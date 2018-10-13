Маски-фантомаски самураев Японии

Видно, мало тебя

Мама в детстве за нос тянула,

Курносая кукла!...

Бусон

Очень часто изображения деталей доспехов, в частности шлемов и лицевых масок, использовались для украшения шкатулок инро – вот таких, например, как эта. Инро – это коробочка для хранения особо мелких предметов. Так как в традиционной японской одежде карманы отсутствуют, то их часто носили на поясе (оби) в различных емкостях сагэмоно, и в частности, в инро, где хранились лекарства и личная печать самурая. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Ну а для начала вспомним европейские шлемы. Вспомним шлем с маской из Сакттон-Ху, у которого были усы, но не было отверстия для рта, вспомним знаменитые «вендельские шлемы» или «спортивные шлемы» древних римлян. Во всех случаях сама маска или – если так можно выразиться – «второе лицо», прилегала собственно к лицу не слишком плотно. И в этом заключалась определенная и серьезная проблема. Воину с такой вот «личиной» приходилось смотреть в смотровые зрачки издали и, хотя это расстояние было невелико, тем не менее даже оно существенно сужало поле зрения. Потом появились европейские «собачьи шлемы», но и в них тоже зрительные щели находились на некотором расстоянии от лица. Получалось, что человек выглядывал из своего шлема наружу словно стрелок из амбразуры дота. А это было опасно. Он мог запросто пропустить роковой удар.Маска хаппури (современная реплика) с характерными выступами ядомэ по бокам для отражения стрел.Особо отметим так называемые «гротесковые шлемы» европейцев 16 века, у которых забрала имели формы зверских физиономий с крючковатыми носами и торчащими проволочными усами. Впечатление они производили, конечно, жуткое, но с обзором положение эти «лица» ничуть не улучшили.Маска хоатэ. Лицевая сторона с горловым прикрытием ёдарэ-какэ. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Та же маска, вид изнутри.Не так было у самураев. Там воин, пусть он и сражался на коне, был конным лучником. Под это его целевое предназначение были «заточены» и его доспехи, сначала неудобные, коробчатые (но прочные и надежные), а затем облегающие и более удобные. Ведь даже сначала левый рукав в доспехе не бронировался – для нее, поскольку она держала лук, требовалась максимальная подвижность.Манекены самураев в полном снаряжении. Левая фигура показана с полумаской мэнпо, правая с полумаской хамбо, (Кунсткамера, Санкт-Петербург)Специфической поэтому была и защита лица. Она должна была максимально защищать от стрел, но при этом не мешать лучнику прицеливаться, то есть правильно определять расстояние до цели и находить нужный угол прицеливания для обеспечения оптимальной траектории полета стрелы. Английские лучники-пехотинцы стреляли по команде опытного командира залпами. Меткость одного стрелка при этом значения не имела. Стрелы в результате падали с неба подобно дождю и именно частота выстрелов имела решающее значение. А вот самураи стреляли каждый сам по себе. Поэтому обзор был для них исключительно важен.Поэтому и самурайский шлем кабуто был устроен так, что надежно защищал голову воина — и ее верхнюю часть и уши, и затылок, но вот лицо при этом специально оставалось открытым. Для защиты лица японцы придумали специальные приспособления – маски и полумаски. Это были специальные маски (хаппури) и полумаски (хоатэ), которые закрывали лицо либо полностью, либо частично.