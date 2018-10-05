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Командиры «ответят» за идейные установки подчинённых

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Минобороны РФ планирует ввести ответственность командиров за морально-политическое состояние (МПС) военнослужащих, сообщают Известия.

Командиры «ответят» за идейные установки подчинённых



Под «МПС» следует понимать комплекс личностных идейно-политических установок военнослужащего, в том числе его понимание целей государственной политики в сфере обороны. При низком уровне МПС командиров может ждать дисциплинарная ответственность.

Указанную ответственность вводят разработанные в Минобороны поправки к закону «О статусе военнослужащего».

Отмечается, что показатель МПС будет являться одним из ключевых критериев при проверке боеготовности войск. При неудовлетворительных результатах командиров ждет наказание – вплоть до понижения в должности либо увольнения.

Как отметил военный эксперт Владислав Шурыгин, в ВС РФ морально-психологическое состояние личного состава оценивалось по результатам специального теста, который содержал около 10 вопросов, касающихся питания, сна, стрессов. Итоги теста обрабатывались компьютерной программой, которая выдавала единый показатель. И чем он выше, тем лучше считалось морально-психологическое состояние в подразделении.

Теперь же военному ведомству предстоит создать сложную многофакторную методику, включив в нее и уровень понимания политики государства в сфере обороны.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ занимается формированием в составе министерства главного военно-политического управления. Процесс планируется завершить до конца текущего года. Замполиты помогут командирам поддерживать в подразделениях необходимый уровень МПС.

По словам эксперта Александра Перенджиева, сегодня на молодых людей обрушивается мощный поток информации, в котором довольно сложно разобраться. Поэтому и меняются акценты в воспитательном процессе – военнослужащие должны четко понимать интересы государства и пресекать распространение чуждой или экстремистской идеологии.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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66 комментариев
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  1. Чича сквад
    Чича сквад Сегодня, 11:28
    +7
    Нам замполит фильмы включал про американских бомжей, и как избивают полицейские афро-американцев( ну он конечно говорил на них нигеры).
  2. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:31
    +9
    Я бы добавил в комментарий аудиозапись "разговора" командира с подчиненными, за "неправильное" голосование бригады в Хабаровском крае, которое гуляет по мессенджерам, но меня бы тогда не то что предупредили, а забанили и расстреляли модераторы за нарушение правил сайта. Потому как самое цензурное обращение к бойцам было слово "шутники".
    Вот что беспокоит власть, а не моральное состояние.
    1. DenZ
      DenZ Сегодня, 11:39
      -1
      Цитата: Галеон
      Потому как самое цензурное обращение к бойцам было слово "шутники".

      Ну это конечно не правильно. От нашего замполита я ни разу слова матерного не слышал.
      Цитата: Галеон
      Вот что беспокоит власть, а не моральное состояние

      И это тоже, но, думается что не в приоритете.
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 11:44
        +6
        Денис, мы с вами знаем, что по приказу военнослужащий должен действовать как автомат: быстро, безотказно и не задумываясь. А поскольку антинародная власть потеряла свое реноме, возникает угроза частично получить вместо "автоматов" "человека с ружьем". Потому и возвращение замполитов, и ответственность командиру тестикулы подкрутить (как будто они у него расслаблены).
        1. Бультерьер
          Бультерьер Сегодня, 12:01
          +1
          Не надо эту глупость тут транслировать. Ваше может и антинародная, для других все по другому. Политические распри вообще ни каким боком армию не касаются. Тут больше касается системы опознавания свой -чужой. Молодые люди должны как и было раньше четко знать, кто угрожает его стране а кто нет. Та же история с Украиной. В 2014 году начнись реальный конфликт, я думаю огромное количество военнослужащих пребывали бы в мягко скажем ступоре получи они приказ перейти их границу.
        2. Сыщик
          Сыщик Сегодня, 12:05
          +2
          Цитата: Галеон
          Потому и возвращение замполитов, и ответственность командиру тестикулы подкрутить (как будто они у него расслаблены).

