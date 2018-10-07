Итоги недели. Тупой и ещё тупее
Будут грабить?
Не успело правительство осчастливить нас пенсионной реформой, как в голову нашим министрам пришла ещё одна «гениальная» идея – теперь оно хочет ввести социальную норму потребления электроэнергии. И если у правительства получится, то уже в 2019 году мы будем платить за электроэнергию больше.
Само слово «реформа» в нашей стране вызывает стойкое чувство тревоги. Уже на подсознательном уровне люди воспринимают заявление об очередной реформаторской инициативе через призму известной фразы «Значит, будут грабить». Попросту сложно порой вспомнить тот блок экономических реформ последних десятилетий, которые бы действительно привели к положительным последствиям для рядового гражданина. По большей части, всё упирается либо в переименование из серии «была милиция, станет полиция», либо в то, как поглубже забраться в народный карман.
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vladimirZ
Bastinda
ROBIN-SON
Дешёвый бензин? Ишь чего задумали...
Есть соображение, которое можно отнести к разряду стратегических. Россия по-прежнему остаётся самым перспективным потенциальным направлением для глобального транзитного маршрута «Восток — Запад», как бы там ни продвигал Китай свой проект «Шёлковый путь».
Дешёвый бензин? Да это же ж полностью антигосударственное заявление, которое ставит под сомнение работу ведущих институтов экономической власти страны. Ишь ты, чего удумали... Бензин им дешёвый подавай. Сегодня – бензин, завтра потребуете ещё и зарплаты в реальном выражении повысить... Треклятые антигосударственники, госдеповские наймиты!..
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Vard
samarin1969
СРЦ П-15
Как дела у Дали Г.?
В отдельно взятом за горло государстве Литве наступил конец света. Нет, не экономический, не политический, а самый что ни на есть конец света. Обрушившаяся на Прибалтику 26 сентября стихия мигом потушила свет для минимум 60 тысяч граждан Литвы на длительное время. Кроме естественного вопроса, какой гад погасил лампочку, у более искушённых товарищей возникли и более сложные и глубокие претензии к литовской энергосистеме, а также непосредственно к руководству этой удивительной страны.
Если вы проживаете неподалёку от прибалтийских границ, если ночью к вам дверь постучится женщина, скрывающая лицо под глубоким капюшоном, помните – её имя может быть Даля Поликарповна. Будет проситься на ночлег и ещё захочет разжиться парой пальчиковых батареек – держитесь стойко и мужественно. НАТО разжалобила, и вас может... Для начала потребуйте предъявление комсомольского билета, партийной корочки с отметками об уплаченных взносах вплоть до третьего квартала текущего года. Ежели документы будут предъявлены – действуйте по обстоятельствам – прошлое у дамы не простое, так и норовит взяться за старое...
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Мур
free_flier
Удав КАА
«Дрель» в порядке
В нашей стране продолжается разработка перспективных авиационных средств поражения. Один из наиболее интересных проектов такого рода достаточно давно дошёл до испытаний и успешно справляется с необходимыми проверками. Последние сообщения о ходе работ позволяют предполагать, что изделие будет принято на вооружение в самое ближайшее время – в соответствии с ранее оглашенными планами. Речь идет об управляемой планирующей бомбе ПБК-500У «Дрель».
Испытания успешно завершены, и это хорошо. Другой вопрос: насколько активно и эффективно «Дрели» будут внедряться в качестве новых средств поражения в ВКС РФ? Ведь зачастую случается так, что на определённом этапе у ответственных за реализацию программу лиц вдруг возникает идея непременно сэкономить, а то и объявить, что средств вообще нет, и потому сотня-другая таких «Дрелей» вполне позволят решать самые амбициозные боевые задачи.
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Серж Горелый
Rus_87
люся
Cympak
Модернизация БМП-1. Дёшево и сердито?
Вопрос модернизации боевых машин БМП-1, имеющих не самое удачное боевое отделение, возник еще несколько десятилетий назад, и за прошедшее время успел получить сразу несколько решений.
Думается, что одна из главных целей этого, с позволения сказать, эксперимента, связана с возможностью по расширению экспорта доступной военной техники. Особо с модернизацией заморачиваться и не нужно. Ну, если те же бармалеи-бабахи-бородавочники научились воевать на полдюжине битых японских пикапов с пулемётами и классическими «ЗУшками», то зачем переплачивать за что-то там супермегавысокоточное, если можно за куда меньшие средства боевиков навечно соединить с песком – да хотя бы тем же «Басурманином». Правда, и для возможных потерь придётся тоже отчертить столбец.
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Kontur
Nix1986
Грац
Новороссия? А что это?..
В непризнанных республиках все актуальнее становится кадровый голод. Бюджетная сфера и госсектор испытывали дефицит квалифицированных специалистов, в особенности молодых, еще до начала гражданской войны. Сегодня катастрофически хватает не только рядовых сотрудников, но и управленцев.
Кто будет завтра управлять Новороссией? Это вдвойне интересный вопрос хотя бы потому, что о Новороссии уже как-то и вспоминать в определённых (самых высоких) кругах не принято. Слово стало чуть ли не табуированным. Ибо – Минские ж соглашения. А вдруг кто-то сгоряча вот так вот с трибуны скажет: "Новороссия", и снова огребём страшных санкций в виде ареста счёта какого-нибудь Абрамовича-Дерипаски... А это, как выясняется, куда важнее каких-то там дончан и луганчан...
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Ros 56
Гнусный скептик
Altona
Maverick1812
Спутниковый боулинг от МиГ-31
На днях в сети появились несколько фотографий, выполненных кем-то из фотоспоттеров в районе аэродрома "Раменское" (ЛИИ им. Громова). На них был "засвечен" очередной вариант тяжелого перехватчика МиГ-31БМ, на этот раз не в варианте МиГ-31К с гиперзвуковой универсальной аэробаллистической ракетой "Кинжал", а с более массивным изделием, чем-то явно двухступенчатым, черного цвета, с явно видимой радиолокационной активной ГСН под радиопрозрачным колпаком.
Этими фотографиями фотоспоттеры, видимо, решили пощекотать заокеанские нервы. Это ж надо – русские испытали теперь ещё и противоспутниковую ракету. National Interest уже заряжает статью о том, как одной такой ракетой ВКС РФ посшибает все американские и британские спутники аки кегли. А лысыватый генерал в Пентагоне дорывает последние волосы при подготовке доклада для сенаторов о том, сколько квадриллионов долларов нужно запросить из бюджета, чтобы спастись от этой невероятной российской угрозы.
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NN52
Адекватный
Ингвар 72
Вишневая девятка
Прощай, Windows. Лучше поздно, чем никогда
Российское военное ведомство планирует закупить российские компьютеры "Эльбрус" на общую сумму 400 млн. рублей, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Сам факт того, что главное оборонное ведомство до сих пор использует программное обеспечение самой дружелюбной по отношению к России страны, заставляет задуматься: как и зачем? С другой стороны – явная проблема с альтернативой. Уж слишком подсажены все на эту записную монополию. Но начало положено. Хотя делать это нужно было ещё позавчера, в любом случае, лучше поздно, чем никогда.
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Beby
Серж Горелый
Genry
Пашинин прорезаЛОСЬ
На Украине в очередной раз себя проявил актёр Анатолий Пашинин, который, как известно, несколько лет назад уехал из России, чтобы взять в руки оружие и принять участие в гражданской войне. Теперь Пашинин оказался в суде Чернигова, где сделал заявления, явно не укладывающиеся в майданную информационную политику.
