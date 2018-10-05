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Танкисты США раскритиковали танк Т-14 "Армата"

85
Примечательное интервью опубликовано в американском издании Business Insider. Интервью взято у членов экипажа американского танка Abrams. Танкисты на условиях анонимности ответили на вопросы, которые были посвящены их восприятию информации о новейшем российском танке Т-14 «Армата».

Танкисты США раскритиковали танк Т-14 "Армата"



Главное, на что американские военнослужащие обращают внимание, это высокая степень защищённости экипажа, который в Т-14 «Армате» находится в специальной внутренней капсуле при наличии необитаемой башни танка. Но при этом прозвучали из уст танкистов армии США и слова критики в адрес «Армата». Критики удостоилась автоматическая система заряжания.

Из материала:
Автоматическая система заряжания российского танка не является практичной. Ручное заряжание, которое реализовано на наших «Абрамсах» в этом плане имеет преимущество.


Также, развивая мысль, критике американские танкисты подвергли автоматизированные системы башни танка Т-14 на платформе «Армата». Заявлено, что при всей защищённости экипажа могут возникнуть проблемы именно с автоматикой в башне танка. В частности, приводится пример возможности осечки и необходимости устранения возникших неполадок. А это – драгоценное время. Также добавляется, что автоматика способна давать ту самую осечку, если её использовать, например, в песчаной местности.

Из интервью с одним из американских танкистов:
Вообще, я думаю, что русским нравится создавать такие вещи, которые, как и АК, вы можете бросать в грязь, и они после этого будут стрелять.


Далее говорится, что с «Арматой» в России решили уйти от этого принципа, дав волю фантазии.

Также у американских танкистов поинтересовались, что они думают по поводу планов России создать беспилотный танк. Интервьюируемые ответили, что это может стать слишком дорогой затеей, так как техническое обслуживание такой машины будет очень сложным.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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85 комментариев
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  1. рюрикович
    рюрикович Сегодня, 08:15
    +44
    Британские учёные...Американские танкисты... what request fool wassat
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 08:28
      +21
      Негр сильнее, быстрее АЗ и к тому же их в Америке много! wassat
      1. Дырокол
        Дырокол Сегодня, 08:49
        -1
        Цитата: neri73-r
        Негр сильнее, быстрее АЗ и к тому же их в Америке много!

        А где немцы, британцы, итальянцы, испанцы, турки, шведы, корейцы, японцы негров заряжающих берут? Из США выписывают?
        1. Тралл
          Тралл Сегодня, 08:56
          +6
          Цитата: neri73-r
          Негр сильнее

          Толлерантнее говорить "негроамериканец" smile
          1. kpd
            kpd Сегодня, 09:14
            +7
            Негр это не цвет кожи, это сокращение от "неграмотный".
            1. Nikolay73
              Nikolay73 Сегодня, 10:21
              +1
              illiterate... Задорнова я любил послушать, но, думаю он шутил, хотя...
        2. Jerk
          Jerk Сегодня, 09:01
          +1
          К ним в последнее время аналогов с Ближнего Востока мно-ого понабежало... А во Франции еще при Дюма с неграми перебоев не было, он и сам из таких laughing
        3. Голован Джек
          Голован Джек Сегодня, 09:39
          0
          Цитата: Дырокол
          А где немцы, британцы, итальянцы, испанцы, турки, шведы, корейцы, японцы негров заряжающих берут? Из США выписывают?

          У них у всех (кроме корейцев с японцами) негров и своих полно. Корейцы с японцами, видимо, выписывают непосредственно из Африки. Наложенным платежом laughing
        4. Setrac
          Setrac Сегодня, 10:26
          0
          Цитата: Дырокол
          А где немцы, британцы, итальянцы, испанцы, турки, шведы, корейцы, японцы негров заряжающих берут? Из США выписывают?

          Французов и корейцев надо вычеркнуть - у них в танках нет заряжающего.
      2. Серж Горелый
        Серж Горелый Сегодня, 09:01
        +1
        Инструктаж сержанта - морпеха перед отправкой в Африку: " Помните парни! Если даже местные скажут, что Африка больше Техасса.. Сожмите зубы, но молчите!"
      3. Altona
        Altona Сегодня, 09:23
        +8
        Цитата: neri73-r
        Негр сильнее, быстрее АЗ и к тому же их в Америке много!

