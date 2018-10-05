Россия и Индия подписали контракт на поставки С-400
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Борисов: Мы нашли решение проблемы с индийскими платежами

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Россия и Индия нашли пути урегулирования проблемы с индийскими платежами, в том числе по линии военно-технического сотрудничества (ВТС). Как заявил журналистам в Нью-Дели вице-премьер РФ Юрий Борисов, страны будут вести расчеты в национальных валютах. При этом так же будет учитываться фактор санкционного давления Соединенных Штатов на страны.

Борисов: Мы нашли решение проблемы с индийскими платежами



Согласно заявлению Борисова, пути урегулирования проблемы с индийскими платежами, в том числе и по линии ВТС, найдены. Как ранее сообщалось, добавил он, стороны приняли решение перейти в расчетах на национальные валюты.

Проблемы с оплатой по контрактом с "Рособоронэкспортом" у индийских партнеров возникли еще весной этого года, после того Соединенные Штаты блокировали несколько платежей, проводившихся в долларах. Кроме того, США угрожают введением вторичных ограничительных мер в отношении индийских банков, ведущих расчеты. Всего же американские санкции угрожают российско-индийским контрактам на общую сумму 12 млрд. долларов в военной сфере.

Так же в ходе начавшегося визита президента России Владимира Путина в Индию предполагается подписание нового оружейного контракта на поставку Индии пяти полков ЗРС С-400 на общую сумму свыше 5 млрд. долларов. Кроме этого Москва подпишет с Нью-Дели несколько многомиллиардных контрактов в гражданской и космической сфере. Все расчеты по ним так же планируется проводить в национальной валюте.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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47 комментариев
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  1. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 11:07
    -1
    и что с этой нац. валютой делать ? фантики же ? бананы импортировать ?
    1. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 11:12
      +7
      Цитата: тлауикол
      и что с этой нац. валютой делать

      все очень просто.
      заходим на сайт ФТС. ищем инфу про торговый оборот РФ с Индией. выявляем экспорт/импорт, торговый баланс и т.п. так же смотрим основной импорт из Индии, вот его и будем покупать за рупии...
      1. Дырокол
        Дырокол Сегодня, 11:43
        0
        Цитата: NEOZ
        вот его и будем покупать за рупии...

        Осталось только уговорить владельцев этих компаний производить расчеты не в долларах (на которые они покупают сырье), а в рупиях...
        1. Jerk
          Jerk Сегодня, 12:00
          0
          ...в рублях.
        2. SOF
          SOF Сегодня, 12:13
          0
          Цитата: Дырокол
          Цитата: NEOZ
          вот его и будем покупать за рупии...

          Осталось только уговорить владельцев этих компаний производить расчеты не в долларах (на которые они покупают сырье), а в рупиях...

          .....а чего их уговаривать...это же не в окошко ларька, за сигаретами с мелочью залезть..... это насущная прибыль по не дешевому контракту.....кому какая разница в какой валюте....тем паче, что их национальную "партнеры" не прессуют, следовательно и последующая конвертация проблем не составит.....
        3. evgen1221
          evgen1221 Сегодня, 13:15
          0
          А куда они денутся? Рупии тоже деньги-нехотят продавать-курите лотос
    2. ser56
      ser56 Сегодня, 11:15
      +7
      Индия производит много чего нужного - чай, лекарства, туризм и т.п. bully
      Переход на нацвалюты экономит до 5% за счет отсутсвия конверсии в бакс 2 раза... request
      1. spirit
        spirit Сегодня, 11:30
        0
        Ну Б бы так не сказал. За основу в пересчетах будут брать тот же доллар+ из за нестабильности Рубля(в отличие от мировых валют) сложно что то строить долгосрочно, будут учитываться издержки нестабильности которые могут дойти до 30%.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 11:36
          0
          Долгосрочно строить можно. Только при 100% предоплате
        2. Вкд Двк
          Вкд Двк Сегодня, 11:58
          +2
          Цитата: spirit
          Ну Б бы так не сказал. За основу в пересчетах будут брать тот же доллар+ из за нестабильности Рубля(в отличие от мировых валют) сложно что то строить долгосрочно, будут учитываться издержки нестабильности которые могут дойти до 30%.