Когда актёр Пашинин стрелял в своих соотечественников, никакого «когнитивного диссонанса» по этому поводу у него не было. Когда он в окопах Донбасса обслуживал интересы преступного киевского режима, никаких философских мыслей о том, зачем он это делает, у Пашинина, видимо, тоже не возникало. Но как только «припекло» и разок пнули под хвост, сразу начал вспоминать, что у него «три высших образования» и вообще бронь от призыва в армию. Вспомнил и про киевское ворьё, и про гибнущий «генофонд украинской нации». Что ж – человек хотел пиар на крови, человек его получил – теперь может скулить сколько угодно. «Померла, так померла», - как говорится...
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Тралл
BecmepH
самоход
Грац
Охота на С-300
Израиль не будет сворачивать свои операции в Сирии, так как не может от них отказаться, даже несмотря на поставку этой стране российских зенитных ракетных систем С-300, заявил в среду в эфире израильского государственного радио "Кан" министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман. Согласно его заявлению, Израиль "конечно, не рад присутствию С-300 в Сирии", однако у Тель-Авива нет другого выхода, как только продолжить проведение операций на территории Сирии. Также он пояснил, что в Сирии затронуты интересы Израиля, так как Иран хочет превратить территорию Сирии в "одну большую военную базу Ирана".
Информация о начале поставок С-300ПМУ-2 сирийским войскам ПВО вызвала шквал эмоций не только в некоторых правительствах, но и в мировых СМИ. Напомним, Россия уже передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки зенитной ракетной системы С-300.
Одной из последних обсуждаемых новостей стали как раз заявления главы оборонного ведомства Израиля, который, помимо настойчивости в вопросах «операции», указал на одну из главных задач своего ведомства. Израиль считает, что необходимо вернуть рабочие отношения с российской стороной в «нормальный режим», чтобы в дальнейшем координировать действия и более активно задействовать «горячую линию».
Можно прогнозировать в дальнейшем столкновение интересов, с одной стороны, Израиля, с другой — Сирии, Ирана и России. Вопрос этот неразрешим в принципе, ибо интересы противоположны, а мирные отношения между Израилем и Сирией с Ираном представить сейчас довольно трудно.
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Zubr
maxim947
Zubr
Удав КАА
Брешь в морской ПВО
Если ситуацию с критическими темпами обновления Воздушно-космических сил России тактической авиацией 5-го поколения можно частично компенсировать с помощью интенсификации производства многофункциональных истребителей поколения «4++», то отсутствие полноценной эшелонированной противоракетной обороны у корабельных ударных группировок Военно-морского флота России покрыть абсолютно нечем, считает аналитик Е. Даманцев.
Для прикрытия соединений ВМФ России в удалённых районах Мирового океана необходимо наличие в составе надводного компонента либо передовых корабельных зенитно-ракетных комплексов малого, среднего и дальнего радиусов действия, либо современной палубной тактической авиации, способной перехватывать любые (даже сверхмалоразмерные) средства воздушного нападения противника посредством бортовых РЛС с ПФАР и АФАР и ракет РВВ-СД.
Задачи по формированию эшелонированной противовоздушной и противоракетной обороны российских корабельных ударных группировок могут быть возложены на современные корабельные зенитно-ракетные средства. Да вот незадача: в этой составляющей морской ПВО образовалась брешь, заключающаяся в утрате возможности перехвата любых средств воздушного нападения противника на дальних подступах…
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210окв
Titsen
Сандор Клиган
rocket757
Внутреннее дело США
Выступая в Питтсбурге на одном из мероприятий организации Consumer Energy Alliance, министр внутренних дел США Райан Зинке объявил, что для потеснения конкурентов на мировом рынке углеводородов Вашингтон может использовать потенциал ВМС США, которые осуществят морскую блокаду России и Ирана. «У США есть возможность — благодаря нашим ВМС — гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и в случае необходимости заблокировать их (Россию и Иран)… чтобы их энергоносители не попали на рынок», — сказал Зинке.
По его словам, «единственным источником дохода для российской экономики является продажа энергоресурсов»; «Москва проводит такую активную политику на Ближнем Востоке, потому что хочет туда продавать нефть и газ, как это делает в Европе».
Вот он, значит, коварный политический (а заодно и экономический) ход Путина, который разгадал американский министр. Наладить экспорт российских ресурсов, а именно нефти и газа, на Ближний Восток, в Сирию и Ирак, — это, безусловно, неожиданный ход, свидетельствующий о коварстве и мудрости к.э.н. Путина. Сирия и Ирак обеспечены своими углеводородами ещё хуже, чем Япония, поэтому русские поставки им необходимы позарез.
Словом, американский политик склонен к решению, которое можно сопоставить с попыткой пресечь поставки самоваров в Тулу.
Мистер Зинке, который из внутренних дел резко выбрался во внешние, заплутал и в лесу международного права. По-видимому, сей лес для него — чаща непролазная.
Ему следовало бы знать, что военно-морская блокада — система насильственных действий военно-морских сил воюющего государства, которое намерено не допустить использования противником своих портов, баз и побережья для связей через море. Военно-морская блокада может быть законной в двух случаях: при осуществлении государством неотъемлемого права на самооборону (ст. 51 Устава ООН); в соответствии с решением Совета Безопасности ООН о необходимости принять действия морскими и воздушными силами для поддержания или восстановления международной безопасности.
Если учесть постоянное членство России в СБ ООН, станет очевидно: добиться такого решения невозможно.
Однако для Зинке СБ ООН не указ. Блокирование России он считает, скорее всего, внутренним делом США.
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Altona
Серж Горелый
zenion
Верховный бог морской
Информация о перспективной многоцелевой океанской системе, получившей название «Посейдон», стала серьезным поводом для беспокойства зарубежных специалистов и экспертов. Началась проработка вопросов противодействия «Посейдону». Наиболее полный материал о борьбе с перспективным российским образцом представил американский исследователь подводного флота Х. И. Саттон, автор статьи «Killing KANYON: Countering new Russian Intercontinental Nuclear Torpedoes» («Убить Kanyon: противодействие новой российской межконтинентальной ядерной торпеде»). Темой этого материала как раз и стала борьба с необычным оружием России.
«Посейдон» представляет собой нечто среднее между сверхтяжелыми торпедами и атомными подводными лодками и объединяет те или иные их качества. В результате появляются особые технические характеристики, а вместе с ними и выдающиеся возможности разного рода. Даже поверхностное изучение доступных данных показывает, что «Посейдон» способен без серьезных затруднений преодолеть сопротивление как минимум части современных противолодочных систем. Тактико-технические характеристики и стратегия применения многоцелевой системы оказываются серьезным вызовом для иностранных военных и конструкторов, отчего они и проявляют внимание к разработке.
Что касается выводов Саттона, то в логике ему не откажешь. Стационарные и быстроразвертываемые гидроакустические сети, а также перспективные торпеды и высокоэффективные комплексы управления способны сократить угрозу «Посейдона». Но есть одно «но»: на данный момент все эти средства блистательно отсутствуют!
А посему «Посейдон» остаётся верховным морским богом.
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Александр Галактионов
Улиточник N9
НЕКСУС
meandr51
Су-35 видит невидимое
Американский журнал The National Interest прокомментировал нашумевшее фото, на котором в прицеле российского Су-35С виден американский самолёт-«невидимка» F-22. Фото, как утверждается, было сделано в сирийском небе. Аналитик Дэйв Маджумдар пишет, что F-22 теряет свои стелс-параметры «при определённых условиях». По словам Маджумдара, незаметен F-22 для машины противника в инфракрасном диапазоне лишь в том случае, когда американский самолёт находится на внушительном удалении от истребителя противника, и при этом системы противника не должны быть напрямую направлены на F-22.
