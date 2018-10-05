Самые масштабные со времён СССР! Украина анонсировала воздушные учения

Министерство обороны Украины анонсировало международные авиационные учения "Чистое небо-2018", которые пройдут на территории страны в середине октября этого года. Согласно опубликованной информации на сайте украинского военного ведомства, учения станут "самыми масштабными с момента развала СССР".Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, в учениях примут участие "представители 10 стран НАТО, свыше 40 летательных аппаратов, десятки зенитно-ракетных комплексов и сотни военнослужащих из Украины и стран Североатлантического альянса". Это будут самые "масштабные учения за годы независимости Украины".Украину на учениях будут представлять около 20 самолетов различных типов, вертолетов и БПЛА, стационарные и мобильные радиолокационные подразделения и мобильные огневые группы подразделений ПВО. Соединенные Штаты направят на учения около 10 летательных аппаратов, среди которых: самолеты F-15C/D, С-130, КС-135 и БПЛА МQ-9, а также несколько специалистов инженерно-технического состава. Кроме этого ожидается прибытие подразделений охраны, медицинской службы и киберзащиты. От Польши и Румынии будут участвовать F-16C.Ранее масштабные учения Военно-морских сил Украины в акватории Средиземного моря анонсировал секретарь СНБО Украины Турчинов.