        -------------------------
        Я так понял, что весь американский комментарий о танке и был написан именно негром-заряжающим. Во-первых, негр в танке-это красиво, во -вторых-он в центре процесса. laughing
        1. Голован Джек
          Голован Джек Сегодня, 09:42
          +2
          Цитата: Altona
          Во-первых, негр в танке-это красиво...

          Ржунемагу, подсталом...

          Цитата: Анекдот
          - Ребе, почему мальчикам делают обрезание?
          - Ну, во-первых, это красиво…

          Алтона, вы сделали мне утро laughing
    2. mkop
      mkop Сегодня, 08:49
      +16
      А вот меня больше всего поражают не британские ученые, и американские танкисты, а совсем другое. А именно то, что одни (в нашем конкретном случае Business Insider) пишут какой-то бред, а у нас (в России) начинают этот бред активно обсуждать. И это болезнь наших СМИ вообще всех поголовно.
      Почему если на улице идет человек с ведром, извините за подробности, фекалий, то к нему прохожие не пытаются подойти и обмазаться содержимым ведра. А СМИ наши пытаются. Всякую ересь откровенную, бред сумасшедших, откровенную ложь очень любят обсуждать, что в интернете, что в тв. Зачем мы это делаем?
      1. Руссобел
        Руссобел Сегодня, 09:06
        +1
        Согласен. На все100%
      2. Alexsasha77
        Alexsasha77 Сегодня, 09:31
        +1
        +100500
        Мне это еще напоминает, что когда какая то Иксперд съездит до Парижу и начинат сравнивать центр это Парижу с какой нить окраиной города Заурюпинска.
      3. dirk182
        dirk182 Сегодня, 09:37
        0
        Да, да. Абсолютно согласен. Наши СМИ пестрят заголовками:"а вот эти сказали то, а вот ещё эти..." На ТВ Скобеева и Соловьев льют в уши. В youtube меряются у кого больше. Читаю лишь ВО. Так как люди здесь в большинстве своем адекватные
      4. Slon_on
        Slon_on Сегодня, 10:09
        +1
        Вы совершенно правы. В самом деле, почему нас понуждают обсуждать мнение каких-то американских танкистов, которые по картинке судят о достоинствах и недостатках танка Т-14, которого в жизни не видели (ну если и увидят, то пусть это будут их последние минуты жизни).
  2. Svarog
    Svarog Сегодня, 08:19
    +3
    Американские танкисты - альтернативно одаренные ребята laughing
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 09:11
      +3
      Бывают такие американские комментарии военных, после которых даже тараканы в их голове аплодируют стоя...
  3. Комментарий был удален.
  4. Керенский
    Керенский Сегодня, 08:21
    +2
    Ну тут вопрос интересный. Защита экипажа, цэ таки гарно, но танк, он не только для этого нужен.
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 08:21
    +14
    Поразительная информированность! Наверное, парень заряжающим "работал"... Обиделся, что его профессия оказывается лишней? wassat
    1. Zubr
      Zubr Сегодня, 10:33
      0
      hi
      И какие глубокие познания в автоматике ! Особенно в понимании её обслуживания.. smile
  6. vargo
    vargo Сегодня, 08:22
    +3
    Сколько уже с автоматом заряжания наши ездят, а им кажется что это минус.
    У нас минус один член экипажа, а у них это норм.
    У нас в итоге и танк легче и компактнее, а им свои 60т это норм.
    Не ну подходы разные конечно
    1. Дырокол
      Дырокол Сегодня, 08:48
      0
      Цитата: vargo
      Не ну подходы разные конечно

