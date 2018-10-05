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Учёные Франции и ФРГ: США разрабатывают новые формы биологического оружия

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Учёные из Франции и Германии сомневаются, что разрабатываемая учёными из управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США программа Insect Allies («Насекомые-союзники») может иметь практическую пользу для развития сельскохозяйственной отрасли промышленности. Они считают, что эта программа, предусматривающая использование насекомых с целью распространения генетически модифицированных вирусов, может нарушать положения Конвенции о биологическом оружии.




Такие выводы представила международная группа специалистов по эволюционной генетике, биоэтике и прав в авторитетном научном журнале Science.

В своей статье авторы отмечают, что реализация пентагоновской программы может оказать огромное влияние на окружающую среду, имея биологические, социальные и экономические последствия. Поэтому многие будут воспринимать эту программу как попытку создать биологические агенты для враждебных целей. Если это окажется правдой, то программа Пентагона будет прямым нарушением положений Конвенции о биологическом оружии.

В докладе также отмечается, что на эту программу, которая существует с 2016 года, США уже потратили 27 миллионов долларов.

В минувший четверг Игорь Кириллов, возглавляющий войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, заявил о том, что учёные из США на базе грузинского медицинского центра Лугара проводили испытания на местных жителях населённого пункта Алексеевка (Тетрицкаройский муниципальный край). Под видом лечения они испытывали на людях химический аппарат токсического воздействия. К такому выводу пришли в российском военном ведомстве после того, как бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе опубликовал анализ материалов проведённого испытания.

В Пентагоне отвергают свою причастность к лабораторным экспериментам, проводимым в центре Лугара, заявляя, что он принадлежит грузинским властям, поэтому финансирование идёт из Тбилиси.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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26 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:12
    +4
    Поэтому многие будут воспринимать эту программу как попытку создать биологические агенты для враждебных целей.

    ... интересно, кроме России кто ещё "многие"?... smile
    1. krot
      krot Сегодня, 07:56
      +5
      Вот если мы будем заражаться от комаров чем-то смертельным или нет, разве это не повод стереть с лица земли Америку и Англию?
      1. SSR
        SSR Сегодня, 08:28
        +4
        Цитата: krot
        Вот если мы будем заражаться от комаров чем-то смертельным или нет, разве это не повод стереть с лица земли Америку и Англию?

        Верить и доверять договорам с США и англичанами, кстати и израильтянами.....
        Грубо. Они как гопники иного плана, снимают куртку с человека и говорящие, - надо закаляться, для твоего блага!
        Отнимают энергию - экология. Еду - лечебное голодание.
        Англичане на Чёрном море, у Сша интересы на Каспии... про эксперимент с "шестерёнчатными" вообще промолчу, хотя интересно, что было бы если бы их всё же на Мадагаскар отправили.
        ПС.
        Кто не в курсе, местом для поселения евреев, расматривался и Мадагаскар.

        Мадагаскарский план — Википедия
        ru.wikipedia.org/…Мадагаскарский…
        Турбо · План «Мадагаскар» (Madagaskarplan) — разрабатывавшийся в Третьем рейхе (в продолжение британского плана Уганды) план по депортации евреев из Европы на остров Мадагаскар. Впервые речь об «очищении» Европы путём принудительного выселения евреев на Мада... Читать ещё


        Хотя британская Уганда выглядит получше ( на сегодня). Добрые англосаксы)))
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 09:03
          +1
          Цитата: SSR
          что было бы если бы их всё же на Мадагаскар отправили.

          Получились бы лемуро-хасиды или хасидо-лемуры
      2. хрыч
        хрыч Сегодня, 09:15
        +1
        Цитата: krot
        Вот если мы будем заражаться от комаров чем-то смертельным или нет, разве это не повод стереть с лица земли Америку и Англию?

        С комарами великая проблема, в России, они имеют цикл, связанный с морозом и лютуют только в летние месяцы, затем дохнут, а вот в США, Японии, Китае и большой части ЕС (Италия, Испания, юг Франции), Израиля, Турции и пр. комарики лютуют круглогодично. Поэтому нет у нас вспышек малярии, вируса Зика и пр. от чего вечно страдает Африка, Индокитай и Лат.Америка, а США тратят огромные средства на инсектициды. Поэтому применение против нас именно такого оружия с таким носителем, не эффективно.
        1. bessmertniy
          bessmertniy Сегодня, 09:41
          +1
          Парадокс, но, если зараженные и смертельно опасные насекомые будут прекрасно репродуцироваться, то многие страны, которые сегодн crying я благоприятны для жизни человека, могут обезлюдеть.
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:12
    +13
    Проинспектировать нельзя? Как в Ираке?..С танками, самолетами...А потом пожать плечами и сказать не нашли..Ошибочка вышла..
    1. Туз Бубен
      Туз Бубен Сегодня, 07:24
      +10
      Ага...И пусть Небензя потрясёт в Совбезе ООН колбочкой с комарами, да и случайно уронит её...
      Шухер будет почище Одесского..
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:07
      0
      Цитата: parusnik
      Проинспектировать нельзя? Как в Ираке?..С танками, самолетами...А потом пожать плечами и сказать не нашли..Ошибочка вышла..

