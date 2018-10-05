Борисов: Мы нашли решение проблемы с индийскими платежами

Россия и Индия нашли пути урегулирования проблемы с индийскими платежами, в том числе по линии военно-технического сотрудничества (ВТС). Как заявил журналистам в Нью-Дели вице-премьер РФ Юрий Борисов, страны будут вести расчеты в национальных валютах. При этом так же будет учитываться фактор санкционного давления Соединенных Штатов на страны.Согласно заявлению Борисова, пути урегулирования проблемы с индийскими платежами, в том числе и по линии ВТС, найдены. Как ранее сообщалось, добавил он, стороны приняли решение перейти в расчетах на национальные валюты.Проблемы с оплатой по контрактом с "Рособоронэкспортом" у индийских партнеров возникли еще весной этого года, после того Соединенные Штаты блокировали несколько платежей, проводившихся в долларах. Кроме того, США угрожают введением вторичных ограничительных мер в отношении индийских банков, ведущих расчеты. Всего же американские санкции угрожают российско-индийским контрактам на общую сумму 12 млрд. долларов в военной сфере.Так же в ходе начавшегося визита президента России Владимира Путина в Индию предполагается подписание нового оружейного контракта на поставку Индии пяти полков ЗРС С-400 на общую сумму свыше 5 млрд. долларов. Кроме этого Москва подпишет с Нью-Дели несколько многомиллиардных контрактов в гражданской и космической сфере. Все расчеты по ним так же планируется проводить в национальной валюте.