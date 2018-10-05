Сделка с Индонезией на поставку Су-35 отложена из-за санкций. США запугали?
Реализация контракта на поставку 11 истребителей Су-35, подписанного между Москвой и Джакартой, отложена из-за возможных санкций со стороны Вашингтона, сообщает Коммерсантъ.
Сроки поставок самолетов сдвинуты вправо в связи с реальной угрозой введения ограничительных мер в рамках американского закона «О противодействии противникам США» (CAATSA) – Вашингтон так и не дал индонезийским властям гарантий не применять санкций, говорится в материале.
Сложности могут возникнуть и у российской стороны. При реализации соглашения планировалось задействовать кредитную схему, деньги под которую должен был выдать один из коммерческих банков. Но это чревато для него большими неприятностями (санкциями), поскольку кредит может быть расценен американцами как «запрещенное» сотрудничество с «Рособоронэкспортом».
При этом источники газеты в ОПК отмечают, что контракт на продажу Су-35 сохраняет свою юридическую силу. По словам одного из них, ситуация неприятная, но никак не критичная. Российская сторона находится в постоянном контакте с индонезийскими партнерами, и пути выхода из данной ситуации должны быть найдены, добавил собеседник.
Напомним, в июне стало известно о подписании российско-индонезийского контракта на поставку 11 истребителей Су-35. Предполагалось, что первый самолет Индонезия получит в октябре текущего года. Сегодня речь идет о других сроках. Как сообщил недавно посол Индонезии в РФ Мохамед Суприяди, поставки могут начаться в октябре 2019 года. Сделка оценивается в $1,14 млрд.
Сроки поставок самолетов сдвинуты вправо в связи с реальной угрозой введения ограничительных мер в рамках американского закона «О противодействии противникам США» (CAATSA) – Вашингтон так и не дал индонезийским властям гарантий не применять санкций, говорится в материале.
Сложности могут возникнуть и у российской стороны. При реализации соглашения планировалось задействовать кредитную схему, деньги под которую должен был выдать один из коммерческих банков. Но это чревато для него большими неприятностями (санкциями), поскольку кредит может быть расценен американцами как «запрещенное» сотрудничество с «Рособоронэкспортом».
При этом источники газеты в ОПК отмечают, что контракт на продажу Су-35 сохраняет свою юридическую силу. По словам одного из них, ситуация неприятная, но никак не критичная. Российская сторона находится в постоянном контакте с индонезийскими партнерами, и пути выхода из данной ситуации должны быть найдены, добавил собеседник.
Напомним, в июне стало известно о подписании российско-индонезийского контракта на поставку 11 истребителей Су-35. Предполагалось, что первый самолет Индонезия получит в октябре текущего года. Сегодня речь идет о других сроках. Как сообщил недавно посол Индонезии в РФ Мохамед Суприяди, поставки могут начаться в октябре 2019 года. Сделка оценивается в $1,14 млрд.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter