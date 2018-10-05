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Новые корветы приступят к охране Новороссийской базы

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Два патрульных корабля «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев» (проект 22160) вошли в состав бригады охраны водного района (ОВР) Черноморского флота, сообщают Известия.

Новые корветы приступят к охране Новороссийской базы



В скором времени корветы приступят к охране Новороссийской военно-морской базы (ВБМ). Корабли приспособлены для использования надводных и подводных беспилотников, что позволяет расширить радиус наблюдения за обстановкой до сотен километров, говорится в материале.

В зоне ответственности 184-й бригады Новороссийской ВБМ находится участок от границы территориальных вод Грузии до Керченского пролива.

Всего в составе ВМФ РФ 8 бригад ОВР, при этом большинство кораблей, несущих там службу, построены еще в советское время.

По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, основу кораблей ОВР уже много лет составляют противолодочные проекта 1124М и тральщики проектов 266М и 1265. И если тральные силы в последнее время стали обновляться, то вопрос замены малых противолодочных кораблей пока решается очень медленно.

Он отметил, что строящиеся в Зеленодольске и Керчи корветы проекта 22160 являются хорошей заменой в силу своей многофункциональности – один такой корабль может заменить сразу несколько МПК. Главная их особенность в модульной системе, которая позволяет установить при необходимости различное вооружение, в том числе ракеты «Калибр-НК». На палубе корветов имеется также вертолетная площадка.

Корабли имеют возможность также использовать беспилотные летательные аппараты, точнее, модульный беспилотный комплекс с двумя аппаратами БПВ-500. Они предназначены для ведения разведки при помощи радиолокатора и оптико-электронных средств.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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21 комментарий
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  1. Sergerius
    Sergerius Сегодня, 14:17
    +8
    Красавец! Красивому кораблю большое плавание! Надо за это поднять бокал!
    1. zhekazs
      zhekazs Сегодня, 14:58
      +2
      Поддержу, сам минуты три любовался кораблем drinks
  2. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 14:24
    +2
    Эти "малыши" могут быть очень зубастыми если на них еще и "Калибры" установят, единственно, что должно быть их много.
    1. zhekazs
      zhekazs Сегодня, 15:01
      +2
      Цитата: Alexey-74
      единственно, что должно быть их много.

      Пусть будет не много, но разумное количество. Всё же:
      корветы проекта 22160, являются хорошей заменой в силу своей многофункциональности – один такой корабль может заменить сразу несколько МПК.
  3. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 14:25
    +2
    Красивые сторожевики good
  4. askort154
    askort154 Сегодня, 14:30
    +7
    Уход Крыма с Украиной, и Грузии, вынудил нас строить новую базу на ЧМ в Новороссийске.
    Крым вернулся домой, а новороссийская база всё равно очень кстати. Есть теперь кому следить за Азовским морем с "мостом", и кавказским побережьем. yes
  5. Romka47
    Romka47 Сегодня, 14:32
    +1
    Любо дорого посмотреть, красавцы!!) правда щас нытики набегут и начнут:"а вот ВША .... мало...... не то...... вообще АУГ нужна...."
    1. zhekazs
      zhekazs Сегодня, 15:23
      +1
      Цитата: Romka47
      правда щас нытики набегут и начнут

