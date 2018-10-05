Белорусская бронетехника получит оптику от "Швабе"

Холдинг "Швабе" на прошедшей в Баку выставке оборонной промышленности ADEX-2018 подписал контракт на поставку в Белоруссию оптико-электронных приборов собственного производства, сообщает пресс-служба холдинга.Согласно опубликованным данным, холдинг поставит в Белоруссию продукцию, которая будет использована для модернизации бронетехники. При этом ни количество, ни наименование поставляемой продукции не раскрывается. Сообщается, что в рамках контракта "Швабе" наладит поставки оптико-электронных приборов, необходимых для проведения модернизации и ремонта бронетанковой техники, в белорусский город Борисов на 140 ремонтный завод, являющийся ведущим в республике предприятием, осуществляющим капитальный ремонт и модернизацию бронетехники.По словам заместителя генерального директора "Швабе" Дмитрия Жидкова, холдинг "Швабе" уже долгое время сотрудничает с белорусскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса на обоюдовыгодных условиях.На выставке ADEX в Баку "Швабе" представил различные виды прицелов, приборы ночного видения, монокуляры и бинокли со стабилизацией изображения.