Танкисты США раскритиковали танк Т-14 "Армата"
Примечательное интервью опубликовано в американском издании Business Insider. Интервью взято у членов экипажа американского танка Abrams. Танкисты на условиях анонимности ответили на вопросы, которые были посвящены их восприятию информации о новейшем российском танке Т-14 «Армата».
Главное, на что американские военнослужащие обращают внимание, это высокая степень защищённости экипажа, который в Т-14 «Армате» находится в специальной внутренней капсуле при наличии необитаемой башни танка. Но при этом прозвучали из уст танкистов армии США и слова критики в адрес «Армата». Критики удостоилась автоматическая система заряжания.
Из материала:
Также, развивая мысль, критике американские танкисты подвергли автоматизированные системы башни танка Т-14 на платформе «Армата». Заявлено, что при всей защищённости экипажа могут возникнуть проблемы именно с автоматикой в башне танка. В частности, приводится пример возможности осечки и необходимости устранения возникших неполадок. А это – драгоценное время. Также добавляется, что автоматика способна давать ту самую осечку, если её использовать, например, в песчаной местности.
Из интервью с одним из американских танкистов:
Далее говорится, что с «Арматой» в России решили уйти от этого принципа, дав волю фантазии.
Также у американских танкистов поинтересовались, что они думают по поводу планов России создать беспилотный танк. Интервьюируемые ответили, что это может стать слишком дорогой затеей, так как техническое обслуживание такой машины будет очень сложным.
Главное, на что американские военнослужащие обращают внимание, это высокая степень защищённости экипажа, который в Т-14 «Армате» находится в специальной внутренней капсуле при наличии необитаемой башни танка. Но при этом прозвучали из уст танкистов армии США и слова критики в адрес «Армата». Критики удостоилась автоматическая система заряжания.
Из материала:
Автоматическая система заряжания российского танка не является практичной. Ручное заряжание, которое реализовано на наших «Абрамсах» в этом плане имеет преимущество.
Также, развивая мысль, критике американские танкисты подвергли автоматизированные системы башни танка Т-14 на платформе «Армата». Заявлено, что при всей защищённости экипажа могут возникнуть проблемы именно с автоматикой в башне танка. В частности, приводится пример возможности осечки и необходимости устранения возникших неполадок. А это – драгоценное время. Также добавляется, что автоматика способна давать ту самую осечку, если её использовать, например, в песчаной местности.
Из интервью с одним из американских танкистов:
Вообще, я думаю, что русским нравится создавать такие вещи, которые, как и АК, вы можете бросать в грязь, и они после этого будут стрелять.
Далее говорится, что с «Арматой» в России решили уйти от этого принципа, дав волю фантазии.
Также у американских танкистов поинтересовались, что они думают по поводу планов России создать беспилотный танк. Интервьюируемые ответили, что это может стать слишком дорогой затеей, так как техническое обслуживание такой машины будет очень сложным.
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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