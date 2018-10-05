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Вместо фрегатов проекта 11356 на ЧФ придут малые ракетные корабли

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В ближайшее время на Черноморский флот новейшие корабли класса фрегат поступать не будут, в планах Минобороны России оснастить ЧФ малыми ракетными кораблями, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника штаба ЧФ контр-адмирала Виктора Лиина.

Вместо фрегатов проекта 11356 на ЧФ придут малые ракетные корабли



Как сообщил контр-адмирал, никакой компенсации за непоступившие на Черноморский флот фрегаты проекта 11356 программой госвооружения не предусмотрено и не будет. В планах российского военного ведомства поставить на флот несколько новых малых ракетных кораблей и провести капитальный ремонт с модернизацией флагмана ЧФ ракетного крейсера "Москва". Конечно же будет идти плановая замена старых кораблей.

На сегодняшний день в боевом составе ЧФ находятся три фрегата этого проекта: "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович". Фрегаты попеременно несут службу в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море.

Ранее планировалось включить в состав ЧФ 6 фрегатов проекта 11356, все они были заложены на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. В отличие от первых трех, успевших получить силовые установки с Украины, строящиеся фрегаты "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов" так и остались недостроенными по причине отсутствия силовых установок. В дальнейшем было принято решение пустить два недостроенных корпуса на постройку фрегатов для ВМС Индии. Судьба третьего корпуса на данный момент не определена.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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Начальником штаба ЧФ назначен контр-адмирал Виктор Лиина
В Калининграде на воду спущен фрегат "Адмирал Эссен"
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20 комментариев
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  1. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 14:35
    +3
    Не пойму, вроде бы говорили и писали ....вот от 11.01.2018 года :"Начальный портфель заказов мы уже имеем, наша задача сегодня - обеспечить длительную загрузку предприятия по данной номенклатуре
    - сказал управляющий директор "Сатурна".

    В период с 2014 по 2017 годы на мощностях "Сатурна" велись опытно-конструкторские работы по трём морским силовым установкам "М90ФР" (мощностью 27500 лошадиных сил), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10000 лошадиных сил) и "М70ФРУ-Р", которые обеспечат России независимость от импорта с Украины, ранее поставлявшей газотурбинные двигатели, в том числе для фрегатов проекта 11356, передает "Интерфакс-АВН"
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 16:04
      +2
      адмирал колчак это люто...петлюра на подходе ? юденич...далее махно...
  2. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 14:38
    +3
    6 фрегатов на ЧФ пока нет необходимости держать.Они нужнее на других направлениях. Но я бы пару тройку корветов 20380 ЧФ бы отдал,дабы сбалансировать силы.
    1. МорякЧФ
      МорякЧФ Сегодня, 15:31
      +2
      Здесь с вами не соглашусь,конечно в идеале чтобы все шесть запланированых фрегата поступили на ЧФ,а заменить их корветами будет не равноценно учитывая близость средиземноморья. А вот крейсер там излишен ,его целесообразнее отправить после модернизации на ТОФ(там вообще с кораблями аврал), поэтому МРК я думаю для закрытого моря будет достаточно, в моё время в случае войны наши ВМФ должны были захватить Босфор для того чтобы основные силы флота(практически вся 30-я дивизия) должны были выйти на соединение с 5-ой оперативной эскадрой.Тогда на ЧФ было много кораблей 1-го и 2-го рангов.
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 15:38
        0
        Цитата: МорякЧФ
        учитывая близость средиземноморья.

        Есть Средиземноморская эскадра,которая формируется ротационно и не только из ЧФ. Так зачем ЧФ 6 фрегатов то? Что они там делать то будут ? Есть силы,которые в Русском море им могут противостоять то? Заходы эсминцев США не в счет.
        Цитата: zhekazs
        Глядишь и Средиземноморским Флотом обзаведемся,

        При СССР не было средиземноморского флота,а была пятая эскадра.В принципе такой же эскадры формирование мы наблюдаем и сейчас.
      2. alexmach
        alexmach Сегодня, 16:02
        0
        а заменить их корветами будет не равноценно учитывая близость средиземноморья

