Россия и Индия подписали контракт на поставки С-400
Новости

В Подмосковье разбился МиГ-29

50
В Подмосковье потерпел крушение истребитель МиГ-29. Самолет упал в Коломенском районе Московской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

В Подмосковье разбился МиГ-29



По предварительной информации, истребитель МиГ-29, принадлежащий Летно-исследовательскому институту им. Громова, взлетел с аэродрома в подмосковном Жуковском. Во время полета из-за технической неисправности машина стала неуправляемой, после чего упала в Коломенском районе Московской области. Оба пилота МиГ-29 успели катапультироваться.

Как сообщается, перед крушением летчики смогли отвести самолет в сторону от жилых построек, после чего катапультировались. Самолет упал в лесу в районе деревни Дмитровское в безлюдном месте. По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет.

Причины инцидента выясняются, создана специальная комиссия. Как заявили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), причиной крушения самолета могла стать неисправность в системе управления МиГ-29.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Мы в Яндекс Дзен
МиГ-31 разбился из-за отказа двигателя
Катастрофы военных самолетов в России за последние 10 лет
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

50 комментариев
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

  1. alex-s
    alex-s Сегодня, 12:08
    +25
    Слава богу все живы!
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 12:17
      +16
      Люди живы и это главное.Железо вторично.
    2. kjhg
      kjhg Сегодня, 12:17
      +3
      Если самолет принадлежал ЛИИ им. Громова, значит могли испытывать что то новое, что и привело к крушению. Комиссия разберется, что к чему.
    3. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Сегодня, 12:25
      +15
      Пилоты Александр Крутов и Михаил Кондратенко, их самолёт МиГ-29 сегодня потерпел крушение из-за пожара двигателя. Летчики - испытатели целы, полет был экспериментальным.
      1. Romka47
        Romka47 Сегодня, 13:35
        0
        Здравствуй Сергей. Где ты успеваешь так быстро находить информацию? да и к тому же всегда четкую и соответствующую действительности) не отвечай где, просто продолжай в том же духе
        1. андрей юрьевич
          андрей юрьевич Сегодня, 13:57
          0
          жаль конечно самолёт,и так со счёту,но люди-важнее.Живы-главное.
      2. Alexey-74
        Alexey-74 Сегодня, 13:57
        0
        браво Владыка Ситх....
  2. Fregate
    Fregate Сегодня, 12:08
    +2
    Хорошо, что пилоты живы! Но как они отвели ставший неуправляемым самолет?
    1. Варага
      Варага Сегодня, 12:15
      +5
      Цитата: Fregate
      Хорошо, что пилоты живы! Но как они отвели ставший неуправляемым самолет?

      Профессионалы.
    2. Гиви_49
      Гиви_49 Сегодня, 12:16
      +4
      Предполагаю: убавили обороты одного из двигателей.
    3. raw174
      raw174 Сегодня, 12:26
      +3
      Цитата: Fregate
      Но как они отвели ставший неуправляемым самолет?

      Вместе резко наклонились в одну сторону)))
      Если пилоты не растерялись и сделали всё необходимое, уважение им, профессионалы! good
    4. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:06
      +1
      Цитата: Fregate
      Но как они отвели ставший неуправляемым самолет?

      Самолет мог не управляться, например, по тангажу, но управлялся по курсу и по крену
      1. андрей юрьевич
        андрей юрьевич Сегодня, 13:58
        0
        Цитата: Fregate
        Но как они отвели ставший неуправляемым самолет?

        нужно быть Пилотом,чтоб знать. всё враз отказать не может,есть варианты.
  3. 3315061
    3315061 Сегодня, 12:08
    +2
    Главное - лётчики живы, а что с самолётом случилось со временем выяснят.
  4. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 12:09
    +2
    Слава Богу,летуны живы остальное построим!
    1. RoTTor
      RoTTor Сегодня, 12:20
      +8
      Cлава Богу!
      Но слово "летун", применительно к авиаторам, употреблялось более 100 лет назад.
      Сегодня это слово носит негативный характер и в русском языке употребляется в отношении людей, напр., порхающих с работы на работу.
      По-русски - "лётчик", а "летун", "технарь", "штурманец" и т.д. - стёб, пренебрежительно.