          Так не говорите. Такое впечатление, что расчёты в зелёной капусте снимает все эти перечисленные вами проблемы. Ничуть не снимают. Но добавляют. Добавляют капризы мудаков из-за океана, и добавляют расходы за использование чужой бумаги. Хотя бы в электронном безналичном виде.
          1. spirit
            spirit Сегодня, 12:52
            0
            Это не только про доллар, весь мир конечно не шибко умные,кроме Вас конечно же laughing деньги считать не умеют. рынок все как обычно расставит по своим местам )
            посмотрим что получиться в итоге
            1. Вкд Двк
              Вкд Двк Сегодня, 13:42
              0
              Цитата: spirit
              Это не только про доллар, весь мир конечно не шибко умные,кроме Вас конечно же laughing деньги считать не умеют. рынок все как обычно расставит по своим местам )
              посмотрим что получиться в итоге

              Благодарю. Чем грубее лесть- тем она приятней.
      2. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 12:21
        +2
        Цитата: ser56
        Индия производит много чего нужного - чай, лекарства, туризм и т.п. bully
        Переход на нацвалюты экономит до 5% за счет отсутсвия конверсии в бакс 2 раза... request

        И это во обход доллара,который при платежах и сделках до этого и поддерживался...надеюсь дальше больше будет и страны чаще будут переходить на расчеты в своих валютах,дабы не кормить гегемона.
    3. Маки Авелльевич
      Маки Авелльевич Сегодня, 11:47
      +2
      Цитата: тлауикол
      и что с этой нац. валютой делать ? фантики же ? бананы импортировать ?

    4. venik
      venik Сегодня, 14:12
      0
      Цитата: тлауикол
      и что с этой нац. валютой делать ? фантики же ? бананы импортировать ?

      =========
      Как это не парадоксально звучит, НО (!!!) - Индия - одна из лидеров в производстве машиностроительной продукции для ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!!! Причем их продукция экспортируется не только в Евросоюз, но и в США!!! Лично довелось видеть (в работе!) линию по переработке семян подсолнечника (в майонез и соусы), вторую - по переработке томатов (эксплуотанты - НЕ ЖАЛОВАЛИСЬ!!!- наоборот - "быстрая окупаемость"!!)
      Где то так!!! Если учесть курсы "рупии" и "рубля", то может и есть СМЫСЛ??? Не знаю!! request
  2. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 11:14
    +2
    Контракт на 5 млрд долларов - при этом расчет в национальных валютах!!
    Если перерасчет будет вестись исходя из курса доллара, то в чем же тогда независимость? Эта та же привязка к доллару, ничего не изменится. А по другому к сожалению сейчас невозможно, ибо каждый побоится проиграть в цене.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:27
      +2
      Расчёт в баксах, это проведение через полосатые, шибко заинтересованные структуры, не только финансовые!
      Наверно есть интерес обойти и ЭТО!
      Лучше, хуже, не берусь судить ..... время покажет!
    2. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 11:59
      +3
      Цитата: Житель Урала
      Если перерасчет будет вестись исходя из курса доллара, то в чем же тогда независимость?

      это и есть независимость.
      где вы тут увидели зависимость?
      платежи в нацвалютах. доллар не нужен...
      у вас какая зависимость от эталонного метра если вы используете метрическую систему?
      п.с.
      платежи в долларах подразумевали продажу чего либо в США !!!!!
      поясню:
      1. страна "А" хочет купить у страны "Б" товар, но цена на него в долларах (ну это как с нефтедолларом и правилами международной торговли (внешнеторговые контракты в долларах)) .
      2. чтобы страна "А" купила товар она должна эти доллары где то взять! т.е. продать свой товар за доллары! т.е. продать товар США или стране "В" которая, в свою очередь уже продала свой товар США и получила доллары.
      п.с.
      так, для индустриализации СССР (покупка средств производства) на продажу был выставлен единственный биржевой товар (пшеница).
    3. Вкд Двк
      Вкд Двк Сегодня, 12:03
      +1
      Цитата: Житель Урала
      Контракт на 5 млрд долларов - при этом расчет в национальных валютах!!
      Если перерасчет будет вестись исходя из курса доллара, то в чем же тогда независимость? Эта та же привязка к доллару, ничего не изменится. А по другому к сожалению сейчас невозможно, ибо каждый побоится проиграть в цене.

