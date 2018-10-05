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МО РФ усилит боевую мощь береговых частей

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Береговые артиллерийские части Черноморского и балтийского флотов, дислоцированные в Крыму и Калининградской области, перевооружат на дальнобойные РСЗО «Ураган» и «Ураган-1М», сообщают Известия.




Балтийские артиллеристы уже получили первые 220-мм системы 9К57 «Ураган», которые в дальнейшем будут заменены на модернизированные «Ураган-1М».

Таким образом, дальность поражения целей увеличится до 70 км. Этот показатель значительно выше, чем у РСЗО «Торнадо-Г» и «Град» (40 и 20 км соответственно), которые в настоящее время стоят на вооружении морских артиллеристов.

Про «Ураган-1М» информации мало. Известно, что их отличие в пакетном заряжании установок, что кратно повышает скорострельность систем. Сообщалось также, что модернизированной версии появятся управляемые боеприпасы. Кроме того, данная РСЗО может использовать реактивные снаряды от «Града» калибра 122 мм.

По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, развертывание новых РСЗО имеет важной значение для регионов со сложной геополитической обстановкой, и позволит войскам уничтожать противника на дальних подступах к побережью.

Он отметил, что перевооружение береговых частей назревало уже давно и проходит своевременно. Российскому флоту нужно отвечать на вызовы времени, усиливать и демонстрировать свою мощь.

Газета напоминает, что артиллерийский полк ЧФ и артиллерийская бригада БФ предназначены для поражения легких кораблей противника, защиты побережья от вражеского десанта, а также для поддержки своих соединений.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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6 комментариев
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  1. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 15:22
    +3
    А Торнадо-С то еще дальнобойнее -до 120 км,хоть и обещали довести до 200 км.
  2. военный пенсионер
    военный пенсионер Сегодня, 15:26
    +1
    "Таким образом, дальность поражения целей увеличится до 70 км...
    Газета напоминает, что артиллерийский полк ЧФ и артиллерийская бригада БФ предназначены для поражения легких кораблей противника..." winked

    Это шутка?
    РСЗО предназначены для.....
    Читайте Военную Энциклопедию!
    1. МорякЧФ
      МорякЧФ Сегодня, 15:38
      +1
      Всё правильно, в статье по всей видимости имеется ввиду континентальная часть потступов.
  3. Larum
    Larum Сегодня, 16:29
    +1
    Точно, раз корабли строить денег нет, то хоть ракеты усилить.
    Вот как приплывет авионосец вплотную к Калининграду, то и капец ему.
    1. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 17:11
      0
      Там вообще-то мелковато для авианосца, а если и приплывёт, то быстро в железный остров для туристов превратится.
  4. rudolff
    rudolff Сегодня, 17:16
    0
    Вроде когда то о всей линейке Торнадо говорили: Г, У, С на замену Града, Урагана, Смерча. А тут Ураган особняком. И дальность по современным меркам не особо впечатляет. Может пора Полонез у белорусов/китайцев прикупить?