Общее название самурайских лицевых масок мэн-гу. Причем появились они далеко не сразу. Первым видом защиты именно лица были нащечники шлема, завязывавшиеся под подбородком. Они были широкими и в таком положении создавали V-образную конструкцию, позволявшую самураю смотреть только вперед, но зато защищавшую ему лицо с боков. Лишь в период Хэйан (конец VIII в. — XII в.) у самураев появилась маска хаппури, которую они надевали на лицо под шлем. Хаппури представляла собой выгнутую пластину, покрытую лаком или кожей, но сделанную из металла, которая закрывала у надевшего ее лоб, виски и щеки. Защиты горла она не имела. Шлем надевали поверх этой маски. Для слуг низшего ранга она сочеталась со шлемом дзингаса, а воины-монахи часто носили ее вместе с шапкой-тюрбаном из кисеи. Бедные воины использовали хаппури в качестве единственной защиты для лица. А некоторые – самые бедные, и вовсе довольствовались налобной повязкой хатимаки, на которую там, где она закрывала лоб, нашивалась металлическая, либо многослойная кожаная пластина, выгнутая так, чтобы закрывать лоб и часть головы… и все! В кинофильме «Семь самураев» Айкиры Курасавы такую носил глава отряда самураев Камбэй. А вот типичную лакированную хаппури с нащечниками самурай-самозванец Кикутиё снимает с беглого бандита, убитого своими же.Полумаска мэнпо 1730 г., подписанная мастером Миочином Мунетомо. Эпоха Эдо. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Та же маска, вид изнутри.В эпоху Камакура (конец XII в. — XIV в.) среди знатных воинов вошли в моду полумаски хоатэ, которые стали закрывать уже не верхнюю часть лица, а нижнюю— подбородок и щеки до уровня глаз. Нос и рот на этих масках оставались открытыми. Так как в доспехах о-ёрой, харамаки-до и до-мару горло было открыто, придумали, как его лучше всего защитить. Для этой цели придумали латное ожерелье нодова. Причем следовало помнить, что надевать его нужно без маски, поскольку к маскам приделывалось защитное прикрытие ёдарэ-какэ. Все эти детали имели завязки из толстых и прочных шелковых шнуров.Полная маска сомэн с тремя трубочками на подбородке для пота. Работа мастера Миочина Мунеакира 1673 – 1745 гг. (Музей Анны и Габриэль Барбье- Мюллер, Даллас, Техас)К XV в. появились новые виды масок, например – полумаска мэмпо. Она так же, как и хоатэ закрывала нижнюю часть лица, но в отличие от нее закрывала еще и нос, и оставляла открытыми только лишь глаза и лоб. Причем пластина, которая защищала нос, довольно часто, хотя и не всегда, была съемной и крепилась на маске при помощи шарниров или на специальных крючках. Такие маски часто имели пышные усы и бороду.Полумаска хамбо закрывала лишь подбородок и нижнюю челюсть. Ее обычно снабжали под подбородком выступающей вперед трубкой – цуё-отоси-но-кубо, служившей для стекания пота. Она тоже имела горловое прикрытие, как и полумаска мэмпо.Маска сомэн с лицом старика. Многочисленные морщины имели не только эстетическое, но и практическое значение – собирали пот. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Но все лицо целиком прикрывала только маска сомэн: у нее были отверстия для рта и глаз, но лоб, виски, нос, щеки и подбородок она полностью закрывала. Причем средняя часть маски обычно крепилась к ней на петлях и штифтах и ее, то есть «нос», можно было снять. Поскольку мэн-гу все-таки ограничивали обзор, носили их главным образом полководцы и знатные самураи, которым самим из лука уже стрелять не приходилось и в боях они не участвовали. Многие маски сомэн были цельными и напоминали маски театра Но.Сомен работу Миочина Мунемитсу, эпоха Эдо. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Поскольку маски предназначались для защиты, их выделывали обычно либо из металла, либо из нескольких слоев кожи. Особенностью японских защитных масок была их характерная «двойственность». То есть ее внутренняя поверхность должна была комфортно прилегать к коже лица и не доставлять своему владельцу неудобств в ношении. С другой стороны, ее внешние черты чаще всего ничего общего с портретом владельца не имели. Некоторые маски мэн-гу специально делались так, чтобы они походили на маски популярных актеров японского театра Но. На них очень тщательно воспроизводили все морщины, брови, усы, бороды