      Когда экипаж рядом с АЗ, то есть возможность его отладить, если откажет, когда отдельно как в Армате уже вопрос
  7. FOBOSS
    FOBOSS Сегодня, 08:22
    +12
    Ага, только автомат заряжания ещё на т64 начали использовать - и ничего, справляется как-то, а у них до сих пор негр болванки таскает.
    1. МВГ
      МВГ Сегодня, 08:32
      +3
      Не негр, а афроамериканец. А для чего их еще евроамериканцы уже 300 лет используют? Круглое таскать, квадратное катить )))
      1. NKT
        NKT Сегодня, 09:00
        +2
        А если афроамериканец переедет жить в Израиль, он будет афроеврей?
        1. МВГ
          МВГ Сегодня, 09:06
          +1
          Так точно ))))
      2. Вальдемар
        Вальдемар Сегодня, 09:09
        +4
        У нас не действуют американские законы. Поэтому негр это негр, мать не "родитель номер два", а женщина не вагиноамериканец
  8. Ваддимм
    Ваддимм Сегодня, 08:23
    +5
    Ну им просто не сказали, что автоматы заряжания в наших танках есть уже десятки лет, что бы пацаны не расстраивались.
  9. другой РУСИЧ
    другой РУСИЧ Сегодня, 08:23
    +14
    Ну да , ну да... заряжающий в башне— верх надежности и отказать не может ни разу, особенно, если будет ранен, контужен или убит, а так, да, надежен как и автомат калашникова.
    Тогда и пара десятков бурлаков впереди Абрамса надежнее двигателя)))
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:30
      +1
      Даж негр, в конце концов, устаёт .... проверяли, убедились! Надеяться, шо интенсивных боёв не предвидится ваще, это можно, но ....
    2. yehat
      yehat Сегодня, 10:28
      0
      смысл заряжающего не в заряжающем как таковом, а в сопутствующих особенностях. Например, заряжающему плевать на длину снаряда, а автомату нет. Заряжающий - это +1 кто обслуживает машину, что при натягивании гусеницы или совы на глобус очень помогает
  10. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:25
    +13
    Судя по тому, что говорили америкосы - про Армату они не знают вообще ничего и поэтому решили "прилепить" на нее косяки от Абрашки. Типа ручное заряжание с помощью негра, работающего на тушенке гораздо круче, чем автомат заряжания, который в тех, или иных версиях присутствует на советский и российских танках с конца 60-х годов, а американцам никак его не удается создать в рабочем виде. Ну конечно хвалят то, чем богаты. Ну и по поводу осечек при стрельбе, тоже интересно. Они поди про микроволновую систему воспламенения метательного заряда и слыхом не слыхали, все от капсюля-воспламенителя пляшут. Попадание песка в необитаемую башню, кстати, еще более затруднительно, чем в башню с экипажем. В необитаемой просто меньше дыр и никто "дверями не хлопает" в процессе езды.
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 08:41
      0
      Цитата: Романенко
      Судя по тому, что говорили америкосы - про Армату они не знают вообще ничего

      То же самое я могу сказать и про себя - смотрю их на парадах, читаю , в т.ч. и на ВО, а не знаю вообще... Что уж могут америкосы сказать laughing Тайна сия велика есть...
  11. МВГ
    МВГ Сегодня, 08:30
    +1
    Это они по своей технике судят. Пусть судят. По своей...
  12. _Kotegpushisteg_
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:32
    -1
    каждый кулик свое болото хвалит laughing пока не пересекутся в бою несколько сот абрамсов против сходного количества армат и не порешают вопрос на практике один пустой треп будет
  13. Larum
    Larum Сегодня, 08:34
    -4
    По крайней мере, Т14 на парадах ездит почти не заглохнув.
    А по применению/тренировкам нигде не пишут. Видно секретно.
    1. Setrac
      Setrac Сегодня, 10:33
      +1

      Но ведь и вправду секретно!
  14. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:35
    +6
    Ну что такое какая-то Армата по сравнению с могущественным и непревзойденным Абрамом?
    Ну разве чтоб своим убожеством оттенять его невиданную красоту!
    Его мощь!
    Его вес!
    Его сарай сверху (зачеркнуто) величественную башню!
    Какой-то (презрительно) автомат заряжания не может мериться с негром!
    Ну откуда в лапотной России негров-то набрать?
  15. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 08:36
    +2
    Цитата: FOBOSS
    ... а у них до сих пор негр болванки таскает.