          Мне вот только интересно в таком случае зачем замполиты были нужны во времена народной власти в СССР если сейчас антинародная?! А как мы строем голосовали в СА ... За кого голосовать все знали! Избирательный участок был в клубе. Голосовать дивизия заканчивала уже часам к 10! Или даже раньше. Потом помню был перекур и просмотр какого нибудь фильма на котором с чувством выполненного гражданского долга все дружно кемарили!
        3. Altona
          Altona Сегодня, 12:07
          +6
          Цитата: Галеон
          А поскольку антинародная власть потеряла свое реноме, возникает угроза частично получить вместо "автоматов" "человека с ружьем".

          -------------------------
          Да, власть требует полной лояльности во всем. Себя же она считает идеальной и безупречной. Почему военнослужащий должен подчиняться хотелкам сечиных и миллеров, мне непонятно.
          1. Бультерьер
            Бультерьер Сегодня, 12:34
            -1
            Ну можно уволится, и не подчинятся. Все просто.
            1. Altona
              Altona Сегодня, 12:35
              +1
              Цитата: Бультерьер
              Ну можно уволится, и не подчинятся. Все просто.

              ------------------------
              Солдату-срочнику?
              1. Бультерьер
                Бультерьер Сегодня, 12:39
                +1
                Строчную служат год. Им там не до политики. Основу армии все равно составляют офицеры и солдаты контрактной службы. Я их имел в виду
                1. Altona
                  Altona Сегодня, 12:41
                  0
                  Цитата: Бультерьер
                  Основу армии все равно составляют офицеры и солдаты контрактной службы.

                  ----------------------
                  Дык им тем более эта политграмота как газета для селедки. Их интересует жилье, зарплата и выход на пенсию. Сидит офицер на КП, смотрит в монитор, следит за подчиненными, решает какие-то текущие служебные вопросы. Или он о Путине думает? Если бы в СССР армия о политике думала, то она бы быстро порядок навела. А так все думали о том, о чем я выше написал и развал СССР встретили равнодушно. Приказа не было, видишь ли. А слова присяги, данной в СССР их видимо уже не касались.
                  1. Бультерьер
                    Бультерьер Сегодня, 12:45
                    -1
                    Ну не скажите))) это конечно имеет огромное значение, но не все в жизни это бытовуха)
                  2. Голован Джек
                    Голован Джек Сегодня, 12:53
                    -1
                    Цитата: Altona
                    им тем более эта политграмота как газета для селедки

                    Ну, для селедки газета-то порой очень даже пригождается what
          2. AUL
            AUL Сегодня, 12:46
            +1
            Цитата: Altona
            Да, власть требует полной лояльности во всем.

            Главное - чтоб "политику партии понимали правильно"! Какой партии - понятно... И что это за политика - тоже понятно!
      2. Jerk
        Jerk Сегодня, 11:58
        +1
        Правильный офицер без единого матерного слова и не повышая голоса может такой жути нагнать, что стоишь и думаешь - уж лучше б матерился и слюной брызгал smile
    2. barsuk
      barsuk Сегодня, 11:44
      +2
      37-й год вернулся)))
      1. Вальдемар
        Вальдемар Сегодня, 11:47
        -1
        Дааа? А где расстрелы?
        1. barsuk
          barsuk Сегодня, 11:54
          +2
          А судьи кто?
          1. Jerk
            Jerk Сегодня, 13:00
            +2
            Для вас - кассир в министерстве правды судья. Пока плохо работаете, без огонька, накажут, пайку урежут
        2. Комментарий был удален.
  3. bessmertniy
    bessmertniy Сегодня, 11:33
    +1
    Вообще, патриотические установки надо закладывать в школе. И, наверное, учителей тоже надо наделить ответственностью за то, как в этом отношении они подготовят выпускников. Армии надо уже не перевоспитывать, а принимать граждан, которые сознательно будут выполнять свой гражданский долг.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:34
    0
    В принципе, ближе к окончанию СА, замполиты особо не досаждали ....одна лекция в неделю, да и то не всегда.
    Старший офицерский состав замполитов, встречались люди грамотные .....
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 11:34
    +9
    Командиры «ответят» за идейные установки подчинённых

    В связи с чем? belay
    Человека, призванного на службу не менее 18 лет "воспитывало" государство, семья. приложили ручки детсад, школа, другие образовательные учреждения типа секций, кружков и т.д., так же окружение на улице.
    Человек сформировался. Приходит в Армию и здесь с командира спрос о его "идейных установках".
    Командир не Бог, не может враз изменить то, на что другие потратили годы и десятилетия.
    Полный бред вообщем. negative
    1. Altona
      Altona Сегодня, 12:38
      -2
      Цитата: К-50
      Человека, призванного на службу не менее 18 лет "воспитывало" государство, семья. приложили ручки детсад, школа, другие образовательные учреждения типа секций, кружков и т.д., так же окружение на улице.