        Корветы хорошо дополнили бы эти фрегаты, у них ПЛО на порядок лучьше. Ну в смысле ГАС посерьёзней.
      3. dgonni
        dgonni Сегодня, 16:27
        +1
        Модернизированная Москва на ТОФе проживёт максимум 5-7 лет и пойдёт в утиль! Там базы не было отродясь а на данный момент даже то что было не в состоянии поддерживать работоспособность АПЛ!
        П.С. За босфор! Это была реальная утопия, в которую не верили даже в штабе флота. Ибо есть ещё и Гиблартар и долбанутый флот америки, который перекрывал авиацией всю протяжённость обоих проливов больше чем много!
    2. zhekazs
      zhekazs Сегодня, 15:31
      -1
      Цитата: НЕКСУС
      6 фрегатов на ЧФ пока нет необходимости держать

      Возможно, это решение связано с перспективами ВМБ в Сирии. Глядишь и Средиземноморским Флотом обзаведемся, будет шестым, получается.
  3. Yrec
    Yrec Сегодня, 14:39
    +3
    А вот нету движков на наши корабли больше МРК! Не всё так просто оказалось. С нуля запилить и обкатать такой агрегат - лет 10 уйдёт. Немцы - отвалились, китайцы - забракоделили. Пока не наладим выпуск линейки турбин, будем каботажным флотом обходится.
    1. Jerk
      Jerk Сегодня, 14:43
      +2
      Пока гром не грянет...
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 14:49
      +4
      На МРК тоже нет если что. +1 год и перспективы +1 год по половине заложеных еще сверху.
      Проблемы с производством дизельных двигателей для малых ракетных кораблей проекта 22800

      Зеленодольский завод имени А.М. Горького как минимум на год откладывает сдачу первых двух малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт», которые должны были быть переданы ВМФ РФ в конце этого года. Перенос на длительный срок произошел из-за срыва поставок дизельных двигателей питерским предприятием «Звезда», поставившим зеленодольских корабелов в хвост очереди за силовыми установками. В руководстве «Судостроительной корпорации «Ак Барс», входящей в холдинг «Ак Барс», подтвердили «уход на год», но подчеркнули, что не считают задержку критичной для финансового положения предприятия. Между тем независимые эксперты уверены, что компании наносится очевидный ущерб хотя бы в виде недополученной выручки в 14-15 млрд рублей. А если под их постройку брались кредиты, то черные «Каракурты» могут и «подтопить».

      «Зеленодольский завод им. Горького» вслед за питерским судостроительным заводом «Пелла» оказался сдавленным в тенетах цепочки поставщиков корабельного оборудования. Последние сорвали отгрузку дизелей для строящегося на его верфях семейства малых ракетных кораблей «Каракурт» (заказчик — ВМФ РФ). По замыслу военных, модернизированные «Каракурты» должны усилить флот ракетных кораблей «Буян-М» за счет более высоких мореходных характеристик. Напомним, последние отличились при нанесении ракетных ударов с Каспийского моря по группировкам ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии.

      Петербургский двигателестроительный завод «Звезда», чьим дизельным двигателем М507 и генератором ДГАС-315о оснащаются корабли для ближней береговой охраны ВМФ РФ, официально уведомил зеленодольских корабелов о невозможности их поставки в этом году. Об этом «Реальному времени» рассказали сразу несколько источников в татарстанском судостроении. «Срыв вызван тем, что у завода «Звезда» возник большой объем заказов на поставку судовых двигателей для ВМФ РФ, — рассказал нам один из руководителей проекта «Каракурт» на зеленодольском предприятии. — Как мы понимаем, «Звезда» не была готова к их наплыву ни технически, ни материально. Конвейер просто не справляется с обрушившимися на них военными заказами. А в штатном режиме они спокойно выпускали надежные двигатели».

