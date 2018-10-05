Ситуация в Сирии. В Идлибе уничтожен «матёрый» террорист – выходец с Кавказа
Террористы открыли огонь по гумкоридору на востоке Идлиба. Там же уничтожен опасный террорист, приехавший в Сирию с Кавказа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
В провинции Алеппо возобновились междоусобные стычки боевиков. Недалеко от Манбиджа прогремел мощный взрыв, в результате которого уничтожен один из полевых командиров SDF, находившийся в автомобиле. Еще как минимум трое бойцов получили ранения. В организации теракта подозреваются боевики ИГ (группировка запрещена в РФ).
Курдские ресурсы сообщили о захвате в провинции Дейр-эз-Зор района Аль-Музан вблизи Ас-Сусы. Однако местные СМИ в скором времени опровергли это сообщение, указав, что это одна из попыток «демократических сил» реабилитироваться после обвинения их в неспособности поддерживать безопасность в регионе.
В провинции Идлиб уничтожен матерый террорист, один из полевых командиров «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) Аль-Малика Аль-Кавкази, приехавший в Сирию с Кавказа. Недавно были ликвидированы еще три боевика радикальных группировок. Отмечается, что после объявления провинции особой зоной, не подконтрольной Дамаску, количество ликвидаций там возросло. В целях мониторинга за соблюдением режима прекращения огня к границам провинции прибыл конвой из Турции. Издание напоминает, что Турция и Россия подписали меморандум о создании вдоль административной границы Идлиба демилитаризованной зоны, которую до 15 октября должны покинуть как правительственные войска, так и исламисты.
Во второй половине дня стало известно о столкновениях между группировками, входящими в террористическую коалицию под руководством «ан-Нусры». Столкновения зафиксированы близ города Зардана (провинция Идлиб). Также боевики обстреляли гуманитарный коридор вблизи Абу-Духура. По предварительным данным, жертв среди мирного населения удалось избежать.
Под прикрытием артиллерии правительственным войскам и ополченцам-шиитам удалось уничтожить ряд укреплений исламистов в провинции Эс-Сувейда. Ожесточенные бои идут недалеко от населенных пунктов Каср Шейх-Хусейн и Аль-Хабария на плато Ас-Сафа. Военное командование САР перебросило в эти районы дополнительные подразделения.
В провинции Алеппо возобновились междоусобные стычки боевиков. Недалеко от Манбиджа прогремел мощный взрыв, в результате которого уничтожен один из полевых командиров SDF, находившийся в автомобиле. Еще как минимум трое бойцов получили ранения. В организации теракта подозреваются боевики ИГ (группировка запрещена в РФ).
Курдские ресурсы сообщили о захвате в провинции Дейр-эз-Зор района Аль-Музан вблизи Ас-Сусы. Однако местные СМИ в скором времени опровергли это сообщение, указав, что это одна из попыток «демократических сил» реабилитироваться после обвинения их в неспособности поддерживать безопасность в регионе.
В провинции Идлиб уничтожен матерый террорист, один из полевых командиров «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) Аль-Малика Аль-Кавкази, приехавший в Сирию с Кавказа. Недавно были ликвидированы еще три боевика радикальных группировок. Отмечается, что после объявления провинции особой зоной, не подконтрольной Дамаску, количество ликвидаций там возросло. В целях мониторинга за соблюдением режима прекращения огня к границам провинции прибыл конвой из Турции. Издание напоминает, что Турция и Россия подписали меморандум о создании вдоль административной границы Идлиба демилитаризованной зоны, которую до 15 октября должны покинуть как правительственные войска, так и исламисты.
Во второй половине дня стало известно о столкновениях между группировками, входящими в террористическую коалицию под руководством «ан-Нусры». Столкновения зафиксированы близ города Зардана (провинция Идлиб). Также боевики обстреляли гуманитарный коридор вблизи Абу-Духура. По предварительным данным, жертв среди мирного населения удалось избежать.
Под прикрытием артиллерии правительственным войскам и ополченцам-шиитам удалось уничтожить ряд укреплений исламистов в провинции Эс-Сувейда. Ожесточенные бои идут недалеко от населенных пунктов Каср Шейх-Хусейн и Аль-Хабария на плато Ас-Сафа. Военное командование САР перебросило в эти районы дополнительные подразделения.
- Использованы фотографии:
- пресс-служба президента Сирии
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