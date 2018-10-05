Россия и Индия подписали контракт на поставки С-400
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Клуб любителей пятницы. Потушим же пенным санкционный огонь

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Друзья, все же помните, как из каждого утюга народонаселению сообщали, что в заботе о здоровье нации государственные деятели решили запретить ночную продажу алкогольных напитков вне кафе, ресторанов и иных объектов общественного питания. Чтобы организовать здоровьесбережение, алкогольную продукцию перестали продавать в ночное время суток, причём каждый регион самостоятельно решал, когда это время наступает и когда заканчивается. За ширмы торговых точек попали не только водка с коньяком и прочими крепкими напитками, но также вино и пиво.




Определили и точки, где реализация таких напитков запрещена и днём – торговые точки в непосредственной близости от учебных заведений (школ), автозаправочные станции.

И несмотря на то, что в иных местах жадные до прибыли торгаши продолжали реализацию упомянутой продукции из-под прилавка, статистика, вроде как, стала показывать, что в России действительно пошло на убыль потребление алкогольной продукции. Пить все мы, включая стариков и младенцев, как было объявлено, стали меньше, что сразу же было обозначено как государственное достижение, цена которому – национальное здоровье. Говорят, что этот же фактор в некоторой степени повлиял и на общую продолжительность жизни в стране. А уже это в свою очередь подвели в качестве базы под известные пенсионные изменения.

И вот – гром среди ясного неба. Государственные мужи, те, которые ещё несколько месяцев назад заявляли о замечательных результатах программы по «деалкоголизации», вдруг объявили, что население должно иметь право выпить и в ночное время суток без посещения кафе и ресторанов. Но, говорят, если на ночь глядя захотите глотнуть пивка, то извольте – исключительно в алюминиевых банках. Аргументы великолепные – нужно поддержать алюминиевую отрасль России, которая серьёзно страдает от американских санкций. Замечательно же...

Тут обзавидовались производители «крупнотоннажной» пластиковой тары для пивных продуктов, которых ограничили лишь «полторашками». Подумывают: эх, зря эти подлые американцы не ввели санкции против нас – глядишь бы, на прилавки снова вернулись трёхлитровые пластиковые бутыли пенного...

Заботу о здоровье нации предложили не распространять и на продажу алкоголя на АЗС. Новая инициатива – вернуть пиво и вино на автозаправки, чтобы особо страждущие могли себе позволить. Остаётся надеяться, что не на розлив, и не для водителей...

Так, выходит либо изначально гайки перекрутили и употребление того же пива можно не считать вредным, либо...

В общем, итог один: если здоровье нации не стыкуется с желанием определённых кругов ограничивать свою прибыль, то тьфу на это здоровье... Надо ж жить и ни в чём себе не отказывать ни днём, ни ночью. А уж сколько жить – то теперь от отдельно взятого гражданина не зависит. Ведь сказано, что к 2030-му хочешь - не хочешь, а до 80-ти доживи!
Автор:
Володин Алексей
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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56 комментариев
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  1. Серж Горелый
    Серж Горелый Сегодня, 10:45
    +11
    Вспоминается другая забота о народе - запрет проноса алкоголя в самолёт. Правда в самолёте можно купить... По пятикратной цене, но это случайность..
    1. просто экспл
      просто экспл Сегодня, 10:50
      -1
      на счет самолета , покупайте пойло в дюти фри , там дешевле чем в магазинах и тащите в самолет хоть ящик .
      я лично вискарь купленный там вез в сумке которую взял с собой в салон .
      1. д^Амир
        д^Амир Сегодня, 11:02
        +2
        а на внутренних рейсах??? где взять дьютик на рейсе Омск-Москва например????
        1. Комментарий был удален.
        2. Бультерьер
          Бультерьер Сегодня, 11:28
          0
          Просто не пить) экономия денег грандиозная)
          1. Голован Джек
            Голован Джек Сегодня, 11:46
            0
            Цитата: Бультерьер
            Просто не пить) экономия денег грандиозная)

            Кстати, да. А кроме того - всякие там поджелудочные и прочие печенки себя чувствуют хорошо.