Всё просто: при приближениях весь стелс-«плащ» F-22 становится для противника прозрачным!
И доказывает это то, что российский Су-35 не является первым самолётом, «увидевшим» F-22 в небе. Те же F-22 обнаруживались даже гражданскими системами поиска и слежения за воздушными бортами. F-22 в небе находила и система EuroFIRST PIRATE истребителя «Typhoon».
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Петр1
Быков.
XYZ
Сербия. Высшая боевая готовность
Вооружённые силы Сербии приведены в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа. Соответствующий приказ отдал президент Сербии Александр Вучич, передает агентство «Танюг» со ссылкой на администрацию Вучича. В высшую степень боевой готовности приведены армейские подразделения, соответствующий приказ передан начальнику Генерального штаба сербской армии. Кроме этого, в полную боевую готовность приведены все специальные и особые подразделения Министерства внутренних дел Сербии, заявил сербский министр полиции Небойша Стефанович.
Ситуация складывалась следующим образом. 29 сентября более сотни косовских спецназовцев прибыли на территорию севера Косова. Въезд туда запрещён международными договорами. Несмотря на это, спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе и взял под контроль ГЭС "Газиводе". Из Приштины сообщили, что подобные действия объясняются… водной прогулкой лидера Хашима Тачи. В ответ сербский президент Вучич привел вооружённые силы страны в полную боевую готовность и выразил протест Йенсу Столтенбергу, натовскому генсеку. На таком «напряжённом» фоне господин Вучич заявил, передаёт ТАСС, что Сербия никогда не признает независимость Косова. «Что касается международных факторов, я сказал, что понятия не имею, чего хотят от Сербии, но Сербия не признает независимость Косова, как они бы этого хотели, даже если меня будут бить палками по голове», — заметил он. «Мы хотим защитить мир, но для танго нужны двое», — добавил президент.
Тем не менее, маловероятно, что стороны пойдут на какую-либо конфронтацию. Очевидно, что г-н Тачи предпринял «прогулку» ради демонстрации силы и поддержки т. н. международного сообщества, а заодно проверил реакцию сербского правительства, которое идёт европейской дорожкой, а потому самозваному краю возражать в военной форме не станет.
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Пользователь
хрыч
Shurik70
Кому аплодируют в Японии
Вашингтон озадачен событиями, которые разворачиваются на юге Японии. После обработки более 99% голосов, поданных избирателями префектуры Окинава на выборах губернатора региона, лидирует Денни Тамаки. Он с существенным отрывом опережает своих конкурентов. Денни Тамаки является ярым противником американского военного присутствия не только на Окинаве, но и в Японии вообще. Это один из немногих политиков современной Японии, который позволяет себе открыто напоминать согражданам о том, что «дружба» с США обошлась сотнями тысяч жизней японцев, погибших под американскими атомными бомбардировками, остающимися единственным случаем боевого применения ядерного оружия в истории человечества.
Кстати, Тамаки напоминает и о более современных мерзостях США. Сегодня американцы постоянно талдычат: мол, Вашингтон защищает Токио от внешних угроз. «Возможно, — говорит Тамаки, — отчасти это так, но то, как себя ведут американские военные, выходит за рамки. Это череда изнасилований. Это безответственное управление военной техникой, приводящее к угрожающему росту числа аварий».
И мнение Тамаки разделяют многие японцы. Телеканалы Страны восходящего солнца транслируют его обращение к избирателям, а те пылкую речь встречают овациями.
Одна незадача: официальный Токио вовсе не готов указать Вашингтону на дверь.
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Вини-Пух
Svarog
татарин 174
Фейерверк для рыбаков?
Издание «Business Insider» опубликовало материал об испытаниях российской ракеты Х-35У. Речь идёт об опубликованных недавно кадрах, на которых представлен эпизод поражения этой ракетой корабля в море. Цитата материала:
Автор Логан Най конкретизирует точку зрения. По словам журналиста, российская ракета была нацелена на старый гражданский корабль, который выступал в качестве цели во время учений. Поражение этого корабля осуществлялось без какого-либо активного противодействия, включая противодействие со стороны боевой авиации и систем радиоэлектронной борьбы. Конечный вывод:
В качестве аргументов, направленных против «заявления российского оборонного ведомства», аналитик указывает на следующие данные.
Ракету можно запустить с воздушного носителя с дистанции около 300 км. Вместе с тем американские "Super Hornet" могут осуществлять защиту авианосцев ВМС США в радиусе до 800 км.
У США имеются палубные F-35, которые способны нейтрализовать выпущенные по авианосным группам ракеты.
Любопытно, что автор ничего не пишет о количестве русских ракет, которым смогут противодействовать "Super Hornet" и F-35. А напрасно, ибо этот вопрос может оказаться ключевым.
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Мистер Кредо
Wedmak
Cannonball
Azim77
Wedmak
Не успело правительство осчастливить нас пенсионной реформой, как в голову нашим министрам пришла ещё одна «гениальная» идея – теперь оно хочет ввести социальную норму потребления электроэнергии. И если у правительства получится, то уже в 2019 году мы будем платить за электроэнергию больше.
Само слово «реформа» в нашей стране вызывает стойкое чувство тревоги. Уже на подсознательном уровне люди воспринимают заявление об очередной реформаторской инициативе через призму известной фразы «Значит, будут грабить». Попросту сложно порой вспомнить тот блок экономических реформ последних десятилетий, которые бы действительно привели к положительным последствиям для рядового гражданина. По большей части, всё упирается либо в переименование из серии «была милиция, станет полиция», либо в то, как поглубже забраться в народный карман.
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vladimirZ
В чём причина всех этих "реформ"? Да всё в том же капитализме с уродливым нечеловеческим лицом, когда прибыль, деньги ставится выше народного благосостояния, только ради интересов небольшой кучки правящей буржуазии. Так, что задумывайтесь, люди, когда игнорируете выборы, или голосуете за политиков, отстаивающих либеральный капитализм, игнорирующий все социальные гарантии, прописанные даже в либеральной Конституции капиталистической России.
Bastinda
Нет, и не может быть никаких фальсификаций на выборах президента! Это слишком мелко. На стороне президента СМИ, административный ресурс, конституция (отмена % явки, удаление "Против всех"), команда наёмных клоунов. Поймите, казино всегда в выигрыше. И жульничать ему ни к чему.
ROBIN-SON
Причём здесь капитализм? Посмотрите уровень зарплат и пенсий в капстранах! И стоимость электроэнергии в них. Потом что такое "социальная" норма? Она наверно должна зависеть от климата. На севере больше, на юге меньше. Близость к электростанциям. Кстати электростанции... Были рапорты наших чиновников о строительстве и модернизации электростанций в стране.
Они привязали норму к ТОЧКЕ. Т.е. к дому, квартире, а не к числу жильцов. Нонсенс. Что они там курят?
Знаете, утром просматриваю новости. Они мне напоминают сводки с фронтов 41 года. Сдали, отступили. Наступят ли 43 -45 годы? И апофеоз - Победа?
Они привязали норму к ТОЧКЕ. Т.е. к дому, квартире, а не к числу жильцов. Нонсенс. Что они там курят?
Знаете, утром просматриваю новости. Они мне напоминают сводки с фронтов 41 года. Сдали, отступили. Наступят ли 43 -45 годы? И апофеоз - Победа?
