США готовятся применить биологическое оружие против России?

Командующий войсками радиаионной, химической и биологической защиты России, генерал-майор Игорь Анатольевич Кириллов на брифинге Министерства обороны России

Американо-грузинская лаборатория по разработке ОМП в Грузии (официально: научно-исследовательский центр в сфере здравоохранения).

На официальном брифинге, проведённом 4 октября, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что так называемый Центр исследований общественного здравоохранения Ричарда Лугара скрывает зловещую деятельность за, казалось бы, мирным фасадом. Российской разведке стало известно, что в подпольной лаборатории на территории Грузии американские специалисты ведут разработку биологического оружия, пренебрегая международными конвенциями и своими действиями представляя прямую угрозу безопасности России.Более того, в своём выступлении генерал-майор Игорь Анатольевич Кириллов, начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты, заявил, что лаборатория в Грузии не единичный объект, а является частью целой сети американских исследовательских центров, связанных с производством оружия массового поражения, вблизи границ России и Китая.Эти утверждения основаны в основном на полученных российской разведкой материалах о финансируемом США Центре исследований общественного здравоохранения Ричарда Лугара в Тбилиси. Кириллов утверждает, что документы, выпущенные бывшим министром государственной безопасности Грузии Игорем Гиоргадзе, показали, что объект полностью создавался и финансировался США, а якобы его принадлежность к Грузии и мирная направленность, которую он имел официально, были не более чем красивой обложкойПредставитель Пентагона Эрик Пахон сегодня отверг утверждения генерала Кириллова, назвав их «очередным изобретением ложной российской дезинформационной кампании против Запада» и «очевидными попытками отвлечь внимание общественности от плохого поведения России на многих фронтах». "США не разрабатывают биологическое оружие в центре Лугара", — сказал в своём выступлении Пахон. Также он заявил, что лаборатория, это объединенное учреждение общественного здравоохранения, управляется грузинским Национальным центром по контролю заболеваний и общественному здравоохранению (NCDC), которому и принадлежит, а вовсе не США.Официально американская сторона заявила, что якобы «миссия центра Лугар» состоит в том, чтобы способствовать защите граждан от биологических угроз, способствовать общественному здоровью и здоровью животных посредством обнаружения инфекционных заболеваний, эпидемиологического надзора и исследований на благо Грузии, всего кавказского региона и мирового сообщества». Вот так, не больше и не меньше. Какое биологическое оружие, что вы?Теперь немножко истории. Этот медицинский исследовательский центр был открыт ещё в 2013 году и назван в честь бывшего сенатора США Ричарда Лугара. До того как данный американский политический деятель покинул Конгресс, он был активной фигурой в усилиях США по сокращению и уничтожению советского арсенала ядерного и другого оружия массового уничтожения после распада Советского Союза в 1991 году. И данный центр был построен якобы исключительно с сугубо мирными целями общественного здравоохранения.Но в своём выступлении Игорь Анатольевич Кириллов заявил, что документы, опубликованные Гиоргадзе, дают вполне чёткое представление о том, что под прикрытием гражданских исследований происходит еще более зловещая деятельность.Российский генерал-майор отметил, что в материалах Гиоргадзе говорится о смерти 73 добровольцев-волонтеров, которые приняли участие в испытаниях нового препарата в лаборатории в 2015-2016 годах. Или не добровольцев?Кириллов также утверждает, что этот «лугарский центр» использовал грузинских и иных добровольцев в качестве подопытных животных при испытаниях новых смертельных токсинов. «Почти одновременная гибель большого количества добровольцев дает основание полагать, что Центр имени Лугара изучает высокотоксичный и смертельно опасный химический или биологический агент», — сказал он.Российский генерал также заявил, что распространение вирусных заболеваний на юге России и появление новых, ранее не зарегистрированных заболеваний, могло быть связано с деятельностью данного центра. Он указал на необычную картину распространения африканской чумы свиней (АЧС) из Грузии с 2007 года, что привело к огромным потерям для российского фермерского сектора и нанесло удар по российской экономике.Не только комары, но и клещи, являющиеся носителями геморрагической лихорадки типа Крым-Конго, высоколетального заболевания, которые в последние годы также распространились по нескольким регионам юга Российской Федерации, еще один признак предполагаемой причастности американской лаборатории, сказал Кириллов.Официальный вердикт российского Министерства обороны на основании полученных разведданных: "Весьма вероятно, что США наращивают свой военный биологический потенциал под прикрытием изучения средств защиты и проведения других мирных исследований, попирая международные соглашения".По его словам, среди полученных документов был патент США на квадрокоптер, предназначенный для распространения зараженных рядом высоколетальных штаммов насекомых. Другие полученные патенты касаются снарядов для доставки химических и биологических компонентов.«Такие исследования не соответствуют международным обязательствам Вашингтона в отношении запрета на биологическое и токсинное оружие», — подчеркнул в своём выступлении Кириллов. «Законным вопросом является то, почему такие документы хранятся в центре исследований общественного здравоохранения "Лугар". Мы надеемся всё же получить точный ответ от Грузии и Соединенных Штатов».Он также отметил, что Россия обеспокоена тем, что американские военные резко активизировали сбор генетических материалов людей из различных регионов России, включая Северный Кавказ, и нет уверенности в сугубо мирной цели проекта.Лаборатория в Грузии является "всего лишь небольшим элементом части разросшейся военно-биологической программы США", — сказал российский генерал, добавив, что, по имеющимся данным, Пентагон располагает и другими исследовательскими центрами такого же рода в соседних с Россией странах.И можно только однозначно согласиться со словами нашего генерала о том, что "выбор места для таких лабораторий вовсе не случаен“, так как эта сеть исследовательских объектов, созданная под прямым патронажем Вашингтона, является «постоянным источником биологических угроз» для главных геополитических противников США в Евразии — для России и Китая.