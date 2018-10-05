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Фейк или?.. СМИ завили о передаче ВВС Израиля дополнительных F-35

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Соединенные Штаты передадут Израилю дополнительные новейшие истребители пятого поколения F-35. Такое решение Вашингтон якобы принял на фоне поставок в Сирию российских зенитно-ракетных систем С-300, сообщает "Взгляд" со ссылкой на израильский портал DEBKA.

Фейк или?.. СМИ завили о передаче ВВС Израиля дополнительных F-35



Израильский портал, озвучивший данную информацию, сообщает, что якобы дополнительные F-35 для ВВС Израиля будут для оперативности взяты из действующих эскадрилий ВВС США. Это должно продемонстрировать решимость США и Израиля поддерживать операции израильских ВВС над Сирией, несмотря на усиление сирийской ПВО.

Кроме этого, первая американская эскадрилья F-35 также будет отправлена на авиабазу Аль-Дхарфа в Саудовской Аравии, которую используют США.

Информация о передаче Израилю дополнительных F-35, да и еще из состава действующих эскадрилий ВВС США, скажем честно, попахивает фейком, но раз в году и палка стреляет.

Между тем, министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби усомнился в способности поставленных в Сирию ЗРС С-300 "отследить израильскую авиацию, которая включает малозаметные американские истребители F-35". Об этом пишет израильское издание Haaretz.

Ханегби заявил, что операционные возможности ВВС Израиля таковы, что С-300 на самом деле не ограничивают их эффективность, так как якобы "даже не смогут отследить малозаметные истребители".
Использованы фотографии:
https://www.debka.com/
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63 комментария
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  1. майор Юрик
    майор Юрик Сегодня, 15:48
    +7
    Пральна,берите про запас, текучка наличия вполне возможно превысит ваши ожидания! tongue
    1. MKPU-115
      MKPU-115 Сегодня, 15:53
      +5
      Цитата: майор Юрик
      Пральна,берите про запас, текучка наличия вполне возможно превысит ваши ожидания! tongue

      Израиль уверен в их незаметности , а вот США как бы не совсем, поэтому и передают.
      1. фигвам
        фигвам Сегодня, 16:14
        +1
        Это должно продемонстрировать решимость США и Израиля поддерживать операции израильских ВВС над Сирией, несмотря на усиление сирийской ПВО.

        Ну вот теперь видно, что есть большая заинтересованность штатов в ударах по Сирии, с помощью израильской авиации.
      2. ltc35
        ltc35 Сегодня, 16:29
        +3
        Наверняка скоро узнаем насколько незаметны 35-е и насколько глазастые С-300. Интрига и нервозность есть с обоих сторон, как перед дуэлью.
        1. Кубик123
          Кубик123 Сегодня, 16:55
          +1
          Цитата: ltc35
          Наверняка скоро узнаем насколько незаметны 35-е и насколько глазастые С-300. Интрига и нервозность есть с обоих сторон, как перед дуэлью.

          Наверняка уже проверили на С300, принадлежащих Греции. Но о результатах информации нет. https://topwar.ru/37356-greciya-uspeshno-provela-pervye-strelby-iz-zrk-s-300-pmu1.html
          Так что может и сейчас не сообщат.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:33
      +2
      Цитата: майор Юрик
      Пральна,берите про запас, текучка наличия вполне возможно превысит ваши ожидания! tongue

      DEBKA? request Вы бы еще на ОБС ссылались. fool
      1. майор Юрик
        майор Юрик Сегодня, 16:44
        0
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: майор Юрик
        Пральна,берите про запас, текучка наличия вполне возможно превысит ваши ожидания! tongue

