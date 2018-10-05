Как показал себя «Полимент-Редут» на "Адмирале Горшкове"
Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» в ходе выполнения плановых задач провел в Баренцевом море серию практических стрельб по воздушным и морским целям из ЗРК морского базирования вертикального пуска «Полимент-редут», сообщает Минобороны РФ.
Моряки трижды успешно поразили воздушные цели на различных дистанциях и высотах. Кроме того, были подтверждены точные попадания по малоразмерной надводной мишени – буксируемому морскому щиту, говорится в релизе.
Пуски ракет проводились в морских полигонах Северного флота, районы проведения упражнений были закрыты для судоходства и полетов авиации.
Ранее «Военное обозрение» сообщало, что в составе ЗРК должны использоваться ракеты нескольких типов – заимствованная у сухопутной системы С-400 ракета 9М96, ее доработанная версия 9М96Д и более новая 9М100. Отмечалось, что конструкция установки позволяет размещать в каждой ячейке ракеты иных типов. Запуск осуществляется холодным способом с помощью стартового порохового заряда. Маршевый двигатель запускается лишь после выхода ракеты из ячейки.
Пресс-служба военного ведомства напоминает, что фрегат «Адмирал Горшков» (проект 22350) принят в состав ВМФ в июле текущего года. Прибыл на Северный флот 8 сентября. Службу проходит в составе дивизии ракетных кораблей СФ, в которую входят также ракетный крейсер «Петр Великий» и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
«Адмирал Горшков» – первый надводный корабль СФ, оснащенный ракетами «Калибр». Он также вооружен современным ЗРК «Полимент-редут», способным поражать воздушные цели на высоте до 30 км в радиусе 150 км.
Моряки трижды успешно поразили воздушные цели на различных дистанциях и высотах. Кроме того, были подтверждены точные попадания по малоразмерной надводной мишени – буксируемому морскому щиту, говорится в релизе.
Пуски ракет проводились в морских полигонах Северного флота, районы проведения упражнений были закрыты для судоходства и полетов авиации.
Ранее «Военное обозрение» сообщало, что в составе ЗРК должны использоваться ракеты нескольких типов – заимствованная у сухопутной системы С-400 ракета 9М96, ее доработанная версия 9М96Д и более новая 9М100. Отмечалось, что конструкция установки позволяет размещать в каждой ячейке ракеты иных типов. Запуск осуществляется холодным способом с помощью стартового порохового заряда. Маршевый двигатель запускается лишь после выхода ракеты из ячейки.
Пресс-служба военного ведомства напоминает, что фрегат «Адмирал Горшков» (проект 22350) принят в состав ВМФ в июле текущего года. Прибыл на Северный флот 8 сентября. Службу проходит в составе дивизии ракетных кораблей СФ, в которую входят также ракетный крейсер «Петр Великий» и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
«Адмирал Горшков» – первый надводный корабль СФ, оснащенный ракетами «Калибр». Он также вооружен современным ЗРК «Полимент-редут», способным поражать воздушные цели на высоте до 30 км в радиусе 150 км.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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