      Будь вы в курсе- не написали бы такое. Дело в том, что ЦЕНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ через доллар, но в банк матрасов за получением- платой никто не заходит. Курс одной валюты по отношению к другой может быть определён также через третью валюту. В этом случае он называется кросс-курсом. И платить за посредничество им никто не будет. И зависеть от капризов мудака в белом Доме тоже.
  3. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Сегодня, 11:16
    +1
    Фактически переходим с Индией на бартер - на какую сумму продали своей продукции, на неё же должны будем закупить индийской.
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 11:22
      +2
      была такая картинка из Кин-Дза_дза после сделки с Малайзией
      https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/9/6/11059691.jpg

      п.с. перестали картинки вставляться, не знаю что делать
    2. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: Капитан Пушкин
      переходим с Индией на бартер

      что за глупости!
      фактически тогда вся международная торговля это бартер!!!!
    3. Вкд Двк
      Вкд Двк Сегодня, 12:07
      +1
      Цитата: Капитан Пушкин
      Фактически переходим с Индией на бартер - на какую сумму продали своей продукции, на неё же должны будем закупить индийской.

      Неуч. Бартер- это натуральный обмен без использование денег в любой форме. Любые ДЕНЕЖНЫЕ операции проходят через банковскую систему и за это государство через банки получает налоги. Что переносится в бюджет. Бартер никаких следов на бюджете страны не оставляет.
  4. О. Бендер
    О. Бендер Сегодня, 11:17
    +2
    А раньше что мешало проводить сделки без зелёных бумажек?Отсутствие санкций?Вот америкосы и бесятся.Резервной мировой валюте приходится маленько подвинуться.Отказ от доллара конечно же невозможен,потерять кучу бабла нашим нефтегазловым дохерархам как серпом по я,..
    1. bessmertniy
      bessmertniy Сегодня, 11:43
      0
      Если перейти со всеми странами на расчеты в национальных валютах, то банки будут иметь дело с реальным геморроем Может быть, лучше вернуться к расчетам золотом. Это было бы как-то понятней. what .
    2. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 12:05
      +1
      Цитата: О. Бендер
      А раньше что мешало проводить сделки без зелёных бумажек?

      правила международной торговли.
    3. Вкд Двк
      Вкд Двк Сегодня, 12:18
      +2
      Цитата: О. Бендер
      А раньше что мешало проводить сделки без зелёных бумажек?Отсутствие санкций?Вот америкосы и бесятся.Резервной мировой валюте приходится маленько подвинуться.Отказ от доллара конечно же невозможен,потерять кучу бабла нашим нефтегазловым дохерархам как серпом по я,..

      Раньше, когда доллар был гарантирован ценой золота (https://ru.wikipedia.org/wiki/Бреттон-Вудская_система), он служил единицей измерения, к которой приравнивались все остальные валюты. Со временем, пользуясь монополией на выпуск доллара, Штаты сами нарушили договор, обесценив доллар в десятки раз. Пустые бумажки зелёного цвета высасывают НАСТОЯЩИЕ деньги из бюджетов остальных стран. Пример: Вы берёте кредит на 1 миллиард долларов под 2% годовых. На 5 лет. США ПЕЧАТАЕТ миллиард пустоты, вы берёте и выполняете договор, возвращая тело кредита - миллиард и проценты. Не стану считать величину процентов, это зависит от скорости выплаты вами долга в каждый год. Просто назову- 10% от миллиарда. ( на самом деле немного меньше. За счёт ежегодного снижения долга.). США имеет право уничтожить пустые бумажки, а вот проценты, полученные от вас- деньги настоящие, обеспечены товаром, произведённым вами и трудом работников вашей страны. То есть, США получает бабло из воздуха.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:20
    +3
    Будут караваны золотые гонять!!! Эх, какие времена настанут ....золотые!
    Серьёзно - Индия, не банановая республика, всё ж, у них вон Болливуд есть .... будем брать комедии и мелодрамы!
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:22
      +1
      Вот тоже интересно.
  6. О. Бендер
    О. Бендер Сегодня, 11:24
    +1
    Индия производит не мало лекарственных препаратов,аналогов которых в России не выпускают,хоть так.В новостях на яшке сообщили о сокращении списка лекарств льготникам.Правительство работает.
  7. Чича сквад
    Чича сквад Сегодня, 11:24
    +2
    Видимо с Индией тоже бартером придётся: карри, лекарства, фильмы Болливуда, ковры, хлопок, чай, каучук. Как в старые добрые Средние века.
  8. К-50
    К-50 Сегодня, 11:28
    +2
    Можно даже в натуральном золоте оплату принимать. Так даже выгоднее, меньше вероятности, что банки что-то "потеряют" или украдут.
    1. Sadko88
      Sadko88 Сегодня, 11:44
      0
      Самый лучший вариант good
  9. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 11:33
    +7
    Никакого бартера.
    И этот механизм уже работал при СССР.
    "СССР использовал клиринговые расчеты для обеспечения торговли также со странами, которые не были членами СЭВ или даже не входили в состав социалистического лагеря. Там использовались иные клиринговые валюты. Прежде всего это страны третьего мира. Например, существовал двухсторонний клиринг с Индией: валютой клиринга была индийская рупия. Аналогичное соглашение было заключено с Пакистаном, клиринговой валютой была пакистанская рупия"
    Читать полностью: http://www.km.ru/economics/2014/01/10/mezhdunarodnyi-valyutnyi-fond-mvf/729487-kliringovye-raschety-kak-alternativa-d
  10. bessmertniy
    bessmertniy Сегодня, 11:39
    +1
    Конечно, расчеты в национальных валютах могут в какой-то степени устранить зависимость сделок от США, но это кустарщина. Над поднимать вопрос о создании взамен доллара универсальной мировой валюты, признаваемой всеми странами ООН. Конечно, это лишит США определенных преимуществ, которые они имеют в связи с тем, что сегодня в роли мировой валюты ходит доллар, но это в какой-то степени может снизить зависимость мировой экономики от политики, от всяких неожиданностей отдельных личностей, которые используют доллар как экономическое оружие. hi
    1. Вкд Двк
      Вкд Двк Сегодня, 13:04
      0
      Цитата: bessmertniy
      Конечно, расчеты в национальных валютах могут в какой-то степени устранить зависимость сделок от США, но это кустарщина. Над поднимать вопрос о создании взамен доллара универсальной мировой валюты, признаваемой всеми странами ООН. Конечно, это лишит США определенных преимуществ, которые они имеют в связи с тем, что сегодня в роли мировой валюты ходит доллар, но это в какой-то степени может снизить зависимость мировой экономики от политики, от всяких неожиданностей отдельных личностей, которые используют доллар как экономическое оружие. hi

