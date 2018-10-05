Россия и Индия подписали контракт на поставки С-400
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Россия и Индия подписали контракт на поставки С-400

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Глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия и Индия подписали контракт на поставку для индийских вооружённых сил российских зенитных ракетных комплексов С-400. Подписание контракта состоялось во время визита российского президента в Индию. Таким образом, фактически завершён затяжной российско-индийский марафон по обсуждению темы поставок или непоставок ЗРК С-400 в Индию.




По словам Дмитрия Пескова, индийские партнёры подписали контракт, который подразумевает приобретение пяти полков российских ЗРК. Общая стоимость контракта составляет 5,43 млрд долларов. Индия станет третьей зарубежной страной (после Китая и Турции), которая получит российские С-400.

Напомним, что в последние месяцы сделка фактически срывалась из-за того, что Вашингтон фактически открыто угрожал Нью-Дели применением санкционного пакета CAATSA. Этот пакет предполагает ограничения в отношении стран, которые приобретают российские вооружения или каким-либо иным образом контактируют с РФ в военно-техническом отношении. В Нью-Дели неоднократно наведывались американские «гонцы», которые пытались «уговорить» индийские власти отказаться от сделки с Россией. Индия долгое время сомневалась в принятии решения, однако после того, как С-400 приобрёл Китай, ни на кого при этом не обращая внимания, а также после появления у КНР собственных истребителей 5-го поколения, в Нью-Дели решили, что дальше тянуть нельзя.
Использованы фотографии:
сайт Кремля
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42 комментария
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 12:58
    +2
    Ну всё....завтра США индусам чё нить предъявит типо долой кастыlaughing
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 13:01
      +4
      Да сейчас интересно будет посмотреть на реакцию США, но что то мне подсказывает, что они ни как не отреагируют.. laughing
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 13:03
        +2
        Цитата: Svarog
        Да сейчас интересно будет посмотреть на реакцию США, но что то мне подсказывает, что они ни как не отреагируют.. laughing

        Да если они не отреагируют - ночью спать не будут smile
      2. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 13:36
        0
        Цитата: Svarog
        Да сейчас интересно будет посмотреть на реакцию США,

        А что на нее то смотреть...очередной прорыв канализации произойдет. Теперь США начнут пихать Пакистану свои Патриоты и Ф-35.
        ЛЕД ТРОНУЛСЯ,ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ!
        1. barsuk
          barsuk Сегодня, 14:19
          0
          А денег хватит у Пакистана на Патриоты и Ф-35?
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС Сегодня, 14:22
            0
            Цитата: barsuk
            А денег хватит у Пакистана на Патриоты и Ф-35?

            А кредит на что придуман?
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:02
      +3
      Цитата: Чёрный
      Ну всё....завтра США индусам чё нить предъявит типо долой кастыlaughing

      ничего не будет . США заранее внесли Индию в список стран к которым не будут применяться санкции.
      1. фигвам
        фигвам Сегодня, 13:10
        +1
        Цитата: Арон Заави
        ничего не будет

        Просто будут слюни, сопли, слёзы и истерика, с чем нас и поздравляю.
      2. Svarog
        Svarog Сегодня, 13:18
        +5
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Чёрный
        Ну всё....завтра США индусам чё нить предъявит типо долой кастыlaughing

        ничего не будет . США заранее внесли Индию в список стран к которым не будут применяться санкции.

        Я тоже так считаю, Россию,Китай, да еще и Индию США не осилят laughing
      3. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 13:23
        +1
        на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп назвал Индию в числе «немногих друзей Америки» наряду с Израилем, Саудовской Аравией и Польшей.
      4. Владыка Ситх
        Владыка Ситх Сегодня, 13:31
        +4
        Да США более месяца назад ввели пошлины на индийские товары. Индия в ответ ввела пошлины на американские.
        1. фигвам
          фигвам Сегодня, 13:48
          +2
          Я вообще считаю что санкции, это признак независимости. Если янки не вводят против вас санкции, то это значит что вы исполняете все штатовские указы и идёте чётко в русле политики сша. Постепенно вырисовываются реално политически независимые страны Россия, Китай, Турция, Индия.
      5. den3080
        den3080 Сегодня, 14:17
        0
        Лев собрал зверей и говорит:
        Буду список составлять кого из вас завтра съем и чтобы все пришли согласно списка к назначенному времени.
        Начинаем: Антилопа Гну, Импала... заяц...
        Заяц: А можно не приходить?
        Лев: Мм... можно... вычёркиваю

        Вот также и «всесильные» штаты...
        Закончилась эра американского диктата, дальше - ещё больше будет...зайцев.
    3. Аристарх Людвигович
      Аристарх Людвигович Сегодня, 13:02
      +3
      Шаг за шагом рушится гегемония США. Если еще с Индией заключат контракт на поставку 2-х фрегатов проекта 11356, будет здорово. Янтарь тогда уже за индийские деньги достроит корабли. Тем более что у Индии есть возможность приобрести ГТУ для на Украине. На фото ниже корпуса 3-х недостроенных фрегатов проекта 11356 и 2-х сгнивших недостроенных корпусов сторожевиков "Туман" и "Бородино" на Янтаре.