        DEBKA? request Вы бы еще на ОБС ссылались. fool

        Арон, да Господь с Вами! Это комент-совет, а не утверждение! yes
  2. MKPU-115
    MKPU-115 Сегодня, 15:49
    +5
    "Цахи Ханегби усомнился в способности поставленных в Сирию ЗРС С-300 "отследить израильскую авиацию" - если США засуетилось , значит они тоже уверены в незаметности 35 , но не совсем. Скоро узнаем, может опять случайно птица залетит в F-35 и его спишут.
    1. Сергей39
      Сергей39 Сегодня, 16:12
      -1
      С 300, F 35, ,,усомнился"". Война покажет, кто главнее
  3. jjj
    jjj Сегодня, 15:49
    +1
    С американской стороны только бизнес, а с израильской - роялти
  4. genisis
    genisis Сегодня, 15:50
    +1
    А смысл? Для чего Израилю сейчас дополнительные Ф-35? Во-первых, что смогут изменить несколько машин, а во-вторых, с кем Израиль на них воевать собрался?
    1. Mestny
      Mestny Сегодня, 16:35
      0
      В интернетах они уже вовсю с Россией воюют.
      1. genisis
        genisis Сегодня, 17:08
        -1
        А в реале Беньямин Нетаньяху уже не знает, через кого пытаться Путина задобрить. Хотел через Трампа - не вышло, будет через Меркель пытаться. И вот я всё никак понять не могу, как ситуация с нашим ИЛ-ом вообще стала возможна. Три варианта: израильтяне были уверены, что россияне ничего не поймут и ополчатся на сбившую самолёт Сирию; израильтяне были уверены, что смогут донести до Путина, что их точка зрения верная и виноваты сирийцы, которых нужно наказать; израильтяне сделали это специально, просчитав все последствия и специально вынудили нас пойти на поставку С-300 сирийцам. Есть ещё 4-вы вариант, что израильтяне не предполагали, что ситуация примет такой оборот и имела место «трагическая череда случайностей», но поступившая Верховному информация позволила ему сделать однозначный вывод, который он и озвучил публично, что действия израильтян стояли в прямой причинно-следственной связи с падением нашего борта. И вот я всё эти дни ломаю голову, зачем израильтяне пошли на это? Составной частью какого сценария явилось это действие? Израильтяне не похожи на людей из поговорки «назло бабушке отморожу уши». А учитывая, что ситуация была создана ими искусственно, то какое же всё-таки развитие событий они планировали? Ведь если для Израиля ставки итак предельно высоки, можно даже говорить, что на кону вопрос вообще дальнейшего их дальнейшего успешного существования, то для России поставка комплексов С-300 и их интеграция в свою систему ПВО, развёрнутую в Сирии делает нас уже непосредственным участником противостояния с Израилем. Необходимо учитывать, что мы никогда не ставили себе задачу, по причинению ущерба Израилю. Более того, нам выгодно иметь противостоящий арабам Израиль, взаимодействуя с обеими сторонами, не принимая непосредственного участия в их разборках. И вот Израиль своими действиями резко поднимает ставки. Почему? Почему израильтяне пошли на это именно сейчас? Какую они преследуют цель? Зачем они вводят нас в непосредственное противостояние на одной из сторон конфликта? Ломаю голову уже какой день и не могу понять. А без этого сложно пытаться построить дальнейшее развитие событий. Сложно понять, готовы ли израильтяне к тому, что в них полетит ракета С-300. Готовы ли израильтяне выстрелить по С-300 в ответ, не будучи уверенными, что в экипаже не сидит российский военнослужащий? Вот такая вот сложная заворачивается интрига. А учитывая ещё, что Израиль игрок региональный и говорить о противостоянии его РФ нет смысла, из-за абсолютно разных масштабов, необходимо понимать степень вовлечённости в конфликт другого глобального игрока. Статья Дебки пытается дать понять, что большой игрок будет впрягаться за Израиль даже своими собственными самолётами. Но вот по другой информации, израильтянам сказали, что начинать из-за них ядерный конфликт никто не будет. Вот и хочется найти ответ на вопрос, сформулированный выше.
  5. MKPU-115
    MKPU-115 Сегодня, 15:50
    +4
    " Ханегби заявил, что операционные возможности ВВС Израиля таковы, что С-300 на самом деле не ограничивают их эффективность" - а почему тогда так много воплей со стороны Израиля и США???
    1. alta
      alta Сегодня, 16:07
      -2
      Военные Израиля считают С-300 для них не проблема, а политики опасаются, как бы С-300 не ударила по гражданским самолетам, т.к. аэропорт находится недалеко ... там также приземляются и российские гражданские самолеты ...
      1. Jerk
        Jerk Сегодня, 16:15
        0
        Ну грохнется лайнер пассажирский, что такого? США, помнится, вполне себя хорошо чувствовала, сбив иранский, командира потом Буш наградил за три сотни гражданских трупов, чего политикам переживать-то?
      2. MKPU-115
        MKPU-115 Сегодня, 17:04
        0
        Цитата: alta
        Военные Израиля считают С-300 для них не проблема, а политики опасаются, как бы С-300 не ударила по гражданским самолетам, т.к. аэропорт находится недалеко ... там также приземляются и российские гражданские самолеты ...

