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Пентагон: Китай – растущая угроза для безопасности США

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Китай является «значительной и растущей» опасностью, поскольку поставляет в США материалы и компоненты, критически важные для оборонного комплекса страны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на новый доклад Пентагона.




Авторы доклада подсчитали, что в оборонном комплексе США существует около 300 слабых мест, на которые могут пагубно повлиять материалы, поступающие из КНР.

К числу таких материалов военные эксперты отнесли редкоземельные материалы, некоторые виды электроники, а также химические вещества, используемые при изготовлении боеприпасов. Они советуют предпринять ряд защитных мер, в том числе увеличить инвестиции в сектора, считающиеся критически важными.

В документе также рассматривается возможность США вести боевые действия одновременно с двумя крупными странами, такими как Россия и Китай. Готовность к такой войне авторы оценили как «очень сильную» (предельный индекс готовности).

При этом эксперты отметили, что опасность для США находится на высоком уровне, который определяется формулой «4+1» – РФ, КНР, КНДР, Иран + международный терроризм.

А недавно вице-президент США Майк Пенс обвинил Пекин во вмешательстве во внутренние дела США с использованием политических, экономических и военных инструментов. При этом, по его словам, российские попытки вмешательства меркнут перед этой злонамеренной деятельностью КНР.

В свою очередь китайский МИД подчеркнул, что речь Пенса изобилует абсолютно безосновательной критикой – Пекин никогда не вмешивался во внутренние дела Соединенных Штатов. Ведомство выразило решительный протест и заявило, что все обвинения Вашингтона являются клеветой, вводящей мировую общественность в заблуждение.

В МИД отметили, что политика Китая в отношении США остается прозрачной и неизменной. Пекин привержен тому, чтобы совместными усилиями добиться взаимовыигрышного, неконфронтационного сотрудничества, основанного на взаимном уважении.

Напомним, ранее Белый дом заявлял, что планирует раскрыть новую информацию о «враждебных действиях» Китая, касающуюся его «пагубной деятельности» в области краж американской интеллектуальной собственности и вмешательства в выборы.
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https://ru.depositphotos.com
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19 комментариев
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 09:07
    +1
    Для США -весь мир угроза laughing Но будет не плохо, если они уже скинут обезьяну с дерева.. Чем больше будет у китайцев разногласий с США, тем лучше для нас..
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 09:27
      -1
      Мавр сделал свое дело ... Обеспечил рост развитой экономики рабами и путем уничтожения экологии, сейчас пошли инновационные технологии и чистое производство, энергоносителем стал газ, поэтому надобность в китайцах отпала, тем более что они пошли по пути создания сверхдержавы, а это в планы Запада не входило. Решили вовремя остановить нарождающегося монстра. Нам, имеющим общую границу и территориальные притязания, совершенно на руку сие и на удушении Китая можно еще подзаработать.
    2. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 09:31
      +1
      Война большая всё равно будет рано или поздно.матрасия она такая...просто у руля нашей страны должен быть более жёсткий человек.ввп когда то им был.но сейчас он мягкотелый.не такой каким был в 1999.расслабился и поставил всё на самотёк.а таких как Димон надо не при власти держать а на берёзовых суках вешать.Иван Васильевича не хватает Руси-Матушке.(сектанты и ордена тамплиеров могут ставить минус)
  2. Серж Горелый
    Серж Горелый Сегодня, 09:07
    +4
    В российском Генштабе был тест на идиота- если офицер планирует наступление сразу в нескольких местах, для штабной работы он не пригоден... Радуют новости из США.
    1. bessmertniy
      bessmertniy Сегодня, 09:26
      +1
      Американцы уже в Афганистане не могут решить вопрос военной силой. А уж на 4 не последних в военном отношении государства плюс мировой терроризм их тем более не хватит. hi
  3. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 09:08
    +1
    Такими темпами США скоро самоизолируются и наложат сами на себя санкции....
  4. _Kotegpushisteg_
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:13
    -7
    китай растущая угроза для всего мира!весь мир завалят мусором как минимум bully но в первую очередь беспокоиться нужно россии а не сша! хотя вован думает отделаться мороженым и небольшими кусочками приморья наивное создание
  5. DEZINTO
    DEZINTO Сегодня, 09:13
    +1
    Да не может быть. Что прям так и заявили? Я поражён, и очень сильно удивлён! Вот так новость!

