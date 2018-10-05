Пентагон: Китай – растущая угроза для безопасности США
Китай является «значительной и растущей» опасностью, поскольку поставляет в США материалы и компоненты, критически важные для оборонного комплекса страны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на новый доклад Пентагона.
Авторы доклада подсчитали, что в оборонном комплексе США существует около 300 слабых мест, на которые могут пагубно повлиять материалы, поступающие из КНР.
К числу таких материалов военные эксперты отнесли редкоземельные материалы, некоторые виды электроники, а также химические вещества, используемые при изготовлении боеприпасов. Они советуют предпринять ряд защитных мер, в том числе увеличить инвестиции в сектора, считающиеся критически важными.
В документе также рассматривается возможность США вести боевые действия одновременно с двумя крупными странами, такими как Россия и Китай. Готовность к такой войне авторы оценили как «очень сильную» (предельный индекс готовности).
При этом эксперты отметили, что опасность для США находится на высоком уровне, который определяется формулой «4+1» – РФ, КНР, КНДР, Иран + международный терроризм.
А недавно вице-президент США Майк Пенс обвинил Пекин во вмешательстве во внутренние дела США с использованием политических, экономических и военных инструментов. При этом, по его словам, российские попытки вмешательства меркнут перед этой злонамеренной деятельностью КНР.
В свою очередь китайский МИД подчеркнул, что речь Пенса изобилует абсолютно безосновательной критикой – Пекин никогда не вмешивался во внутренние дела Соединенных Штатов. Ведомство выразило решительный протест и заявило, что все обвинения Вашингтона являются клеветой, вводящей мировую общественность в заблуждение.
В МИД отметили, что политика Китая в отношении США остается прозрачной и неизменной. Пекин привержен тому, чтобы совместными усилиями добиться взаимовыигрышного, неконфронтационного сотрудничества, основанного на взаимном уважении.
Напомним, ранее Белый дом заявлял, что планирует раскрыть новую информацию о «враждебных действиях» Китая, касающуюся его «пагубной деятельности» в области краж американской интеллектуальной собственности и вмешательства в выборы.
Авторы доклада подсчитали, что в оборонном комплексе США существует около 300 слабых мест, на которые могут пагубно повлиять материалы, поступающие из КНР.
К числу таких материалов военные эксперты отнесли редкоземельные материалы, некоторые виды электроники, а также химические вещества, используемые при изготовлении боеприпасов. Они советуют предпринять ряд защитных мер, в том числе увеличить инвестиции в сектора, считающиеся критически важными.
В документе также рассматривается возможность США вести боевые действия одновременно с двумя крупными странами, такими как Россия и Китай. Готовность к такой войне авторы оценили как «очень сильную» (предельный индекс готовности).
При этом эксперты отметили, что опасность для США находится на высоком уровне, который определяется формулой «4+1» – РФ, КНР, КНДР, Иран + международный терроризм.
А недавно вице-президент США Майк Пенс обвинил Пекин во вмешательстве во внутренние дела США с использованием политических, экономических и военных инструментов. При этом, по его словам, российские попытки вмешательства меркнут перед этой злонамеренной деятельностью КНР.
В свою очередь китайский МИД подчеркнул, что речь Пенса изобилует абсолютно безосновательной критикой – Пекин никогда не вмешивался во внутренние дела Соединенных Штатов. Ведомство выразило решительный протест и заявило, что все обвинения Вашингтона являются клеветой, вводящей мировую общественность в заблуждение.
В МИД отметили, что политика Китая в отношении США остается прозрачной и неизменной. Пекин привержен тому, чтобы совместными усилиями добиться взаимовыигрышного, неконфронтационного сотрудничества, основанного на взаимном уважении.
Напомним, ранее Белый дом заявлял, что планирует раскрыть новую информацию о «враждебных действиях» Китая, касающуюся его «пагубной деятельности» в области краж американской интеллектуальной собственности и вмешательства в выборы.
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