      Извините, но вы пишете чушь. Для ЛЮБОГО дела, нужен гарант и исполнитель. Кто по вашему будет исполнять решения гаранта? ООН- это кто? более, чем 200 стран со своими интересами, которые никак не свести к одному. Голосование по выпуску ооновской валюты в будущем, 2019 году как будет проводиться? Сколько напечатать? Кто будет выпускать её? Какая страна от имени ООН? Так ведь, уже есть такая страна, которая выпускает. Называется- США. Хулиганит? Разумеется. Приструнить её сумеете? Давайте, вперёд и с песнями, а мы все тут посмотрим.
  11. Улиточник N9
    Улиточник N9 Сегодня, 11:49
    0
    "За рубли.....за рупии...." еще пусть скажет "по-бартеру", сказал бы уж честно-"за золото", а еще точнее- за кредит, обеспеченный золотыми фьючерсами. wink
  12. sir_obs
    sir_obs Сегодня, 11:51
    +2
    смысл продажи за рубли не бартер. Индия может продать те же доллары на бирже и купить рубли, которыми расчитается за контракт. Если подобные сделки будут не только с Индией, но и с другими покупателями, это неизбежно повлияет на курс рубля и доллара.
    А когда нефть перестанут считать в долларах, это совсем его уронит.
    А рубли от сделки запускать на внутренний рынок, а не доллары покупать, глядишь и зараьотает схема
  13. Forestol
    Forestol Сегодня, 11:55
    -2
    так вроде мы со всеми странами такого типа подписываем бартер по пальмовому маслу? Мы им ракеты, они нам дешевый суррогат, для бедных слоев населения, для активизации раковых заболеваний. Очень удобно, и пенсии не придется платить.
  14. askort154
    askort154 Сегодня, 12:23
    +2
    Я далек от экономики. Но здравый смысл улавливаю. Все ведущие государства, "насытились" американо-долларовой зависимостью. Они устали от неё. Они понимают, что дальше так нельзя. Это их суверенитет. ( кроме стран иждивенцев, коих более полуторка сотен в Мире, в состав которых входя и наши "бывшие" - Прибалтика , Украина, Молдовия, Грузия т. д ) .
    За судьбу мировой валюты, решили взяться такие страны как : Китай, Россия, Индия, Иран, Турция и даже ЕС. Они переходят на взаимный расчёт в собственных валютах. Остался вопрос - единая привязка. А поскольку, именно эти страны последние 5 лет , усиленно пополняют свои золотовалютные резервы, можно полагать, что какое-то стратегическое решение согласовано.
    Даже в ЕС заговорили об усилении евро . Поэтому, США сейчас рвут и мечут. Они уже нутром чувствуют, что под их печатным станком, фундамент начинает проседать. Нет ничего в мире постоянного, пришла пора и доллару. Дело времени 5-10-15 лет. Во всяком случае, в 22 веке о долларе будут вспоминать как о "зелёном фантике", на который подсадили весь мир 20 и 21 веков. yes
    1. Вкд Двк
      Вкд Двк Сегодня, 13:24
      0
      Цитата: askort154
      Я далек от экономики. Но здравый смысл улавливаю. Все ведущие государства, "насытились" американо-долларовой зависимостью. Они устали от неё. Они понимают, что дальше так нельзя. Это их суверенитет. ( кроме стран иждивенцев, коих более полуторка сотен в Мире, в состав которых входя и наши "бывшие" - Прибалтика , Украина, Молдовия, Грузия т. д ) .
      За судьбу мировой валюты, решили взяться такие страны как : Китай, Россия, Индия, Иран, Турция и даже ЕС. Они переходят на взаимный расчёт в собственных валютах. Остался вопрос - единая привязка. А поскольку, именно эти страны последние 5 лет , усиленно пополняют свои золотовалютные резервы, можно полагать, что какое-то стратегическое решение согласовано.
      Даже в ЕС заговорили об усилении евро . Поэтому, США сейчас рвут и мечут. Они уже нутром чувствуют, что под их печатным станком, фундамент начинает проседать. Нет ничего в мире постоянного, пришла пора и доллару. Дело времени 5-10-15 лет. Во всяком случае, в 22 веке о долларе будут вспоминать как о "зелёном фантике", на который подсадили весь мир 20 и 21 веков. yes

