Итоги недели. Тупой и ещё тупее

Будут грабить?

В чём причина всех этих "реформ"? Да всё в том же капитализме с уродливым нечеловеческим лицом, когда прибыль, деньги ставится выше народного благосостояния, только ради интересов небольшой кучки правящей буржуазии. Так, что задумывайтесь, люди, когда игнорируете выборы, или голосуете за политиков, отстаивающих либеральный капитализм, игнорирующий все социальные гарантии, прописанные даже в либеральной Конституции капиталистической России.

Нет, и не может быть никаких фальсификаций на выборах президента! Это слишком мелко. На стороне президента СМИ, административный ресурс, конституция (отмена % явки, удаление "Против всех"), команда наёмных клоунов. Поймите, казино всегда в выигрыше. И жульничать ему ни к чему.



Они привязали норму к ТОЧКЕ. Т.е. к дому, квартире, а не к числу жильцов. Нонсенс. Что они там курят?

Знаете, утром просматриваю Причём здесь капитализм? Посмотрите уровень зарплат и пенсий в капстранах! И стоимость электроэнергии в них. Потом что такое "социальная" норма? Она наверно должна зависеть от климата. На севере больше, на юге меньше. Близость к электростанциям. Кстати электростанции... Были рапорты наших чиновников о строительстве и модернизации электростанций в стране.Они привязали норму к ТОЧКЕ. Т.е. к дому, квартире, а не к числу жильцов. Нонсенс. Что они там курят?Знаете, утром просматриваю новости . Они мне напоминают сводки с фронтов 41 года. Сдали, отступили. Наступят ли 43 -45 годы? И апофеоз - Победа?

Дешёвый бензин? Ишь чего задумали...

Эдак можно договориться и до доллара по шесть рублей.... Я помню, было такое.... Нет уж... Только с нас можно снять последние трусы... А потом шкуру... Следом кости и мясо... Только мы это можем выдержать...

России нужен дешёвый бензин, интернационалу акционеров корпораций от РФ - нет. Вот - это реальность структуры, в которой мы живём.

А чтобы поменьше гнали топливо за рубеж, нужно всего лишь ввести пошлины на его вывоз! Государство имеет на это право.

Как дела у Дали Г.?

И на фоне строительства Островецкой АЭС в Белоруссии.

Тут остаётся один вариант, который от нас не зависит - они могут объявить нам войну, перейти границу на пару шагов и сразу сдаться...

В статье речь идёт о попытке страны НАТО стать независимой от поставки электроэнергии от генерации потенциального противника. Это дорого. Своего ума нет, Игналинскую АЭС закрыли, ничего взамен не выторговав у союзничков и не посчитав экономический эффект от "свободы". Вот и итог.

Но главное в другом. Политическими заявлениями сыт не будешь. Их молочная продукция в ЕС никому не нужна, а с Россией уже по..рались, лишившись традиционного рынка сбыта своей продукции. Вот и осталась бывшая комсомолка Даля у разбитого корыта.

Мне понравился посыл насчет "обратно оккупации" этого лимитрофа. Ну, на принципах конфедерации я бы Литву принял в новый Союз. Все-таки территория, как-никак! При этом решился бы вопрос коридора: Калининградская область – Литва – Белоруссия - Россия.

«Дрель» в порядке

Бармалеи - народ рукастый... Им без "дрели" никак... Пусть ловят.

По ходу скрестили КАБ-500С с РБК-500. Все гениальное просто

Зачем принимать на вооружение недешёвый управляемый боеприпас который с Н=6000 м летит на дальность 12 км, 22 км? Её даже при ведении БД в Европе с румынами неэффективно применять, т.к. носитель будет сбит!



Управляемая бомба больше похожа на управляемый снаряд. У планера для получения подъемной силы должно быть крыло. Это намек на точность Гефеста?

Каким местом "Гефест-24" вычисляет атмосферные параметры? Ахиллесова пята "Гефеста" в том, что для достижения высокоточных показателей (малого КВО) для неуправляемых бомб нужно точно знать положение носителя, точный рельеф местности в районе цели и точные характеристики атмосферы в районе сброса бомб. Если в районе цели имеет место быть турбулентность атмосферы, то никакой "Гефест" не позволит точно попасть неуправляемой бомбой. Достаточно неучтенного бокового порыва ветра, чтобы сброшенная неуправляемая бомба отклонилась от расчетного места падения на десятки - сотни метров. Бомбы со спутниковым наведением были созданы прежде всего для того, чтобы парировать такую изменчивость атмосферы.

