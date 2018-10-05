Командиры «ответят» за идейные установки подчинённых
Минобороны РФ планирует ввести ответственность командиров за морально-политическое состояние (МПС) военнослужащих, сообщают Известия.
Под «МПС» следует понимать комплекс личностных идейно-политических установок военнослужащего, в том числе его понимание целей государственной политики в сфере обороны. При низком уровне МПС командиров может ждать дисциплинарная ответственность.
Указанную ответственность вводят разработанные в Минобороны поправки к закону «О статусе военнослужащего».
Отмечается, что показатель МПС будет являться одним из ключевых критериев при проверке боеготовности войск. При неудовлетворительных результатах командиров ждет наказание – вплоть до понижения в должности либо увольнения.
Как отметил военный эксперт Владислав Шурыгин, в ВС РФ морально-психологическое состояние личного состава оценивалось по результатам специального теста, который содержал около 10 вопросов, касающихся питания, сна, стрессов. Итоги теста обрабатывались компьютерной программой, которая выдавала единый показатель. И чем он выше, тем лучше считалось морально-психологическое состояние в подразделении.
Теперь же военному ведомству предстоит создать сложную многофакторную методику, включив в нее и уровень понимания политики государства в сфере обороны.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ занимается формированием в составе министерства главного военно-политического управления. Процесс планируется завершить до конца текущего года. Замполиты помогут командирам поддерживать в подразделениях необходимый уровень МПС.
По словам эксперта Александра Перенджиева, сегодня на молодых людей обрушивается мощный поток информации, в котором довольно сложно разобраться. Поэтому и меняются акценты в воспитательном процессе – военнослужащие должны четко понимать интересы государства и пресекать распространение чуждой или экстремистской идеологии.
Под «МПС» следует понимать комплекс личностных идейно-политических установок военнослужащего, в том числе его понимание целей государственной политики в сфере обороны. При низком уровне МПС командиров может ждать дисциплинарная ответственность.
Указанную ответственность вводят разработанные в Минобороны поправки к закону «О статусе военнослужащего».
Отмечается, что показатель МПС будет являться одним из ключевых критериев при проверке боеготовности войск. При неудовлетворительных результатах командиров ждет наказание – вплоть до понижения в должности либо увольнения.
Как отметил военный эксперт Владислав Шурыгин, в ВС РФ морально-психологическое состояние личного состава оценивалось по результатам специального теста, который содержал около 10 вопросов, касающихся питания, сна, стрессов. Итоги теста обрабатывались компьютерной программой, которая выдавала единый показатель. И чем он выше, тем лучше считалось морально-психологическое состояние в подразделении.
Теперь же военному ведомству предстоит создать сложную многофакторную методику, включив в нее и уровень понимания политики государства в сфере обороны.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ занимается формированием в составе министерства главного военно-политического управления. Процесс планируется завершить до конца текущего года. Замполиты помогут командирам поддерживать в подразделениях необходимый уровень МПС.
По словам эксперта Александра Перенджиева, сегодня на молодых людей обрушивается мощный поток информации, в котором довольно сложно разобраться. Поэтому и меняются акценты в воспитательном процессе – военнослужащие должны четко понимать интересы государства и пресекать распространение чуждой или экстремистской идеологии.
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- Минобороны РФ
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