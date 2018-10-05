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Бельгия обвинила Россию в краже секретного доклада. Кто следующий?

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К Нидерландам, обвинившим "российских хакеров" в якобы попытке взлома сервера ОЗХО, и Соединенным Штатам, заявившим, что "русские хакеры" провели атаки на всё ту же ОЗХО, ВАДА, Westinghouse, FIFA и другие структуры, присоединилась Бельгия. В Брюсселе утверждают, что именно "русские хакеры" могут быть причастны к похищению в 2014 году конфиденциального доклада МИД Бельгии по Украине, сообщает агентство Belga.

Бельгия обвинила Россию в краже секретного доклада. Кто следующий?



Согласно сообщению Федеральной прокуратуры Бельгии, в настоящее время изучаются инциденты, произошедшие в 2014 году, когда хакеры украли конфиденциальный дипломатический доклад МИД Бельгии по Украине. Укравшие доклад хакеры были частью группы военных хакеров, причастных к краже документов ОЗХО в Нидерландах, а также укравших электронные письма Демократической партии США в попытке повлиять на американские выборы. Официально назвать подозреваемых в прокуратуре Бельгии отказываются.

Ранее Минобороны Нидерландов обвинили якобы в хакерской атаке на Организацию по запрещению химического оружия четверых граждан России, которые в последствии были высланы из страны. Сразу же после этого с обвинениями в адрес "русских хакеров" выступили США и Канада, которые обвинили Россию в хакерских атаках на всемирное антидопинговое агенство (ВАДА), ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты и т.д. и т.л. При чем обвинялись те же люди, что и в Нидерландах.

В Москве назвали эти действия "срежиссированными" и направленными на создание "нужных политических инициатив" на фоне создания негативного имиджа России.

Кстати, в ВАДА официально заявили, что с 2016 года никакого вмешательства в деятельность агенства никакими хакерами, включая "российских", не осуществлялось.
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20 комментариев
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  1. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 11:49
    +8
    Спасибо за статью.
    Единственно просьба.
    Не использовать символику России (государственный флаг) для иллюстрации всякой гадости.
    Тьфу на эту гейропейскую шалупонь.
    1. лесовозник
      лесовозник Сегодня, 12:03
      0
      Ай Моська знать она сильна..... laughing
      1. jjj
        jjj Сегодня, 12:24
        0
        Если вспомнить, что каждый год западные дипломаты, чиновники и военные, по открытым сообщениям, теряют несколько ноутбуков с секретной информацией, то становится понятна суть всех этих вбросов. Люди попросту отмазываются, списывая на хакеров свои потеряшки
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 12:56
          +1
          в настоящее время изучаются инциденты, произошедшие в 2014 году, когда хакеры украли конфиденциальный дипломатический доклад МИД Бельгии по Украине
          Даже если это и так, что дальше, чего скулить? Обычная, рутинная работа внешней разведки любой страны мира.....Американцы вон жучки даже в сортире у Меркель поставили и ничего.друзья по НАТО laughing
          1. helmi8
            helmi8 Сегодня, 13:44
            0
            Цитата: Чёрный
            Даже если это и так, что дальше, чего скулить?