Модернизация БМП-1. Дёшево и сердито?

В чём заключается модификация УТД-20 ни слова. Прежде чем данный аппарат эксплуатировать по назначению, надо двигатель запустить для начала. В минусовые значения на старой "копейке" - вечная проблема. Начиная от "быстрого" демонтажа и установки воздушного баллона для запуска двигателя в ограниченном пространстве, вечно замёрзшего масла и заканчивая системой предпускового подогрева, которая в 4 случаях из 5 тупо не работала.

Блин, да может уже хватит наряжать бабушку в мини-юбку и отправлять на панель?! Нет, я понимаю, что Курганец еще в тесте, и сам завод временами трясет, но было много вариантов модернизации БМП-2, как пример у тех же чехов. Дорого, говорите?! А на такую хр. нь потратить деньги - это не дорого?! Если, это конечно, не проект Raspil.

Хоть кевларом бы изнутри машину оббили и противокумулятивные экраны поставили, что ли.

Новороссия? А что это?..

А вот интересно, если Пушилина отстранить от выборов, вся эта мутотень продолжится, или всё успокоится, и выборы пройдут относительно спокойно?

Я понимаю, что ДЛНР запихивают обратно, и поэтому стаду надо теперь вдолбить что это дончане и луганчане не такие. Ну а чё? Стадо съест и добавки попросит.

Для компрадорских режимов хороший специалист - это нож к горлу, он может найти решение проблемы или организовать. А это для организации воровства очень плохо. В итоге мы имеем мутко и медведевых в России, турчиновых и парубиев на Украине.

Просто "развели" народ...

Спутниковый боулинг от МиГ-31

"Линейка" нанесена на воздухозаборнике и за крылом... Значит макетные сбросы были уже...

Россия реализует проекты, которые не мог сделать Советский союз с 300 млн. населения!

А вопрос того, что Союзу не хватило времени, вы не рассматриваете? И вас не напрягает то, что основная масса "неимеетаналоговвмире" являются именно советскими разработками?

Кто постарше помнит, что одной из постоянных рубрик журнала "Наука и жизнь" были (вроде и сейчас есть) "Маленькие хитрости": как сделать из мусора что-то полезное.

Ещё одной постоянной рубрикой был абсолютно адский кроссворд, который в одиночку не разгадал бы и Вассерман: требовалась слаженная работа дружного научного коллектива.

И то, и другое помогает вписать советскую школу в некий контекст.

Прощай, Windows. Лучше поздно, чем никогда

Микропроцессор «Эльбрус-8С» производится на TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited). Так что в определённом смысле действительно "Своего «железа» у нас нет", и в ближайшем времени такого "не будет".

С другой стороны, огромный ряд различных фирм из практически всех развитых стран мира производят «свои» микросхемы на TSMC, и никого это особо и не смущает.

Главное стоимость отслеживать. Помнится поставили нам в часть вторые PENT-ы, стоимость в формуляре -76000 р., в магазинах это удовольствие тогда стоило около 18000 р., некислая такая "маржа".

В магазине вам дают с голой Виндой... А военным кроме неё прилагают специализированные разработки ПО, со своими сертификатами безопасности по железу и ПО.

Пашинин прорезаЛОСЬ

Главное, не дать этому человеку перекраситься. Свою десяточку он должен отсидеть от звонка до звонка.

Смотрите, скоро появится на 1, или 2 канале и будет вести какое-нибудь шоу.

вопрос: а нахрена оно нужно в Украине? там подобных вагон и маленькая тележка. это паяц был интересен украинским властям как "истинное лицо русского народа, сбежавшего от тоталитаризма Путина". После вышесказанных слов какое это лицо?! Так, филейная часть. И украинской власти он уже, наверное, не интересен (ожидаем "сердечный приступ").

Достаточно, если он будет невъездным в РФ, для этого его надо лишить нашего гражданства, давно надо принять закон, согласно которому террористы и откровенные русофобы должны быть лишены гражданства.

