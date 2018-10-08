Проект «Набросок»: три орудия завершают испытания
В интересах ракетных войск и артиллерии создаются новые образцы вооружения и техники. Сразу несколько самоходных орудий нового типа были разработаны в последние годы в рамках опытно-конструкторской работы с шифром «Набросок». Новое семейство техники включает три боевые машины с разным базовым шасси и отличающимся вооружением. Согласно последним новостям, такая техника в ближайшем будущем сможет поступить на вооружение российской армии.
Новые сообщения о ходе и результатах проекта «Набросок», а также о технике этого семейства появились несколько дней назад. Любопытно, что первые новости были оглашены на официальном уровне. 30 сентября, в преддверии Дня сухопутных войск, издание «МК» опубликовало интервью с главкомом сухопутных войск генерал-полковником Олегом Салюковым. Командующий рассказал о текущих работах и перспективных проектах. Среди прочего он упомянул новые разработки для артиллерийских соединений.
По словам главкома, ведется разработка перспективного артиллерийско-минометного комплекса с шифром «Набросок». Системы из состава этого комплекса предназначаются для применения в ракетных войсках и артиллерии на батальонном уровне. Все образцы семейства базируются на различных шасси. Среди прочего, предусматривается адаптация техники для эксплуатации в условиях Заполярья.
3 октября новые подробности проекта «Набросок» опубликовало интернет-издание НПК «Уралвагонзавод» T-Digest. Кроме того, в его сообщении присутствовали новые сведения о ходе работ. Согласно T-Digest, в семейство «Набросок» входит три образца самоходной артиллерии. Это самоходные орудия «Флокс» и «Магнолия», а также самоходный миномет «Дрок». Новые «цветочные» системы имеют некоторые общие черты, но при этом серьезно отличаются друг от друга по всем показателям.
Разработку техники нового семейства вел Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (г. Нижний Новгород), входящий в состав НПК «Уралвагонзавод». Это предприятие давно занимается созданием артиллерийских систем, и с некоторых пор его каталог продукции включает сразу три перспективных изделия.
T-Digest указывает, что все три артиллерийские системы сейчас находятся на испытаниях. Более того, они уже выходят на финальную стадию проекта. Таким образом, в ближайшем будущем три самоходки могут получить рекомендацию к принятию на вооружение, а затем поступить в серийное производство. Впрочем, сроки завершения испытаний и возможного начала службы пока не уточнялись. Издание при «Уралвагонзаводе» обходится общей формулировкой и пишет «совсем скоро».
***
Необходимо отметить, что в последних сообщениях речь идет об уже известных разработках отечественной промышленности. Так, опытно-конструкторская работа «Набросок» стартовала в 2015 году и вскоре дала первые результаты. Опытный образец САО «Флокс» был впервые представлен на выставке «Армия-2016». На том же мероприятии состоялся и первый показ миномета «Дрок», правда эта разработка демонстрировалась лишь в виде масштабной модели. Третий образец семейства «Набросок», орудие «Магнолия», пока открыто не демонстрировалось. Таким образом, всего за несколько последних лет ЦНИИ «Буревестник» создал и довел до испытаний перспективный артиллерийско-минометный комплекс.
Еще в 2016 году были оглашены некоторые сведения о целях и задачах проектов, а также раскрыты их технические подробности. Новые самоходки, которые, как теперь известно, входят в одно семейство, предназначаются для стрельбы по наземным объектам противника, расположенным на расстояниях до десятков километров. САО предлагается использовать при стрельбе с закрытых позиций, при этом обеспечивается возможность поражения целей в широком диапазоне дальностей, в том числе на минимальных расстояниях.
Утверждалось, что в новых проектах реализуется новая для нашей армии концепция универсального 120-мм орудия на колесном шасси. На вооружении уже состоят САО «Нона» и «Хоста» с аналогичным вооружением, но они строились на основе гусеничной бронемашины. Ожидается, что применение колесных шасси позволит совместить боевые качества вооружения и высокую мобильность автомобильной техники. Последние возможности имеют особое значение, поскольку позволяют повысить живучесть и боевую эффективность самоходки.