    Прям на два фронта? Прям индекс вероятности они оценили! ну обалдеть теперь...а лапки не растянутся?

    По моему составители таких докладов в сша просто дуют в общую дудку, уловили что значит "будь в тренде чувак", и пишут доклады один круче другого.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:22
    +1
    Сша, не знаю по глупости или чему-то другому, решили, что пришло время всех и сразу построить и отрихтовать, чтобы знали кто "в доме хозяин". Интересно, а силы и средства тактические и стратегические правильно рассчитали? Не придется ли самим потом в глухую оборону уходить?
    1. bessmertniy
      bessmertniy Сегодня, 09:34
      +1
      Еще вопрос как на такие выпады отреагирует китайская диаспора в США, которая составляет около 3% американского населения. Или Штаты будут выгонять из своей страны выходцев из неугодных им стран? belay
      1. Серж Горелый
        Серж Горелый Сегодня, 10:03
        +1
        Цитата: bessmertniy
        Еще вопрос как на такие выпады отреагирует китайская диаспора в США, которая составляет около 3% американского населения. Или Штаты будут выгонять из своей страны выходцев из неугодных им стран? belay

        Так им не привыкать. В 41- всех "японоамериканцев" по канцлагерям распихали.
  7. Jerk
    Jerk Сегодня, 09:23
    0
    А вы еще санкции повводите. вас и Европа на ноль полетит множить. Уже близко.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:35
    +1
    Такие времена наступили .... а полосатые ещё радовались, шо Страну Советов они победю!
    Когда центров силы несколько, всем спокойнее, потому как сильные не склонны уступать, потому и союзы между ними не так часты .... кажный норовит во главе оказаться.
    Т.е. если никто из них не наглеет безмерно, то и другие против особливо ничего затевать не стремятся!
    А теперь как бы двое, кто кого .... остальные статисты или примкнувшие, но не на равноправных условиях.
    Короче, всё весело, если в перспективе плакать не придётся.
  9. shubin
    shubin Сегодня, 09:37
    0
    А импортозамещение слабо?! Пусть российский опыт перенимают! laughing
  10. Теренин
    Теренин Сегодня, 09:38
    0
    Пентагон: Китай – растущая угроза для безопасности США
    Ну, понятное дело. Так вы (США) хотели одни пользоваться ресурсами планеты, а тут придется делиться. Так, что любая самостоятельно развивающаяся страна для англосаксов - угроза.
  11. bratchanin3
    bratchanin3 Сегодня, 09:47
    0
    Конечно же америкасы лукавят, говоря о международном терроризме. Международный терроризм финансируется американцами.
  12. никто111никто
    никто111никто Сегодня, 10:16
    0
    в поисках врагов-а с Китаем и Индией у нас полюбому будет военный блок
  13. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:20
    0
    В документе также рассматривается возможность США вести боевые действия одновременно с двумя крупными странами, такими как Россия и Китай.

    ... пуп надорвут и грыжа вылезет... bully
  14. Barzha
    Barzha Сегодня, 10:26
    0
    Пентагон: Китай – растущая угроза для безопасности США

    Наконец-то они напрямую об этом заявили! А то всё были "пляски с бубном у костра"! Хотя и так давно уже было всем очевидно, что именно Китай главная угроза глобальной гегемонии "звёздно-полосатых". А Россия, это так, для отвлечения внимания от главной проблемы и внутренних разборок. Но сдаётся мне, что они несколько опоздали. Давить Китай им нежно было еще лет 8-10 назад. А теперь и Китай сильно подрос (в плане экономики), и Россия серьёзно усилилась (в военном плане). Некоторые эксперты на Западе называют Россию "ЧОПом при Китайском бизнесе". И одолеть такой тандем амерам будет очень сложно. Если вообще возможно.