        Этот вариант давно озвучили, подставите гражданский борт, опыт у вас уже имеется, и будет вой на весь мир. Значит надо закрывать небо над Израилем, что бы не попасть в гражданский борт, логично?
  6. MKPU-115
    MKPU-115 Сегодня, 15:52
    +1
    "Это должно продемонстрировать решимость США и Израиля" - точнее Израилю надо отрабатывать 38 лярдов США.
  7. Громобой
    Громобой Сегодня, 15:52
    +3
    израильский портал DEBKA.
    Израильские товарищи,поправьте меня,но кажись это ресурс покруче "Спид-Инфо"! laughing
    1. Yngvar
      Yngvar Сегодня, 16:28
      +1
      "Пгавдивый" портал "продажная DEBKA"... Чем они ещё собираются попугать? Очередной программой СОИ?
      Впрочем разведке нашей будет чем заняться.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:34
      +1
      Цитата: Громобой
      израильский портал DEBKA.
      Израильские товарищи,поправьте меня,но кажись это ресурс покруче "Спид-Инфо"! laughing

      Гораздо круче. good
    3. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 16:38
      +1
      Цитата: Громобой
      израильский портал DEBKA.
      Израильские товарищи,поправьте меня,но кажись это ресурс покруче "Спид-Инфо"! laughing

      Смесь Дождя по левизне и РЕН ТВ по достоверности.
      1. MKPU-115
        MKPU-115 Сегодня, 17:05
        0
        Цитата: Krasnodar
        Цитата: Громобой
        израильский портал DEBKA.
        Израильские товарищи,поправьте меня,но кажись это ресурс покруче "Спид-Инфо"! laughing

        Смесь Дождя по левизне и РЕН ТВ по достоверности.

        Зато какая сенсация! fellow
  8. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 15:53
    +1
    Теперь противостояние неизбежно.....остается ждать теперь когда одна сторона спровоцирует, а другая ответит...
    1. Комментарий был удален.
      1. Alexey-74
        Alexey-74 Сегодня, 15:58
        0
        Так и будет, лишь бы наши грамотно ответили, а то все так и ждут когда С-300 облажаются....
  9. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 15:53
    +1
    Друг не оставит в беде?
    Штаты в свойственной им манере, тут же решили продлить масла в огонь!
  10. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 15:55
    +1
    Сомневаются в возможности С -300 бороться с Ф-35?
    Хотят проверить?
  11. shans2
    shans2 Сегодня, 15:56
    +1
    Аисты для Ф-35 уже заготовлены. Нравится мне Ф-35, медленный, с максимальной скоростью ниже 2 тыс км/час. Уйти такому от ракеты нереально.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:03
      +3
      для них и банальной вороны хватит, из тех ,что в полёте занимаются капремонтом движков методом залазания в оный wassat
    2. MKPU-115
      MKPU-115 Сегодня, 16:05
      0
      Цитата: shans2
      Аисты для Ф-35 уже заготовлены. Нравится мне Ф-35, медленный, с максимальной скоростью ниже 2 тыс км/час. Уйти такому от ракеты нереально.