            Цитата: "Волны гасят ветер"
            Мир прекрасен, как цветочек,
            Счастьем обеспечены
            Пять сердец, и девять почек,
            И четыре печени

            Одна "необеспеченная" печень и одна же почка - какбэ намекают laughing
  2. notingem
    notingem Сегодня, 10:47
    0
    В чем проблема ? Не покупайте.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 10:49
      +4
      Проблема в том, что не все у нас настолько сознательны, чтобы в случае "искушения" себе отказать... Да и не только у нас
      1. Серж Горелый
        Серж Горелый Сегодня, 10:53
        +6
        Цитата: Володин
        Проблема в том, что не все у нас настолько сознательны, чтобы в случае "искушения" себе отказать... Да и не только у нас

        Вот именно. Одно дело безопасность, тогда ПОЛНЫЙ запрет, а другое дело - устранение конкурентов под соусом безопасности. Можно вспомнить попытку операторов сотовой связи зпретить скайп - типа тоже не безапасно, ессесно жадность ОпСосов не при чём..
      2. ШВЕДский_стол
        ШВЕДский_стол Сегодня, 11:07
        +1
        По этому у нас стали делать свой продукт и многие делают домашнее все. От пенного и молодого, до крепкого и с янтарным цветом. Ибо то что продают в магазинах пить иногда опасно... Так еще и целые магазины для домашнего изготовления открылись как грибы после дождя. И не запрещено.
        1. Ююка
          Ююка Сегодня, 11:50
          +4
          Цитата: ШВЕДский_стол
          По этому у нас стали делать свой продукт и многие делают домашнее все. От пенного и молодого, до крепкого и с янтарным цветом. Ибо то что продают в магазинах пить иногда опасно... Так еще и целые магазины для домашнего изготовления открылись как грибы после дождя. И не запрещено.


          . Не стали пить меньше, достаточно посмотреть сколько самогонных аппаратов промышленного и не совсем, но на уровне, появилось на рынке. Яндекс маркет сразу вывалил 2183 предложения по Ростову и кучу магазинов для всех уровней страждущих производить для "себя"! Поэтому вся эта статистика - бред
      3. лесовозник
        лесовозник Сегодня, 11:40
        +1
        Да ерунда этот запрет — только крупные сетевые магазины не торгуют. Был я недавно в Питере, так вот, почти в каждом дворе ( где побывал, да и в центре на том же Невском или Лиговском есть подвальчик " продукты 24 часа", где можно абсолютно спокойно купить что хочешь — я по пивку угарал гуляя ( приняли меня разок на Гостинном, т.к. в пакет не спрятал))))). У нас в Братске тоже не проблема ночью купить. Кстати все эти точки принадлежат нерусским , вот и думайте кому выгоден этот дебильный запрет...
  3. Labrador
    Labrador Сегодня, 10:48
    +12
    Слов приличных нет! И дело не в том, пью я по ночам или нет. Просто эти мужи с пониженной соц.ответственностью заколебали.
  4. Злючный
    Злючный Сегодня, 10:51
    +8
    Теперь пазл сошелся, когда новый губернатор Кемеровской области сказал перед выборами, что мы закроем все точки пивные размером меньше 50 квадратных метров. Логично, теперь крупные сети (который по пальцам на область) будут сверх прибыли делать круглосуточно.
    Все во имя бабла, вот главная ценность теперь :(
    1. Серж Горелый
      Серж Горелый Сегодня, 10:57
      +1
      Неее, это совпадение...
    2. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 12:14
      0
      Цитата: Злючный
      губернатор Кемеровской области сказал перед выборами, что мы закроем все точки пивные размером меньше 50 квадратных метров.

      Нефиг боярой торговать.
    3. shark
      shark Сегодня, 12:35
      +2
      Так и наш Собянин идет тем же путем. Палатки по закрывал. Куда людям деться? В супермаркеты. Более некуда. (Кстати речь не только про алкашку) Налицо сговор между мэрией Москвы и крупными сетевыми игроками. Теперь второй акспект этого процесса. Расплодилось пятеречек ,магнитов. А продукты там все одинаковые. Это зачем надо было союз рушить, если от чего ушли, к тому же и пришли?
  5. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:57
    +9
    нужно поддержать алюминиевую отрасль России
    Не мудрствуя лукаво, набрал в поиске, алюминиевая отрасль России. Оказывается Россия на втором месте в мире по производству алюминия, на первом Китай. Главный производитель в России Братский алюминиевый завод, который входит в фирму РУСАЛ, которая как вы помните принадлежит Дерипаске. Как известно власть своих не сдаёт.
    Зато народу кукиш. Все ли знают, что с 1 января 2019 года запрещено продавать всё выращенное на приусадебном участке?
    1. Голован Джек
      Голован Джек Сегодня, 11:05
      +2
      Цитата: Гардамир
      Все ли знают, что с 1 января 2019 года запрещено продавать всё выращенное на приусадебном участке?

