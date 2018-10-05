Россия и Индия подписали контракт на поставки С-400
Глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия и Индия подписали контракт на поставку для индийских вооружённых сил российских зенитных ракетных комплексов С-400. Подписание контракта состоялось во время визита российского президента в Индию. Таким образом, фактически завершён затяжной российско-индийский марафон по обсуждению темы поставок или непоставок ЗРК С-400 в Индию.
По словам Дмитрия Пескова, индийские партнёры подписали контракт, который подразумевает приобретение пяти полков российских ЗРК. Общая стоимость контракта составляет 5,43 млрд долларов. Индия станет третьей зарубежной страной (после Китая и Турции), которая получит российские С-400.
Напомним, что в последние месяцы сделка фактически срывалась из-за того, что Вашингтон фактически открыто угрожал Нью-Дели применением санкционного пакета CAATSA. Этот пакет предполагает ограничения в отношении стран, которые приобретают российские вооружения или каким-либо иным образом контактируют с РФ в военно-техническом отношении. В Нью-Дели неоднократно наведывались американские «гонцы», которые пытались «уговорить» индийские власти отказаться от сделки с Россией. Индия долгое время сомневалась в принятии решения, однако после того, как С-400 приобрёл Китай, ни на кого при этом не обращая внимания, а также после появления у КНР собственных истребителей 5-го поколения, в Нью-Дели решили, что дальше тянуть нельзя.
По словам Дмитрия Пескова, индийские партнёры подписали контракт, который подразумевает приобретение пяти полков российских ЗРК. Общая стоимость контракта составляет 5,43 млрд долларов. Индия станет третьей зарубежной страной (после Китая и Турции), которая получит российские С-400.
Напомним, что в последние месяцы сделка фактически срывалась из-за того, что Вашингтон фактически открыто угрожал Нью-Дели применением санкционного пакета CAATSA. Этот пакет предполагает ограничения в отношении стран, которые приобретают российские вооружения или каким-либо иным образом контактируют с РФ в военно-техническом отношении. В Нью-Дели неоднократно наведывались американские «гонцы», которые пытались «уговорить» индийские власти отказаться от сделки с Россией. Индия долгое время сомневалась в принятии решения, однако после того, как С-400 приобрёл Китай, ни на кого при этом не обращая внимания, а также после появления у КНР собственных истребителей 5-го поколения, в Нью-Дели решили, что дальше тянуть нельзя.
- Использованы фотографии:
- сайт Кремля
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