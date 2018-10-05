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Самые масштабные со времён СССР! Украина анонсировала воздушные учения

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Министерство обороны Украины анонсировало международные авиационные учения "Чистое небо-2018", которые пройдут на территории страны в середине октября этого года. Согласно опубликованной информации на сайте украинского военного ведомства, учения станут "самыми масштабными с момента развала СССР".

Самые масштабные со времён СССР! Украина анонсировала воздушные учения



Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, в учениях примут участие "представители 10 стран НАТО, свыше 40 летательных аппаратов, десятки зенитно-ракетных комплексов и сотни военнослужащих из Украины и стран Североатлантического альянса". Это будут самые "масштабные учения за годы независимости Украины".

Украину на учениях будут представлять около 20 самолетов различных типов, вертолетов и БПЛА, стационарные и мобильные радиолокационные подразделения и мобильные огневые группы подразделений ПВО. Соединенные Штаты направят на учения около 10 летательных аппаратов, среди которых: самолеты F-15C/D, С-130, КС-135 и БПЛА МQ-9, а также несколько специалистов инженерно-технического состава. Кроме этого ожидается прибытие подразделений охраны, медицинской службы и киберзащиты. От Польши и Румынии будут участвовать F-16C.

Ранее масштабные учения Военно-морских сил Украины в акватории Средиземного моря анонсировал секретарь СНБО Украины Турчинов.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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12 комментариев
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  1. kjhg
    kjhg Сегодня, 12:55
    +2
    Будут отрабатывать столкновение с нашими ВКС. Если участие 20 самолетов, вертолетов и БПЛА - это самые масштабные в истории Украины учения в истории Украины, то сколько самолетов на учениях они использовали раньше?
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 13:52
      -1
      свыше 40 летательных аппаратов,
      все ВВС украины,включая "авиамодели"...
  2. Jerk
    Jerk Сегодня, 12:58
    +3
    свыше 40 летательных аппаратов, десятки зенитно-ракетных комплексов и сотни военнослужащих

    Эти "грибники" "восток" видел?!!!
    В учениях задействованы около 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, БТР и других машин, больше 1 тыс. вертолетов, самолетов и беспилотников, Тихоокеанский и Северный флоты, полностью задействованы ВДВ

    Такое впечатление, что реально у шизофреников осенью активность обостряется. Бельгия, Мелкобрехания, Голландия, САСШ, Холопия - все такую пургу несут, откуда только ЛСД набрали?
  3. Machete
    Machete Сегодня, 13:00
    +4
    У нас учения были крупнейшие с развала: 300000 солдат и десятки тысяч различной техники и кораблей и авиации...
    А кричать про перемога в 20 летательных аппаратов - это, по-моему глупо.
    Хотя, для банановой республики, может, это и верх перемоги.
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 13:04
      0
      Так они общее количество считают, а не своё))))
      1. Неплохой
        Неплохой Сегодня, 14:18
        0
        Так чужое легче считать, потому что в своём кармане дырка. smile
  4. Птичка
    Птичка Сегодня, 13:15
    -2
    25-я Транспортная авиационная бригада опять будет подарки разбрасывать? feel
  5. askort154
    askort154 Сегодня, 13:46
    0
    Ранее масштабные учения Военно-морских сил Украины в акватории Средиземного моря анонсировал секретарь СНБО Украины Турчинов.

    После этого, проснувшись утром и не опохмелясь, Турчинов анонсировал следующие учения Украины в .....Тихом океане ! angry
  6. NEOZ
    NEOZ Сегодня, 13:47
    0
    что за самолет на картинке?
    1. Птичка
      Птичка Сегодня, 14:00
      +1
      Casa CN-235 — лёгкий турбовинтовой военно-транспортный самолёт.
  7. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 13:54
    0
    Наверное по этой причине они свои БУКи и подтаскивали к линии разграничения с ЛДНР, которые на днях вдруг обнаружили прозревшие представители ОБСЕ. Наверное хотели завалить на учениях какого нибудь "гостя"(на венгров они злые) и свалить на то, что это россияне его сбили БУКом с неподконтрольной куеву территории.
  8. novobranets
    novobranets Сегодня, 14:22
    0
    А шо, на полигоне "Прибалтика" санитарный день? laughing