      Не-а... Ссылочкой не побалуете? wink
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 11:34
        +3
        Человек наверное, имел ввиду, что-то в виде этого: https://alexlev.ru/nolog-spor/943-zapret-na-ulichnuyu-torgovlyu.html
      2. Ююка
        Ююка Сегодня, 11:38
        +4
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: Гардамир
        Все ли знают, что с 1 января 2019 года запрещено продавать всё выращенное на приусадебном участке?

        Не-а... Ссылочкой не побалуете? wink


        ну, судя по всему, это несколько преувеличенная новость... там совсем не так - теперь для торговли своим лучком надо становиться ИП, иначе - да, запрещено... так и вижу бабульку с двумя пучками на прилавке, а рядышком - книга жалоб и предложений, лицензия и бейджик с фото на груди. Да еще забыл - табличка "Цены договорные". Некоторое время назад за ее отсутствие (как и бейджика) штрафовали... request fool
        1. Jerk
          Jerk Сегодня, 11:49
          +9
          Во-во, власть накалывает народ, народ накалывает власть. Глупо принимать не исполняемые, да и не исполнИмые, законы. Кто-то реально думает, что 40 тысяч мужиков на футбольном матче, все на нервяке, 3 часа не будут курить, ибо низя? Кто меня штрафовать будет, вон тот мент, что 5 минут назад сам у меня зажигалку стрелял?
          Нет чтоб сделать сектора для курящих и не курящих - и всем хорошо...
          Кретины
        2. Улиточник N9
          Улиточник N9 Сегодня, 12:14
          +6
          так и вижу бабульку с двумя пучками на прилавке, а рядышком - книга жалоб и предложений, лицензия и бейджик с фото на груди. Да еще забыл - табличка "Цены договорные". Некоторое время назад за ее отсутствие (как и бейджика) штрафовали..


          Кассовый аппарат забыли....причем не абы какой, а нового образца, пдключенный по интернету к налоговой... wink
      3. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 12:40
        +2
        Ссылочкой не побалуете?
        Как говаривал один посетитель ВО гугл в помощь.
        1. Голован Джек
          Голован Джек Сегодня, 12:56
          -2
          Цитата: Гардамир
          гугл в помощь

          Это неконструктивно. А так - тут и без вас уже пояснили, что вы в виду имели.
          1. Гардамир
            Гардамир Сегодня, 13:00
            +3
            Это неконструктивно.
            То есть вы теперь не только аватар поменяли, но и имидж? Ну-ну посмотрим. Кстати какую ссылку я мог бы дать перед президентскими выборами про повышение пенсионного возраста? А ведь предупреждал.
            1. Голован Джек
              Голован Джек Сегодня, 13:16
              -2
              Цитата: Гардамир
              ... какую ссылку я мог бы дать перед президентскими выборами про повышение пенсионного возраста? А ведь предупреждал

