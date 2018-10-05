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Белорусская бронетехника получит оптику от "Швабе"

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Холдинг "Швабе" на прошедшей в Баку выставке оборонной промышленности ADEX-2018 подписал контракт на поставку в Белоруссию оптико-электронных приборов собственного производства, сообщает пресс-служба холдинга.

Белорусская бронетехника получит оптику от "Швабе"



Согласно опубликованным данным, холдинг поставит в Белоруссию продукцию, которая будет использована для модернизации бронетехники. При этом ни количество, ни наименование поставляемой продукции не раскрывается. Сообщается, что в рамках контракта "Швабе" наладит поставки оптико-электронных приборов, необходимых для проведения модернизации и ремонта бронетанковой техники, в белорусский город Борисов на 140 ремонтный завод, являющийся ведущим в республике предприятием, осуществляющим капитальный ремонт и модернизацию бронетехники.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Дмитрия Жидкова, холдинг "Швабе" уже долгое время сотрудничает с белорусскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса на обоюдовыгодных условиях.

На выставке ADEX в Баку "Швабе" представил различные виды прицелов, приборы ночного видения, монокуляры и бинокли со стабилизацией изображения.
Использованы фотографии:
https://rostec.ru/
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2 комментария
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  1. Бультерьер
    Бультерьер Сегодня, 14:09
    0
    Сейчас кто то обязательно ляпнет - почему у иностранцев закупают опять))))
  2. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 14:20
    0
    Это правильно, союзному государству надо помогать. Белоруссия - наш форпост на Западном направлении.