      Не всё так радужно и просто. Была бы только в этом проблема- давно бы отправили остров далеко к чертям собачьим. Тут такие дела- вы строите заводище. разумеется, собственных денег не хватает. Ждать, как как в американской сказке- продали апельсин-купили два- продали- купили четыре.... придётся сотни лет. Нужен заём. Где? если у банка своей страны, то у банка должна быть возможность. Её нет. Что делать? Включается станок и банк печатает бумагу. Она пока не обеспечена стоимостью вашего заводища. Стало быть, некоторое время, количество бабла в стане превысит количество товара и услуг. А это имеет точно определённое понятие- ИНФЛЯЦИЯ. Если экономика вашей страны колоссальная, инфляция будет мизерной. А если.....? Так вот, если вы берёте в долг валюту другого государства, то эти проблемы сваливаете на него. Платить за проценты, конечно, приходится. Тут выбирают меньшее зло.
  15. rudolff
    rudolff Сегодня, 12:25
    0
    Смысл перехода на расчеты в нацвалютах имеет смысл только при равном товарообороте. На 10 млрд. продали в Индию, на эту же сумму купили. В противном случае, это будет лишь промежуточным звеном торговли все в тех же долларах.
    1. Вкд Двк
      Вкд Двк Сегодня, 13:46
      0
      Цитата: rudolff
      Смысл перехода на расчеты в нацвалютах имеет смысл только при равном товарообороте. На 10 млрд. продали в Индию, на эту же сумму купили. В противном случае, это будет лишь промежуточным звеном торговли все в тех же долларах.

      Не верно. В мире сотни стран, и можно, "проигрывая" одной стране в балансе торговли, "выигрывать " у другой.
  16. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 12:33
    -1
    Решение давно найдено. Россия предоставляет кредит Индии. А чтоб Индия смогла выплатить кредит, закупают в Индии же пальмовое масло.
    1. лис
      лис Сегодня, 12:50
      0
      Цитата: Гардамир
      Россия предоставляет кредит Индии. А чтоб Индия смогла выплатить кредит, закупают в Индии же пальмовое масло.

      как Иран "солнцедаром" рассчитывался))))
  17. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 12:40
    +1
    Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Россия готова рассмотреть участие индийских компаний в российских энергетических проектах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Индию.
    "Мы приветствуем интерес энергетических компаний из Индии к расширению бизнеса в России. Готовы рассмотреть возможность сотрудничества в рамках "Дальневосточный СПГ", "Арктик СПГ 2", а также других проектов по освоению природных ресурсов Сибири, Ямала и континентального шельфа", - сказал он.
    РФ ГОТОВА ПОСТРОИТЬ ЕЩЕ 6 БЛОКОВ АЭС НА НОВОЙ ПЛОЩАДКЕ В ИНДИИ - РОСАТОМ
    1. mashinist
      mashinist Сегодня, 14:10
      0
      ещё бы с китаем так был бы сильный треугольник