    А у нас негры так и не появились в нужном количестве и качестве, пришлось создать АЗ.
  16. DeGreen
    DeGreen Сегодня, 08:53
    +3
    Я очень удивился-бы,если бы "наши американские друзья"сказали что то хорошее
  17. HMR333
    HMR333 Сегодня, 08:53
    0
    они уже достали вчера расхваливали сегодня наоборот нахрен такие статьи !
    1. Alex_You
      Alex_You Сегодня, 10:23
      +1
      На ВО стало практикой брать для копипасты статьи с самых "авторитетных" источников.
  18. Дырокол
    Дырокол Сегодня, 08:54
    +1
    Американский танкист имел в виду , что нахождение экипажа непосредственно рядом с механизмами заряжания позволяет быстро исправить возникший отказ оборудования. А находясь в отдельной капсуле это сделать невозможно не покинув её.
    1. Голован Джек
      Голован Джек Сегодня, 09:48
      +2
      Цитата: Дырокол
      нахождение экипажа непосредственно рядом с механизмами заряжания позволяет быстро исправить возникший отказ оборудования

      Утройство МЗ (и АЗ) посмотрите. Там все просто, как валенок, ломаться, практически, нечему.

      А уж коли сломалось - ничего Вы, даже "сидя рядом", на ходу за минуту не почините no
    2. Setrac
      Setrac Сегодня, 10:35
      0
      Цитата: Дырокол
      Американский танкист имел в виду , что нахождение экипажа непосредственно рядом с механизмами заряжания позволяет быстро исправить возникший отказ оборудования.

      Интересно, а в Абрамсе есть бригада медиков чтоб быстро исправить внезапный отказ заряжающего?
  19. shark
    shark Сегодня, 08:54
    0
    Позабавило - "Ручное заряжание, которое реализовано на наших «Абрамсах» в этом плане имеет преимущество." Интересно -предел глупости и самоуверенности у этой нации есть? Они когда нибудь достигнут дна? Или будут раз за разом его пробивать? Конечно у них есть недостижимые конкуренты -шумеры. Так что всегда есть к чему стремится.
    1. Вальдемар
      Вальдемар Сегодня, 09:12
      0
      Ручное заряжание в меркава в таком случае ещё практичнее
  20. HMR333
    HMR333 Сегодня, 08:56
    0
    руками быстрее и удобней))))) просто они сами бараны не могут создать автомат зарижания
    1. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 09:25
      0
      Ну взяли бы у французов на худой конец. У них он тоже давно. Или действительно - зачем? Нигер надежнее. Я кстати даже таких проектов у них не припомню.
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 09:39
        0
        Цитата: К-612-О
        Ну взяли бы у французов на худой конец. У них он тоже давно. Или действительно - зачем? Нигер надежнее. Я кстати даже таких проектов у них не припомню.

        С худым концом в танке делать нечего! wassat
  21. Jerk
    Jerk Сегодня, 08:57
    0
    laughing
    Короче даже в беспилотном пингвиньем танке всегда будет сидеть НЕГР ДЖО!
    Очень понравилось - автомат ненадежен, но у русских все можно кинуть в песок - и все равно стреляет laughing Путаетесь в показаниях.
    Далее - необитаемую башню можно, и скорей всего так и сделано - сделать ГЕРМЕТИЧНОЙ и автомату заряжания тогда на песок нас - рать(а вас - стадо).
    1. Голован Джек
      Голован Джек Сегодня, 09:28
      0
      Цитата: Jerk
      необитаемую башню можно, и скорей всего так и сделано - сделать ГЕРМЕТИЧНОЙ

      Не надо ее делать герметичной, достаточно обеспечить небольшое избыточное давление внутри. Враг пыль не пройдет stop
  22. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:03
    0
    танкисты на условиях анонимности
    Понятно, что на условиях анонимности. Как же иначе можно рассуждать американцам о танке, который видели только на картинке. Мы хоть видели видео с горевшими и уничтоженными в Ираке "Абрамсами", которым не помогло наличие заряжающего. Да и упоминание "песчаной местности" явно по Фрейду, т.к. эти трудности американские танкисты испытали на себе на БВ.
  23. agent
    agent Сегодня, 09:04
    0
    Очередное бла-бла-бла.... от анонимных источников... И ведь народ хавает!
  24. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 09:05
    0
    АЗ на ОБТ советско/российского производства отлично зарекомендовал себя в различных географических и климатических условиях, проверен в боевых действиях. О чем трепится тупой американский танкист, о преимуществах ручного заряжания???
    1. Вальдемар
      Вальдемар Сегодня, 09:13
      0
      Просто высказал своё "драгоценное" мнение
    2. Setrac
      Setrac Сегодня, 10:37
      0
      Цитата: Alexey-74
      О чем трепится тупой американский танкист, о преимуществах ручного заряжания???