      -------------------------
      Не, не воспитывало-оказывало услуги, медицинские и образовательные. Это если как сейчас. А человек на службе видимо оказывает государству оборонительные услуги.
  6. Radikal
    Radikal Сегодня, 11:42
    +1
    Цитата: bessmertniy
    Вообще, патриотические установки надо закладывать в школе. И, наверное, учителей тоже надо наделить ответственностью за то, как в этом отношении они подготовят выпускников. Армии надо уже не перевоспитывать, а принимать граждан, которые сознательно будут выполнять свой гражданский долг.

    yes yes yes good hi
  7. Бультерьер
    Бультерьер Сегодня, 11:47
    0
    Ой это они зря)))))) теперь офицеры ответственные за ПМС общим мемом армейским станут))))))
  8. bober1982
    bober1982 Сегодня, 11:47
    +2
    Годы проходят, сменяются эпохи,а ничего не меняется - лишь только одни буквы.
    Были, АЖП (расшифр. -активная жизненная позиция), МЛП (расшифр. -марксистско-ленинская подготовка), теперь вот МПС.
    1. barsuk
      barsuk Сегодня, 12:08
      +2
      Цитата: bober1982
      теперь вот МПС.

      Хорошо хоть не ПМС
    2. Dart
      Dart Сегодня, 12:15
      +2
      дармоеды они были и будут.
  9. _Kotegpushisteg_
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 11:47
    +8
    боец ты любишь товарисча путина?!а что? надо? soldier тааак где твой ротный егожешрастудыть!
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 11:50
      -6
      При чем тут Путин?
      1. _Kotegpushisteg_
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 11:55
        +9
        культ личности вождя это основа идеологии и идейной устойчивости армии государства осажденной крепости!вот тут недавно появилась идеологически правильная передача москва кремль путин bully правильной дорогой идем товарисчи soldier
        1. Бультерьер
          Бультерьер Сегодня, 12:13
          -3
          Какая дичь... какого вождя?...какой устойчивости?...
          1. _Kotegpushisteg_
            _Kotegpushisteg_ Сегодня, 12:26
            +1
            а ваши говорит цены не дичь
            1. Бультерьер
              Бультерьер Сегодня, 12:33
              -2
              Ну как обычно. Ни чего нового.
      2. Altona
        Altona Сегодня, 13:21
        0
        Цитата: Бультерьер
        При чем тут Путин?

        ---------------------
        Потому что режим у нас в государстве авторитарный, бонапартистский. Вы же первые кричите "альтернативы путину нет".
  10. Вальдемар
    Вальдемар Сегодня, 11:48
    +1
    И каким образом это юридически? Конституция запрещает идеологию плохо ли это или хорошо.
  11. Николай Петров
    Николай Петров Сегодня, 11:54
    +4
    А как же вопли либералов в своё время: Армия вне политики!
    Видимо в скором времени в характеристики в/сл вернётся фраза: Политику партии понимает правильно.
    И вспомнился стишок старый про политзанятия.
    Стоят столы тяжёлые
    Сидят бойцы дубовые
    Все смотрят без понятия
    Идут политзанятия
  12. RitaNik
    RitaNik Сегодня, 11:58
    +4
    Вот тоже хочется "четко понимать интересы государства" и какая идеология "чуждая". В России есть государственная идеология?
  13. Dart
    Dart Сегодня, 12:08
    +1
    замполит дело хорошее, если бы состав этот соответствовал сам своим требованиям.
    а то как вспомню СА ...бр...! Такие ... антоны мне попадались , во всех частях.На занятиях одно, как только из класса- деградация прям на первом шагу.
  14. Dart
    Dart Сегодня, 12:09
    +4
    Цитата: rocket757
    Старший офицерский состав замполитов, встречались люди грамотные .....