Дешёвый бензин? Ишь чего задумали...
Есть соображение, которое можно отнести к разряду стратегических. Россия по-прежнему остаётся самым перспективным потенциальным направлением для глобального транзитного маршрута «Восток — Запад», как бы там ни продвигал Китай свой проект «Шёлковый путь».
Дешёвый бензин? Да это же ж полностью антигосударственное заявление, которое ставит под сомнение работу ведущих институтов экономической власти страны. Ишь ты, чего удумали... Бензин им дешёвый подавай. Сегодня – бензин, завтра потребуете ещё и зарплаты в реальном выражении повысить... Треклятые антигосударственники, госдеповские наймиты!..
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Vard
Эдак можно договориться и до доллара по шесть рублей.... Я помню, было такое.... Нет уж... Только с нас можно снять последние трусы... А потом шкуру... Следом кости и мясо... Только мы это можем выдержать...
samarin1969
России нужен дешёвый бензин, интернационалу акционеров корпораций от РФ - нет. Вот - это реальность структуры, в которой мы живём.
СРЦ П-15
А чтобы поменьше гнали топливо за рубеж, нужно всего лишь ввести пошлины на его вывоз! Государство имеет на это право.
Как дела у Дали Г.?
В отдельно взятом за горло государстве Литве наступил конец света. Нет, не экономический, не политический, а самый что ни на есть конец света. Обрушившаяся на Прибалтику 26 сентября стихия мигом потушила свет для минимум 60 тысяч граждан Литвы на длительное время. Кроме естественного вопроса, какой гад погасил лампочку, у более искушённых товарищей возникли и более сложные и глубокие претензии к литовской энергосистеме, а также непосредственно к руководству этой удивительной страны.
Если вы проживаете неподалёку от прибалтийских границ, если ночью к вам дверь постучится женщина, скрывающая лицо под глубоким капюшоном, помните – её имя может быть Даля Поликарповна. Будет проситься на ночлег и ещё захочет разжиться парой пальчиковых батареек – держитесь стойко и мужественно. НАТО разжалобила, и вас может... Для начала потребуйте предъявление комсомольского билета, партийной корочки с отметками об уплаченных взносах вплоть до третьего квартала текущего года. Ежели документы будут предъявлены – действуйте по обстоятельствам – прошлое у дамы не простое, так и норовит взяться за старое...
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Мур
И на фоне строительства Островецкой АЭС в Белоруссии.
free_flier
Тут остаётся один вариант, который от нас не зависит - они могут объявить нам войну, перейти границу на пару шагов и сразу сдаться...
Удав КАА
В статье речь идёт о попытке страны НАТО стать независимой от поставки электроэнергии от генерации потенциального противника. Это дорого. Своего ума нет, Игналинскую АЭС закрыли, ничего взамен не выторговав у союзничков и не посчитав экономический эффект от "свободы". Вот и итог.
Но главное в другом. Политическими заявлениями сыт не будешь. Их молочная продукция в ЕС никому не нужна, а с Россией уже по..рались, лишившись традиционного рынка сбыта своей продукции. Вот и осталась бывшая комсомолка Даля у разбитого корыта.
Мне понравился посыл насчет "обратно оккупации" этого лимитрофа. Ну, на принципах конфедерации я бы Литву принял в новый Союз. Все-таки территория, как-никак! При этом решился бы вопрос коридора: Калининградская область – Литва – Белоруссия - Россия.
Но главное в другом. Политическими заявлениями сыт не будешь. Их молочная продукция в ЕС никому не нужна, а с Россией уже по..рались, лишившись традиционного рынка сбыта своей продукции. Вот и осталась бывшая комсомолка Даля у разбитого корыта.
Мне понравился посыл насчет "обратно оккупации" этого лимитрофа. Ну, на принципах конфедерации я бы Литву принял в новый Союз. Все-таки территория, как-никак! При этом решился бы вопрос коридора: Калининградская область – Литва – Белоруссия - Россия.
«Дрель» в порядке
В нашей стране продолжается разработка перспективных авиационных средств поражения. Один из наиболее интересных проектов такого рода достаточно давно дошёл до испытаний и успешно справляется с необходимыми проверками. Последние сообщения о ходе работ позволяют предполагать, что изделие будет принято на вооружение в самое ближайшее время – в соответствии с ранее оглашенными планами. Речь идет об управляемой планирующей бомбе ПБК-500У «Дрель».
Управляемая планирующая бомба ПБК-500У. «Дрель» завершает испытания
Бомба "Дрель" прошла испытания. "Просверлила" успешно
Бомба "Дрель" прошла испытания. "Просверлила" успешно
Испытания успешно завершены, и это хорошо. Другой вопрос: насколько активно и эффективно «Дрели» будут внедряться в качестве новых средств поражения в ВКС РФ? Ведь зачастую случается так, что на определённом этапе у ответственных за реализацию программу лиц вдруг возникает идея непременно сэкономить, а то и объявить, что средств вообще нет, и потому сотня-другая таких «Дрелей» вполне позволят решать самые амбициозные боевые задачи.
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Серж Горелый
Бармалеи - народ рукастый... Им без "дрели" никак... Пусть ловят.
Rus_87
По ходу скрестили КАБ-500С с РБК-500. Все гениальное просто
люся
Зачем принимать на вооружение недешёвый управляемый боеприпас который с Н=6000 м летит на дальность 12 км, 22 км? Её даже при ведении БД в Европе с румынами неэффективно применять, т.к. носитель будет сбит!
Управляемая бомба больше похожа на управляемый снаряд. У планера для получения подъемной силы должно быть крыло. Это намек на точность Гефеста?
Управляемая бомба больше похожа на управляемый снаряд. У планера для получения подъемной силы должно быть крыло. Это намек на точность Гефеста?
Cympak
Каким местом "Гефест-24" вычисляет атмосферные параметры? Ахиллесова пята "Гефеста" в том, что для достижения высокоточных показателей (малого КВО) для неуправляемых бомб нужно точно знать положение носителя, точный рельеф местности в районе цели и точные характеристики атмосферы в районе сброса бомб. Если в районе цели имеет место быть турбулентность атмосферы, то никакой "Гефест" не позволит точно попасть неуправляемой бомбой. Достаточно неучтенного бокового порыва ветра, чтобы сброшенная неуправляемая бомба отклонилась от расчетного места падения на десятки - сотни метров. Бомбы со спутниковым наведением были созданы прежде всего для того, чтобы парировать такую изменчивость атмосферы.
Модернизация БМП-1. Дёшево и сердито?
Вопрос модернизации боевых машин БМП-1, имеющих не самое удачное боевое отделение, возник еще несколько десятилетий назад, и за прошедшее время успел получить сразу несколько решений.
Думается, что одна из главных целей этого, с позволения сказать, эксперимента, связана с возможностью по расширению экспорта доступной военной техники. Особо с модернизацией заморачиваться и не нужно. Ну, если те же бармалеи-бабахи-бородавочники научились воевать на полдюжине битых японских пикапов с пулемётами и классическими «ЗУшками», то зачем переплачивать за что-то там супермегавысокоточное, если можно за куда меньшие средства боевиков навечно соединить с песком – да хотя бы тем же «Басурманином». Правда, и для возможных потерь придётся тоже отчертить столбец.
