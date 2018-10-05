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Дела обвиняемых в госизмене сотрудников ФСБ направлены в суд

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Московский окружной военный суд в закрытом режиме рассмотрит уголовные дела по обвинению бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ полковника Сергея Михайлова и его сообщников в государственной измене, сообщает Коммерсантъ.




По данным следствия, Михайлов и три его сообщника, среди которых значится бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, передали ФБР за $10 млн. информацию, раскрывающую способы и методы ведения оперативно-розыскной деятельности по делу основателя и процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в Соединенных Штатах называют киберпреступником номер один.

Фигуранты дела обвиняются по ст. 275 УК – государственная измена. Обвинительные заключения были утверждены Главной военной прокуратурой 26 сентября.

Сведения, касающиеся разработки Врублевского были переданы сотрудникам ФБР в 2011 году. Информация была записана на компакт-диск, который доставил в США Стоянов.

Врублевский обвинялся в организации в июле 2010 года DDoS-атаки на платежную систему Assist, из-за которой граждане несколько дней не могли приобрести электронные билеты «Аэрофлота». У американской стороны к нему были свои счеты.

В 2013 году Врублевский был признан виновным Тушинским райсудом Москвы и приговорен к 2,5 годам лишения свободы по статье 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Газета отмечает, что версия следствия о получении офицерами ФСБ $10 млн. в окончательной редакции обвинительного заключения не упоминается. Скорее всего, это связано с тем, что следствию не удалось установить точную сумму обещанного вознаграждения.
Использованы фотографии:
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6 комментариев
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  1. лесовозник
    лесовозник Сегодня, 13:27
    +1
    Госизмена как во времена СССР должна быть расстрельной статьёй , а в сегодняшних реалиях пожизненной !!!! А им какие то детские срока дают am
    1. Igoresha
      Igoresha Сегодня, 13:36
      0
      Скрипалю присудили еще меньше
    2. Сергей985
      Сергей985 Сегодня, 13:37
      0
      К стенке, без вариантов. И полная конфискация всего имущества.
      1. семург
        семург Сегодня, 13:41
        0
        Цитата: Сергей985
        К стенке, без вариантов. И полная конфискация всего имущества.

        Не к стенке не надо, кто же потом мемуары будет писать. laughing
    3. Сергей Гончаров
      Сергей Гончаров Сегодня, 13:41
      0
      Гм... Не знаю, как у вас - а у нас за госизмену полагается не менее "десяточки".
      1. Гиря
        Гиря Сегодня, 13:50
        0
        Гм..... а у вас еще не всЁ продали? Вроде всё..... Какая у вас может быть гос.измена, если у вас всю власть можно сажать за это