Танкисты США раскритиковали танк Т-14 "Армата"

Автоматическая система заряжания российского танка не является практичной. Ручное заряжание, которое реализовано на наших «Абрамсах» в этом плане имеет преимущество.

Вообще, я думаю, что русским нравится создавать такие вещи, которые, как и АК, вы можете бросать в грязь, и они после этого будут стрелять.