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Kontur
В чём заключается модификация УТД-20 ни слова. Прежде чем данный аппарат эксплуатировать по назначению, надо двигатель запустить для начала. В минусовые значения на старой "копейке" - вечная проблема. Начиная от "быстрого" демонтажа и установки воздушного баллона для запуска двигателя в ограниченном пространстве, вечно замёрзшего масла и заканчивая системой предпускового подогрева, которая в 4 случаях из 5 тупо не работала.
Nix1986
Блин, да может уже хватит наряжать бабушку в мини-юбку и отправлять на панель?! Нет, я понимаю, что Курганец еще в тесте, и сам завод временами трясет, но было много вариантов модернизации БМП-2, как пример у тех же чехов. Дорого, говорите?! А на такую хр. нь потратить деньги - это не дорого?! Если, это конечно, не проект Raspil.
Грац
Хоть кевларом бы изнутри машину оббили и противокумулятивные экраны поставили, что ли.
Новороссия? А что это?..
В непризнанных республиках все актуальнее становится кадровый голод. Бюджетная сфера и госсектор испытывали дефицит квалифицированных специалистов, в особенности молодых, еще до начала гражданской войны. Сегодня катастрофически хватает не только рядовых сотрудников, но и управленцев.
Кто будет управлять Новороссией завтра?
На выборы в ДНР срочно требуются кандидаты-смертники
Избежит ли глава ДНР Денис Пушилин встречи с украинской ДРГ?
Взрослые ушли, остались дети. Карго-культ донецкой политики
На выборы в ДНР срочно требуются кандидаты-смертники
Избежит ли глава ДНР Денис Пушилин встречи с украинской ДРГ?
Взрослые ушли, остались дети. Карго-культ донецкой политики
Кто будет завтра управлять Новороссией? Это вдвойне интересный вопрос хотя бы потому, что о Новороссии уже как-то и вспоминать в определённых (самых высоких) кругах не принято. Слово стало чуть ли не табуированным. Ибо – Минские ж соглашения. А вдруг кто-то сгоряча вот так вот с трибуны скажет: "Новороссия", и снова огребём страшных санкций в виде ареста счёта какого-нибудь Абрамовича-Дерипаски... А это, как выясняется, куда важнее каких-то там дончан и луганчан...
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Ros 56
А вот интересно, если Пушилина отстранить от выборов, вся эта мутотень продолжится, или всё успокоится, и выборы пройдут относительно спокойно?
Гнусный скептик
Я понимаю, что ДЛНР запихивают обратно, и поэтому стаду надо теперь вдолбить что это дончане и луганчане не такие. Ну а чё? Стадо съест и добавки попросит.
Altona
Для компрадорских режимов хороший специалист - это нож к горлу, он может найти решение проблемы или организовать. А это для организации воровства очень плохо. В итоге мы имеем мутко и медведевых в России, турчиновых и парубиев на Украине.
Maverick1812
Просто "развели" народ...
Спутниковый боулинг от МиГ-31
На днях в сети появились несколько фотографий, выполненных кем-то из фотоспоттеров в районе аэродрома "Раменское" (ЛИИ им. Громова). На них был "засвечен" очередной вариант тяжелого перехватчика МиГ-31БМ, на этот раз не в варианте МиГ-31К с гиперзвуковой универсальной аэробаллистической ракетой "Кинжал", а с более массивным изделием, чем-то явно двухступенчатым, черного цвета, с явно видимой радиолокационной активной ГСН под радиопрозрачным колпаком.
Этими фотографиями фотоспоттеры, видимо, решили пощекотать заокеанские нервы. Это ж надо – русские испытали теперь ещё и противоспутниковую ракету. National Interest уже заряжает статью о том, как одной такой ракетой ВКС РФ посшибает все американские и британские спутники аки кегли. А лысыватый генерал в Пентагоне дорывает последние волосы при подготовке доклада для сенаторов о том, сколько квадриллионов долларов нужно запросить из бюджета, чтобы спастись от этой невероятной российской угрозы.
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NN52
"Линейка" нанесена на воздухозаборнике и за крылом... Значит макетные сбросы были уже...
Адекватный
Россия реализует проекты, которые не мог сделать Советский союз с 300 млн. населения!
Ингвар 72
А вопрос того, что Союзу не хватило времени, вы не рассматриваете? И вас не напрягает то, что основная масса "неимеетаналоговвмире" являются именно советскими разработками?
Вишневая девятка
Кто постарше помнит, что одной из постоянных рубрик журнала "Наука и жизнь" были (вроде и сейчас есть) "Маленькие хитрости": как сделать из мусора что-то полезное.
Ещё одной постоянной рубрикой был абсолютно адский кроссворд, который в одиночку не разгадал бы и Вассерман: требовалась слаженная работа дружного научного коллектива.
И то, и другое помогает вписать советскую школу в некий контекст.
Ещё одной постоянной рубрикой был абсолютно адский кроссворд, который в одиночку не разгадал бы и Вассерман: требовалась слаженная работа дружного научного коллектива.
И то, и другое помогает вписать советскую школу в некий контекст.
Прощай, Windows. Лучше поздно, чем никогда
Российское военное ведомство планирует закупить российские компьютеры "Эльбрус" на общую сумму 400 млн. рублей, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Сам факт того, что главное оборонное ведомство до сих пор использует программное обеспечение самой дружелюбной по отношению к России страны, заставляет задуматься: как и зачем? С другой стороны – явная проблема с альтернативой. Уж слишком подсажены все на эту записную монополию. Но начало положено. Хотя делать это нужно было ещё позавчера, в любом случае, лучше поздно, чем никогда.
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Beby
Микропроцессор «Эльбрус-8С» производится на TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited). Так что в определённом смысле действительно "Своего «железа» у нас нет", и в ближайшем времени такого "не будет".
С другой стороны, огромный ряд различных фирм из практически всех развитых стран мира производят «свои» микросхемы на TSMC, и никого это особо и не смущает.
С другой стороны, огромный ряд различных фирм из практически всех развитых стран мира производят «свои» микросхемы на TSMC, и никого это особо и не смущает.
Серж Горелый
Главное стоимость отслеживать. Помнится поставили нам в часть вторые PENT-ы, стоимость в формуляре -76000 р., в магазинах это удовольствие тогда стоило около 18000 р., некислая такая "маржа".
Genry
В магазине вам дают с голой Виндой... А военным кроме неё прилагают специализированные разработки ПО, со своими сертификатами безопасности по железу и ПО.
Пашинин прорезаЛОСЬ
На Украине в очередной раз себя проявил актёр Анатолий Пашинин, который, как известно, несколько лет назад уехал из России, чтобы взять в руки оружие и принять участие в гражданской войне. Теперь Пашинин оказался в суде Чернигова, где сделал заявления, явно не укладывающиеся в майданную информационную политику.
Когда актёр Пашинин стрелял в своих соотечественников, никакого «когнитивного диссонанса» по этому поводу у него не было. Когда он в окопах Донбасса обслуживал интересы преступного киевского режима, никаких философских мыслей о том, зачем он это делает, у Пашинина, видимо, тоже не возникало. Но как только «припекло» и разок пнули под хвост, сразу начал вспоминать, что у него «три высших образования» и вообще бронь от призыва в армию. Вспомнил и про киевское ворьё, и про гибнущий «генофонд украинской нации». Что ж – человек хотел пиар на крови, человек его получил – теперь может скулить сколько угодно. «Померла, так померла», - как говорится...
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Тралл
Главное, не дать этому человеку перекраситься. Свою десяточку он должен отсидеть от звонка до звонка.
BecmepH
Смотрите, скоро появится на 1, или 2 канале и будет вести какое-нибудь шоу.