      Вы про сборную "египта"? Не, не набегут, они к шабату пошли готовиться.. laughing
  6. Комментарий был удален.
  7. Комментарий был удален.
  8. военный пенсионер
    военный пенсионер Сегодня, 14:36
    0
    Очень вовремя.
    А то укрофашисты "резко" увеличили свои ВМС в азово-черноморском бассейне, перетащив две консервные банки с помощью лоцманов из Керчи в Азовское море.
    На подходе еще две консервные банки от полосатиков.
    Бяда....
    Ой боюсь, боюсь, боюсь laughing tongue
    1. HAM
      HAM Сегодня, 14:50
      0
      То не" банки"-то гордые "гальюноносители",ужасные в своей мощи..
  9. kap-lei
    kap-lei Сегодня, 15:07
    +1
    Хочется надеяться, что будет большая серия этого удачного проекта! По 6 таких на каждый флот нужно построить!
    1. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 15:43
      +2
      А что удачного-то в этом проекте? Дорогой корабль с предельно мутной концепцией использования. Насчет модульности - пока только "удивительные истории", по факту на построенных кораблях ни ПЛО И ПВО толком нет. Прочее вооружение - для пограничного катера разве что. С дизелем опять же проблемы... пока, прямо скажем, "темная лошадка".
      1. kap-lei
        kap-lei Сегодня, 16:11
        +2
        Надо отметить приличную мореходность и автономность. Корабль этого проекта - универсальный, он сразу оснащён всем необходимым радиоэлектронным вооружением (РЛСО, ГАК, ГАС), так что в зависимости от задачи быстро комплектуется необходимым ракетным вооружением. Будущее за универсальностью и модульностью, будет отличаться только водоизмещение.
        1. Рязанец87
          Рязанец87 Сегодня, 16:38
          +1
          "...в зависимости от задачи быстро комплектуется необходимым ракетным вооружением." - в этом-то и есть суровые сомнения. Нет сейчас ничего такого модульно-контейнерного, что можно засунуть в это "чудо", тем более быстро (в том числе и "Калибры"). В универсализм и модульность не верю от слова совсем. Обычно это получается по принципу "умею все, но плохо".
          Покамест получился большой, дорогой и почти невооруженный патрульник с первой задачей ОВР (вопрос тогда, нахрен ему эта автономность приличная тогда).
          1. kap-lei
            kap-lei Сегодня, 17:19
            0
            Корабль класса корветы. Универсальность с хорошей автономностью (реже заходы в базы) и мореходностью в базовой комплектации и последующее быстрое дооснащение под конкретную задачу (нет необходимости постоянно таскать кучу дорогого вооружения) - в этом будущее, это удобно, дёшево и практично. Стало невыгодно иметь много проектов каждый под определённую задачу. Тому очень много примеров.
  10. next322
    next322 Сегодня, 15:32
    +2
    Первые два патрульных корабля проекта 22160 «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев» вошли в состав бригады охраны водного района Черноморского флота, «Известиям» сообщили в Минобороны. До конца года завершатся их испытания, после чего корветы окажутся в списках соединения и займутся охраной базы ВМФ в Новороссийске. Остальные четыре корабля серии, постройка которых ожидается к 2020 году, войдут в состав аналогичных бригад на других флотах.
  11. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 15:34
    +2
    Два патрульных корабля «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев» (проект 22160) вошли в состав бригады охраны водного района (ОВР) Черноморского флота, сообщают Известия.
    Фигня какая-то, их еще в состав флота не приняли и флаг не подняли. Да и задачи у них намного шире, чем охрана базы. Может с какими-нибудь "Грачатами" спутали
  12. next322
    next322 Сегодня, 16:07
    0
    Цитата: Рязанец87
    Дорогой корабль с предельно мутной концепцией использования.

    из патрульника дальней морской зоны его банально превратили в корабль ОВР......отсутствие ПВО и ПЛО видать поставило крест на первоначальной версии....Гонять пиратов в Аденском заливе теперь уже не для него.....
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 17:24
      0
      Да вот выше коментарем коллега пишет что вообще вся новость какая-то странная. Их де флоту то ещё и не предали. Дмитрий Рогачев насколько я понимаю вообще достраивается на плаву. Быков готовиться к испытаниям.... так вроде неделю назад было. Фейк-ньюз короче.
  13. Examenatornick
    Examenatornick Сегодня, 16:23
    0
    два вопроса:
    1)что такое МПК ?
    2) присвоение номера кораблю.
    Если корабль к примеру списан, то могут присвоить номер списанного другому новому кораблю.И почему 368 ,это что значит что это 368ой корабль по счёту который действует на данный момент ?
  14. Larum
    Larum Сегодня, 16:46
    0
    Надеюсь, ворогов смогут догнать при их 27 миль скорости...