В то же время, проект «Набросок» предусматривает установку схожих артиллерийских систем на разные шасси. Такой подход позволяет получить дополнительные преимущества, связанные с мобильностью. Так, САО «Флокс» строится на колесной платформе и предназначается для использования в районах с развитой дорожной сетью и не самым сложным бездорожьем. Для более трудных районов, в том числе Арктики, создан другой вариант самоходки – «Магнолия». Наличие плавающего гусеничного шасси дает такой боевой машине очевидные преимущества.
В итоге заказчик получает возможность выбрать из нескольких предложений машину, наиболее полно соответствующую его требованиям. Либо появляется возможность распределить технику нескольких типов по разным районам и регионам, учитывая ее возможности и характеристики. С определенных точек зрения такой подход к перевооружению имеет некоторые преимущества перед традиционным строительство одной машины для всех нужд.
***
В семейство «Набросок» входят три артиллерийские системы. Две из них уже были показаны в виде макетов или полноценных опытных образцов. Третья пока не демонстрировалась общественности, но уже известен ее примерный облик. Также авторы проекта уже опубликовали часть характеристик перспективной техники. Все это позволяет составить достаточно подробную картину, в которой, впрочем, все еще присутствуют белые пятна.
САО «Флокс» представляет собой 120-мм артиллерийскую систему на базе трехосного бронеавтомобиля. Основой этого образца является шасси «Урал-ВВ», перестроенное необходимым образом. В передней части шасси помещается кабина двухрядной компоновки, за которой находятся два крупных блока с необходимым оборудованием. Непосредственно на корме разместили поворотное устройство с орудием. Шасси оснащается дизельным двигателем мощностью 270 л.с. и трансмиссией, обеспечивающей полный привод.
Макеты перспективной техники от ЦНИИ "Буревестник". На переднем плане самоходный миномет "Дрок". Фото Soyuzmash.ru
Орудие для самоходки разработано на основе существующего изделия 2А80 и унифицировано с ним по ряду агрегатов. Исходная конструкция была серьезно переработана, что позволило повысить точность и кучность стрельбы, а также сократить нагрузку на шасси. Использован 120-мм ствол без нарезов, оснащенный полуавтоматическим затвором. С его помощью орудие может использовать как стандартные минометные мины, так и артиллерийские снаряды соответствующего калибра. Это расширяет круг решаемых задач и делает «Флокс» прямым аналогом серийных «Вены» и «Хосты». Боекомплект орудия состоит из 80 выстрелов. Из них 28 находятся в т.н. оперативных укладках.
«Флокс» комплектуется современной системой управления огнем, включающей средства навигации и контроля за наведением орудия. Интересным нововведением являются датчики, отслеживающие положение ствола. С их помощью после каждого выстрела можно восстанавливать наводку. По баллистике «Флокс» соответствует «Вене», вследствие чего дальность стрельбы обычными снарядами достигает 8-10 км. Активно-реактивные летят на 15-17 км.
В распоряжении экипажа имеется броневая кабина, защищающая от стрелкового оружия и осколков. Кроме того, для самообороны предлагается использовать дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом «Корд». Рядом с ним на крыше кабины монтируются изделия 902Б.
Облик САО «Магнолия» пока не появлялся в открытых источниках, но определенные черты этой машины уже известны. Согласно сообщениям последнего времени, этот проект предусматривает монтаж орудия от «Флокса» на другом шасси. В роли последнего выступает двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-30. По всей видимости, используется модификация с бронированием обитаемого отсека, а под установку артиллерийской системы выделяется заднее звено.
ДТ-30 комплектуется дизельным двигателем мощностью 710 л.с. и особой трансмиссией, обеспечивающей привод гусениц обоих звеньев. Между собой два корпуса транспортера соединяются при помощи специального узла, включающего гидравлические приводы. При снаряженной массе 28 т транспортер способен перевозить до 30 т груза. Новое орудие по типу 2А80 не отличается большой массой, и потому и «Магнолии» должен оставаться большой запас грузоподъемности. Его можно использовать для увеличения боекомплекта или улучшения условий для экипажа.
НПК «Уралвагонзавод» и министерство обороны до сих пор не показывали САО «Магнолия» общественности, однако уже известно о существовании опытного образца этого типа. Вполне возможно, что в скором времени прототип получит свою долю внимания.