      Извините.
      1. IGOR GORDEEV
        IGOR GORDEEV Сегодня, 12:33
        +3
        Цитата: RoTTor
        Cлава Богу!
        Но слово "летун", применительно к авиаторам, употреблялось более 100 лет назад.
        Сегодня это слово носит негативный характер и в русском языке употребляется в отношении людей, напр., порхающих с работы на работу.
        По-русски - "лётчик", а "летун", "технарь", "штурманец" и т.д. - стёб, пренебрежительно.

        Абсолютно согласен! Слово "летун", как и многие слова, заканчивающиеся на суффикс "-ун"(крикун, перд...ун) имеют негативный окрас.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 13:43
          0
          Еще "-ик": залетчик, налетчик. Русский язык он такой what
  5. Адекватный
    Адекватный Сегодня, 12:11
    0
    Что-то много в последнее время!
  6. DMoroz
    DMoroz Сегодня, 12:11
    +3
    Молодцы, и сами живы и самолет отвели
  7. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 12:13
    0
    Оба пилота МиГ-29 успели катапультироваться.

    Хорошо,что летчики живы и второе-что сделали все для того,чтоб больше никто не пострадал. Прекрасная работа. При этом,такие аварии дают неоценимый опыт разработчикам.
    1. Лекс.
      Лекс. Сегодня, 12:54
      +2
      Для пилотов катапультирование наверное запомниться на всю жизнь ,нагрузки экстемальные
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 12:57
        0
        Цитата: Лекс.
        Для пилотов катапультирование наверное запомниться на всю жизнь ,нагрузки экстемальные

        Их этому учат. Но даже натренерованному человеку это не доставляет удовольствия,вы тут правы. Но разработчикам К-36ДМ надо при жизни памятник ставить,с учетом того,сколько жизней они этим спасли.
      2. фигвам
        фигвам Сегодня, 13:30
        0
        Цитата: Лекс.
        Для пилотов катапультирование наверное запомниться на всю жизнь ,нагрузки экстемальные

        В отличии от западных кресел, наше позволяет в большинстве случаев вернуться лётчику к работе.
      3. Romka47
        Romka47 Сегодня, 13:36
        0
        Там можно и без ног и без шеи остаться, надо знать как сидеть, да еще и несмотря на нагрузки. Помню читал про летчика испытателя который при катапультировании боге ноги раздробил при "выходе". несколько дней полз к дороге. Нашли выжил
  8. kos2910
    kos2910 Сегодня, 12:15
    +1
    Слава Богу, летуны живы! А не падают самолёты - когда не летают.
  9. Чича сквад
    Чича сквад Сегодня, 12:15
    +1
    Ладно железо не жалко, главное что люди живы.

    Я- МИГ-29! На аэродроме стою,
    На взлет прошу я ,,добро"!
    Эй, летчик, запускай! Тебе говорю,
    От ,,винта!" я жду уж давно!

    Я весь дрожу в нетерпении,
    Не могу на земле я стоять!
    Мой фюзеляж в напряжении,
    Мне бы в небо! Летать и летать!

    А небо, а небо- зовет и поёт:
    ,,Вы взлетайте ко мне в облака.
    Будет у нас песня-полёт!"
    Земля, до свиданья! Пока!
  10. Alex_You
    Alex_You Сегодня, 12:17
    +2
    Пилоты живы и слава Богу. А это железо, что сгорит то не сгниет
  11. Варага
    Варага Сегодня, 12:18
    +2
    Предположу, что это был испытательный полет. Что испытывали, мы если и узнаем, то не скоро.
    Летчики живы - это самое главное. Остальное, дело наживное.
  12. faiver
    faiver Сегодня, 12:18
    +1
    Все живы и слава богу, а техника имеет обыкновение ломаться...
  13. sledak
    sledak Сегодня, 12:20
    +1
    Если самолет ЛИИ, то видимо что-то испытывали. Пилотам большое уважение и злоровья (всем)!!!
  14. Тракторбеков Урулю
    Тракторбеков Урулю Сегодня, 12:26
    +1
    Ребята живы, и слава Богу. Правда, перегрузки при катапультировании всё равно не есть гуд. Ну, а самолёт... Бывает, что сделаешь. Да и не новый ведь. 29 не выпускают уже, я правильно полагаю?
  15. Altona
    Altona Сегодня, 12:29
    +1
    Печально это как ни крути. В смысле аварии техники. Видимо нет уже того обеспечения безопасности полетов.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:37
      +1
      Цитата: Altona
      Печально это как ни крути. В смысле аварии техники. Видимо нет уже того обеспечения безопасности полетов.