Охота на С-300

Ну-ну… Подождём первого удара, и потом посмотрим на результат.

Для того чтобы С-300 эффективно работала, она должна быть максимально интегрирована в общую систему ПВО и ПРО, плюс не забываем про разведку, что, впрочем, естественно, и будет сделано, главное, чтобы этот механизм решал полностью все задачи.

Ну, собственно говоря, над чем сейчас там работа и ведётся. Завезли пока четыре ПУ. Остальное РЛС, системы РЭБ, аппаратура обеспечения. Пока будут ломать копья на полях дипломатических, наши спецы увяжут все комплексы в единую сеть. А там потом ещё дополнительно 8 штук ПУ до полного дивизиона поставят.

Шойгу сказал, что 3 месяца нужно обучать сирийцев работе на С-300.



Значит, у нас есть реальная возможность показать мастер-класс нашим подопечным. К примеру, отработать тактический прием "Уничтожение истребителей типа СУФА при возвращении на аэродром базирования после нанесения ими БШУ/РУ по защищаемым объектам".



Если не подействует, можно перейти к выполнению БУ "Уничтожение ИА противника при взлете с аэродрома базирования"…

Брешь в морской ПВО

Что тут скажешь по статье… ПРО кораблей дальней зоны. После развала флота наши стали совсем недавно ходить в то же Средиземное море. Надеюсь, теперь это надолго. Да, надо строить и развивать. Строить и развивать.

Да, до Кубы, как в далёкие 60-е, уже не дойдем. Будем бултыхаться в ближайших лужах. Но подводные ядерные торпеды ведь дойдут до берегов нашего злейшего партнёра?!

Куба тут каким боком? Как озвучивал проблему сын конструктора этих систем: нет кадров! Старое поколение ушло, а новое, которое пришло, на порядок слабее, а те, кто силен, быстро уходят из-за фин. проблем. Ведь создание дальнобойной ракеты для с-400 велось сколько лет? И как факт, она еще до сих пор сырая, отсюда и все проблемы с оморячиванием. Грустно…

Флота дальнего, считай, нет, сопутствующего, необходимого тож… Констатируем как факт.

Вопрос пока за то, чтоб в пределах своих рубежей собрать, обновить и соединить в единое целое все необходимые компоненты!

Хотя всем известно, что непреодолимой защиты не бывает, как и неуязвимых средств нападения.

Вся надежда, что наши "Тополя", как и прежде, стоят несгибаемо, а наш "Статус" непоколебим.

Одно надо понимать: это НЕ НАВСЕГДА!

Внутреннее дело США

Заявление о морской блокаде — это фактически объявление войны. И кстати, почему этим озаботился министр внутренних дел? Разного рода внутренние начальники высказываются на внешнеполитические темы. То начальник береговой охраны что-то отмочит, теперь начальник копов. Это «жж» неспроста.

А это любимая фишка наглосаксов. Позиция озвучена, но если что- то поменяется, можно будет заявить, что это мнение частного лица, а Госдеп не в курсе.

Видимо, они думают, что война с Россией будет для них как война с Германией. Что они высадятся летом 1944 года, а СССР их поддержит в трудный час, и они выиграют войну. Какие у них способности, видно по Вьетнаму. Как их послать, видно по Северной Корее. Они запугивают пятую колонну, которая продаст, как писал Карл Маркс, страну с потрохами.

Верховный бог морской

Интересная статья, +! Предложенный вариант гидроакустического комплекса. Морскими минами обложат все, оставят только место для прохода своих подводных лодок. Плюс где будут проходить подводные лодки, утыкают гидроакустическими буями, плюс у них прилично самолетов Р-8.

Так и будет. Дороговато конечно, но американцы доллар сами печатают.



«Х. И. Саттон полагает, что поводом для появления проекта вряд ли могла стать скрытность подлодки. «Посейдон» не является бесшумной беспилотной лодкой, способной незаметно проникнуть в акваторию и без предупреждения нанести первый удар».

А с чего это он не является бесшумной-то? С чего этот эксперт решил,что «Посейдон» будет гнать с матом и песнями к берегам США, чтоб его вся Атлантика слышала? Серьезно? Уверены, что это поможет? Вы хоть для самообразования глянули бы, почему систему SOSUS законсервировали и перестали развивать дальше. Гляньте на прибрежную границу США, возьмите калькулятор и прикиньте, во сколько американцам это все может встать, а потом пишите тут про печатание доллара и прочую ересь.А с чего это он не является бесшумной-то? С чего этот эксперт решил,что «Посейдон» будет гнать с матом и песнями к берегам США, чтоб его вся Атлантика слышала?