Самоходный миномет «Дрок» тоже существует в виде опытного образца, но на выставках пока демонстрировались только макеты подобной техники. С их помощью конструкторы наглядно показали основные положения проекта, архитектуру и возможности боевой машины. В первую очередь, необходимо отметить, что новый миномет на самоходном шасси серьезно отличается от предыдущих отечественных разработок своего класса.
Базой для «Дрока» стал двухосный бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», изначально рассчитанный под установку разнообразного вооружения. В новом проекте предусматривается использование особого боевого модуля, монтируемого на крыше. Этот модуль представляет собой башню с креплениями для 82-мм миномета. Ствол помещается на противооткатных устройствах, однако при необходимости его можно снимать. В таком случае миномет превращается в носимый и применяется с двуногой и опорной плитой стандартных типов.
Боевая машина «Дрок» призвана решать те же задачи, что и прочие минометы всех классов. Характеристики 82-мм мины позволяют эффективно решать задачи огневой поддержки на батальонном уровне. По данным разработчика, самоходка «Дрок» возит с собой 40 мин и показывает скорострельность до 12 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы – от 100 м до 6 км.
***
В последние десятилетия стала очевидной необходимость перевода артиллерийских систем всех основных классов на самоходные шасси. В то же время, строительство САУ традиционного облика не всегда возможно или целесообразно. Все это становится предпосылками к появлению новых оригинальных образцов артиллерийской техники, заметным образом отличающихся от ранее созданных.
Согласно сообщениям нескольких последних лет, ЦНИИ «Буревестник» и НПК «Уралвагонзавод» в рамках проекта «Набросок» сумели создать сразу три варианта самоходного орудия, отличающихся сравнительной простотой при достаточно высоких боевых характеристиках. Кроме того, они отличаются хорошей подвижностью, способствующей повышению живучести. При этом два образца из трех, будучи оснащенными особыми орудиями, способны выполнять функции пушек, гаубиц и минометов.
Ранее компоненты нового артиллерийско-минометного комплекса фигурировали только на выставках, но к настоящему времени проекты продвинулись далеко вперед. Согласно последним сообщениям, «Флокс», «Магнолия» и «Дрок» уже вышли на государственные испытания и приближаются к их завершению. После всех необходимых проверок новые машины могут поступить на вооружение сухопутных или воздушно-десантных войск.
По материалам сайтов:
https://mk.ru/
http://t-digest.ru/
https://rg.ru/
http://tass.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
Новые сообщения о ходе и результатах проекта «Набросок», а также о технике этого семейства появились несколько дней назад. Любопытно, что первые новости были оглашены на официальном уровне. 30 сентября, в преддверии Дня сухопутных войск, издание «МК» опубликовало интервью с главкомом сухопутных войск генерал-полковником Олегом Салюковым. Командующий рассказал о текущих работах и перспективных проектах. Среди прочего он упомянул новые разработки для артиллерийских соединений.
По словам главкома, ведется разработка перспективного артиллерийско-минометного комплекса с шифром «Набросок». Системы из состава этого комплекса предназначаются для применения в ракетных войсках и артиллерии на батальонном уровне. Все образцы семейства базируются на различных шасси. Среди прочего, предусматривается адаптация техники для эксплуатации в условиях Заполярья.
3 октября новые подробности проекта «Набросок» опубликовало интернет-издание НПК «Уралвагонзавод» T-Digest. Кроме того, в его сообщении присутствовали новые сведения о ходе работ. Согласно T-Digest, в семейство «Набросок» входит три образца самоходной артиллерии. Это самоходные орудия «Флокс» и «Магнолия», а также самоходный миномет «Дрок». Новые «цветочные» системы имеют некоторые общие черты, но при этом серьезно отличаются друг от друга по всем показателям.
Разработку техники нового семейства вел Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (г. Нижний Новгород), входящий в состав НПК «Уралвагонзавод». Это предприятие давно занимается созданием артиллерийских систем, и с некоторых пор его каталог продукции включает сразу три перспективных изделия.
T-Digest указывает, что все три артиллерийские системы сейчас находятся на испытаниях. Более того, они уже выходят на финальную стадию проекта. Таким образом, в ближайшем будущем три самоходки могут получить рекомендацию к принятию на вооружение, а затем поступить в серийное производство. Впрочем, сроки завершения испытаний и возможного начала службы пока не уточнялись. Издание при «Уралвагонзаводе» обходится общей формулировкой и пишет «совсем скоро».