              Это вы об чём, извините? belay
    2. лесовозник
      лесовозник Сегодня, 11:49
      -1
      А вы знаете что на БРАЗЕ работают 10000 человек и это второе градообразующее предриятие Братска, после БЛПК где 14000 чел работают? Так что не дерипаску поддерживают а людей и город, Вы вот гуглите , а я тут живу и сам отработал с 2000 —2005гг в АТЦ БрАЗа
      1. shark
        shark Сегодня, 12:38
        +4
        Отлично. И теперь все 150 милионов будут поддерживать 10 000 человек? Я вот пиво в банке принципиально не пью. Ибо пойло мерзлейшее. За что страдать?
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:59
    +4
    Классика. Изыскивают внутренние резервы.
  7. Улиточник N9
    Улиточник N9 Сегодня, 11:05
    +1
    А мне нравится.... Еще бы вернули бы водочку в алюминиевых банках-как в 90-х.... А то идешь с работы, во вторую смену, и не купить пивка или водки-только паленку "из-под прилавка" или "в-тридорога" в рестране-кафе. Да- и прошу трезвенников и язвенников и прочих поборников ЗОЖ, слишком не возбуждаться из-за моего поста-не потребляете алкоголь? молодцы, и дальше не употребляйте, но не навязывайте свой образ жизни другим-мы сами, уж, как-нибудь разберемся, что нам вредно, а, что нет... wink
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 11:13
      -1
      Ну не знаю, у нас в каждом подъезде открыта пивнуха, где тебе в любое время суток нальют полторашечку разливного. Формально - кафе, формально - не на вынос, но рядом с кассой стоит коробочка с крышечками - пользуйся на здоровье.
      1. Чс4т
        Чс4т Сегодня, 11:37
        +2
        Я тоже сколько раз наталкивался в разливайках живого пива на фразу типа "как бы можно и после 11"
    2. SailorPopeye
      SailorPopeye Сегодня, 11:18
      +3
      А мне вредно, когда Вы пьяный ночью ходите по улице под моими окнами. Уж позвольте и нам заботиться о своей безопасности. Так, для справки, в состоянии алкогольного опьянения совершается 700 тыс. преступлений в год. Как думаете, в какое время суток они происходят?
  8. Бшкаус
    Бшкаус Сегодня, 11:15
    +5
    Слов нет! Пожалуй это была одна из немногих инициатив, которую я искренне поддерживаю на ряду с запретом открытой продажи табака.
    Чего греха таить, в России пьют, и пьют достаточно много, но беда в том, что алкоголь часто влияет на волевые качества людей и самоконтроль: выпив тройку рюмок, человек уже не может остановиться пока не приговорит бутылочку.
    А дальше собственно и начинается самое интересное: кто хотел вечером выпить, заранее к этому готовятся, или держат "дежурного пузыря" - это не такая проблема, а вот когда заготовленное выпито и "потянуло на подвиги", запрет является крайне эффективной мерой, не можешь контролировать себя сам, тебя контролирует отсутствие возможности. У спирта тоже есть предельно допустимы нормы, которые человек может вывести из организма безболезненно, а "догонка" к уже имеющемуся как раз и бьет по тем самым сердечно-сосудистым системам и печени, влияя в т.ч. и на продолжительность жизни.
    Во всяком случае, среди моих знакомых, те, кто имел к этому склонность до 60 не дожили.
    Хотя деньги не пахнут...
    1. Чс4т
      Чс4т Сегодня, 11:35
      +1
      запрет является крайне эффективной мерой, не можешь контролировать себя сам, тебя контролирует отсутствие возможности.

      Ха, а у меня другой ограничитель: у меня "страсть" к хорошему шотландскому виски не моложе 10-12 лет, который я покупаю по 3-10 тыс. рублей за бутылку, поэтому им по определению не напьешься...
      кто хотел вечером выпить, заранее к этому готовятся, или держат "дежурного пузыря"

      Только пью я его раз в 2-3 недельки, холодным осенним вечером, или после тяжелого дня под настроение (он ведь такой разный ))), а у виски есть золотое правило: один бокал в самый раз, два - слишком много, а три уже слишком мало, поэтому, находясь ясной памяти и рассудке, до второго никогда не дохожу, понимая последствия...
      Поэтому, выпить раз в пару-тройку недель бокал виски (те же 50 мл), сидя в кресле и смакуя его запах и вкус - вполне приемлемо как финансово, так и эстетически, во всяком случае для меня.
      Просто нет у нас культуры, та же рюмочка холодной водочки под пельмешки ну редко когда останавливается на "100 граммах". (((
      А вот перебои в сердце после хороших изливаний я на своей шкуре ощущал не раз в свои 36 .
  9. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 11:15
    +3
    вам жеж ясно было сказано, русским языком, -для улучшения рентабильности предприятий, сейчас-то они в убыток работают, за свой счёт нас заправляют, пусть хоть на пиве чуток приподнимутся
  10. Николай Петров
    Николай Петров Сегодня, 11:16
    +1
    Чепуха эти все запреты продажи в ночное время. Уже полно по необъятной России контор, торгующих (круглосуточно) магнитиками на холодильник. Правда цена магнитика равна цене бутылки водки. Покупаешь магнитик - бутылка водки в подарок. Всё законно, не подкопаешься. И закон не нарушен, и все довольны.
    1. SailorPopeye
      SailorPopeye Сегодня, 11:25
      0
      Не ерунда, в статье же написано, что пить стали меньше. Значит работает.
  11. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:29
    +5
    Тут на медни проскочила информация, которая осталась незамеченной большинством россиян, а между тем у нас появился очередной повод для "национальной гордости". Ещё один россиянин пополнил список миллиардеров в списке "Форбс", а именно владелец сети алкогольных магазинов "Белое и Красное". Если раньше, государство обладало монополией на алкоголь, то этот миллиард ушёл бы в казну государеву и Медведеву не пришлось бы ломать голову по поводу того где изыскать ресурсы на выплату пенсий, то теперь у государства этого миллиарда нет. Кучка владельцев алкогольного бызнеса из разряда "терпил" съедаемая завистью к оному гражданину вышла бить челом перед правительством и по ходу дела чуть не убилась с вопросом на устах, мол -"Чё за дела?" Верните нам наши лужайки, с которых мы кормились!" Ну и как тут отказать? Они же себе всё чело поотшибают! Берите всё взад - АЗС и пришкольную территорию с остановками, спаивайте народ. Пусть бухает, главное что бы не курил!
    1. Дырокол
      Дырокол Сегодня, 11:48
      +2
      Цитата: Ныробский
      Ещё один россиянин пополнил список миллиардеров в списке "Форбс", а именно владелец сети алкогольных магазинов "Белое и Красное"

