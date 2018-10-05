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История одного чека. Из "ГРУ" на такси в аэропорт

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Министерство обороны Нидерландов, глава МИД Великобритании и министерство юстиции США обвиняют семерых сотрудников российских спецслужб в совершении кибератак. Предоставляемые этими странами доказательства стали основой для десятков свежих мемов.

Если вы живете на необитаемом острове, не читаете новости в Телеграме, не слушаете радио в пробках по дороге на работу, то вот небольшой экскурс в события последних суток.


История одного чека. Из "ГРУ" на такси в аэропорт


Власти Нидерландов полагают, что в апреле сотрудники ГРУ пытались взломать вай-фай штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Четверо мужчин были высланы из Голландии. Доказательствами совершенного злодеяния стали:

распечатка истории подключений ноутбука неизвестного происхождения,
десяток мобильных телефонов, якобы найденных в багажнике четвёрки,
наличные в размере 20 тысяч долларов и 20 тысяч евро,
«оборудование для кибератаки» в лице компьютера, вай-фай роутера, зарядного устройства и смартфона,
и главная улика – чек из такси, заполненный аккуратным почерком и с ошибкой в названии московского переулка (нет никакого «Несвиженского», есть «Несвижский»).

Весь набор «улик» позволяет составить портрет российского разведчика глазами зарубежных государств. По их мнению, все российские шпионы, хакеры и прочие злодеи проживают по одному адресу в городе Москва. Когда они выезжают на задание, то обязательно требуют у таксиста чек, чтобы по возвращении зайти к бухгалтерше Валентине Степановне и получить денежки. Чек они на протяжении всей поездки хранят при себе, чтобы не потерять – 800 рублей не деньги, что ли?

Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» о чеке: «И ещё нашли значок «Я люблю ГРУ» и записку: «В случае несчастного случая вернуть меня в ГРУ, адрес. Спасибо!»

А если серьёзно, то самый большой вопрос в том, почему о высланных в апреле шпионах голландцы решили вспомнить именно сейчас. Вероятно, иссяк фонтан фантазий на тему Скрипалей, Петрова и Боширова, поэтому понадобилось срочно переключить внимание на новые страшные истории о России и Путине.

Если и это «не пойдёт», можно объявить конкурс читательских историй.
Автор:
Виктор Зарецкий
Использованы фотографии:
Ministry of Defence
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6 комментариев
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  1. _Kotegpushisteg_
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 13:55
    +2
    над визиткой яроша тоже долго смеялись!говорили что мол ярош такой лох визитки оставляет где попало laughing а потом ярош признался что он действительно правда...оставляет
    1. Igor Golov
      Igor Golov Сегодня, 14:04
      0
      Над распятым мальчиков в Славянске шумеры тоже смеются. Страшно подумать что это тоже правдой окажется...
  2. Урал-4320
    Урал-4320 Сегодня, 13:58
    +1
    Полная туфта! Все знают, что в бухгалтерию надо идти с распечаткой из 1С на листах А4 альбомной ориентации в количестве 3 листов. А такое не примут, даже с печатью. laughing
    Вот таксист офигел, когда у него товарный чек попросили...
  3. Igor Golov
    Igor Golov Сегодня, 14:03
    0
    Highly likely становится смертельно заразной эпидемией...
  4. Snegg
    Snegg Сегодня, 14:04
    0
    Чтобы мельница работала нужно лить воду.
  5. DeRune
    DeRune Сегодня, 14:17
    +1
    Ой позорище, они что, не знают что-ли, что наши Чекисты только на маршрутках катаются Какое такси? Какие 800 рублей? С дуба рухнули, это же половина зарплаты. Вот был бы оттуда "билетик" то без вопросов...