***
Необходимо отметить, что в последних сообщениях речь идет об уже известных разработках отечественной промышленности. Так, опытно-конструкторская работа «Набросок» стартовала в 2015 году и вскоре дала первые результаты. Опытный образец САО «Флокс» был впервые представлен на выставке «Армия-2016». На том же мероприятии состоялся и первый показ миномета «Дрок», правда эта разработка демонстрировалась лишь в виде масштабной модели. Третий образец семейства «Набросок», орудие «Магнолия», пока открыто не демонстрировалось. Таким образом, всего за несколько последних лет ЦНИИ «Буревестник» создал и довел до испытаний перспективный артиллерийско-минометный комплекс.
Еще в 2016 году были оглашены некоторые сведения о целях и задачах проектов, а также раскрыты их технические подробности. Новые самоходки, которые, как теперь известно, входят в одно семейство, предназначаются для стрельбы по наземным объектам противника, расположенным на расстояниях до десятков километров. САО предлагается использовать при стрельбе с закрытых позиций, при этом обеспечивается возможность поражения целей в широком диапазоне дальностей, в том числе на минимальных расстояниях.
Утверждалось, что в новых проектах реализуется новая для нашей армии концепция универсального 120-мм орудия на колесном шасси. На вооружении уже состоят САО «Нона» и «Хоста» с аналогичным вооружением, но они строились на основе гусеничной бронемашины. Ожидается, что применение колесных шасси позволит совместить боевые качества вооружения и высокую мобильность автомобильной техники. Последние возможности имеют особое значение, поскольку позволяют повысить живучесть и боевую эффективность самоходки.
В то же время, проект «Набросок» предусматривает установку схожих артиллерийских систем на разные шасси. Такой подход позволяет получить дополнительные преимущества, связанные с мобильностью. Так, САО «Флокс» строится на колесной платформе и предназначается для использования в районах с развитой дорожной сетью и не самым сложным бездорожьем. Для более трудных районов, в том числе Арктики, создан другой вариант самоходки – «Магнолия». Наличие плавающего гусеничного шасси дает такой боевой машине очевидные преимущества.
В итоге заказчик получает возможность выбрать из нескольких предложений машину, наиболее полно соответствующую его требованиям. Либо появляется возможность распределить технику нескольких типов по разным районам и регионам, учитывая ее возможности и характеристики. С определенных точек зрения такой подход к перевооружению имеет некоторые преимущества перед традиционным строительство одной машины для всех нужд.
***
В семейство «Набросок» входят три артиллерийские системы. Две из них уже были показаны в виде макетов или полноценных опытных образцов. Третья пока не демонстрировалась общественности, но уже известен ее примерный облик. Также авторы проекта уже опубликовали часть характеристик перспективной техники. Все это позволяет составить достаточно подробную картину, в которой, впрочем, все еще присутствуют белые пятна.
САО «Флокс» представляет собой 120-мм артиллерийскую систему на базе трехосного бронеавтомобиля. Основой этого образца является шасси «Урал-ВВ», перестроенное необходимым образом. В передней части шасси помещается кабина двухрядной компоновки, за которой находятся два крупных блока с необходимым оборудованием. Непосредственно на корме разместили поворотное устройство с орудием. Шасси оснащается дизельным двигателем мощностью 270 л.с. и трансмиссией, обеспечивающей полный привод.
Макеты перспективной техники от ЦНИИ "Буревестник". На переднем плане самоходный миномет "Дрок". Фото Soyuzmash.ru
Орудие для самоходки разработано на основе существующего изделия 2А80 и унифицировано с ним по ряду агрегатов. Исходная конструкция была серьезно переработана, что позволило повысить точность и кучность стрельбы, а также сократить нагрузку на шасси. Использован 120-мм ствол без нарезов, оснащенный полуавтоматическим затвором. С его помощью орудие может использовать как стандартные минометные мины, так и артиллерийские снаряды соответствующего калибра. Это расширяет круг решаемых задач и делает «Флокс» прямым аналогом серийных «Вены» и «Хосты». Боекомплект орудия состоит из 80 выстрелов. Из них 28 находятся в т.н. оперативных укладках.
