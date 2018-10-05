Фейк или?.. СМИ завили о передаче ВВС Израиля дополнительных F-35

Соединенные Штаты передадут Израилю дополнительные новейшие истребители пятого поколения F-35. Такое решение Вашингтон якобы принял на фоне поставок в Сирию российских зенитно-ракетных систем С-300, сообщает "Взгляд" со ссылкой на израильский портал DEBKA.Израильский портал, озвучивший данную информацию, сообщает, что якобы дополнительные F-35 для ВВС Израиля будут для оперативности взяты из действующих эскадрилий ВВС США. Это должно продемонстрировать решимость США и Израиля поддерживать операции израильских ВВС над Сирией, несмотря на усиление сирийской ПВО.Кроме этого, первая американская эскадрилья F-35 также будет отправлена на авиабазу Аль-Дхарфа в Саудовской Аравии, которую используют США.Информация о передаче Израилю дополнительных F-35, да и еще из состава действующих эскадрилий ВВС США, скажем честно, попахивает фейком, но раз в году и палка стреляет.Между тем, министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби усомнился в способности поставленных в Сирию ЗРС С-300 "отследить израильскую авиацию, которая включает малозаметные американские истребители F-35". Об этом пишет израильское издание Haaretz.Ханегби заявил, что операционные возможности ВВС Израиля таковы, что С-300 на самом деле не ограничивают их эффективность, так как якобы "даже не смогут отследить малозаметные истребители".