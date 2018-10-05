Бельгия обвинила Россию в краже секретного доклада. Кто следующий?
К Нидерландам, обвинившим "российских хакеров" в якобы попытке взлома сервера ОЗХО, и Соединенным Штатам, заявившим, что "русские хакеры" провели атаки на всё ту же ОЗХО, ВАДА, Westinghouse, FIFA и другие структуры, присоединилась Бельгия. В Брюсселе утверждают, что именно "русские хакеры" могут быть причастны к похищению в 2014 году конфиденциального доклада МИД Бельгии по Украине, сообщает агентство Belga.
Согласно сообщению Федеральной прокуратуры Бельгии, в настоящее время изучаются инциденты, произошедшие в 2014 году, когда хакеры украли конфиденциальный дипломатический доклад МИД Бельгии по Украине. Укравшие доклад хакеры были частью группы военных хакеров, причастных к краже документов ОЗХО в Нидерландах, а также укравших электронные письма Демократической партии США в попытке повлиять на американские выборы. Официально назвать подозреваемых в прокуратуре Бельгии отказываются.
Ранее Минобороны Нидерландов обвинили якобы в хакерской атаке на Организацию по запрещению химического оружия четверых граждан России, которые в последствии были высланы из страны. Сразу же после этого с обвинениями в адрес "русских хакеров" выступили США и Канада, которые обвинили Россию в хакерских атаках на всемирное антидопинговое агенство (ВАДА), ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты и т.д. и т.л. При чем обвинялись те же люди, что и в Нидерландах.
В Москве назвали эти действия "срежиссированными" и направленными на создание "нужных политических инициатив" на фоне создания негативного имиджа России.
Кстати, в ВАДА официально заявили, что с 2016 года никакого вмешательства в деятельность агенства никакими хакерами, включая "российских", не осуществлялось.
Согласно сообщению Федеральной прокуратуры Бельгии, в настоящее время изучаются инциденты, произошедшие в 2014 году, когда хакеры украли конфиденциальный дипломатический доклад МИД Бельгии по Украине. Укравшие доклад хакеры были частью группы военных хакеров, причастных к краже документов ОЗХО в Нидерландах, а также укравших электронные письма Демократической партии США в попытке повлиять на американские выборы. Официально назвать подозреваемых в прокуратуре Бельгии отказываются.
Ранее Минобороны Нидерландов обвинили якобы в хакерской атаке на Организацию по запрещению химического оружия четверых граждан России, которые в последствии были высланы из страны. Сразу же после этого с обвинениями в адрес "русских хакеров" выступили США и Канада, которые обвинили Россию в хакерских атаках на всемирное антидопинговое агенство (ВАДА), ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты и т.д. и т.л. При чем обвинялись те же люди, что и в Нидерландах.
В Москве назвали эти действия "срежиссированными" и направленными на создание "нужных политических инициатив" на фоне создания негативного имиджа России.
Кстати, в ВАДА официально заявили, что с 2016 года никакого вмешательства в деятельность агенства никакими хакерами, включая "российских", не осуществлялось.
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