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Как показал себя «Полимент-Редут» на "Адмирале Горшкове"

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Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» в ходе выполнения плановых задач провел в Баренцевом море серию практических стрельб по воздушным и морским целям из ЗРК морского базирования вертикального пуска «Полимент-редут», сообщает Минобороны РФ.

Как показал себя «Полимент-Редут» на "Адмирале Горшкове"



Моряки трижды успешно поразили воздушные цели на различных дистанциях и высотах. Кроме того, были подтверждены точные попадания по малоразмерной надводной мишени – буксируемому морскому щиту, говорится в релизе.

Пуски ракет проводились в морских полигонах Северного флота, районы проведения упражнений были закрыты для судоходства и полетов авиации.

Ранее «Военное обозрение» сообщало, что в составе ЗРК должны использоваться ракеты нескольких типов – заимствованная у сухопутной системы С-400 ракета 9М96, ее доработанная версия 9М96Д и более новая 9М100. Отмечалось, что конструкция установки позволяет размещать в каждой ячейке ракеты иных типов. Запуск осуществляется холодным способом с помощью стартового порохового заряда. Маршевый двигатель запускается лишь после выхода ракеты из ячейки.

Пресс-служба военного ведомства напоминает, что фрегат «Адмирал Горшков» (проект 22350) принят в состав ВМФ в июле текущего года. Прибыл на Северный флот 8 сентября. Службу проходит в составе дивизии ракетных кораблей СФ, в которую входят также ракетный крейсер «Петр Великий» и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

«Адмирал Горшков» – первый надводный корабль СФ, оснащенный ракетами «Калибр». Он также вооружен современным ЗРК «Полимент-редут», способным поражать воздушные цели на высоте до 30 км в радиусе 150 км.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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48 комментариев
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  1. Серж Горелый
    Серж Горелый Сегодня, 10:49
    +13
    Ау, всёпропальщики! Ещё пару месяцев назад писали, что система и через 2 года не будет готова...
    1. IGOR GORDEEV
      IGOR GORDEEV Сегодня, 10:59
      +7
      Цитата: Серж Горелый
      Ау, всёпропальщики! Ещё пару месяцев назад писали, что система и через 2 года не будет готова...

      Если бы новость была о том, что полимент-редут провалил испытания и в итоге не готов, под новостью был бы наверное комментарий: "Эй ура-патриоты! А система, то полное Г, как вам и говорили последние годы..."
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 11:09
      -4
      "Полимент" ждёт развития, в конечном итоге он превратится в оморяченый С-500
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 11:35
        +7
        Не может "Полимент" - оморяченый С-350 превратится в С-500, который развитие С-400.
        1. Сармат Саныч
          Сармат Саныч Сегодня, 12:00
          -1
          Превратиться не может, просто 22350М будет и С-350 и С-500
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 13:10
            0
            С-500 на 22350М не будет. Он там не нужен.
            С-500 для атомного Лидера. И "пагода" там есть, и энергетика достаточная, и размеры корабля позволяют разместить ракеты С-500. hi
      2. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 11:50
        +1
        Цитата: Сармат Саныч
        "Полимент" ждёт развития, в конечном итоге он превратится в оморяченый С-500