      Это был бы лучший вариант---поступить с ними так, как поступали они с другими. Сейчас штатники всё стараются Сирию и Россию обвинять во всём, когда-то Ирак обвиняли.
      Штатники надеются за лужей отсидеться. Не выйдет! Это будет катастрофа почище ядерной!---удар по всему человечеству и по биосфере...Их же англоязычные фантасты ещё в прошлом веке об этом предупреждали:
      Джон Уиндем---""День триффидов"",
      Гарри Гаррисон---""Чума из космоса"",
      Клиффорд Саймак, и другие...
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:12
    +2
    до жирафа и то быстрее доходит чем до этих ''котов ученых'',которые реально только кругами ходят,или топчатся на месте,зная что сша создаёт только военное биологическое оружие,не имеющие никакого отношения к медицине или сельскому хозяйству,а если и имеющее,так только сугубо негативное отношение...
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 07:24
    +5
    "Светлые эльфы" - исключительно светлые. Создают ТОЛЬКО доброе биологическое оружие, и только против "абсолютного зла", на роль которого они назначают своих геополитических конкурентов - "совершенно случайно", но исключительно доказательно и справедливо - "Хайли лайкли" и все тут...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:29
    +1
    То, что европейские ученные заволновались это конечно хорошо. Но для американцев мнение ученых (немецких, французских ...) - пустой звук, который не стоит их внимания. На брифинг нашего МО уже отреагировали тем, что как обычно все отвергли. Нет пока управы на Сша за исключением ЯО, но это уже в случае возникновения войны.
  6. IGOR GORDEEV
    IGOR GORDEEV Сегодня, 07:36
    +2
    В своей статье авторы отмечают, что реализация пентагоновской программы может оказать огромное влияние на окружающую среду, имея биологические, социальные и экономические последствия. Поэтому многие будут воспринимать эту программу как попытку создать биологические агенты для враждебных целей. Если это окажется правдой, то программа Пентагона будет прямым нарушением положений Конвенции о биологическом оружии.

    Так вот для чего генетический материал россиян пентагоновцы собирали...
  7. Million
    Million Сегодня, 07:40
    +3
    Действительно:США-империя зла!
    1. bessmertniy
      bessmertniy Сегодня, 09:46
      +1
      Начнут с разноса заразы, а кончат своей гибелью от этой же заразы. Она же не будет разбираться - кто свой, а кто чужой. Всех выкосит, как чума. negative
  8. Jerk
    Jerk Сегодня, 07:44
    0
    Во-первых, к биологическому оружию относятся не только возбудители заболеваний человека. Голод в стране - ОМП покруче любой холеры.
    Во-вторых, минобороны никак не может заниматься полезными для агропрома вещами - это минОБОРОНЫ.
    Так что вот эти два факта в сумме уже железно дают третий факт - разработка биологического оружия, запрещенного всеми возможными соглашениями.
  9. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 07:51
    +1
    США уже потратили 27 миллионов долларов.

    Всего то?
    Даже комары засмеялись))
    Тут спортсмены некоторые в разы больше зарабатывают..в месяц иногда)))
  10. keeper03
    keeper03 Сегодня, 08:27
    +1
    Все мы знаем для чего создавалась DARPA - для военных целей ! am А вопрос о "Насекомых-союзниках" и о лабораториях по испытанию биологического оружия в оккупированных США странах - давно пора поднимать в ООН и тролkить США по всем каналам ! negative Они кстати до сих пор ещё не уничтожили своё химическое оружие, зато поучать Россию и другие страны - язык не заплетается ! am angry soldier
    1. Orkraider
      Orkraider Сегодня, 08:47
      +2
      Дело реально идет к большему шухеру. Вопрос кого выберет сша для встряски и перестройке мировой системы. Без войнушек они жить хорошо- не умеют. Да простят меня модераторы, ы- это мировая угроза на сегодня для всех.
      1. bessmertniy
        bessmertniy Сегодня, 09:47
        0
        Здесь не просто войной пахнет, а геноцидом.
  11. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 09:17
    +1
    Самое интересное, что к США нет претензий со стороны мирового сообщества, кроме России. А где ООН? Как же Конвенция о биологическом оружии? Безнаказанность-рождает преступление....
  12. Люлёк
    Люлёк Сегодня, 09:21
    0
    Наконец то увидели главную угрозу , а все эти скрипали , химия в Сирии ...не более чем операция прикрытия , Россия должна потребовать срочного доступа ко всем лаборатория , находящимся вблизи наших границ , в случае отказа , немедленное уничтожение высокоточным оружием...
  13. Sadko88
    Sadko88 Сегодня, 09:37
    0
    Зачем разрабатывать? Они просто могут снова перестать мыться. А насекомые и грызуны разнесут. Ничего там не меняется со средних веков
  14. гильза
    гильза Сегодня, 09:54
    0
    Зачесалось? Вспомнили,что континент один? А с ихней гейропейской системой эпидемической безопастности их выкосит не хуже африки.
  15. Слон
    Слон Сегодня, 10:36
    0
    Официальные грузинские источники информации это хорошо. Но еще необходимо получение разведывательной информации! Или все свалили на Запад, как Скрипаль?
  16. Forestol
    Forestol Сегодня, 10:36
    0
    На Аральском море с 30х годов прошлого века, на острове Вознесения работала наша самая секретная часть по биологическому оружию. Да так работала, что порт Муйнак работал круглосуточно, отгружая туда корабли. Сейчас море высохло, остров исчез. Чуть ранее, в 90х, всю лабораторию и часть закрыли, военные ученые микробиологи выезали на Запад и успешно работают уже на других хозяев. Читал “труды” наших ведущих генералов-микробиологов, работающих в США. В то же время, группа американских специалистов приезжала через Казахстан, инспектировать этот обьект, в обмен на субсидии. Т.е., как обычно, труд и опыт предыдущих поколений изгадили и продали за копейки. Сегодня все наши “ученые” больше заняты вопросами аренды помещений и продажи земли, поэтому надежды на адекватный ответ ппосто быть не может. Нас же готовили к глобализации и разделению сфер по странам? Ну так успешно 20 лет выполняли роль бензоколонки, которой и наука не нужна. И те же люди, ответственные за это, руководят и дальше страной.