В Подмосковье разбился МиГ-29

В Подмосковье потерпел крушение истребитель МиГ-29. Самолет упал в Коломенском районе Московской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.По предварительной информации, истребитель МиГ-29, принадлежащий Летно-исследовательскому институту им. Громова, взлетел с аэродрома в подмосковном Жуковском. Во время полета из-за технической неисправности машина стала неуправляемой, после чего упала в Коломенском районе Московской области. Оба пилота МиГ-29 успели катапультироваться.Как сообщается, перед крушением летчики смогли отвести самолет в сторону от жилых построек, после чего катапультировались. Самолет упал в лесу в районе деревни Дмитровское в безлюдном месте. По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет.Причины инцидента выясняются, создана специальная комиссия. Как заявили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), причиной крушения самолета могла стать неисправность в системе управления МиГ-29.