и даже зубы (которые вдобавок покрывали золотом или серебром). Но вот как раз портретного сходства обычно не наблюдалось: у молодых воинов, например, было в обычае заказывать маски с лицами стариков (окина-мэн), а вот пожилые самураи, напротив, предпочитали маски юношей (варавадзура). Такой вот забавный японский «юмор». Причем были известны, и даже пользовались популярностью, маски с изображением женских лиц (онна-мэн). Разумеется, маски в первую очередь должны были устрашать. Поэтому маски леших тэнгу, злых духов акурё, демониц кидзё были также весьма популярны. С XVI в. в моду вошли маски нанбанбо (то есть лица «южных варваров»), которые изображали европейцев, приплывавших в Японию как раз с юга. Но… при этом были известны и маски с курносыми носами и кукольным выражением лица! Вот только образ этот чаще всего был обманчив, а под такой безмятежной внешностью маски мог скрываться самый жестокий убийца!А вот это очень любопытная маска с лицом демона тэнгу и съемной носовой частью. Считается, что подобный «нос» мог использоваться также и в качестве фаллоимитатора. Ведь самураи помногу месяцев сражались вдали от очагов цивилизации и были нередко склонны, во всяком случае некоторые, к специфическим формам интимных отношений. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Маску, как и шлем, не надевали «просто так», а обязательно использовали прокладки из ткани: под шлем шапочку эбоси, налобную повязку хатимаки, а вот прежде чем надеть маску, между ней и подбородком следовало подложить платок (или подушечку) фукуса. Во-первых, ткань хорошо впитывала пот, а во-вторых, являлась смягчающей прослойкой и дополнительной защитой от ударов. Отделывались маски весьма прихотливым образом. Например, их покрывали знаменитым японским лаком. Чаще всего черным, но также и красным. Очень популярен был цвет «тя» — «цвет крепкого чая». Даже совершенно новые железные маски часто специально «старили», подвергая процессу ржавления, и лишь затем лакировали, чтобы сохранить налет ржавчины. Так получалась наиболее любимая японцами «новая старая маска».Полная маска сомэн и ее крепление при помощи завязок от шлема. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Внутреннюю поверхность масок обычно покрывали красным лаком, очевидно, чтобы скрыть кровь, которой она могла быть испачкана. Поскольку лицо под маской сильно потело, на всех масках мэн-гу было предусмотрено отверстие аса-нагаси-но-ана на подбородке (а то и три отверстия!), через которые вытекал пот.Поскольку к концу XV в. шлемы мастерами-оружейниками подписывались, и их, и маски к этим шлемам (а они всегда заказывались в одном стиле и одному и тому же мастеру!) стало возможно идентифицировать по имени их изготовителя. Интересно, что согласно этикету, у самураев считалось крайне неприличным, рассматривая чужой шлем или маску, переворачивать их и искать на них клеймо мастера. Так же, как и удар ножнами о ножны, это рассматривалось как публичное оскорбление, после которого вызов на смертельный поединок следовал обязательно.Еще одна маска сомен вместе с «волосатым шлемом» яро-кабуто и доспехом в стиле катануги-до – «торс монаха». (Токийский национальный музей)Маска на шлеме у японцев, по сути, являлась тем же забралом, что и у европейцев, но только она плотно прилегала к лицу и являлась как бы продолжением шлема. Требовалось самым надежным образом закрепить шлем на голове, а маску на лице, причем так, чтобы они составляли единое целое. Для этого на «щеках» у масок (прежде всего мэмпо и сомэн) были предусмотрены специальные Г-образные крючки и штырьки, за которые заводили шнуры шлема. При правильном обвязывании такой шнур соединял маску и шлем в одно целое, и существовала целая система завязывания этих шнуров и закрепление их за маски. Вот почему маски не делали от шлема отдельно, а заказывались для каждого конкретного человека.