      По неофициальным данным, задержка с поставками двигателей составляет около года. Будет ли она прогрессировать, пока неизвестно. Согласно договоренностям, «Звезда» обещает отгрузить двигатели для первого малого ракетоносца под условным названием «Муссон» в июне 2019 года, а для второго, «Пассата», — в декабре 2019 года. Если эти сроки будут выдержаны, Зеленодольск сможет сдать корабли в 2020—2021 годах, утверждают источники.
  4. БАБА ШУРА
    БАБА ШУРА Сегодня, 14:51
    0
    Э! А начем "Навал Богдашина" то делать?
  5. Громобой
    Громобой Сегодня, 15:25
    +4
    "Адмирал Колчак"
    Напишу не чисто по флотской теме статьи,а как повзрослевший бывший пионер/комсомольцем не довелось,страна разрушилась/,напишу о том,что кольнуло глаз.Знаете,ребята,в наименовании кораблей достойные русские адмиралы,но "Колчак" режет всегда моё советское воспитание ,даёт повод к возмущению.Он ведь не только морской командир,но и .....защитник русской буржуазии получивший от англов и антанствующих оружие и амуницию для истребления русского народа в братоубийственной гражданской войне.Во время ВОВ был такой эпизо\д___немцы подожгли наш катер,а на юте глубинные бомбы/если пламя доберётся до них,то большой взрыв!/
    Голубец увидел сторожевой катер «СК-0121», стоявший у пирса, которому осколки разорвавшегося снаряда пробили борт. Загорелись моторные отсеки. От осколков другого снаряда, попавшего в топливную цистерну, пламя охватило корабль. Возникла угроза взрыва запаса глубинных бомб на сторожевике и уничтожения судов, находящихся в бухте. Он бросился на горевший катер, сквозь бушующее пламя пробрался на корму и стал сбрасывать тяжёлые глубинные бомбы в море. Огонь разгорался всё сильнее и неотвратимо подползал к стеллажам, но за корму уже скатилась последняя 160-килограмовая глубинная бомба.
    Однако на корабле оставалось ещё около 20 малых бомб, сбросить которые было легче. К этому времени и корму охватило пламя. Сознавая опасность, отважный моряк-черноморец продолжал своё дело, пока не произошёл взрыв. Жертвуя собой, он спас десятки человеческих жизней и боевые катера.
    Понимаю,что серия "адмиральская",но вместо т о в а р и щ а Колчака,славное было бы имя и дань герою---фрегат "Старший матрос-пограничник Иван Голубец". soldier
    1. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 15:52
      +5
      Ну понеслось...
      1. Не было в адмиральской серии "Адмирала Колчака", есть "Адмирал Корнилов". Насчет присвоения фрегату имени А.В. Колчака все было только на уровне слухов. Впрочем, теперь это уже и не имеет значения.
      2. В состав Черноморского флота уже входит тральщик "Иван Голубец".
      3. Прекратите издеваться над каронимикой!
      Ваше пионерское сердце может быть спокойно wink
      1. Громобой
        Громобой Сегодня, 16:11
        +2
        Никита,я не знал,что тральщик "Иван Голубец" есть.Моим пыльным чисто сухопунтым сапогам и мозгам это простительно.
        Цитата: Рязанец87
        Не было в адмиральской серии "Адмирала Колчака", есть "Адмирал Корнилов".

        Дык... в статье прямым текстом телеграфируютЪ...Колчак recourse /.Я как ярый сторонник Центробалта и противник беляков возмутился и нацарапал сразу свой возмущённый пост.Выходит ошибка вкралась в статью,а адмирала Корнилова я,сами понимаете уважаю, уважаю!Для меня все генералы и адмиралы вёдшие достойно русскую армию и флот чрез годины войн есть великолепные герои.Но после 17-ого,извините,белякам там место нет/плохо это или хорошо,но этим господам места нет в наименовании российских кораблей/.Судьбу моего народа и меня лично захватила и пленила тогда Красная История!С Комприветом,спасибо за инфу! hi )))
    2. Borik
      Borik Сегодня, 16:02
      +1
      Тут больше всего похоже на описку. А если так то это ни в какие ворота не лезет. Вместо адмирала Корнилова корабль переименовать в адмирал Колчак да и адмиралом он был хреновым а вот "Лейтенант Колчак" ещё туда-сюда, можно было и назвать корабль за заслуги перед географическим обществом и то не фрегат, а какое-то вспомогательное судно.
      1. Рязанец87
        Рязанец87 Сегодня, 16:33
        +1
        Ошибка обычная, вспомнили какие-то слухи. Что касается "хреновости" Колчака как адмирала, то в ВМС есть же "Адмирал Левченко" или "Адмирал "Кулаков". По сравнению с ними, Александр Васильевич практически Нельсон.
        1. Borik
          Borik Сегодня, 16:59
          +1
          Цитата: Рязанец87
          Ошибка обычная, вспомнили какие-то слухи. Что касается "хреновости" Колчака как адмирала, то в ВМС есть же "Адмирал Левченко" или "Адмирал "Кулаков". По сравнению с ними, Александр Васильевич практически Нельсон.

          Про этих "адмиралов" разговор особый "ещё те паскуды" они из советского флота а серия адмиралы российского Имп. Флота
  6. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 15:42
    0
    Военморы денег нет,но вы держитесь.
  7. Larum
    Larum Сегодня, 16:22
    +1
    Денег нет, но вы держитесь. Вот решили подержаться за МРК.+ усилить береговые ракеты.
    А нафига больше на Черном море? Если особо не выходить в Средиземное.