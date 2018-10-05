Россия и Индия подписали контракт на поставки С-400

Глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия и Индия подписали контракт на поставку для индийских вооружённых сил российских зенитных ракетных комплексов С-400. Подписание контракта состоялось во время визита российского президента в Индию. Таким образом, фактически завершён затяжной российско-индийский марафон по обсуждению темы поставок или непоставок ЗРК С-400 в Индию.По словам Дмитрия Пескова, индийские партнёры подписали контракт, который подразумевает приобретение пяти полков российских ЗРК. Общая стоимость контракта составляет 5,43 млрд долларов. Индия станет третьей зарубежной страной (после Китая и Турции), которая получит российские С-400.Напомним, что в последние месяцы сделка фактически срывалась из-за того, что Вашингтон фактически открыто угрожал Нью-Дели применением санкционного пакета CAATSA. Этот пакет предполагает ограничения в отношении стран, которые приобретают российские вооружения или каким-либо иным образом контактируют с РФ в военно-техническом отношении. В Нью-Дели неоднократно наведывались американские «гонцы», которые пытались «уговорить» индийские власти отказаться от сделки с Россией. Индия долгое время сомневалась в принятии решения, однако после того, как С-400 приобрёл Китай, ни на кого при этом не обращая внимания, а также после появления у КНР собственных истребителей 5-го поколения, в Нью-Дели решили, что дальше тянуть нельзя.