самоход
вопрос: а нахрена оно нужно в Украине? там подобных вагон и маленькая тележка. это паяц был интересен украинским властям как "истинное лицо русского народа, сбежавшего от тоталитаризма Путина". После вышесказанных слов какое это лицо?! Так, филейная часть. И украинской власти он уже, наверное, не интересен (ожидаем "сердечный приступ").
Грац
Достаточно, если он будет невъездным в РФ, для этого его надо лишить нашего гражданства, давно надо принять закон, согласно которому террористы и откровенные русофобы должны быть лишены гражданства.
Охота на С-300
Израиль не будет сворачивать свои операции в Сирии, так как не может от них отказаться, даже несмотря на поставку этой стране российских зенитных ракетных систем С-300, заявил в среду в эфире израильского государственного радио "Кан" министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман. Согласно его заявлению, Израиль "конечно, не рад присутствию С-300 в Сирии", однако у Тель-Авива нет другого выхода, как только продолжить проведение операций на территории Сирии. Также он пояснил, что в Сирии затронуты интересы Израиля, так как Иран хочет превратить территорию Сирии в "одну большую военную базу Ирана".
Права на ошибку нет. Убережём ли С-300 от новой тактики ЦАХАЛа?
Охота на сирийские С-300 дала неожиданные результаты. Истинное лицо Греции и проигрышный план США
Либерман: Израиль продолжит наносить удары по Сирии, несмотря на С-300
Охота на сирийские С-300 дала неожиданные результаты. Истинное лицо Греции и проигрышный план США
Либерман: Израиль продолжит наносить удары по Сирии, несмотря на С-300
Информация о начале поставок С-300ПМУ-2 сирийским войскам ПВО вызвала шквал эмоций не только в некоторых правительствах, но и в мировых СМИ. Напомним, Россия уже передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки зенитной ракетной системы С-300.
Одной из последних обсуждаемых новостей стали как раз заявления главы оборонного ведомства Израиля, который, помимо настойчивости в вопросах «операции», указал на одну из главных задач своего ведомства. Израиль считает, что необходимо вернуть рабочие отношения с российской стороной в «нормальный режим», чтобы в дальнейшем координировать действия и более активно задействовать «горячую линию».
Можно прогнозировать в дальнейшем столкновение интересов, с одной стороны, Израиля, с другой — Сирии, Ирана и России. Вопрос этот неразрешим в принципе, ибо интересы противоположны, а мирные отношения между Израилем и Сирией с Ираном представить сейчас довольно трудно.
Комментарии наших читателей:
Zubr
Ну-ну… Подождём первого удара, и потом посмотрим на результат.
maxim947
Для того чтобы С-300 эффективно работала, она должна быть максимально интегрирована в общую систему ПВО и ПРО, плюс не забываем про разведку, что, впрочем, естественно, и будет сделано, главное, чтобы этот механизм решал полностью все задачи.
Zubr
Ну, собственно говоря, над чем сейчас там работа и ведётся. Завезли пока четыре ПУ. Остальное РЛС, системы РЭБ, аппаратура обеспечения. Пока будут ломать копья на полях дипломатических, наши спецы увяжут все комплексы в единую сеть. А там потом ещё дополнительно 8 штук ПУ до полного дивизиона поставят.
Удав КАА
Шойгу сказал, что 3 месяца нужно обучать сирийцев работе на С-300.
Значит, у нас есть реальная возможность показать мастер-класс нашим подопечным. К примеру, отработать тактический прием "Уничтожение истребителей типа СУФА при возвращении на аэродром базирования после нанесения ими БШУ/РУ по защищаемым объектам".
Если не подействует, можно перейти к выполнению БУ "Уничтожение ИА противника при взлете с аэродрома базирования"…
Значит, у нас есть реальная возможность показать мастер-класс нашим подопечным. К примеру, отработать тактический прием "Уничтожение истребителей типа СУФА при возвращении на аэродром базирования после нанесения ими БШУ/РУ по защищаемым объектам".
Если не подействует, можно перейти к выполнению БУ "Уничтожение ИА противника при взлете с аэродрома базирования"…
Брешь в морской ПВО
Если ситуацию с критическими темпами обновления Воздушно-космических сил России тактической авиацией 5-го поколения можно частично компенсировать с помощью интенсификации производства многофункциональных истребителей поколения «4++», то отсутствие полноценной эшелонированной противоракетной обороны у корабельных ударных группировок Военно-морского флота России покрыть абсолютно нечем, считает аналитик Е. Даманцев.
Для прикрытия соединений ВМФ России в удалённых районах Мирового океана необходимо наличие в составе надводного компонента либо передовых корабельных зенитно-ракетных комплексов малого, среднего и дальнего радиусов действия, либо современной палубной тактической авиации, способной перехватывать любые (даже сверхмалоразмерные) средства воздушного нападения противника посредством бортовых РЛС с ПФАР и АФАР и ракет РВВ-СД.
Задачи по формированию эшелонированной противовоздушной и противоракетной обороны российских корабельных ударных группировок могут быть возложены на современные корабельные зенитно-ракетные средства. Да вот незадача: в этой составляющей морской ПВО образовалась брешь, заключающаяся в утрате возможности перехвата любых средств воздушного нападения противника на дальних подступах…
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210окв
Что тут скажешь по статье… ПРО кораблей дальней зоны. После развала флота наши стали совсем недавно ходить в то же Средиземное море. Надеюсь, теперь это надолго. Да, надо строить и развивать. Строить и развивать.
Titsen
Да, до Кубы, как в далёкие 60-е, уже не дойдем. Будем бултыхаться в ближайших лужах. Но подводные ядерные торпеды ведь дойдут до берегов нашего злейшего партнёра?!
Сандор Клиган
Куба тут каким боком? Как озвучивал проблему сын конструктора этих систем: нет кадров! Старое поколение ушло, а новое, которое пришло, на порядок слабее, а те, кто силен, быстро уходят из-за фин. проблем. Ведь создание дальнобойной ракеты для с-400 велось сколько лет? И как факт, она еще до сих пор сырая, отсюда и все проблемы с оморячиванием. Грустно…
rocket757
Флота дальнего, считай, нет, сопутствующего, необходимого тож… Констатируем как факт.
Вопрос пока за то, чтоб в пределах своих рубежей собрать, обновить и соединить в единое целое все необходимые компоненты!
Хотя всем известно, что непреодолимой защиты не бывает, как и неуязвимых средств нападения.
Вся надежда, что наши "Тополя", как и прежде, стоят несгибаемо, а наш "Статус" непоколебим.
Одно надо понимать: это НЕ НАВСЕГДА!
Вопрос пока за то, чтоб в пределах своих рубежей собрать, обновить и соединить в единое целое все необходимые компоненты!
Хотя всем известно, что непреодолимой защиты не бывает, как и неуязвимых средств нападения.
Вся надежда, что наши "Тополя", как и прежде, стоят несгибаемо, а наш "Статус" непоколебим.
Одно надо понимать: это НЕ НАВСЕГДА!
Внутреннее дело США
Выступая в Питтсбурге на одном из мероприятий организации Consumer Energy Alliance, министр внутренних дел США Райан Зинке объявил, что для потеснения конкурентов на мировом рынке углеводородов Вашингтон может использовать потенциал ВМС США, которые осуществят морскую блокаду России и Ирана. «У США есть возможность — благодаря нашим ВМС — гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и в случае необходимости заблокировать их (Россию и Иран)… чтобы их энергоносители не попали на рынок», — сказал Зинке.