      Пусть откажутся от М16 и перейдут на "ручное заряжание"
  25. arhPavel
    arhPavel Сегодня, 09:09
    +2
    Дело совсем не в танкистах, а в абсолютно разных парадигмах мышления при создании и эксплуатации танков. Они искренне не понимают то, что для нас нормально. Как собственно и мы. Поэтому всякие нюансы вызывают такую реакцию.
    1. Setrac
      Setrac Сегодня, 10:38
      0
      Цитата: arhPavel
      Они искренне не понимают то, что для нас нормально. Как собственно и мы.

      Немного не так. Они нас не понимают, а мы их прекрасно понимаем.
      Может вы имели в виду что мы сами себя не понимает - тогда может быть вы и правы!?
  26. Варага
    Варага Сегодня, 09:12
    0
    Критики удостоилась автоматическая система заряжания.

    А у самих-то ручное заряжание до сих пор!... fool
    1. Голован Джек
      Голован Джек Сегодня, 09:17
      +1
      Цитата: Варага
      А у самих-то ручное заряжание до сих пор!

      Ну, это от политкорректности. Надо ж афронегров хоть чем-то занять, чтобы преступления не преступали laughing
      1. Варага
        Варага Сегодня, 09:24
        0
        Цитата: Голован Джек
        Надо ж афронегров хоть чем-то занять

        Они их и на АПЛ в реакторный отсек запихивают, наверное laughing
  27. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 09:14
    +1
    Эти "исключительные танкисты" просто уверены, что если их "исключительные конструкторы" не сделали, значит не надо. Хотя следуя такой логике (автоматы ломаются) им надо уничтожить все БПЛА, а разведку вести как положено - с передвижной вышки на конной (или негритянской) тяге при помощи бинокля.
    1. Jerk
      Jerk Сегодня, 09:21
      0
      Неграм для нормального функционирования нужны арбузы. А с ними в Ираке перебой, да и в Афгане все маком занято.
      Кстати, про арбузы - это старый американский именно прикол.
      Потому в повозку мексов надо запрягать. А они спят даже на бегу...
      1. Варага
        Варага Сегодня, 09:25
        0
        Цитата: Jerk
        Кстати, про арбузы - это старый американский именно прикол

        А в чем его суть? У них они не растут?
  28. Вальдемар
    Вальдемар Сегодня, 09:15
    +1
    Возможно создавая аз для арматы инженеры подумали и об их сбоеустойчивости и о ремонтопригодности. Если полсекунлы подумать
    1. Варага
      Варага Сегодня, 09:30
      0
      Цитата: Вальдемар
      создавая аз для арматы инженеры подумали и об их сбоеустойчивости

      Да, конечно, подумали и реализовали. Тем более, что схема отработана на танках предыдущих поколений. На "72-ом", "80-ом", "90-ом" - работает же? И на АРМАТЕ будет работать так же. Не думаю, что будет что-то принципиально новое. Разве что "допилят" по скорости заряжания.
  29. Верхомнапуле
    Верхомнапуле Сегодня, 09:16
    +1
    нашли у кого спросить fool
  30. Варага
    Варага Сегодня, 09:20
    0
    Вообще, я думаю, что русским нравится создавать такие вещи, которые, как и АК, вы можете бросать в грязь, и они после этого будут стрелять. Далее говорится, что с «Арматой» в России решили уйти от этого принципа, дав волю фантазии.

    Короче, у янки "гуано кипит" и "жаба давит", что НАШИ смогли создать танк массой всего в 50 тонн, но по защите и огневой мощи он превосходит "Абрамс". А "они" не могут до сих пор. И не скоро смогут еще.
    Отсюда и эта риторика.
    Но мы-то знаем - когда враг нас хулит, это значит, что мы все делаем правильно. Критика врага - самый точный измеритель твоей правоты.
  31. Голован Джек
    Голован Джек Сегодня, 09:27
    0
    ... автоматика способна давать ту самую осечку, если её использовать, например, в песчаной местности...

    ... то есть слова ФВУ (фильтро-вентиляционная установка) ребята не слышали от слова "совсем".