      Но его же не видно? wassat
      Израиль его не видит.... США подтверждаю , что тоже вроде его не видят, аист тоже его не видел, поэтому в него и врезался.
      1. FOBOSS
        FOBOSS Сегодня, 16:58
        0
        Аист ??? а почему не страус? wink Он покрупнее будет
        1. MKPU-115
          MKPU-115 Сегодня, 17:06
          0
          Цитата: FOBOSS
          Аист ??? а почему не страус? wink Он покрупнее будет

          Страус в него врежется, когда аэродром с F-35 накроют.
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:01
    +1
    раз сказала'деффка'' значит,садимся на диван,и дружно верим ей wassat
  13. Zina389
    Zina389 Сегодня, 16:01
    -4
    надо тренироваться с прицелом на Иран. А лучшего тренинг партнера чем сирийское ПВО в условиях приближенных к боевым и не найти. Кстати, были сообщения, что операции Израиля в Сирии происходили в последнии дни...
    1. shans2
      shans2 Сегодня, 16:07
      +3
      Иран на вас потренируется прямо из Сирии, под видом Асада, пошлет вам Фатех 110 в товарных кол-х по военным аэродромам, чтобы вы не выеживались. Все походу уже только этого и ждут. Прилетайте, клоуны.
    2. MKPU-115
      MKPU-115 Сегодня, 16:08
      0
      Цитата: Zina389
      надо тренироваться с прицелом на Иран. А лучшего тренинг партнера чем сирийское ПВО в условиях приближенных к боевым и не найти. Кстати, были сообщения, что операции Израиля в Сирии происходили в последнии дни...

      Наши тоже потренируются с прицелом на штаты. Давайте начинайте.
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:16
      +1
      зиновий-на С300 не сирийцы сидят, а полностью наши расчёты-смотрите,сами себя не перехитрите.тем более что С300 там не сами по себе,а ускоренно создаётся локальная система пво-про,где и ''торы'','',буки'',и другие колмплексы...
    4. alta
      alta Сегодня, 16:21
      +2
      США и Россия не скрывают, что Сирия - военный полигон, где проверяются и дорабатываются вооружения.
  14. Larum
    Larum Сегодня, 16:05
    0
    А, бабушка надвое сказала...
  15. 501Legion
    501Legion Сегодня, 16:05
    +1
    помнится над ф117 тоже корпели что он незаметный а сбили палкой его ) так что и на старуху бывает.сами знаете что
  16. Jerk
    Jerk Сегодня, 16:06
    +3
    даже не смогут отследить малозаметные истребители

    Кажется, в Югославии "малозаметных" отследили уже, и нифига не С-300. Да и Раптор отследил совсем не радар комплекса С-300, а махонький такой бортовой у Сушки.
    И еще раз, коль не может отследить - что такая паника у вас? laughing Если б не мог, на 4 пусковых с горкой хватило и четырех неотслеживаемых...
    Сами неумные люди, и песни поют - рассчитанные сугубо на таких же. Аж жуть, и такие дауны у евреев в министрах. "Бедное ЧК, они думают, что все евреи умные, но мы-то знаем, что каждый второй еврей - дyрак!" Сериал такой украинский, "Махно"
  17. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 16:10
    +3
    Что интересно, в "демократических" СМИ не слышно воплей по поводу поставок Израилю этих Фу-35, но стоило России начать поставки Сирии С-300 - гвалт подняли, как на птичьем базаре. request
    1. alta
      alta Сегодня, 16:26
      -2
      Сирийские С-300 находятся рядом с аэропортом Израиля и мир справедливо опасается, что могут сбить гражданский самолет, в т.ч. и российский.
      Как говорят авиаторы, они изучали в Греции С-300 и эта установка не представляет для них опасность....
      1. СтудентВК
        СтудентВК Сегодня, 16:39
        0
        Шойгу уже сказал что им будет передана новейшая СУО ПВО Байкал и тд. Так что индетификация будет происходить на отлично) Не будите же вы утверждать что весь комплекс с200 который стоит на вооружении САА лучше того что мы им сейчас передаём ! Это как у них был косой калаш , а сейчас пришлют снайперку) С200 ещё были поставлены в Сирию при Брежневе) Евреи понятный хрен уже его досконально изучили) Более сорока лет стоит на вооружении САА! У Израиля уже самолёты на два поколения выше чем ПВО Сирии. А теперь интересно как они будут летать )))
      2. Mestny
        Mestny Сегодня, 16:39
        -1
        Ну то есть "мир" считает, что русские это безрукие неумные дикари, которым откуда то досталось опасное вооружение?
        Что и требовалось от вас услышать.
        На всякий случай напомню - недооценка противника как правило грозит катастрофой.
      3. MKPU-115
        MKPU-115 Сегодня, 17:08
        0
        Цитата: alta
        Сирийские С-300 находятся рядом с аэропортом Израиля и мир справедливо опасается, что могут сбить гражданский самолет, в т.ч. и российский.
        Как говорят авиаторы, они изучали в Греции С-300 и эта установка не представляет для них опасность....