По его словам, «единственным источником дохода для российской экономики является продажа энергоресурсов»; «Москва проводит такую активную политику на Ближнем Востоке, потому что хочет туда продавать нефть и газ, как это делает в Европе».
Американский ответ коварному Путину. Диверсии и военно-морская блокада
Как в старые времена. "Першинг-2" нацелят на Москву?
Тупой и ещё тупее: США включают эффект обезьяны с гранатой
Как в старые времена. "Першинг-2" нацелят на Москву?
Тупой и ещё тупее: США включают эффект обезьяны с гранатой
Вот он, значит, коварный политический (а заодно и экономический) ход Путина, который разгадал американский министр. Наладить экспорт российских ресурсов, а именно нефти и газа, на Ближний Восток, в Сирию и Ирак, — это, безусловно, неожиданный ход, свидетельствующий о коварстве и мудрости к.э.н. Путина. Сирия и Ирак обеспечены своими углеводородами ещё хуже, чем Япония, поэтому русские поставки им необходимы позарез.
Словом, американский политик склонен к решению, которое можно сопоставить с попыткой пресечь поставки самоваров в Тулу.
Мистер Зинке, который из внутренних дел резко выбрался во внешние, заплутал и в лесу международного права. По-видимому, сей лес для него — чаща непролазная.
Ему следовало бы знать, что военно-морская блокада — система насильственных действий военно-морских сил воюющего государства, которое намерено не допустить использования противником своих портов, баз и побережья для связей через море. Военно-морская блокада может быть законной в двух случаях: при осуществлении государством неотъемлемого права на самооборону (ст. 51 Устава ООН); в соответствии с решением Совета Безопасности ООН о необходимости принять действия морскими и воздушными силами для поддержания или восстановления международной безопасности.
Если учесть постоянное членство России в СБ ООН, станет очевидно: добиться такого решения невозможно.
Однако для Зинке СБ ООН не указ. Блокирование России он считает, скорее всего, внутренним делом США.
Комментарии наших читателей:
Altona
Заявление о морской блокаде — это фактически объявление войны. И кстати, почему этим озаботился министр внутренних дел? Разного рода внутренние начальники высказываются на внешнеполитические темы. То начальник береговой охраны что-то отмочит, теперь начальник копов. Это «жж» неспроста.
Серж Горелый
А это любимая фишка наглосаксов. Позиция озвучена, но если что- то поменяется, можно будет заявить, что это мнение частного лица, а Госдеп не в курсе.
zenion
Видимо, они думают, что война с Россией будет для них как война с Германией. Что они высадятся летом 1944 года, а СССР их поддержит в трудный час, и они выиграют войну. Какие у них способности, видно по Вьетнаму. Как их послать, видно по Северной Корее. Они запугивают пятую колонну, которая продаст, как писал Карл Маркс, страну с потрохами.
Верховный бог морской
Информация о перспективной многоцелевой океанской системе, получившей название «Посейдон», стала серьезным поводом для беспокойства зарубежных специалистов и экспертов. Началась проработка вопросов противодействия «Посейдону». Наиболее полный материал о борьбе с перспективным российским образцом представил американский исследователь подводного флота Х. И. Саттон, автор статьи «Killing KANYON: Countering new Russian Intercontinental Nuclear Torpedoes» («Убить Kanyon: противодействие новой российской межконтинентальной ядерной торпеде»). Темой этого материала как раз и стала борьба с необычным оружием России.
«Посейдон» представляет собой нечто среднее между сверхтяжелыми торпедами и атомными подводными лодками и объединяет те или иные их качества. В результате появляются особые технические характеристики, а вместе с ними и выдающиеся возможности разного рода. Даже поверхностное изучение доступных данных показывает, что «Посейдон» способен без серьезных затруднений преодолеть сопротивление как минимум части современных противолодочных систем. Тактико-технические характеристики и стратегия применения многоцелевой системы оказываются серьезным вызовом для иностранных военных и конструкторов, отчего они и проявляют внимание к разработке.
Что касается выводов Саттона, то в логике ему не откажешь. Стационарные и быстроразвертываемые гидроакустические сети, а также перспективные торпеды и высокоэффективные комплексы управления способны сократить угрозу «Посейдона». Но есть одно «но»: на данный момент все эти средства блистательно отсутствуют!
А посему «Посейдон» остаётся верховным морским богом.
Комментарии наших читателей:
Александр Галактионов
Интересная статья, +! Предложенный вариант гидроакустического комплекса. Морскими минами обложат все, оставят только место для прохода своих подводных лодок. Плюс где будут проходить подводные лодки, утыкают гидроакустическими буями, плюс у них прилично самолетов Р-8.
Улиточник N9
Так и будет. Дороговато конечно, но американцы доллар сами печатают.
НЕКСУС
Серьезно? Уверены, что это поможет? Вы хоть для самообразования глянули бы, почему систему SOSUS законсервировали и перестали развивать дальше. Гляньте на прибрежную границу США, возьмите калькулятор и прикиньте, во сколько американцам это все может встать, а потом пишите тут про печатание доллара и прочую ересь.
А с чего это он не является бесшумной-то? С чего этот эксперт решил,что «Посейдон» будет гнать с матом и песнями к берегам США, чтоб его вся Атлантика слышала?
«Х. И. Саттон полагает, что поводом для появления проекта вряд ли могла стать скрытность подлодки. «Посейдон» не является бесшумной беспилотной лодкой, способной незаметно проникнуть в акваторию и без предупреждения нанести первый удар».
А с чего это он не является бесшумной-то? С чего этот эксперт решил,что «Посейдон» будет гнать с матом и песнями к берегам США, чтоб его вся Атлантика слышала?
meandr51
По-моему, классный развод! Система противодействия будет стоить в 100 раз больше системы нападения. Лучший способ обанкротить Америку. Кроме того, скорость можно запрограммировать любую. И малую, и большую. И подорвать первым ядерным зарядом систему датчиков, а вторым — по цели. И еще кучу плюшек придумать можно.
Су-35 видит невидимое
Американский журнал The National Interest прокомментировал нашумевшее фото, на котором в прицеле российского Су-35С виден американский самолёт-«невидимка» F-22. Фото, как утверждается, было сделано в сирийском небе. Аналитик Дэйв Маджумдар пишет, что F-22 теряет свои стелс-параметры «при определённых условиях». По словам Маджумдара, незаметен F-22 для машины противника в инфракрасном диапазоне лишь в том случае, когда американский самолёт находится на внушительном удалении от истребителя противника, и при этом системы противника не должны быть напрямую направлены на F-22.
Всё просто: при приближениях весь стелс-«плащ» F-22 становится для противника прозрачным!
И доказывает это то, что российский Су-35 не является первым самолётом, «увидевшим» F-22 в небе. Те же F-22 обнаруживались даже гражданскими системами поиска и слежения за воздушными бортами. F-22 в небе находила и система EuroFIRST PIRATE истребителя «Typhoon».
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Петр1
Просто это у них тумблер был не вкл.
Быков.
Забыли залить невидимости, или американский прапор её выпил.
XYZ
А это почему? Волшебная надпись "made in USA" работает только в мирное время. В период реальных боевых действий противнику начихать на то, что это техника "исключительной нации". Пух и перья будут лететь от всех этих волшебных гаджетов. Рядовым летчикам придется заплатить за все откаты, недоделки и некомпетентность разработчиков, производителей, генералов и политиков.
