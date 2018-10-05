Рогозин рассказал о второй очереди работ на «Восточном»

Если нет, то это будет первая часть будущей российской национальной станции,

В середине 2020 годов Россия сможет проводить с космодрома «Восточный» пуски ракет с полезной нагрузкой до 37 тонн, передает Интерфакс сообщение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.По словам Рогозина, сегодня на космодроме в рамках мероприятий второй очереди идут работы по котловану, где будет построен более мощный стартовый стол.Это приятная новость , потому что тогда мы начинаем разворачивать работу по ракете с водородом третьей ступени, сказал он.А к 2026 году, еще до сверхтяжелой ракеты, Россия получит возможность запускать с нового стартового стола на низкие околоземные орбиты полезные нагрузки массой до 37 тонн, добавил глава Роскосмоса.Отвечая на вопрос журналистов о судьбе МКС, Рогозин сообщил, что этот вопрос будет скоро обсуждаться на Байконуре с директором НАСА Джеймсом Брайденстайном.Он отметил, что у американцев идут большие «сдвижки» в создании ракет и пилотируемых кораблей, поэтому они вряд ли смогут завершить работы до 2024 года (дата заявленного ранее выхода американской стороны из проекта МКС).Сегодня Роскосмос активировал работу по модулям – малому лабораторному (МЛМ), стыковочному шлюзу и научно-энергетическому (НЭМ).Рогозин отметил, что на сегодняшний день российский и американский сегменты зависимы друг от друга – астронавты зависят от российских систем жизнедеятельности, а россияне получают от них половину энергии. В связи с этим, Роскосмос давно планировал отправить на МКС свой энергетический модуль, чтобы закрыть вопрос автономности российского сегмента.По его словам, в 2019 году на МКС должны отправиться МЛМ, стыковочный модуль. А НЭМ будет готов к 2022 году. Если станция завершит работу в 2024 году, то отправлять НЭМ на нее в 2022 году не имеет смысла (его ресурс – минимум 15 лет).Но если РФ получает от американцев подтверждение их готовности работать по МКС и после 2024 года, тогда возникает необходимость отправки НЭМ на станцию, пояснил глава Роскосмоса.заключил он.