    Да, грамотные...всего лишь. Могли стебаться на марксизмом-ленинизмом тонко, и тут же все опровергать после лекций.Идейные той поры были совсем не идейные, а даже хуже.
    Впрочем, комсомол и партия почти вся такая была.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:37
      +1
      Для фильмов и съездов идейности хватало, да и то, как маска .... слишком многие моментом переобулись, как только, так сразу! И чему эти кадры могли научить, куда и кого повести?
  15. ggl1
    ggl1 Сегодня, 12:16
    -3
    Очень правильно
    а всяких тварей несящих угрозу стране
    гнать из из армии или сажать
    Нам бы в Беларуси перенять российский опыт
  16. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 12:25
    +4
    Теперь же военному ведомству предстоит создать сложную многофакторную методику, включив в нее и уровень понимания политики государства в сфере обороны.
    С уровнем понимания политики государства в области обороны дела обстоят нормально, а вот в области понимания политики внутренней как быть?
    То, что делается в области внутренней политики как раз и не поддаётся логическому объяснению. То что солдат должен защищать Родину - это понятно, но как ему объяснить то, что Родина отдана на окормление Дерипасок, Абрамовичей, Аликперовых, Сечиных и т.д., а его удел либо умереть на службе, либо после службы искать себе работу за 15-20 тыс(если повезёт) и пахать до 65 лет? Каким образом его можно замотивировать тем фактом, что государство по любому поводу лезет в карман его родителей за изъятием финансовых средств в виде всевозможных налогов? Как объяснить ему значение слов Грефа о том, что Россия это страна неудачник и при этом обеспечивать защиту этого "гражданина" который как ни в чём не бывало продолжает рубить капусту на финансовой ниве России? Ему сложно будет объяснить и то грядущее "благо", что после службы вероятнее всего ему придётся покупать талон на рыбалку и сбор ягод и грибов, в реках и лесах, которые он защищал от потравы вражеским супостатом, а иначе его тупо оштрафует его Родина. Нет баланса между внешней и внутренней политикой, а посему не будет и единой идейной установки.
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 12:32
      -5
      Какое отношение армия должна иметь к внутренней политике страны? Каким боком теперь вы хотите армию в политику втянуть? Дерипаски, фигипаски это как вообще ее касается? Ее задача защита страны от внешних врагов по сути. Уволился, делай что хочешь. Иди в политику, страдай за права других. Пока ты военнослужащий у тебя есть четкий круг задач и обязанностей.
      1. RitaNik
        RitaNik Сегодня, 12:42
        +3
        Нет внешних врагов. Есть "уважаемие партнери".
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 13:18
        +2
        Цитата: Бультерьер
        Какое отношение армия должна иметь к внутренней политике страны? Каким боком теперь вы хотите армию в политику втянуть? Дерипаски, фигипаски это как вообще ее касается? Ее задача защита страны от внешних врагов по сути.

        Не нервничайте Бультерьер. Я давал присягу СССР и советскому народу, в то время когда идеология была одна на всех - построение социально справедливого общества и его защита, интернационализм и когда внешний враг был явным и обозначался как "армия вероятного противника". Сегодня в наличии явное расслоение общества, проведение политики на сворачивание социальных программ государства перед своими гражданами, а вчерашнего "вероятного противника" сегодня всё чаще именуют "партнёром" к которому некоторые представители от власти мотаются как челноки. На мой взгляд солдат будет больше замотивирован на добросовестное несение службы и исполнение воинского долга, если он будет уверен в том, что дома у него всё в порядке.
        Цитата: Бультерьер
        Иди в политику, страдай за права других. Пока ты военнослужащий у тебя есть четкий круг задач и обязанностей.
        В том то и дело, что политика должна выстраиваться так, что бы в своей стране не приходилось страдать ни гражданским ни военным, поскольку гражданские и есть мобилизационная основа армии. Если следовать вашей логике, то это было нормальным когда в октябре 1993 года по приказу Ельцина из танков был расстрелян Верховный Совет России и Ельцин узурпировал власть? Типа, "Нафиг думать, долби за Ельцина".
        Р.S - И таки да, в своём предыдущем комментарии я делал акцент на том, что ВНЕШНЯЯ политика у нас в норме, при том, что отсутствует внятная ВНУТРЕННЯЯ политика, и для того, что бы в армии была правильная идейная установка, нужно устранить этот перекос. Минус не мой hi
        1. Altona
          Altona Сегодня, 13:26
          -1
          Цитата: Ныробский
          ВНЕШНЯЯ политика у нас в норме, при том, что отсутствует внятная ВНУТРЕННЯЯ политика

