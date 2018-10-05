Учёные Франции и ФРГ: США разрабатывают новые формы биологического оружия

Учёные из Франции и Германии сомневаются, что разрабатываемая учёными из управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США программа Insect Allies («Насекомые-союзники») может иметь практическую пользу для развития сельскохозяйственной отрасли промышленности. Они считают, что эта программа, предусматривающая использование насекомых с целью распространения генетически модифицированных вирусов, может нарушать положения Конвенции о биологическом оружии.Такие выводы представила международная группа специалистов по эволюционной генетике, биоэтике и прав в авторитетном научном журналеВ своей статье авторы отмечают, что реализация пентагоновской программы может оказать огромное влияние на окружающую среду, имея биологические, социальные и экономические последствия. Поэтому многие будут воспринимать эту программу как попытку создать биологические агенты для враждебных целей. Если это окажется правдой, то программа Пентагона будет прямым нарушением положений Конвенции о биологическом оружии.В докладе также отмечается, что на эту программу, которая существует с 2016 года, США уже потратили 27 миллионов долларов.В минувший четверг Игорь Кириллов, возглавляющий войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, заявил о том, что учёные из США на базе грузинского медицинского центра Лугара проводили испытания на местных жителях населённого пункта Алексеевка (Тетрицкаройский муниципальный край). Под видом лечения они испытывали на людях химический аппарат токсического воздействия. К такому выводу пришли в российском военном ведомстве после того, как бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе опубликовал анализ материалов проведённого испытания.В Пентагоне отвергают свою причастность к лабораторным экспериментам, проводимым в центре Лугара, заявляя, что он принадлежит грузинским властям, поэтому финансирование идёт из Тбилиси.