        Надо срочно закрывать небо над Израилем, а то шестигранные пилоты подставят гражданский борт, опыт то у них в этом подленьком деле уже имеется.
        1. mr_Flint
          mr_Flint Сегодня, 17:22
          0
          немедля начинайте, не выходя из кухни
    2. СтудентВК
      СтудентВК Сегодня, 16:42
      0
      Ну этож кашерный Израиль( нормально отношусь к евреям в целом) им можно)))
  18. СтудентВК
    СтудентВК Сегодня, 16:31
    0
    Кажись будет как в Египте 1970м году, когда Израиль думал что советские с125 не видят их новейшие фантомы с контейнерами РЭБ))))
  19. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 16:36
    +1
    DEBKA - это израильский аналог «Дождя» и «Эхо Москвы».
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 16:47
      0
      Так то оно так.
      И желтые либеральные сми они и в Африке желтые либеральные СМИ.
      Однако, порой только там может появиться информация, которую сми "иных" оттенков" не опубликуют по политическим и прочим "здравым" соображениям.
      Фильтровать следует, но и от рассмотрения подобных материалов, как возможных версий отказываться не стоит.
      1. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 16:57
        +1
        Как в «людях в чёрном?» ))
  20. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 16:43
    +1
    Думаю,в скором времени в Сирию уйдут БУКи М3 последних модификаций дополнительные в довесок к С-300 Торам и Панцирям.
  21. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 16:49
    +1
    То есть сами американцы даже на "невидимых" F-35 над Сирией летать уже боятся.. Предпочитают на подопытных евреях проверять своих "невидимок"?
    1. MKPU-115
      MKPU-115 Сегодня, 17:11
      +1
      Цитата: kventinasd
      То есть сами американцы даже на "невидимых" F-35 над Сирией летать уже боятся.. Предпочитают на подопытных евреях проверять своих "невидимок"?

      Евреи не подопытные кролики fool , они шестерки. тфу блин, партнеры США laughing
  22. мерцание
    мерцание Сегодня, 16:50
    +3
    Ханегби заявил, что операционные возможности ВВС Израиля таковы, что С-300 на самом деле не ограничивают их эффективность, так как якобы "даже не смогут отследить малозаметные истребители".

    Ну опять двадцать пять ... вопрос не в возможностях С-300, а в том чтобы остудить горячие головы. Если С-300 не остудит, значит остужать будут Искандеры и Калибры.
    Все время вопрос переводят в техническую плоскость, а он не технический - он политический. Министр обороны ядерной державы, сказал что остудит горячие головы. Остужаться эти головы будут жизнями израильтян. Вопрос: сколько жизней должен отдать Израиль, прежде чем эти головы остынут.
    Понимаю американцев, они своими жизнями не любят рисковать, даже жизнями афроамериканцев, для этого они используют жизни других. В последнее время, свои интересы они продвигали жизнями арабов (шире - мусульман), но в Сирии эта тактика потерпела поражение, теперь в бой (за американские интересы) решено бросить евреев (воины они конечно еще те, но "с паршивой овцы хоть шерсти клок"). Теперь евреи, которые с усмешкой наблюдали как арабы колошматят друг друга, сами (возможно, под усмешки саудитов) будут отдавать свои жизни за интересы США.
    За что боролись на то и напоролись.
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 17:02
      +1
      Если С-300 не остудит, значит остужать будут Искандеры и Калибры.

