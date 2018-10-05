Вместо фрегатов проекта 11356 на ЧФ придут малые ракетные корабли
В ближайшее время на Черноморский флот новейшие корабли класса фрегат поступать не будут, в планах Минобороны России оснастить ЧФ малыми ракетными кораблями, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника штаба ЧФ контр-адмирала Виктора Лиина.
Как сообщил контр-адмирал, никакой компенсации за непоступившие на Черноморский флот фрегаты проекта 11356 программой госвооружения не предусмотрено и не будет. В планах российского военного ведомства поставить на флот несколько новых малых ракетных кораблей и провести капитальный ремонт с модернизацией флагмана ЧФ ракетного крейсера "Москва". Конечно же будет идти плановая замена старых кораблей.
На сегодняшний день в боевом составе ЧФ находятся три фрегата этого проекта: "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович". Фрегаты попеременно несут службу в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море.
Ранее планировалось включить в состав ЧФ 6 фрегатов проекта 11356, все они были заложены на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. В отличие от первых трех, успевших получить силовые установки с Украины, строящиеся фрегаты "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов" так и остались недостроенными по причине отсутствия силовых установок. В дальнейшем было принято решение пустить два недостроенных корпуса на постройку фрегатов для ВМС Индии. Судьба третьего корпуса на данный момент не определена.
Как сообщил контр-адмирал, никакой компенсации за непоступившие на Черноморский флот фрегаты проекта 11356 программой госвооружения не предусмотрено и не будет. В планах российского военного ведомства поставить на флот несколько новых малых ракетных кораблей и провести капитальный ремонт с модернизацией флагмана ЧФ ракетного крейсера "Москва". Конечно же будет идти плановая замена старых кораблей.
На сегодняшний день в боевом составе ЧФ находятся три фрегата этого проекта: "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович". Фрегаты попеременно несут службу в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море.
Ранее планировалось включить в состав ЧФ 6 фрегатов проекта 11356, все они были заложены на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. В отличие от первых трех, успевших получить силовые установки с Украины, строящиеся фрегаты "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов" так и остались недостроенными по причине отсутствия силовых установок. В дальнейшем было принято решение пустить два недостроенных корпуса на постройку фрегатов для ВМС Индии. Судьба третьего корпуса на данный момент не определена.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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