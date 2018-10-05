Новые корветы приступят к охране Новороссийской базы
Два патрульных корабля «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев» (проект 22160) вошли в состав бригады охраны водного района (ОВР) Черноморского флота, сообщают Известия.
В скором времени корветы приступят к охране Новороссийской военно-морской базы (ВБМ). Корабли приспособлены для использования надводных и подводных беспилотников, что позволяет расширить радиус наблюдения за обстановкой до сотен километров, говорится в материале.
В зоне ответственности 184-й бригады Новороссийской ВБМ находится участок от границы территориальных вод Грузии до Керченского пролива.
Всего в составе ВМФ РФ 8 бригад ОВР, при этом большинство кораблей, несущих там службу, построены еще в советское время.
По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, основу кораблей ОВР уже много лет составляют противолодочные проекта 1124М и тральщики проектов 266М и 1265. И если тральные силы в последнее время стали обновляться, то вопрос замены малых противолодочных кораблей пока решается очень медленно.
Он отметил, что строящиеся в Зеленодольске и Керчи корветы проекта 22160 являются хорошей заменой в силу своей многофункциональности – один такой корабль может заменить сразу несколько МПК. Главная их особенность в модульной системе, которая позволяет установить при необходимости различное вооружение, в том числе ракеты «Калибр-НК». На палубе корветов имеется также вертолетная площадка.
Корабли имеют возможность также использовать беспилотные летательные аппараты, точнее, модульный беспилотный комплекс с двумя аппаратами БПВ-500. Они предназначены для ведения разведки при помощи радиолокатора и оптико-электронных средств.
В скором времени корветы приступят к охране Новороссийской военно-морской базы (ВБМ). Корабли приспособлены для использования надводных и подводных беспилотников, что позволяет расширить радиус наблюдения за обстановкой до сотен километров, говорится в материале.
В зоне ответственности 184-й бригады Новороссийской ВБМ находится участок от границы территориальных вод Грузии до Керченского пролива.
Всего в составе ВМФ РФ 8 бригад ОВР, при этом большинство кораблей, несущих там службу, построены еще в советское время.
По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, основу кораблей ОВР уже много лет составляют противолодочные проекта 1124М и тральщики проектов 266М и 1265. И если тральные силы в последнее время стали обновляться, то вопрос замены малых противолодочных кораблей пока решается очень медленно.
Он отметил, что строящиеся в Зеленодольске и Керчи корветы проекта 22160 являются хорошей заменой в силу своей многофункциональности – один такой корабль может заменить сразу несколько МПК. Главная их особенность в модульной системе, которая позволяет установить при необходимости различное вооружение, в том числе ракеты «Калибр-НК». На палубе корветов имеется также вертолетная площадка.
Корабли имеют возможность также использовать беспилотные летательные аппараты, точнее, модульный беспилотный комплекс с двумя аппаратами БПВ-500. Они предназначены для ведения разведки при помощи радиолокатора и оптико-электронных средств.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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