            Если бы все обстояло именно так, что действительно это русские хакеры такие всесильные, то, наверное, и обстановка в мире и отношение к России были бы другими. Или нет? Они бы правили миром... laughing
      2. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 12:25
        0
        Как говорил знамениты философ "Это жжж... неспроста".
        Похоже США и его пресмыкающиеся решили действовать на опережение в связи с каким то серьезным провалом своих агентов в России. Пока наши спецслужбы проводят следственные действия и ликвидацию последствий спецслужбы НАТО решили воспользоваться этим временем для нейтрализации политических и информационных последствий.
      3. To be or not to be
        To be or not to be Сегодня, 12:48
        +2
        +""Бельгия обвинила Россию в краже секретного доклада"
        ="4 октября 201816:38
        =США обвинили Россию в попытке кибератаки на ОЗХО
        ="12 авг. 2018 г. - США обвинили Россию в стравливании американцев .."
        =16 мая 2018 г. - США обвинили Россию в «злонамеренных действиях»
        =9 июл. 2018 г. - США обвинили Россию в попытках развалить НАТО
        =Россия дестабилизирует обстановку в Сирии. Об этом заявил глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел,
        =15 сент. 2018 г. - Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Россию в попытке помешать выполнению санкций против Северной Кореи
        ==23 ч. назад - Власти Нидерландов объявили о предотвращении кибератаки России на Организацию по запрещению химического оружия.
        ==24 июл. 2018 г. - Федеральная служба защиты Конституции ФРГ обвинила Россию, Китай и Иран в шпионаже
        ..............................................................................................
        Король то ГОЛЫЙ и не способен прикрывать свою наготу....
        И самое смешное . ..
        ...такие индустриальные не порванные в клочья страны .хвастаются ,что якобы их . обидела ." порванная клочья страна . п
        .ОДНАКО...
    2. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 12:45
      0
      Цитата: Livonetc
      Не использовать символику России (государственный флаг) для иллюстрации всякой гадости.

      На картинке нет государственного флага России.
  2. anjey
    anjey Сегодня, 11:51
    +3
    Грошь цена таким странам ,которые не могут обеспечить свою информационную безопасность а так как это еще ложь и фейк,то место этим странам на политической помойке...
    1. Jerk
      Jerk Сегодня, 12:00
      +4
      Вообще это напоминает пожар в борделе...
      1. Серый брат
        Серый брат Сегодня, 12:02
        +2
        Цитата: Jerk
        +1
        Вообще это напоминает пожар в борделе...

        Скорее "субботник". laughing
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:51
    +3
    Бенилюкс перевозбудился!!! Похоже партия канабиса с добавками веселящего ингредиента подвалило!
    Посмотрим, куда ещё поставка была?
  4. GerKlim
    GerKlim Сегодня, 11:53
    +4
    Псле Нидерландов и Бельгии, наверное Люксенбург нас обвинит в нарушении чего нибудь.
  5. bessmertniy
    bessmertniy Сегодня, 12:01
    0
    Если так пойдет дальше, то простым туристам из России станет опасно ездить в Европу - пока разберутся, что он не хакер и не крал европейских секретов и жена бросит, и с работы выгонят. recourse
  6. Седой
    Седой Сегодня, 12:10
    0
    Сеанс одновременной дрочки пустозвонами гей и около европки набирает обороты.Пока в резерве только негры "свободных" штатов Африки не подключились. Правда они уже беШенцами гейРмании числятся. lol
  7. Гл.Инженер
    Гл.Инженер Сегодня, 12:20
    0
    Это уже даже не новость ,а обыденность
  8. Сергей39
    Сергей39 Сегодня, 12:20
    0
    Для чего создают негативный имидж России? США явно хотят определить круг вассалов, входящих в глобальное ,,супегосударство" ,,Запад" и максимально расширить его
  9. Vard
    Vard Сегодня, 12:26
    0
    Мне вот чего интересно ОЗХО организация международная и её финансирование осуществляется в том числе и Россией... в конечном итоге вся документация так или иначе оказывается в общем доступе... Так какой смысл их взламывать... Может есть чего они ни в коем случае не хотят обнародовать?! Тогда это объясняет всю эту суету...
  10. Anchonsha
    Anchonsha Сегодня, 12:37
    0
    Сами твари воруют друг у друга, подсижывают друг друга, как в той же долбаной Америке, сами взламывали интернетсеть, и футбольные сети в России во время ЧМ - 2018 г., а на нас теперь мерзавцы спускают полкана.
  11. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:40
    0
    Куда же вы лопухи смотрели, если секретный доклад у вас умыкнули. Теперь расстрел за утерю бдительности, раза три. fellow bully