      1. To be or not to be
        To be or not to be Сегодня, 13:08
        +4
        «Вот, что крест животворящий делает!» laughing
      2. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 13:26
        -2
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Шаг за шагом рушится гегемония США. Если еще с Индией заключат контракт на поставку 2-х фрегатов проекта 11356, будет здорово. Янтарь тогда уже за индийские деньги достроит корабли.

        думаете, Янтарь согласится работать за тугрики или кофе с бананами ?
        1. Аристарх Людвигович
          Аристарх Людвигович Сегодня, 13:33
          +1
          [/quote][quote=тлауикол]думаете, Янтарь согласится работать за тугрики или кофе с бананами ?

          Корабли повисли, реальных варианта 2:
          - самый вероятный гнить к Бородину и Туману.
          - продать индусам со скидкой.
          Необходимость значительных переделок (перекомпоновки) уже сформированных машинных отделений фрегатов проекта 11356 под новые газотурбинные агрегаты приводит к тому, что достраивать их для российского флота нецелесообразно. Разрабатывать и запускать в серию ГТУ всего лишь для трёх фрегатов проекта 11356 тоже особого смысла нет. Продажа индусам - это, пожалуй, лучший выход. У них сейчас как раз в строю прямые предки нашего 11356, да и ГТУ им украинская "Зоря" продаст спокойно.
          1. тлауикол
            тлауикол Сегодня, 13:38
            0
            все понятно, но кто им будет корабли под новые ГТУ перекраивать за бананы ?
            1. Аристарх Людвигович
              Аристарх Людвигович Сегодня, 13:39
              +1
              Цитата: тлауикол
              кто им будет корабли под новые ГТУ перекраивать за бананы ?

              Индийцы купят ГТУ на Украине и ничего в машинных отделениях фрегатов проекта 11356 переделывать не придется. А России Украина ГТУ не продаст.
    4. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 13:05
      +1
      Третий пошёл, на очереди Саудия, Ирак, Алжир, Вьетнам, Египет, Пакистан, Иран, Катар - контракты Рособоронэкспорта увеличатся на 100 млрд $. Пора ещё пару заводов "Алмаз-Антею" строить.
  2. shark
    shark Сегодня, 12:58
    -1
    Я так понимаю , договорились расчитываться в национальных валютах? Так что ждем появления множества индийских товаров на полках магазинов. Вспонилось как ЕБН Миг-29 за масло пальмовое продал
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 13:02
      0
      СДЕЛКА В $ И €, часть наличностью, есть информация что аванс уже переведён. И никаких индийских товаров, в принципеис ними никогда такого не было, так что не разводите кипиш.
      1. Сергей39
        Сергей39 Сегодня, 13:15
        0
        Сегодня Борисов сказал, что оплата будет в нац. валютах.
        1. YarSer88
          YarSer88 Сегодня, 13:30
          0
          Ну и отлично, мы тогда специи будем за рупии покупать. Думаю, лет за 10 импорта отобьём одну С 400
        2. Сармат Саныч
          Сармат Саныч Сегодня, 13:33
          0
          Ряд контрактов действительно переведут в нацвалюты, но конкретно по С-400 в $ и €, причём часть наличностью.
    2. ushakorv
      ushakorv Сегодня, 13:02
      +2
      Ваше мнение ваше . Просто мне интересна ваша причинно-следственная связь . КАК??? ну как вы увязали нац. валюту и пальмовое масло ЕБН
    3. kjhg
      kjhg Сегодня, 13:02
      +3
      Цитата: shark
      Вспонилось как ЕБН Миг-29 за масло пальмовое продал

      Вы видимо не слышали про новый контракт с Индонезией на поставку 11 Су-35 за то же пальмовое масло? wink
      1. bulvas
        bulvas Сегодня, 13:21
        +3
        Цитата: kjhg
        Вы видимо не слышали про новый контракт с Индонезией на поставку 11 Су-35 за то же пальмовое масло?


        Отказалась уже Индонезия, из-за США.