        Вы ошибаетесь. Триумф и Прометей -это разные системы от слова совсем как по функционалу,так и по задачам. Прометей ближе к А-235 Нудоль,а не к Триумфу. Ближний космос,перехват гиперскоростных баллистических и маневрирующих целей,что Триумф делать не умеет...
        1. Сармат Саныч
          Сармат Саныч Сегодня, 11:59
          0
          Так речь же шла не о модернизации, я говорил о включении в пакет вооружений И ПЕРВОГО И ВТОРОГО. Само собой это в конечном счёте будет.
          1. NKT
            NKT Сегодня, 12:38
            +1
            Не хватит водоизмещения для этого.
            1. Сармат Саныч
              Сармат Саныч Сегодня, 13:06
              -1
              Так я же говорю - 22350М
      3. Галеон
        Галеон Сегодня, 11:51
        +7
        Ну да, простой директивой, даже без замены предохранителей. А другой директивой будет отправлен на околоземную орбиту для усиления космической группировки))
        Знаете, ЗРК "Форт" (морской С-300) очень тяжело шел. Очень трудно. Очень хорошая новость про эти пуски. Этим людям, которые все это запустили, надо налить по полному стакану лучшего коньяка и беречь, беречь. Тогда только будет морской С-500.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 13:12
          0
          А пока нет еще морского С-400. А он нужен. hi
    3. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 11:11
      -5
      да все пучком, по плану к 1999году установим П-Р на СКР Новик, а Горшкова примем в 2011м. soldier
      время есть... feel
      1. kjhg
        kjhg Сегодня, 12:28
        -1
        Да, разработка новых систем не просто затягивается, а идет кое как. Одну Булаву мурыжили чуть ли не 20 лет. Полимент тоже давно превратился в долгострой. Но теперь, если его наконец то довели, дело должно пойти и по наземной ПВО С-350 Витязь. Если в течении года услышим новости по Витязю, значит Полимент точно допилили.
    4. Avior
      Avior Сегодня, 11:37
      +1
      конкретно не написаны ни дистанции, ни какими ракетами стреляли- а в этом вся соль
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 13:14
        0
        А соль-то секретная. wink
    5. Руслан К
      Руслан К Сегодня, 11:41
      0
      Зачем вы тгавите )
    6. spektr9
      spektr9 Сегодня, 12:28
      -4
      Ау, всёпропальщики! Ещё пару месяцев назад писали, что система и через 2 года не будет готова...
      А что у вас уж флот появился, а не как обычно шапочками воюете под громогласное уря ))
  2. Wiruz
    Wiruz Сегодня, 10:55
    +4
    Моряки трижды успешно поразили воздушные цели на различных дистанциях и высотах

    Прям хорошая новость с утра. Подробностей, конечно, не хватает, но да и кто нам их скажет. На пр.20380 Редут тоже, было дело "успешно поражал цели", но только на малой дальности и то только когда цель "Пумой" подсвечивали
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 11:30
      +3
      Цитата: Wiruz
      Прям хорошая новость с утра. Подробностей, конечно, не хватает,

      Главная из их: А кто стрелял? Промы или штатный расчет ЗРК!
      Сдается мне, что это дело рук первых... А нужно, чтобы в автомате, как и задумано...
      Однако.
      1. DenZ
        DenZ Сегодня, 11:35
        0
        Цитата: Удав КАА
        Сдается мне, что это дело рук первых...

        Возможно. Но куда без них то, на первых парах.
  3. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 11:00
    +4
    Оморячили наконец-то Триумф...долго мучили и наконец домучили. Теперь надеюсь,данный ЗРК будут в штатном режиме ставить и на фрегаты и на корветы.
    Хорошо бы,если бы С-350 довели до ума и сделали его морскую версию.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 11:32
      +2
      Цитата: НЕКСУС
      +2
      Оморячили наконец-то Триумф...

      Скорее "Витязь" с частью штатных ЗУР.
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 11:36
        +2
        Цитата: Удав КАА
        Скорее "Витязь" с частью штатных ЗУР.

        Нет,Саша,Триумф...номенклатуру ракет то расширят...важно,что система встроена и работает в штатном режиме со всеми другими системами корабля...
        1. rudolff
          rudolff Сегодня, 11:52
          +2
          Андрей, система и раньше работала. Весь вопрос в конкретных ЗУР и соответственно в радиусе зоны ПВО. О номенклатуре использованных ракет ни слова, а значит и вопросы остаются. "Ближними" ракетами Редут и с Фуркэ-2 отстреливался на корветах.
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС Сегодня, 11:56
            +2
            Цитата: rudolff
            Андрей, система и раньше работала. Весь вопрос в конкретных ЗУР и соответственно в радиусе зоны ПВО. О номенклатуре использованных ракет ни слова, а значит и вопросы остаются. "Ближними" ракетами Редут и с Фуркэ-2 отстреливался на корветах.