      Сам по себе факт поставки С300 может и не дать ожидаемого эффекта.
      А вот эффективное применение в соответствующей ситуации может вполне.
      Хватило бы воли.
    2. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 17:05
      0
      Цитата: мерцание

      Ну опять двадцать пять ... вопрос не в возможностях С-300, а в том чтобы остудить горячие головы. Если С-300 не остудит, значит остужать будут Искандеры и Калибры.
      Все время вопрос переводят в техническую плоскость, а он не технический - он политический. Министр обороны ядерной державы, сказал что остудит горячие головы. Остужаться эти головы будут жизнями израильтян. Вопрос: сколько жизней должен отдать Израиль, прежде чем эти головы остынут.
      Понимаю американцев, они своими жизнями не любят рисковать, даже жизнями афроамериканцев, для этого они используют жизни других. В последнее время, свои интересы они продвигали жизнями арабов (шире - мусульман), но в Сирии эта тактика потерпела поражение, теперь в бой (за американские интересы) решено бросить евреев (воины они конечно еще те, но "с паршивой овцы хоть шерсти клок"). Теперь евреи, которые с усмешкой наблюдали как арабы колошматят друг друга, сами (возможно, под усмешки саудитов) будут отдавать свои жизни за интересы США.
      За что боролись на то и напоролись.

      Искандеры с Калибрами тоже не панацея, тем более, против «ещё тех вояк» евреев, которые последние 70 лет реально воюют. Основной целью РФ является постоянное присутствие в Восточном Средиземноморье - т.е. базы ВМФ и ВВС в Сирии. Ракетный удар по Израилю невилирует это присутствие в течение нескольких часов.
      1. MKPU-115
        MKPU-115 Сегодня, 17:18
        0
        Цитата: Krasnodar
        Цитата: мерцание

        Ну опять двадцать пять ... вопрос не в возможностях С-300, а в том чтобы остудить горячие головы. Если С-300 не остудит, значит остужать будут Искандеры и Калибры.
        Все время вопрос переводят в техническую плоскость, а он не технический - он политический. Министр обороны ядерной державы, сказал что остудит горячие головы. Остужаться эти головы будут жизнями израильтян. Вопрос: сколько жизней должен отдать Израиль, прежде чем эти головы остынут.
        Понимаю американцев, они своими жизнями не любят рисковать, даже жизнями афроамериканцев, для этого они используют жизни других. В последнее время, свои интересы они продвигали жизнями арабов (шире - мусульман), но в Сирии эта тактика потерпела поражение, теперь в бой (за американские интересы) решено бросить евреев (воины они конечно еще те, но "с паршивой овцы хоть шерсти клок"). Теперь евреи, которые с усмешкой наблюдали как арабы колошматят друг друга, сами (возможно, под усмешки саудитов) будут отдавать свои жизни за интересы США.
        За что боролись на то и напоролись.

        Искандеры с Калибрами тоже не панацея, тем более, против «ещё тех вояк» евреев, которые последние 70 лет реально воюют. Основной целью РФ является постоянное присутствие в Восточном Средиземноморье - т.е. базы ВМФ и ВВС в Сирии. Ракетный удар по Израилю невилирует это присутствие в течение нескольких часов.

        Смотря чем ударить....я конечно не расист...
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 17:23
          0
          Если Вы про ядерное оружие - это подставить под ответный удар Сочи, Краснодар, Севастополь, Новороссийск. Детский лепет.
  23. mvd ru
    mvd ru Сегодня, 16:56
    0
    Цитата: alta
    Как говорят авиаторы, они изучали в Греции С-300 и эта установка не представляет для них опасность....

    ну тогда после 20 октября велком .... wink только пусть катапульты смажут перед вылетом , а то мало ли ... bully
  24. Yngvar
    Yngvar Сегодня, 17:11
    0
    "Молочные братья" - "исключительные" и "богоизбранные"!
    Простите модераторы, но прям классика - то "богоизбранные" миниет от "исключительных" принимают, то "исключительные" задний проход "богоизбранным" прочищают...
  25. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:14
    0
    Интересно, в Штатах и Израиле детям читают Г. Х. Андерсена??? Или, хотя бы виде комиксов малюют? Мультики диснеевские издают?
    Я имею в виду актуальную поныне сказку "Новое платье короля"?
    А может С-300 и есть тот "мальчик", который развеет восхищение подданных от такого дорогого и такого нового платья?
    От "невидимости" имеется в виду. Для непонятливых. Тут на ВО такие не ходят, но некторые товарищи из некоторых отдельно взятых государств очень любят играть в непонятливых. Как их ВПК - в "невидимость".