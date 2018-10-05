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Балтийский флот пополнился модернизированными Ка-27М

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Балтийский флот пополнился вертолетами. Модернизированные Ка-27М поступили на вооружение морской авиации БФ, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Количество поступивших вертолетов не раскрывается.

Балтийский флот пополнился модернизированными Ка-27М



Согласно заявлению начальника пресс-службы ЗВО полковника Игоря Мугинова, технический персонал провел приемку и постановку модернизированных вертолетов, а так же подготовил Ка-27М к зимнему режиму эксплуатации. По словам Мугинова, на вертолетах обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование, установлена новая поисковая система и радиоакустическое оборудование. Все это вместе позволяет значительно повысить выполнение экипажей вертолетов задач по поиску и обнаружению подводных лодок противника.

Ка-27М является модернизацией вертолета Ка-27ПЛ и предназначен для ведения противолодочной борьбы, может размещаться на борту крупных надводных кораблей. Вертолет оснащен разработанной АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» новой "радиолокационной командно-тактической системой", включающей новые акустическую и магнитометрическую системы, систему радиоразведки, информационно-вычислительную систему и бортовую радиолокационную станцию "Копье-А" с активной фазированной антенной решеткой.
Использованы фотографии:
http://www.russianarms.ru/
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2 комментария
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  1. МорякЧФ
    МорякЧФ Сегодня, 15:42
    +2
    Интересно, а сколько пришло вертолётов? Боюсь предположить что 2, у нас всегда многозначительные заголовки статей.
  2. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 16:07
    -1
    Обычная плановая модернизация)))