            А на кой,Рудольф,раньше времени кормить супостата инфой,чего способен он сбивать и на каком ДЕЙСТВИТЕЛЬНО расстоянии? Сам знаешь,работы по ракетам идут причем очень плодотворно.
            Ближняя зона и так представлена и ТОРом и Панцирями,для которых уже проходит испытание ракета с дальностью приближенной к средней -до 40 км,против 20 сейчас.
            1. rudolff
              rudolff Сегодня, 12:39
              0
              Ну типа, чтоб боялись. Мы же устроили им презентацию 3М14 и Х-101. Могли и Редутом на 100-150 км по мишени отработать. Не думаю, что стали бы это скрывать. Боюсь, с "дальними" ЗУР проблему так и не решили. И Полимент-Редут, это все же С-350. Оморяченный Триумф увидим еще не скоро. Может на СуперГоршкове или Петре после ремонта.
              1. НЕКСУС
                НЕКСУС Сегодня, 12:46
                +1
                Цитата: rudolff
                И Полимент-Редут, это все же С-350.

                Да нет ,Рудольф. С-350 даже в сухопутном исполнении нет серийной. При этом Витязь,-это ЗРК СРЕДНЕГО радиуса действия,а не дальнего. Поэтому,друже,Полимент-это Триумф оморяченный. И за 11 лет ,наконец-то родили его в морском исполнении.
                1. rudolff
                  rudolff Сегодня, 13:54
                  0
                  Просто взгляни на ракетную номенклатуру. Оставим в стороне 9М100. 9М96 межвидовая, входит в состав и Витязя, и Триумфа, и Редута. Но для С-400 она, даже с индексом "Д", это ЗУР средней дальности, а для Редута, это "дальняя". Даже 150 км, это слегка притянуто за уши. Дальние же ракеты Триумфа в Редут просто не влезут физически. Корабельный С-400 будет ближе к Форт/Риф М.
    2. Avior
      Avior Сегодня, 11:38
      +1
      слабо верится, что вначале довели до ума Редут, а не С-350.
      Подробностей в статье нет
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 11:43
        +1
        Цитата: Avior
        слабо верится, что вначале довели до ума Редут, а не С-350.
        Подробностей в статье нет

        С-350 сухопутную до ума не довели,а тут оморяченная.При этом,надо не забывать,что Полимент -это ПВО дальней руки и соответственно,номенклатуру ракет ,а так же радаров будут совершенствовать и дополнять. Это оморяченный Триумф,который напомню,на вооружении с 2007 года.
    3. parkello
      parkello Сегодня, 11:38
      +2
      Андрей,ну судя по радиусу в 150 км над морем ..подчеркваю над МОРЕМ .это офигительно хороший результат.и наверняка его будут ставить на строящияся корабли . так то засекать воздушные цели он наверняка может и до 300км.а вот захватить и уничтожить ,уже наверно начиная со 180-200км уже наверно отчетливо видит цель ,сопровождает и может достать на 150км...это очень хороший показатель .
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 11:45
        +1
        Цитата: parkello
        Андрей,ну судя по радиусу в 150 км над морем ..подчеркваю над МОРЕМ .это офигительно хороший результат.и наверняка его будут ставить на строящияся корабли . так то засекать воздушные цели он наверняка может и до 300км.а вот захватить и уничтожить ,уже наверно начиная со 180-200км уже наверно отчетливо видит цель ,сопровождает и может достать на 150км...это очень хороший показатель .