      А в Новосибирске его магазинов нет, вот как откроет, так сразу вверх по списку стартанет
    2. Улиточник N9
      Улиточник N9 Сегодня, 12:19
      +3
      Ну..... и вот, такие "генерал-лейтенанты" появились....Как такие "войска" называют "заглаза"? Чем не предмет "гордости"....
    3. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 13:01
      -3
      Нет таких разборок в этом бизнесе. Есть общее пивное лобби которое пытается пробиться туда, откуда их выперли. И без успеха. Все их хотелки заворачивают в 99 процентах случаев.
    4. Ингул
      Ингул Сегодня, 13:04
      +1
      Тут на медни проскочила информация, которая осталась незамеченной большинством россиян

      Воистину незамеченно осталась новость о том, что у нас водка теперь не 40, а 37 градусов появилась!!!
      А я наивный сочувствовал вино-водочникам, мол молочники вместо литра начали заливать 950, а то и все 800 грамм, нагло заявляя, что народу больше и не надо, а тут поди, посягни на святые 0,5л, не то, что не поймут - побить могут, вот и придумали "низкоалкогольную водку".
      Сначала не поверил, а потом в магазине присмотрелся, действительно имеются "такие варианты"
      Но самое интересное, что эту малоалкогольная водка по акцизам приравнена к обычной, т.е. теперь любой производитель может совершенно спокойной снижать градус без ущерба для себя. А ведь в водке самое главное как раз спирт, а не вода.
  12. pru-pavel
    pru-pavel Сегодня, 11:30
    +2
    куришь, пьешь вино и пиво
    Ты пособник Тель-авива!
    Отвечай нам тут не криво
    Почему вы сбили ИЛа?
    Что служило лейтмотивом?
    Захотел побольше сливок?
    После драмы кричал: ВИВА!?
    не утаивай подшивок
    не увиливай игриво
    В пятницу ты без фальшивок
    на ВО ответишь гривой!
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:32
    +5
    Ведь сказано, что к 2030-му хочешь - не хочешь, а до 80-ти доживи!
    Это автор хорошо подметил. Когда в первый раз услышал эту "установку", то сразу возникла мысль - а почему не до 90 или 100 лет? Если кто-то посчитал, что сказанного достаточно, чтобы правительство увеличило продолжительность жизни населения, то чего тогда мелочиться. По поводу запрета алкоголя (сигарет) - радеют не за здоровье, а лоббируют интересы компаний. После запрета на курение в общественных местах и т.д параллельно повысилась цена на сигареты (по мысли депутатов меньше будут покупать, а значит курить), что пошло только на пользу табачным капиталистам. Курить меньше не стали, а платить стали больше. Так же и с алкоголем.
    1. SailorPopeye
      SailorPopeye Сегодня, 11:46
      -2
      Цитата: rotmistr60
      После запрета на курение в общественных местах и т.д параллельно повысилась цена на сигареты (по мысли депутатов меньше будут покупать, а значит курить), что пошло только на пользу табачным капиталистам. Курить меньше не стали, а платить стали больше. Так же и с алкоголем.