          ------------------------
          А что у нас в норме во внешней политике? Оправдания Захаровой и Лаврова? Или то, что в Сирии мы мирно отпускаем боевиков на поруки США и Израиля, которых они тут же перевозят в нужное место?
  17. Грац
    Грац Сегодня, 12:28
    +2
    не есть гут как по мне принудиловка, обязаловка и однообразное мышление возвращается это прискорбно
  18. spektr9
    spektr9 Сегодня, 12:31
    +3
    "За родину, за Сталина", а теперь "За нефть, за Олигархов" lol
  19. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:34
    +1
    Для начала надо конституцию в порядок привести, нет там пункта об идеологии, а отсюда и все проблемы. Мало ли кто во что верит и кто за что будет стоять. Как интересно будут командиры отслеживать, кто за коммунизм, а кто за капитализм, кто за голубых, а кто за красных? Все это чушь собачья, не будет без фундаментальной основы никакой надстройки. На хрена солдату из работяг, подставлять голову под пули из-за Чубайса или Грефа с Сечиным и прочими олигархами.
  20. Shkiper
    Shkiper Сегодня, 12:40
    +4
    Ну все понеслась душа в рай, следующий этап, на командирскую должность среднего звена и выше назначать офицера только члена партии "ЕР". К стати, кто нибудь слыхал, что бы Кожугетович вышел из ЕР, на время своего министерства? Для "бультерьера", а ответь, что опаснее для России, американская военщина или чиновник с олигархом обворовывающий собственный народ?
  21. Гиря
    Гиря Сегодня, 12:45
    -1
    Цитата: barsuk
    37-й год вернулся)))

    Это в украину возвращается и легкие отголоски 37 -в америке..
    Хотя, все пишут за 37 год...но никто не знает толком правды....
  22. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 12:53
    +1
    его понимание целей государственной политики в сфере обороны
    речь идёт наверно о срочниках. Но вот я человек многое видевший не знаю какая государственная политика в сфере обороны. По телевизору всё про Украину рассказывают. В соседней заметке Рогозин обещает дружить с Америкой. Так какая политика?
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: Гардамир
      Но вот я человек многое видевший не знаю какая государственная политика в сфере обороны.

      Недавно новую Доктрину по обороне приняли, она и есть отражение политики.
    2. Голован Джек
      Голован Джек Сегодня, 13:23
      -1
      Цитата: Гардамир
      В соседней заметке Рогозин обещает дружить с Америкой

      Походу, кто-то тут не умеет читать. Или приведите цитату из статьи (или, хотя бы, Рогозина), где "обещает дружить".
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 13:35
        0
        где "обещает дружить
        Вы не меняетесь. Прочитайте внимательно
        https://topwar.ru/147948-rogozin-rasskazal-o-vtoroj-ocheredi-rabot-na-vostochnom.html
        1. Голован Джек
          Голован Джек Сегодня, 13:57
          0
          Цитата: Гардамир
          Прочитайте внимательно

          Я читал. Внимательно. Не увидел там

          Цитата: Гардамир
          Рогозин обещает дружить с Америкой

          ни в одной строчке. Повторяю - приведите цитату (что там вы за "дружбу" приняли), или прекращайте уже бренчать wink
          1. Гардамир
            Гардамир Сегодня, 14:02
            0
            бренчать
            бренчите вы неуважаемый демагог.
            1. Голован Джек
              Голован Джек Сегодня, 14:22
              0
              Цитата: Гардамир
              Гардамир

              То есть цитаты не будет? Тогда "магог" - это таки вы request

              И почему-то я не удивлен. Вы не меняетесь laughing
      2. Altona
        Altona Сегодня, 13:52
        0
        Цитата: Голован Джек
        Походу, кто-то тут не умеет читать. Или приведите цитату из статьи (или, хотя бы, Рогозина), где "обещает дружить".

