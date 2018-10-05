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Сделка с Индонезией на поставку Су-35 отложена из-за санкций. США запугали?

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Реализация контракта на поставку 11 истребителей Су-35, подписанного между Москвой и Джакартой, отложена из-за возможных санкций со стороны Вашингтона, сообщает Коммерсантъ.




Сроки поставок самолетов сдвинуты вправо в связи с реальной угрозой введения ограничительных мер в рамках американского закона «О противодействии противникам США» (CAATSA) – Вашингтон так и не дал индонезийским властям гарантий не применять санкций, говорится в материале.

Сложности могут возникнуть и у российской стороны. При реализации соглашения планировалось задействовать кредитную схему, деньги под которую должен был выдать один из коммерческих банков. Но это чревато для него большими неприятностями (санкциями), поскольку кредит может быть расценен американцами как «запрещенное» сотрудничество с «Рособоронэкспортом».

При этом источники газеты в ОПК отмечают, что контракт на продажу Су-35 сохраняет свою юридическую силу. По словам одного из них, ситуация неприятная, но никак не критичная. Российская сторона находится в постоянном контакте с индонезийскими партнерами, и пути выхода из данной ситуации должны быть найдены, добавил собеседник.

Напомним, в июне стало известно о подписании российско-индонезийского контракта на поставку 11 истребителей Су-35. Предполагалось, что первый самолет Индонезия получит в октябре текущего года. Сегодня речь идет о других сроках. Как сообщил недавно посол Индонезии в РФ Мохамед Суприяди, поставки могут начаться в октябре 2019 года. Сделка оценивается в $1,14 млрд.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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23 комментария
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  1. keeper03
    keeper03 Сегодня, 08:07
    +11
    Сомнительный контракт в кредит, да ещё под санкциями ! no Заключать контракт нужно с реальными покупателями, за реальные деньги ! yes
    1. Серж Горелый
      Серж Горелый Сегодня, 08:09
      +14
      Отомстим подлым американцам! Завалим их титаном для боингов и увеличим поставки РД!
      1. krot
        krot Сегодня, 08:24
        +10
        Солидарен! Никаких кредитов таким странам! Потом списывать долги придется, все равно!
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 09:29
          +2
          Пусть оставят себе свое пальмовое масло, которым хотела расплачиваться эта рвань.
    2. БВС
      БВС Сегодня, 08:39
      +1
      Дайте список потенциальных "реальными покупателями, за реальные деньги". Или приведите перечень стран которым рание было продано вооружение за "реальные деньги" а не в кредит.
      1. Дырокол
        Дырокол Сегодня, 08:46
        +5
        Цитата: БВС
        Дайте список потенциальных "реальными покупателями, за реальные деньги"

        Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Малайзия, Италия, Норвегия, Нидерланды, Турция... Всех и не упомнишь... Индия кстати у США за деньги покупает, а у нас в кредит...
        1. Серж Горелый
          Серж Горелый Сегодня, 08:50
          +3
          Цитата: Дырокол
          Цитата: БВС
          Дайте список потенциальных "реальными покупателями, за реальные деньги"

          Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Малайзия, Италия, Норвегия, Нидерланды, Турция... Всех и не упомнишь... Индия кстати у США за деньги покупает, а у нас в кредит...

          Патамушта - Россия щедрая душа!
      2. Кент0001
        Кент0001 Сегодня, 08:57
        +1
        Думаю таких практически нет...к сожалению. Жаль, но наши клиенты в основном голодранцы (за редким исключением).
        1. семург
          семург Сегодня, 09:31
          -1
          Цитата: Кент0001
          Думаю таких практически нет...к сожалению. Жаль, но наши клиенты в основном голодранцы (за редким исключением).

          Азербайджан за вполне хорошие деньги покупает, но вам Армения предпочтительней.
      3. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 09:40
        0
        Цитата: БВС
        Дайте список потенциальных "реальными покупателями, за реальные деньги".

        Китай, Индия, Алжир - крупнейшие покупатели российского оружия
        1. bessmertniy
          bessmertniy Сегодня, 10:07
          0
          Трудно представить зачем этой бедной стране наши истребители. Если не расплатятся по кредиту - они что ж - нам их вернут, попользовавшись? request
  2. другой РУСИЧ
    другой РУСИЧ Сегодня, 08:33
    0
    А что, одной Индонезии нужны были "сушки"? Нивапрос. Не нужны, летайте на "нортропах"
    1. Серж Горелый
      Серж Горелый Сегодня, 08:53
      +2
      Цитата: другой РУСИЧ
      А что, одной Индонезии нужны были "сушки"? Нивапрос. Не нужны, летайте на "нортропах"

      Вот потому- то на первом месте по экспорту оружия США.
  3. _Kotegpushisteg_
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:34
    +3
    вот спасибо американцам!не дали подарить самолеты за пальмовое масло и взятки ответственным ребятам из оборонэкспорта
  4. Дырокол
    Дырокол Сегодня, 08:43
    +11
    Господа патриоты не поняли, это не индонезийцы зассали, а наш банк который должен был кредитовать сделку. Обычно ВТБ24 кредитует такие сделки. Жаль не приняли закон о уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций, посмотрел бы как "вовин теневой банк" ужом вертелся бы на сковородке...
    1. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 09:13
      0
      Ну конечно . всё вовино.даже твоя задница)))кошка родила котят-это путин виноват.у леберастни как у педерастов одно отмазка....дыракол в заднице)))
  5. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:44
    0
    Ну вот и еще под дверь нам нагадили...
    Как бы не "вступить"...
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:50
    +2
    Первый пошёл и это логично. Не все могут как Китай, а вот на счёт Индии скоро узнаем.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:51
    +2
    ситуация неприятная, но никак не критичная
    Сегодня возможно и так. А, что будет завтра когда другие из боязни американских санкций начнут отказываться от российского оружия? Ну хоть чем-то все же нужно отвечать американцам даже с учетом нашей экономики. Безответные действия только подталкивают к их дальнейшему применению. Завтра они введут индивидуальные санкции по национальному признаку - русский, значит запрещено все.
  8. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 09:12
    0
    Сдулись ребята быстро......
  9. Runoway
    Runoway Сегодня, 09:16
    0
    Хорошая новость,нам пальмовое масло не нужно,оставьте птичек в наших ВКС
    1. bessmertniy
      bessmertniy Сегодня, 10:09
      0
      Не надо делать из обезьян потенциальных агрессоров! stop
  10. Machete
    Machete Сегодня, 10:38
    0
    Новый метод продвижения товаров в США: купите чужое - санкции, не купите наше - санкции. Мечта сбытчика.