История одного чека. Из "ГРУ" на такси в аэропорт
Министерство обороны Нидерландов, глава МИД Великобритании и министерство юстиции США обвиняют семерых сотрудников российских спецслужб в совершении кибератак. Предоставляемые этими странами доказательства стали основой для десятков свежих мемов.
Если вы живете на необитаемом острове, не читаете новости в Телеграме, не слушаете радио в пробках по дороге на работу, то вот небольшой экскурс в события последних суток.
Власти Нидерландов полагают, что в апреле сотрудники ГРУ пытались взломать вай-фай штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Четверо мужчин были высланы из Голландии. Доказательствами совершенного злодеяния стали:
распечатка истории подключений ноутбука неизвестного происхождения,
десяток мобильных телефонов, якобы найденных в багажнике четвёрки,
наличные в размере 20 тысяч долларов и 20 тысяч евро,
«оборудование для кибератаки» в лице компьютера, вай-фай роутера, зарядного устройства и смартфона,
и главная улика – чек из такси, заполненный аккуратным почерком и с ошибкой в названии московского переулка (нет никакого «Несвиженского», есть «Несвижский»).
Весь набор «улик» позволяет составить портрет российского разведчика глазами зарубежных государств. По их мнению, все российские шпионы, хакеры и прочие злодеи проживают по одному адресу в городе Москва. Когда они выезжают на задание, то обязательно требуют у таксиста чек, чтобы по возвращении зайти к бухгалтерше Валентине Степановне и получить денежки. Чек они на протяжении всей поездки хранят при себе, чтобы не потерять – 800 рублей не деньги, что ли?
Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» о чеке: «И ещё нашли значок «Я люблю ГРУ» и записку: «В случае несчастного случая вернуть меня в ГРУ, адрес. Спасибо!»
А если серьёзно, то самый большой вопрос в том, почему о высланных в апреле шпионах голландцы решили вспомнить именно сейчас. Вероятно, иссяк фонтан фантазий на тему Скрипалей, Петрова и Боширова, поэтому понадобилось срочно переключить внимание на новые страшные истории о России и Путине.
Если и это «не пойдёт», можно объявить конкурс читательских историй.
Если вы живете на необитаемом острове, не читаете новости в Телеграме, не слушаете радио в пробках по дороге на работу, то вот небольшой экскурс в события последних суток.
Власти Нидерландов полагают, что в апреле сотрудники ГРУ пытались взломать вай-фай штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Четверо мужчин были высланы из Голландии. Доказательствами совершенного злодеяния стали:
распечатка истории подключений ноутбука неизвестного происхождения,
десяток мобильных телефонов, якобы найденных в багажнике четвёрки,
наличные в размере 20 тысяч долларов и 20 тысяч евро,
«оборудование для кибератаки» в лице компьютера, вай-фай роутера, зарядного устройства и смартфона,
и главная улика – чек из такси, заполненный аккуратным почерком и с ошибкой в названии московского переулка (нет никакого «Несвиженского», есть «Несвижский»).
Весь набор «улик» позволяет составить портрет российского разведчика глазами зарубежных государств. По их мнению, все российские шпионы, хакеры и прочие злодеи проживают по одному адресу в городе Москва. Когда они выезжают на задание, то обязательно требуют у таксиста чек, чтобы по возвращении зайти к бухгалтерше Валентине Степановне и получить денежки. Чек они на протяжении всей поездки хранят при себе, чтобы не потерять – 800 рублей не деньги, что ли?
Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» о чеке: «И ещё нашли значок «Я люблю ГРУ» и записку: «В случае несчастного случая вернуть меня в ГРУ, адрес. Спасибо!»
А если серьёзно, то самый большой вопрос в том, почему о высланных в апреле шпионах голландцы решили вспомнить именно сейчас. Вероятно, иссяк фонтан фантазий на тему Скрипалей, Петрова и Боширова, поэтому понадобилось срочно переключить внимание на новые страшные истории о России и Путине.
Если и это «не пойдёт», можно объявить конкурс читательских историй.
- Автор:
- Виктор Зарецкий
- Использованы фотографии:
- Ministry of Defence
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