Клуб любителей пятницы. Потушим же пенным санкционный огонь

Друзья, все же помните, как из каждого утюга народонаселению сообщали, что в заботе о здоровье нации государственные деятели решили запретить ночную продажу алкогольных напитков вне кафе, ресторанов и иных объектов общественного питания. Чтобы организовать здоровьесбережение, алкогольную продукцию перестали продавать в ночное время суток, причём каждый регион самостоятельно решал, когда это время наступает и когда заканчивается. За ширмы торговых точек попали не только водка с коньяком и прочими крепкими напитками, но также вино и пиво.Определили и точки, где реализация таких напитков запрещена и днём – торговые точки в непосредственной близости от учебных заведений (школ), автозаправочные станции.И несмотря на то, что в иных местах жадные до прибыли торгаши продолжали реализацию упомянутой продукции из-под прилавка, статистика, вроде как, стала показывать, что в России действительно пошло на убыль потребление алкогольной продукции. Пить все мы, включая стариков и младенцев, как было объявлено, стали меньше, что сразу же было обозначено как государственное достижение, цена которому – национальное здоровье. Говорят, что этот же фактор в некоторой степени повлиял и на общую продолжительность жизни в стране. А уже это в свою очередь подвели в качестве базы под известные пенсионные изменения.И вот – гром среди ясного неба. Государственные мужи, те, которые ещё несколько месяцев назад заявляли о замечательных результатах программы по «деалкоголизации», вдруг объявили, что население должно иметь право выпить и в ночное время суток без посещения кафе и ресторанов. Но, говорят, если на ночь глядя захотите глотнуть пивка, то извольте – исключительно в алюминиевых банках. Аргументы великолепные – нужно поддержать алюминиевую отрасль России, которая серьёзно страдает от американских санкций. Замечательно же...Тут обзавидовались производители «крупнотоннажной» пластиковой тары для пивных продуктов, которых ограничили лишь «полторашками». Подумывают: эх, зря эти подлые американцы не ввели санкции против нас – глядишь бы, на прилавки снова вернулись трёхлитровые пластиковые бутыли пенного...Заботу о здоровье нации предложили не распространять и на продажу алкоголя на АЗС. Новая инициатива – вернуть пиво и вино на автозаправки, чтобы особо страждущие могли себе позволить. Остаётся надеяться, что не на розлив, и не для водителей...Так, выходит либо изначально гайки перекрутили и употребление того же пива можно не считать вредным, либо...В общем, итог один: если здоровье нации не стыкуется с желанием определённых кругов ограничивать свою прибыль, то тьфу на это здоровье... Надо ж жить и ни в чём себе не отказывать ни днём, ни ночью. А уж сколько жить – то теперь от отдельно взятого гражданина не зависит. Ведь сказано, что к 2030-му хочешь - не хочешь, а до 80-ти доживи!