мире конкурент современным российским зенитным ракетным комплексам. Он отметил, что, по сути, единственным конкурентом для тех же С-300 на сегодняшний день является американская ЗРС «Patriot».
Ашурбейли отметил, что американцы усовершенствовали эти системы ПВО, «кое-что подворовав у России». Воровство, как заявляет интервьюируемый, произошло во время разработок российским концерном зенитных ракетных комплексов С-400.
По словам бывшего представителя руководства концерна ПВО, варианты закрытия воздушного пространства Сирии зависят от того, в какой именно местности будут развёрнуты поставленные в САР зенитные ракетные комплексы российского производства.
Игорь Ашурбейли при этом назвал точное расстояние до израильских самолётов в тот момент, когда те осуществляли сброс управляемых авиабомб. По словам экс-гендиректора ГСКБ «Алмаз-Антея», это расстояние составляло примерно 100 км. Игорь Ашурбейли отметил, что если бы на боевом дежурстве САА в Сирии к тому моменту находились ЗРК С-300 (а контракт на поставку этих комплексов был заключен в 2013 году, но Москва была вынуждена приостановить его реализацию по просьбе Израиля), то израильские F-16 по определению не смогли бы осуществить подлёт на столь близкое расстояние.
В интервью Игорь Ашурбейли поделился соображениями и о том, есть ли сегодня в мире конкурент современным российским зенитным ракетным комплексам. Он отметил, что, по сути, единственным конкурентом для тех же С-300 на сегодняшний день является американская ЗРС «Patriot».
Ашурбейли отметил, что американцы усовершенствовали эти системы ПВО, «кое-что подворовав у России». Воровство, как заявляет интервьюируемый, произошло во время разработок российским концерном зенитных ракетных комплексов С-400.
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