Сербия. Высшая боевая готовность
Вооружённые силы Сербии приведены в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа. Соответствующий приказ отдал президент Сербии Александр Вучич, передает агентство «Танюг» со ссылкой на администрацию Вучича. В высшую степень боевой готовности приведены армейские подразделения, соответствующий приказ передан начальнику Генерального штаба сербской армии. Кроме этого, в полную боевую готовность приведены все специальные и особые подразделения Министерства внутренних дел Сербии, заявил сербский министр полиции Небойша Стефанович.
Ситуация складывалась следующим образом. 29 сентября более сотни косовских спецназовцев прибыли на территорию севера Косова. Въезд туда запрещён международными договорами. Несмотря на это, спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе и взял под контроль ГЭС "Газиводе". Из Приштины сообщили, что подобные действия объясняются… водной прогулкой лидера Хашима Тачи. В ответ сербский президент Вучич привел вооружённые силы страны в полную боевую готовность и выразил протест Йенсу Столтенбергу, натовскому генсеку. На таком «напряжённом» фоне господин Вучич заявил, передаёт ТАСС, что Сербия никогда не признает независимость Косова. «Что касается международных факторов, я сказал, что понятия не имею, чего хотят от Сербии, но Сербия не признает независимость Косова, как они бы этого хотели, даже если меня будут бить палками по голове», — заметил он. «Мы хотим защитить мир, но для танго нужны двое», — добавил президент.
Тем не менее, маловероятно, что стороны пойдут на какую-либо конфронтацию. Очевидно, что г-н Тачи предпринял «прогулку» ради демонстрации силы и поддержки т. н. международного сообщества, а заодно проверил реакцию сербского правительства, которое идёт европейской дорожкой, а потому самозваному краю возражать в военной форме не станет.
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Пользователь
Косово не имеет сил/средств/и т. д., чтобы действовать и принимать такие решения самостоятельно. Значит, это все часть чего-то большего.
Вон и Молдавия подала голос о выводе миротворцев. Не к добру все это.
Вон и Молдавия подала голос о выводе миротворцев. Не к добру все это.
хрыч
Да просто косовские бандиты, которые назвались полицией, но мЫшление-то осталось прежним, решили отжать лакомый экономический-энергетический объект, расчет на вялость и инертность второй стороны, покажут сербы зубы, то эта рвань сразу ретируется. Тем более что сербы же не подняли в небо ВВС, а так полицейский спецназ с дробовиками.
Shurik70
Если позади бандитов стоят войска НАТО, готовые "покарать недемократические силы" или профинансировать разбой и убийства, то это уже не бандиты, а наёмники. Да, наёмники с очень грязным прошлым, но относиться к ним как к обычным бандитам будет очень большой ошибкой.
Тем более что захвачены заложники, убийство которых, без сомнений, свалят на сербов.
Тем более что захвачены заложники, убийство которых, без сомнений, свалят на сербов.
Кому аплодируют в Японии
Вашингтон озадачен событиями, которые разворачиваются на юге Японии. После обработки более 99% голосов, поданных избирателями префектуры Окинава на выборах губернатора региона, лидирует Денни Тамаки. Он с существенным отрывом опережает своих конкурентов. Денни Тамаки является ярым противником американского военного присутствия не только на Окинаве, но и в Японии вообще. Это один из немногих политиков современной Японии, который позволяет себе открыто напоминать согражданам о том, что «дружба» с США обошлась сотнями тысяч жизней японцев, погибших под американскими атомными бомбардировками, остающимися единственным случаем боевого применения ядерного оружия в истории человечества.
Кстати, Тамаки напоминает и о более современных мерзостях США. Сегодня американцы постоянно талдычат: мол, Вашингтон защищает Токио от внешних угроз. «Возможно, — говорит Тамаки, — отчасти это так, но то, как себя ведут американские военные, выходит за рамки. Это череда изнасилований. Это безответственное управление военной техникой, приводящее к угрожающему росту числа аварий».
И мнение Тамаки разделяют многие японцы. Телеканалы Страны восходящего солнца транслируют его обращение к избирателям, а те пылкую речь встречают овациями.
Одна незадача: официальный Токио вовсе не готов указать Вашингтону на дверь.
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Вини-Пух
Остались еще самураи в Японии!.. Сколько уже лет в оккупации и данью обложены?..
Svarog
Так это Денис Тамакин (Денни Тамаки), полковник ГРУ! Вот молодец… Но сейчас именно так его будут называть американцы.
татарин 174
Шутки шутками, но это всё значит только одно, что в народе пришло понимание правды и закончилось терпенье… Есть даже некоторая аналогия с результатами выборов у нас, когда низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут править по-новому, или как-то в этом роде…
Фейерверк для рыбаков?
Издание «Business Insider» опубликовало материал об испытаниях российской ракеты Х-35У. Речь идёт об опубликованных недавно кадрах, на которых представлен эпизод поражения этой ракетой корабля в море. Цитата материала:
«Россия заявила, что ракету Х-3У невозможно перехватить. Она способна обходить все современные системы корабельной защиты. Но эти заявления российского оборонного ведомства не стоит принимать за истину».
Автор Логан Най конкретизирует точку зрения. По словам журналиста, российская ракета была нацелена на старый гражданский корабль, который выступал в качестве цели во время учений. Поражение этого корабля осуществлялось без какого-либо активного противодействия, включая противодействие со стороны боевой авиации и систем радиоэлектронной борьбы. Конечный вывод:
«По большому счёту, можно просто смотреть за зрелищной пропагандой российского Минобороны, потому что испытания ракеты Х-35У – красивый фейерверк, который может угрожать разве что рыбакам».
В качестве аргументов, направленных против «заявления российского оборонного ведомства», аналитик указывает на следующие данные.
Ракету можно запустить с воздушного носителя с дистанции около 300 км. Вместе с тем американские "Super Hornet" могут осуществлять защиту авианосцев ВМС США в радиусе до 800 км.
У США имеются палубные F-35, которые способны нейтрализовать выпущенные по авианосным группам ракеты.
Любопытно, что автор ничего не пишет о количестве русских ракет, которым смогут противодействовать "Super Hornet" и F-35. А напрасно, ибо этот вопрос может оказаться ключевым.
Комментарии наших читателей:
Мистер Кредо
Так в чем не прав Логан Най? Ракета поразила стоящее на якоре судно без противодействия систем РЭБ и ПВО. А при наличии этих систем и в движении? Поразила бы ракета цель? Ракета может маневрировать или летит строго по прямой?
Wedmak
Можно подумать, «Гарпуны» и им подобное испытываются на судах стоящих во всеоружии, с включенной ПВО и РЭБ. Логан балабол, только и всего. 1. Семейство Х-35 не рассчитано на авианосцы, хотя может использоваться при их атаке как средство усложнения воздушной обстановки. 2. Допустим, «Хорнет» и справится с одной-двумя ракетой, а вот с восьмеркой — уже вряд ли. А это лишь одна ПУ. То же самое можно сказать о F-35.
Cannonball
Полёт осуществляется на высотах 10-15 метров под управлением инерциальной системы управления, на конечном участке траектории происходит захват цели активной радиолокационной ГСН АРГС-35, после чего высота траектории уменьшается до 3-5 метров, что с учётом околозвуковой скорости полёта усложняет перехват ракеты средствами ПВО цели.
Azim77
«…говорит о наличии палубных F-35, которые способны нейтрализовать выпущенные по авианосным группам ракеты».
Прямо с палубы способны нейтрализовать?
Прямо с палубы способны нейтрализовать?
Wedmak
Покойный Маккейн, видимо, это еще тогда практиковал.
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин
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