    Между тем, у мну на Т-64 эта штука уже была. На Т-55, ЕМНИС, тоже была, раньше - не в курсе. Но то, что оно (или аналог) есть на Т-14 - к гадалке не ходи yes
  32. akims
    akims Сегодня, 09:32
    +1
    Пропаганда в США в войсках сейчас напоминает нашу до и во-время войны. Наши танки лучше, быстрее и т.д. А поезда самые п...поездатые поезда. А чем докажешь? Мамой клянус!
  33. Forestol
    Forestol Сегодня, 09:38
    -1
    В Советской Армии были противогазы, у каждого, которые, при обьявлении войны, должны были быть замененными на другие, секретные. У меня стойкое ощущение, что с башней Арматы аналогичный казус. Что пока все это похоже на опытный макет. Отказ от закупок массово этой техники говорит не о том, что нет денег, или танк плохой, а в отсутствии личного состава, кто будет ими управлять. Аналогично с вертолетами. Привет президенту и табуреткину-сердюкову. Военные училища, которые не успели закрыть и приватизировать, прекратили на несколько лет прием курсантов. Гитлер на том свете явно умилился...
    1. Setrac
      Setrac Сегодня, 10:41
      0
      Цитата: Forestol
      Аналогично с вертолетами.

      Но ведь вертолеты производят? И Ка-52 и Ми-28
  34. игог
    игог Сегодня, 09:42
    0
    ".....Автоматическая система заряжания российского танка не является практичной. Ручное заряжание, которое реализовано на наших «Абрамсах» в этом плане имеет преимущество..."- что то подобное они вякали про СВД, потом , ч/з 30 , с лишним, лет, с восторгом показывали свою снайперскую самозарядку.
  35. sir_obs
    sir_obs Сегодня, 09:47
    0
    Дада, тонкий и короткий практичнее длинного и толстого, кричал убегая заяц волку, держась за задницу
  36. bratchanin3
    bratchanin3 Сегодня, 09:55
    0
    Как это американцы будут говорить о преимуществах Арматы? Если не можешь подняться до уровня соперника, сделай так, чтобы опустить этого соперника до своего уровня. Это типичная англосаксонская ментальность. Ну а то, что ручное заряжание лучше чем автоматическое - это просто смешно и на это жалко смотреть. laughing fool
  37. гильза
    гильза Сегодня, 10:03
    +1
    Это точно танкисты? Или они с дивана в Десерт Шилд резались? Какая пыль при отсутствии вентиляции и избыточном давлении при необходимости? Ладно с пылью. Автомат заряжания у нас прошёл в отличие от Запада БОЛЬШОЙ путь эволюции ,поскольку появился раньше. Он и удароустойчив, и конструкция минимизированна по "сходящимся" деталям и устройствам. Ну да и ладно с механизмами! В необитаемую башню есть нормальный защищённый доступ из капсулы. Самое смешное,что ребята -авторы очевидно даже не пытались интересоваться не то что логикой боевой работы экипажей, а хотя бы воспоминаниями "воинов" с М1А1 обоих Иракских войн. Рекомендую взять в руки двадцати килограммовый обрезок трубы ,сесть в автобус и на полном ходу попасть им ну скажем в ведро хозяйственное 10 литровое.Причём фиг с ним, пусть ведро стоит на полу, а не болтается на боку в воздухе, а трубу совать сверху. Потом спишемся -обсудим
  38. Vol4ara
    Vol4ara Сегодня, 10:05
    -1
    Вообще насколько я знаю главная притензия к аромате в её способах доносить информацию до мехвода, в частности плоская картинка на мониторе, танкисту тяжело оценить даже глубину лужи глядя на монитор, поэтому евреи и разработали айронвижен, а у нас подобного пока нет
  39. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:25
    0
    ... самые крутые)) мерикатосные ТАНКИСТЫ tongue ... видели, как абрамсы их горят, пусть это коментуют... wassat
  40. Examenatornick
    Examenatornick Сегодня, 10:32
    0
    так рогатка со жгутом вообще тогда идеал практичности и осечек не даёт.
  41. Machete
    Machete Сегодня, 10:36
    0
    Плох автомат или нет, но, по крайней мере, это минус один покойник в танке в случае его уничтожения.
  42. renics
    renics Сегодня, 10:41
    0
    Как можно критиковать то чего не видел и то о чём ни черта не знаешь?
  43. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:42
    0
    Ручное заряжание, которое реализовано на наших «Абрамсах» в этом плане имеет преимущество.


    Мы в России люди простые, у нас нет негров - заряжающих, поэтому пришлось создать автомат заряжания laughing