По-моему, классный развод! Система противодействия будет стоить в 100 раз больше системы нападения. Лучший способ обанкротить Америку. Кроме того, скорость можно запрограммировать любую. И малую, и большую. И подорвать первым ядерным зарядом систему датчиков, а вторым — по цели. И еще кучу плюшек придумать можно.

Су-35 видит невидимое

Просто это у них тумблер был не вкл.

Забыли залить невидимости, или американский прапор её выпил.

А это почему? Волшебная надпись "made in USA" работает только в мирное время. В период реальных боевых действий противнику начихать на то, что это техника "исключительной нации". Пух и перья будут лететь от всех этих волшебных гаджетов. Рядовым летчикам придется заплатить за все откаты, недоделки и некомпетентность разработчиков, производителей, генералов и политиков.

Сербия. Высшая боевая готовность

Косово не имеет сил/средств/и т. д., чтобы действовать и принимать такие решения самостоятельно. Значит, это все часть чего-то большего.

Вон и Молдавия подала голос о выводе миротворцев. Не к добру все это.

Да просто косовские бандиты, которые назвались полицией, но мЫшление-то осталось прежним, решили отжать лакомый экономический-энергетический объект, расчет на вялость и инертность второй стороны, покажут сербы зубы, то эта рвань сразу ретируется. Тем более что сербы же не подняли в небо ВВС, а так полицейский спецназ с дробовиками.

Если позади бандитов стоят войска НАТО, готовые "покарать недемократические силы" или профинансировать разбой и убийства, то это уже не бандиты, а наёмники. Да, наёмники с очень грязным прошлым, но относиться к ним как к обычным бандитам будет очень большой ошибкой.

Тем более что захвачены заложники, убийство которых, без сомнений, свалят на сербов.

Кому аплодируют в Японии

Остались еще самураи в Японии!.. Сколько уже лет в оккупации и данью обложены?..

Так это Денис Тамакин (Денни Тамаки), полковник ГРУ! Вот молодец… Но сейчас именно так его будут называть американцы.

Шутки шутками, но это всё значит только одно, что в народе пришло понимание правды и закончилось терпенье… Есть даже некоторая аналогия с результатами выборов у нас, когда низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут править по-новому, или как-то в этом роде…

Фейерверк для рыбаков?

«Россия заявила, что ракету Х-3У невозможно перехватить. Она способна обходить все современные системы корабельной защиты. Но эти заявления российского оборонного ведомства не стоит принимать за истину».

«По большому счёту, можно просто смотреть за зрелищной пропагандой российского Минобороны, потому что испытания ракеты Х-35У – красивый фейерверк, который может угрожать разве что рыбакам».

Так в чем не прав Логан Най? Ракета поразила стоящее на якоре судно без противодействия систем РЭБ и ПВО. А при наличии этих систем и в движении? Поразила бы ракета цель? Ракета может маневрировать или летит строго по прямой?

Можно подумать, «Гарпуны» и им подобное испытываются на судах стоящих во всеоружии, с включенной ПВО и РЭБ. Логан балабол, только и всего. 1. Семейство Х-35 не рассчитано на авианосцы, хотя может использоваться при их атаке как средство усложнения воздушной обстановки. 2. Допустим, «Хорнет» и справится с одной-двумя ракетой, а вот с восьмеркой — уже вряд ли. А это лишь одна ПУ. То же самое можно сказать о F-35.

Полёт осуществляется на высотах 10-15 метров под управлением инерциальной системы управления, на конечном участке траектории происходит захват цели активной радиолокационной ГСН АРГС-35, после чего высота траектории уменьшается до 3-5 метров, что с учётом околозвуковой скорости полёта усложняет перехват ракеты средствами ПВО цели.

«…говорит о наличии палубных F-35, которые способны нейтрализовать выпущенные по авианосным группам ракеты».

Прямо с палубы способны нейтрализовать?

Покойный Маккейн, видимо, это еще тогда практиковал.