      Запрет на курение в общественных местах, укрытие за шторкой витрины с сигаретами и прочие мероприятия, направлены на ограничение пропаганды, рекламы сигарет и курения. То есть защищает тех, кто еще не курит, в первую очередь подростков.
    2. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 12:57
      -2
      Фиг знает. Сужу по своему окружению. Бросают курить очень многие. Здоровьем занимаются. пошли в спортзалы даже отъявленные лентяи))) сейчас это модно заниматься собой. Что очень хорошо
  14. Николай Петров
    Николай Петров Сегодня, 11:42
    +3
    Цитата: Ныробский
    пришкольную территорию с остановками, спаивайте народ. Пусть бухает, главное что бы не курил!

    Так-то везде, в том числе и на пришкольных территориях чем только не торгуют, включая гадость спайсы. И никто не видит? А так да, главное чтоб не курил! Это точно. Тут на днях известный депутат Милонов (это тот самый который хотел запретить бабам трусы с рюшечками носить) предложил запретить ученикам красить волосы. С системой образованием творится ужас полнейший, но опять же (с Вашим комментарием про "главное чтоб не курил" соглашусь) в данном случае, главное чтоб не красились.
  15. Бультерьер
    Бультерьер Сегодня, 11:45
    -1
    Алкоголь это все таки бизнес, и огромный. Ему тоже надо развиваться. Купить алкоголь ночью можно и сейчас. Закон уже обошли очень давно. Просто мало кто на это ещё внимание обратил. 24 градуса сеть маркет баров как пример. Поищите в своём городе, скорее всего или уже есть или скоро появится. Что касается алюминиевых банок то это давно уже длится, и судя по прогнозам и сейчас пролёт будет. Как и продажа пива на стадионах каждый год вносят, и каждый год облом.
  16. Дырокол
    Дырокол Сегодня, 11:45
    +1
    Полагаю ни для кого не открою секрет, что алкоголь в запрещенное время нельзя купить только в крупных сетях, везде есть точки где можно затариться в любое время суток...
    1. bessmertniy
      bessmertniy Сегодня, 11:56
      +2
      Особо жаждущие давно делают свою самогонку, бражку и что душе угодно. И плюют на запреты с высокой колокольни. Живут, может быть и недолго, но себе в удовольствие. И даже не волнуются о том доживут ли они до своей пенсии или нет. lol
  17. Сергей-8848
    Сергей-8848 Сегодня, 11:50
    +1
    Так постепенно и слово "лобби" станет вполне себе русским и общеупотребительным (особенно в кулуарах Сената, Думы и Заксов всех регионов).
  18. Вальдемар
    Вальдемар Сегодня, 11:52
    -3
    Потребляю алкоголь в любых формах чрезвычайно редко. Зачем пьют ума не приложу.
  19. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 12:30
    +1
    . Пить все мы, включая стариков и младенцев, как было объявлено, стали меньше

    Не знаю кто как, а я из-за этих временных ограничений пить больше стал. Беру про запас на всякий случай, если раньше я мог не "догнаться" потому что второй раз бежать лень, то теперь запасвыпиваю
  20. Forestol
    Forestol Сегодня, 12:51
    -1
    Базис любой страны, это ее народ. Россия страна многих народов, но в основе русские, татары, и многие другие, коротко, православные, мусульмане, иудеи, буддисты. И у каждого народа в его религии ПЯТНИЦА либо день строгого поста и воздержания, либо день молитв. Ау, минусующие псевдопатриоты, “За веру и Отечество”？ Или быть немножко быдлом по пятницам не запретить? Одна из немногих стран, где очень ужираются на пятницу, Англия. С ее приезжими, со своими англиканскими церквями, где можно все. Мы разве такое же ？
  21. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 13:05
    +5
    1) Запретили алкоголь, чтобы увеличить продолжительность жизни.
    2) Увеличилась продолжительность жизни - подняли пенсионный возраст.
    3) Денег на пенсии все-равно не предвидится.
    4) Чтобы не платить, нужно (гениально!) уменьшить продолжительность жизни.
    5) Разрешают алкоголь.

    Цепочка логична. Совсем запретить, чтобы народ травился денатуратами никак нельзя, прибыли упадут и те, кто пропихивал "избранников" во власть по голове не погладят.