        Думаю,даже почти убежден,что ТТХ по дальностям занижены...скорее ,думаю 250 км...
        1. parkello
          parkello Сегодня, 11:50
          +1
          пусть и занижены показатели,в любом случае хорошо ,что уже прошли цикл испытаний ,дальше серия . а то что занижают.это да. но это специально .что бы быть увереным на 100% пражение летящей или бражирующей цели .и это вполне себе приличный показатель,даже заниженный до минимума в 150 км . меня другой вопрос мучает,на перезарядку сколько времени уходит и смогут ли средства ближнего радиуса действия отбить массированый налет скажем ? мне все же кажется,что сможет ...
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС Сегодня, 11:53
            +1
            Цитата: parkello
            и смогут ли средства ближнего радиуса действия отбить массированый налет скажем ? мне все же кажется,что сможет ...

            Для этого уже есть мобильный ТОР ,ну и Панцири для кораблей,которые уже ставят на Каракурты.
            С ближней зоной все хорошо.У нас с дальней зоной был затык.
            1. parkello
              parkello Сегодня, 11:57
              +1
              ну,да ...дальняя зона над морем .это трудный экзамен , но и его сдали ) ну и наверно смотря какие цели на 150 км,скорее всего малоразмерные цели на 150 ,а если типа Ф-16-15 или Миражи то и на 200-250 км смогут достать .
              1. НЕКСУС
                НЕКСУС Сегодня, 12:00
                +1
                Цитата: parkello
                а если типа Ф-16-15 или Миражи то и на 200-250 км смогут достать .

                Скорее ближе к 300 км...в перспективе до 600 км...тут другое радует-наши корветы и фрегаты теперь станут очень хорошим щитом ПВО для КУГ. И в этой связи,тот же Супер Горшком мне представляется очень зубастым.
  4. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 11:11
    +2
    Неужели довели до ума! Наконец то.....надеюсь теперь корабельную ПВО/ПРО систематизируют и оснастят все боевые корабли нашего ВМФ.
  5. kefan
    kefan Сегодня, 11:11
    +3
    Очень хорошая и долгожданная новость! Хороший повод отметить пятницу! drinks drinks drinks
  6. гранат
    гранат Сегодня, 11:20
    0
    150км не маловато ли!!???

    как бы

    LRASM-A — дозвуковая противокорабельная ракета радиусом действия до 800 км на базе авиационной ракеты AGM-158B JASSM-ER.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 11:38
      +2
      Цитата: гранат
      150км не маловато ли!!???
      как бы LRASM-A —...радиусом действия до 800 км

      Так на 800 км все равно никто собственными РЛС не видит. Боюсь и носитель стрелять будет только от ВИИ, типа Е-2С или F-35...А вот при выходе на собственные источники информации -- как раз 150 км и получается.
      Потом, с носителями пускай ИА борется... У них это лучше получается!
  7. Вальдемар
    Вальдемар Сегодня, 11:50
    0
    Скажите из какого сухопутного аналога эта система пво происходит?
    1. parkello
      parkello Сегодня, 12:00
      +2
      С-400. его ракеты используются . там же написано все ,какие ракеты и какого типа .
      1. Wiruz
        Wiruz Сегодня, 12:26
        0
        Ну не согласился бы. Тут явное сходство с С-350, который, кстати, отменили вроде как
      2. Вальдемар
        Вальдемар Сегодня, 12:54
        0
        В таком случае почему такой малый радиус? У с 400 не такой. Если это ракеты с400, то кастрированные
  8. Anchonsha
    Anchonsha Сегодня, 12:08
    0
    Прирастаем потихоньку и на море и на суше классным вооружением. Пусть не так быстро как КНР, но насколько позволяют финансы. Таких фрегатов нам еще с десяток хотя бы и США бы не так уже гоношились в средиземноморье
  9. faiver
    faiver Сегодня, 12:24
    0
    Рад за моряков, молодцы...
  10. егерь650
    егерь650 Сегодня, 13:20
    0
    Ура.а.а.а.а.а.а.а.а.а.а! ЗАРРРАБОТАЛА!!!!