«Флокс» комплектуется современной системой управления огнем, включающей средства навигации и контроля за наведением орудия. Интересным нововведением являются датчики, отслеживающие положение ствола. С их помощью после каждого выстрела можно восстанавливать наводку. По баллистике «Флокс» соответствует «Вене», вследствие чего дальность стрельбы обычными снарядами достигает 8-10 км. Активно-реактивные летят на 15-17 км.
В распоряжении экипажа имеется броневая кабина, защищающая от стрелкового оружия и осколков. Кроме того, для самообороны предлагается использовать дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом «Корд». Рядом с ним на крыше кабины монтируются изделия 902Б.
Облик САО «Магнолия» пока не появлялся в открытых источниках, но определенные черты этой машины уже известны. Согласно сообщениям последнего времени, этот проект предусматривает монтаж орудия от «Флокса» на другом шасси. В роли последнего выступает двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-30. По всей видимости, используется модификация с бронированием обитаемого отсека, а под установку артиллерийской системы выделяется заднее звено.
ДТ-30 комплектуется дизельным двигателем мощностью 710 л.с. и особой трансмиссией, обеспечивающей привод гусениц обоих звеньев. Между собой два корпуса транспортера соединяются при помощи специального узла, включающего гидравлические приводы. При снаряженной массе 28 т транспортер способен перевозить до 30 т груза. Новое орудие по типу 2А80 не отличается большой массой, и потому и «Магнолии» должен оставаться большой запас грузоподъемности. Его можно использовать для увеличения боекомплекта или улучшения условий для экипажа.
НПК «Уралвагонзавод» и министерство обороны до сих пор не показывали САО «Магнолия» общественности, однако уже известно о существовании опытного образца этого типа. Вполне возможно, что в скором времени прототип получит свою долю внимания.
Самоходный миномет «Дрок» тоже существует в виде опытного образца, но на выставках пока демонстрировались только макеты подобной техники. С их помощью конструкторы наглядно показали основные положения проекта, архитектуру и возможности боевой машины. В первую очередь, необходимо отметить, что новый миномет на самоходном шасси серьезно отличается от предыдущих отечественных разработок своего класса.
Базой для «Дрока» стал двухосный бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», изначально рассчитанный под установку разнообразного вооружения. В новом проекте предусматривается использование особого боевого модуля, монтируемого на крыше. Этот модуль представляет собой башню с креплениями для 82-мм миномета. Ствол помещается на противооткатных устройствах, однако при необходимости его можно снимать. В таком случае миномет превращается в носимый и применяется с двуногой и опорной плитой стандартных типов.
Боевая машина «Дрок» призвана решать те же задачи, что и прочие минометы всех классов. Характеристики 82-мм мины позволяют эффективно решать задачи огневой поддержки на батальонном уровне. По данным разработчика, самоходка «Дрок» возит с собой 40 мин и показывает скорострельность до 12 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы – от 100 м до 6 км.
***
В последние десятилетия стала очевидной необходимость перевода артиллерийских систем всех основных классов на самоходные шасси. В то же время, строительство САУ традиционного облика не всегда возможно или целесообразно. Все это становится предпосылками к появлению новых оригинальных образцов артиллерийской техники, заметным образом отличающихся от ранее созданных.
Согласно сообщениям нескольких последних лет, ЦНИИ «Буревестник» и НПК «Уралвагонзавод» в рамках проекта «Набросок» сумели создать сразу три варианта самоходного орудия, отличающихся сравнительной простотой при достаточно высоких боевых характеристиках. Кроме того, они отличаются хорошей подвижностью, способствующей повышению живучести. При этом два образца из трех, будучи оснащенными особыми орудиями, способны выполнять функции пушек, гаубиц и минометов.
Ранее компоненты нового артиллерийско-минометного комплекса фигурировали только на выставках, но к настоящему времени проекты продвинулись далеко вперед. Согласно последним сообщениям, «Флокс», «Магнолия» и «Дрок» уже вышли на государственные испытания и приближаются к их завершению. После всех необходимых проверок новые машины могут поступить на вооружение сухопутных или воздушно-десантных войск.
По материалам сайтов:
https://mk.ru/
http://t-digest.ru/
https://rg.ru/
http://tass.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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