        Наверное, пальмовое масло тоже через американские банки проводят?
        laughing
  3. Machete
    Machete Сегодня, 13:01
    0
    О! Индийцам санкции подъехали.
    1. Сергей39
      Сергей39 Сегодня, 13:17
      0
      Индия освобождается от диктата
  4. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 13:02
    0
    Индия долгое время сомневалась в принятии решения, однако после того, как С-400 приобрёл Китай, ни на кого при этом не обращая внимания
    Ну вообще-то Китай еще в сентябре 2014 подписал контракт на поставку С-400. Тогда санкции только начинались, а переговоры еще в 2012 начались, когда о санкциях и речи не было.
    1. YarSer88
      YarSer88 Сегодня, 13:31
      0
      Китай под санкциями, так то
  5. _Kotegpushisteg_
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 13:05
    0
    бери говорит рупии!на хочешь все?я себе еще нарисую laughing
  6. MMX
    MMX Сегодня, 13:10
    +2
    Ждем сообщения в СМИ, что индийскую сторону взломали русские хакеры и вмешались в процесс принятия решения по заключению контракта...
    Индусы будут в стороне.
    Бомбить будут Сирию за это, а санкции на РФ...
  7. pru-pavel
    pru-pavel Сегодня, 13:17
    +2
    Ну интересно конечно. Тут прям целое событие получилось. Правда все таки надо сохранять трезвость и не спешить записыват это в победы. На южный поток было куча контрактов подписано, кое что даже успели сделать, с мистралями ситуация похожая была, где все эти мистрали с потоками теперь известно. Хотя вполне может что и все получится. Будет видно.
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 13:31
      +1
      Южный поток реализуется и однозначно принесет прибыль России.
      По Мистралям получили технологии, да и контракты от Египта на их дооснащение.
      Здесь опять же прибыль, рабочие места и средства на новые разработки.
      Трезвый расчет не более того.
      1. pru-pavel
        pru-pavel Сегодня, 13:33
        +1
        Вы не в теме. Щас не южный, а турецкий поток. Тот поток принес убытков на 4млрд евро которые успели закопать в тот проект. Одну из веток с газоперекачивающими станциями в этом или конце прошлого года только демонтировали. По мистралям не знаю что там потом было спорить не буду. Факт в том что подписанный контракт был не выполнен. Вообще я только за то чтобы не бежать впереди телеги. Исполнен контракт - есть о чем говорить, ну а просто подписан, ну да нормально. Но явно это не то о чем надо трубить на весь мир как о великой победе.
        1. Livonetc
          Livonetc Сегодня, 13:38
          +1
          Ну как сказать.
          Трубы для Южного потока, в частности, нашли применения в Турецком потоке.
          И вообще не понимаю оценку убытков в 4 миллиарда евро.
          Вроде далее проектных разработок и согласований дело не продвинулось.
          Распишите, куда их "закопали"?
          1. pru-pavel
            pru-pavel Сегодня, 13:46
            +1
            по оценке официальной президента Путина и Газпрома 800млн. евро.
            https://finance.rambler.ru/business/39983921-putin-otsenil-poteri-gazproma/
            в 4млрд раньше оценивали различные аналитические агенства. реально сходу не смог нагуглить. хотя думаю у того же финанза, коммерсанта или РБК должно в старых статьях остаться про эти оценки
            строительство там уже началось к тому моменту.
            в принципе я не настаиваю. можно исходить из официальной оценки убытков в 800млн. евро. в 5 раз меньше упомянутой мною.
  8. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 14:13
    0
    Цитата: pru-pavel
    по оценке официальной президента Путина и Газпрома 800млн. евро.
    https://finance.rambler.ru/business/39983921-putin-otsenil-poteri-gazproma/
    в 4млрд раньше оценивали различные аналитические агенства. реально сходу не смог нагуглить. хотя думаю у того же финанза, коммерсанта или РБК должно в старых статьях остаться про эти оценки
    строительство там уже началось к тому моменту.
    в принципе я не настаиваю. можно исходить из официальной оценки убытков в 800млн. евро. в 5 раз меньше упомянутой мною.

    Все без особых проблем окупится.
    Только Северный поток 1 приносит около 10 миллиардов евро в год.
    А риски есть всегда и во всем, имея свойство иногда случаться.:)
  9. Волк
    Волк Сегодня, 14:18
    0
    Поздравльаю !!! Что здес важно , кроме денег которе здес на втором месте. Россиа разбила мит запада что она остала страна бензоколонка . С400 не само ново оружие ПВО в арсенале Россие , но тим не манье и Турциа и Индиа под угрозом санкции купили его ! Од настанка мыра саме передове технолгие укладиваютсе у производство оружиа. Значи пароле "Гебелса" на западе о бензоколонки ушле у воду !!!
    1. Волк
      Волк Сегодня, 14:22
      0
      США так силно угрожала санкциама покупательима имено дльа одрживанье мита о бензоколонки и технологичо супериорной США и НАТО !