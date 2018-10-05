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Рогозин рассказал о второй очереди работ на «Восточном»

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В середине 2020 годов Россия сможет проводить с космодрома «Восточный» пуски ракет с полезной нагрузкой до 37 тонн, передает Интерфакс сообщение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.




По словам Рогозина, сегодня на космодроме в рамках мероприятий второй очереди идут работы по котловану, где будет построен более мощный стартовый стол.

Это приятная новость, потому что тогда мы начинаем разворачивать работу по ракете с водородом третьей ступени, сказал он.

А к 2026 году, еще до сверхтяжелой ракеты, Россия получит возможность запускать с нового стартового стола на низкие околоземные орбиты полезные нагрузки массой до 37 тонн, добавил глава Роскосмоса.

Отвечая на вопрос журналистов о судьбе МКС, Рогозин сообщил, что этот вопрос будет скоро обсуждаться на Байконуре с директором НАСА Джеймсом Брайденстайном.

Он отметил, что у американцев идут большие «сдвижки» в создании ракет и пилотируемых кораблей, поэтому они вряд ли смогут завершить работы до 2024 года (дата заявленного ранее выхода американской стороны из проекта МКС).

Сегодня Роскосмос активировал работу по модулям – малому лабораторному (МЛМ), стыковочному шлюзу и научно-энергетическому (НЭМ).

Рогозин отметил, что на сегодняшний день российский и американский сегменты зависимы друг от друга – астронавты зависят от российских систем жизнедеятельности, а россияне получают от них половину энергии. В связи с этим, Роскосмос давно планировал отправить на МКС свой энергетический модуль, чтобы закрыть вопрос автономности российского сегмента.

По его словам, в 2019 году на МКС должны отправиться МЛМ, стыковочный модуль. А НЭМ будет готов к 2022 году. Если станция завершит работу в 2024 году, то отправлять НЭМ на нее в 2022 году не имеет смысла (его ресурс – минимум 15 лет).

Но если РФ получает от американцев подтверждение их готовности работать по МКС и после 2024 года, тогда возникает необходимость отправки НЭМ на станцию, пояснил глава Роскосмоса.

Если нет, то это будет первая часть будущей российской национальной станции,
заключил он.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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8 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 12:41
    +2
    Можно грустно пошутить, что батут новый натягивает...
    Роскосмос сейчас очень трудные времена переживает.
    Все руководители бывшие жуликами оказались.
    Можно сколько угодно не любить Рогозина, но кроме обвинений в продвижении сына, вроде ничего к нему лично не прилипло.
    Да и сын его пороховой завод из такого дерьма вытащил...
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 12:47
      +1
      Цитата: Victor_B
      Можно грустно пошутить, что батут новый натягивает...
      Роскосмос сейчас очень трудные времена переживает.
      Все руководители бывшие жуликами оказались.
      Можно сколько угодно не любить Рогозина, но кроме обвинений в продвижении сына, вроде ничего к нему лично не прилипло.
      Да и сын его пороховой завод из такого дерьма вытащил...

      Навальный просто им еще не занимился laughing
      1. Бультерьер
        Бультерьер Сегодня, 12:51
        -1
        Как будто кого то волнует, чем этот клоун занимается) ну кроме вытаскивания детей на несанкционированные митинги для хайпа
    2. ushakorv
      ushakorv Сегодня, 12:58
      +1
      Люди всегда любят в чужом белье капаться даже своих соседей не говоря о столь высоких чинах.И каждый считает что он то сделал бы лучше.
  2. kjhg
    kjhg Сегодня, 12:43
    +2
    Не понятно, как можно строить планы совместной работы с американцами после 2024 года, если уже сегодня против нас развязана санкционная война, а в США царит настоящая русофобская истерия. Если Россия в одиночку не может осилить строительство околоземной станции, то самое время скооперироваться с китайцами и индусами и назвать станцию РИК (Россия-Индия-Китай). Чем это не символ нового мирового расклада?
    1. Сергей39
      Сергей39 Сегодня, 12:50
      0
      Надо запускать НЭМ и отделять российский сектор. А эти пусть там кувыркаются как хотят. На российском секторе можно организовать новую ,,МКС" со странами БРИКС
  3. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:50
    0
    Опять воровать будут или уроки выучили? Необходим жесточайший контроль невзирая на фамилии и должности.
  4. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 13:08
    +5
    Не интересовался никогда темой Рогозина.
    Но, по впечатлению за эти годы, как то он Чубаиса напоминает.