Дела обвиняемых в госизмене сотрудников ФСБ направлены в суд
Московский окружной военный суд в закрытом режиме рассмотрит уголовные дела по обвинению бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ полковника Сергея Михайлова и его сообщников в государственной измене, сообщает Коммерсантъ.
По данным следствия, Михайлов и три его сообщника, среди которых значится бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, передали ФБР за $10 млн. информацию, раскрывающую способы и методы ведения оперативно-розыскной деятельности по делу основателя и процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в Соединенных Штатах называют киберпреступником номер один.
Фигуранты дела обвиняются по ст. 275 УК – государственная измена. Обвинительные заключения были утверждены Главной военной прокуратурой 26 сентября.
Сведения, касающиеся разработки Врублевского были переданы сотрудникам ФБР в 2011 году. Информация была записана на компакт-диск, который доставил в США Стоянов.
Врублевский обвинялся в организации в июле 2010 года DDoS-атаки на платежную систему Assist, из-за которой граждане несколько дней не могли приобрести электронные билеты «Аэрофлота». У американской стороны к нему были свои счеты.
В 2013 году Врублевский был признан виновным Тушинским райсудом Москвы и приговорен к 2,5 годам лишения свободы по статье 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации).
Газета отмечает, что версия следствия о получении офицерами ФСБ $10 млн. в окончательной редакции обвинительного заключения не упоминается. Скорее всего, это связано с тем, что следствию не удалось установить точную сумму обещанного вознаграждения.
По данным следствия, Михайлов и три его сообщника, среди которых значится бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, передали ФБР за $10 млн. информацию, раскрывающую способы и методы ведения оперативно-розыскной деятельности по делу основателя и процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в Соединенных Штатах называют киберпреступником номер один.
Фигуранты дела обвиняются по ст. 275 УК – государственная измена. Обвинительные заключения были утверждены Главной военной прокуратурой 26 сентября.
Сведения, касающиеся разработки Врублевского были переданы сотрудникам ФБР в 2011 году. Информация была записана на компакт-диск, который доставил в США Стоянов.
Врублевский обвинялся в организации в июле 2010 года DDoS-атаки на платежную систему Assist, из-за которой граждане несколько дней не могли приобрести электронные билеты «Аэрофлота». У американской стороны к нему были свои счеты.
В 2013 году Врублевский был признан виновным Тушинским райсудом Москвы и приговорен к 2,5 годам лишения свободы по статье 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации).
Газета отмечает, что версия следствия о получении офицерами ФСБ $10 млн. в окончательной редакции обвинительного заключения не упоминается. Скорее всего, это связано с тем, что следствию не удалось установить точную сумму обещанного вознаграждения.
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