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        В его Твиттер залезьте и там сразу поздравление НАСА. laughing
  23. Клон
    Клон Сегодня, 13:23
    +1
    Кто бы сомневался в том, что "политбойцы" опять отвертятся от ответственности и уютно пристроятся за спиной командира...
  24. Altona
    Altona Сегодня, 13:23
    +3
    Цитата: Бультерьер
    Какое отношение армия должна иметь к внутренней политике страны? Каким боком теперь вы хотите армию в политику втянуть?

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    Следующий вопрос, тогда зачем армии, вернее отдельному солдату, ваша "политграмота", тем более по конституции свобода совести и нет единой идеологии?
  25. jassi05
    jassi05 Сегодня, 13:30
    +4
    Ага, давайте уж сразу, как в кино "Обитаемый остров" танки пропаганды! И чем больше - тем лучше! Во политическая мотивация попрет!
  26. Altona
    Altona Сегодня, 13:51
    +1
    Цитата: Бультерьер
    Ну не скажите))) это конечно имеет огромное значение, но не все в жизни это бытовуха)

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    Я служил в городе Минск как раз перед развалом СССР, это 1988. Лейтенант получал 320 рублей плюс продовольственный паек, все сопли его были о квартире, которую надо бы успеть получить. Жена майора, которая сидела на коммутаторе как служащая СА почти весь день рассуждала с благоверным как бы им и в Минске служебную квартиру и квартирку в Хабаровске, тоже служебную, ущучить. Капитан думал, что он может смастерить 2 комплекта спутникового телевидения в неделю. Стоит ли ему кооператив замутить на гражданке и как уволится из армии для этого перспективного дела? И где тут ваши идейные установки? В общем, патриотом в армии фактически был начальник штаба майор Дейкун. Когда я увольнялся из армии, чтобы продолжить учебу в вузе, он назвал меня предателем, потому что считал, что кроме меня Устав в полном объеме никто не знает. laughing laughing
  27. Altona
    Altona Сегодня, 13:57
    +3
    Цитата: bessmertniy
    Вообще, патриотические установки надо закладывать в школе. И, наверное, учителей тоже надо наделить ответственностью за то, как в этом отношении они подготовят выпускников.

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    Государство сейчас декларирует, что оно оказывает только услуги, образовательные и медицинские. Я же написал выше. Вы как в советское время рассуждаете. Постарайтесь думать логикой сечиных и миллеров. В отношении детей нельзя применять трудовое воспитание и прочее "насилие". И как наделить "ответственностью" педагога, если его статус и зарплату опустили ниже плинтуса? Любой мажор ему в лицо нагло скажет "да пошел ты с патриотизмом своим, я летом на Багамы и на Мальдивы езжу, лохменам нищебродным заливай байки свои".
    P.S. Все эти мечты о "патриотических школах" оставьте. Обычную школу сейчас превращают в школу для кухаркиных детей. Уровень преподавания упал в разы. Для себя Министерство Обороны создает параллельное и очень дорогое образование в виде пансионов и кадетских корпусов, потому что за монитор боевой машины не посадишь ЕГЭшника.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 14:18
      0
      Цитата: Altona
      Обычную школу сейчас превращают в школу для кухаркиных детей.

      Здесь с вами (с оговорками) можно согласиться, в перспективе - кастовое образование, с начальных классов будут готовить кого для "элиты", кого - для управления, других - навоз грести.Поэтому и повышение уровня преподавания и не будет,и пройдёт время и ЕГЭ покажется милой забавой.
      Цитата: Altona
      Для себя Министерство Обороны создает параллельное и очень дорогое образование в виде пансионов и кадетских корпусов

      Здесь с вами полностью не согласен, такие кадетские корпуса никогда не были и не будут кадровой основой армии.