      Чего так? Испытание оно и есть испытание и предполагает то, что что то может пойти не штатно и не по сценарию. Главное что люди целы.
      1. Altona
        Altona Сегодня, 12:39
        +2
        Цитата: Ныробский
        Чего так? Испытание оно и есть испытание и предполагает то, что что то может пойти не штатно и не по сценарию. Главное что люди целы.

        ----------------------
        Печалька в том, что наши вроде как с отработанной конструкцией самолеты падают, а ихний сырой F-35 пока что только один разбился.
  16. Alex DHG
    Alex DHG Сегодня, 12:30
    +1
    Что-то я не нашел в Коломенском районе деревни Дмитровское...Ближайший населенный пункт с таким названием находится в Сергиево-Посадском районе.
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 12:46
      +1
      Не переживай, кому положено разберутся.
  17. Vadim851
    Vadim851 Сегодня, 12:37
    +2
    По количеству упавших самолетов этот год занимает первое место за последнее время, во всем мире . И какое-то то совпадение: разбивается у амеров и буквально через пару дней в России.
    Главное что живы пилоты, да и самолет не новый был.
    1. А. Привалов
      А. Привалов Сегодня, 12:45
      -2
      Цитата: Vadim851
      По количеству упавших самолетов этот год занимает первое место за последнее время, во всем мире . И какое-то то совпадение: разбивается у амеров и буквально через пару дней в России.
      Главное что живы пилоты, да и самолет не новый был.


      Ради справедливости, следует отметить, что покамест МО РФ не возложило на Израиль ответственность за эту аварию. hi
      1. An60
        An60 Сегодня, 13:37
        0
        И не мечтайте .
  18. Ferdinant
    Ferdinant Сегодня, 12:45
    +1
    Жителям деревни будет,что вспомнить.
  19. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:45
    0
    Люди живы и это главное, за это можно и двести грамм поднять.
  20. Вальдемар
    Вальдемар Сегодня, 12:48
    +1
    Чего то установили туда совсем сырое видимо или при установке ошиблись где-то. Пилоты покинули машину и целы хорошо. Ну и самолёт сам скорее всего у них самый ушатанный был, не войсковой кондиции
  21. Устин
    Устин Сегодня, 12:54
    +1
    Цитата: sledak
    Если самолет ЛИИ, то видимо что-то испытывали. Пилотам большое уважение и злоровья (всем)!!!

    Не обязательно.Для "спарки" всегда много задач и кроме испытаний.Например стандартные проверки техники пилотирования.Комиссия разберется.
  22. Ингул
    Ингул Сегодня, 12:56
    0
    Очередной раз спасибо "Звезде" и креслу К-36
  23. bratchanin3
    bratchanin3 Сегодня, 13:08
    0
    Главное что летчики живы, а самолёт Россия переживёт.
  24. петрович1952
    петрович1952 Сегодня, 13:13
    0
    хоть одна хорошая новость
  25. askort154
    askort154 Сегодня, 13:29
    0
    А. Привалов
    Ради справедливости, следует отметить, что покамест МО РФ не возложило на Израиль ответственность за эту аварию.


    Неуместный, дешёвый сарказм fool. А потом удивляетесь, почему евреев не любят на сайте ВО belay
    1. An60
      An60 Сегодня, 13:39
      0
      А за что их любить ? Они даже уважения не заслуживают .
  26. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 13:59
    0
    Главное пилоты целы, вообще мне одному кажется, что многовато за последнее время летательных аппаратов поразбивалось.