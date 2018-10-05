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Вправо на 1 год: Зеленодольск откладывает сдачу первых «Каракуртов»

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Зеленодольский завод им. Горького как минимум на год откладывает сдачу первых двух МРК проекта 22800 «Каракурт», пишет татарстанское издание Реальное время.

Вправо на 1 год: Зеленодольск откладывает сдачу первых «Каракуртов»



По данным ресурса, перенос на столь длительный срок произошел из-за срыва поставок дизелей предприятием «Звезда» (Петербург).

Зеленодольский завод, как и петербургская «Пелла», оказался в лену цепочки поставщиков корабельного оборудования – последние сорвали своевременную передачу заказчику малых ракетных кораблей, говорится в материале.

Завод «Звезда» официально уведомил судостроителей о невозможности поставки двигателей в текущем году. Срыв связан с большим объемом военных заказов, к которым предприятие не было готово. Конвейер просто не справляется, рассказал изданию в Зеленодольске.

Первый двигатель для МРК проекта 22800 «Звезда» обещала поставить лишь в июне 2019 года, второй – в декабре того же года.

В общем, «мы уходим на один год вправо», – сказал корреспонденту глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

Сообщается, что коллапс на «Звезде» возник после того, как германская MTU прекратила поставки двигателей в Россию.

Как рассказал один из руководителей проекта «Каракурт», судостроители много раз ставили вопрос импортозамещения перед Минпромторгом еще в те времена, когда отношения с зарубежными поставщиками были нормальные. Однако все надеялись на «Звезду» и полагали, что заграница всегда будет помогать России. «А теперь несем большие потери», – констатировал он.
Использованы фотографии:
Ольга Андреева / vk.com
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27 комментариев
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  1. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 15:56
    +5
    Вот типичный пример: "Заграница нам поможет!"...ну что помогла? сколько можно на одни и те же грабли наступать? Все, что касается ОПК - должно быть отечественным!!!
    1. maxim947
      maxim947 Сегодня, 15:59
      +3
      Чтож так туго идут силовые установки... Добьют конечно, но время идет. Пожинаем плоды развала производства и науки ну и недальновидной политики.
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 16:19
        +2
        Раз "Звезда"не справляется с объемом заказов,значит надо расширять производство,и не только в Питере.
        1. alexmach
          alexmach Сегодня, 17:06
          0
          Это конечно хорошо но это
          1. капитальные вложения.
          2. это не на один год задача
    2. Терский
      Терский Сегодня, 16:28
      +8
      Цитата: Alexey-74
      Вот типичный пример: "Заграница нам поможет!

      Ясно yes , во всем виноваты немцы. А чинуши из Минпромторга всего лишь "жертвы" санкций . Ну не ожидали они, request , а немцы раз, и вместо двигунов стали болты присылать yes Которые Минпромторг тщательно перелаживал на импортозамещение wassat
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 16:45
        +2
        Цитата: Терский
        Ясно , во всем виноваты немцы. А чинуши из Минпромторга всего лишь "жертвы" санкций . Ну не ожидали они, , а немцы раз, и вместо двигунов стали болты присылать

        Витя hi Это старый русский жаренный петух.
        1. Терский
          Терский Сегодня, 16:52
          +1
          Цитата: НЕКСУС
          Это старый русский жаренный петух.

          Андрей, drinks ! Вот, вот , оно и видно что старый, слабовато клюет в пятую точку . Теперь осталось грома дождаться (не приведи Господь), иначе не перекрестятся.
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС Сегодня, 16:58
            0
            Цитата: Терский
            Теперь осталось грома дождаться (не приведи Господь), иначе не перекрестятся.

            А русский зверинец такой...сперва петух,потом северный пушной зверек...
    3. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:58
      +1
      Цитата: Alexey-74
      Вот типичный пример: "Заграница нам поможет!"...ну что помогла? сколько можно на одни и те же грабли наступать? Все, что касается ОПК - должно быть отечественным!!!

      А при чём тут заграница, если сроки сорвал как раз отечественный завод - питерская "Звезда"? what
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 17:09
        0
        А вот кстати да, каракурты то изначально закладывали под отечественные двигатели... Правда тут стоит сказать, что первые Каракурты Пепла строит а не зеленодольцы.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:58
    +5
    а как тогда строить хотят более крупные корабли ,если на лоханки движков нету,выходит,и гром грянул,и мужик то перекрестится не желает-на дядю заграничного понадеялся наивно...
  3. shans2
    shans2 Сегодня, 16:03
    +5
    И тут должны быть известные слова Лаврова в адрес руководства страны...
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 16:20
      +3
      Слова не помогут.Только кошелек,раз к стенке ставить "разучились"
  4. keeper03
    keeper03 Сегодня, 16:04
    0
    Даа, так мы далеко не уплывём ! request Когда уже будет налажено производство судовых дизелей в РФ ?!! angry Это никуда не годиться ! no
  5. мичман
    мичман Сегодня, 16:05
    0
    Даже не догадались Дагестанский завод "Дагдизель" подключить. А можно было бы.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 17:03
      +1
      Цитата: мичман
      Даже не догадались Дагестанский завод "Дагдизель" подключить. А можно было бы.

      А что - "Дагдизель" производит маршевые дизеля для МРК? belay
      Этот завод уже давно переключился на торпеды. А дизеля он делает только вспомогательные - мощностью до 50 л.с.
      1. Терский
        Терский Сегодня, 17:14
        0
        Цитата: Alexey RA
        Этот завод уже давно переключился на торпеды

        Совершенно верно, yes , ибо с 2008 года входит в концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор"
    2. Berkut154
      Berkut154 Сегодня, 17:03
      0
      Уважаемый Дагдизель совсем другими вещами занимается
  6. Иеремия
    Иеремия Сегодня, 16:16
    +2
    И еще дополнительно ко всему кадровый голод и оборудование тоже от доброй заграницы...Купленое у партнеров и уже не отвечающее современным требованиям к быстроте перенастойки на новые изделия....За то у Абрамовича, Гуцериева и еще с ними яхты новые, но станков нет отечественных Не с той стороны взялись державой становиться. Все на авось, как всегда..
  7. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 16:29
    +1
    Как же они тендер выиграли, если не могут справиться с заказом? И кто за это сидит?
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 17:01
      0
      Безальтернативно. Ну они единственный производитель высокооборотных дизелей в этом размере.

      Сам двигатель кстати тот еще монстрик времен Хрущева. Слегка подпиленный в 80-е.
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 17:10
      0
      Кто тендер выиграл? "Звезда"? А был вообще тендер на производство двигателей? Или сажать вы предполагает зеленодольцев? Ну да, эти дали маху конечно, не могут сосунки корабль без двигателя построить уже.
    3. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 17:12
      0
      Цитата: тлауикол
      Как же они тендер выиграли, если не могут справиться с заказом? И кто за это сидит?

      Очень просто они выиграли - как единственный поставщик дизелей для катеров и малых кораблей ВМФ с 1945 года. smile
      Несмотря на все косяки и упоротую конструкцию дизелей (звезда на 56 цилиндров (!)), альтернативы "Звезде" нет. Вот и приходится ВМФ грызть кактус.
  8. senima56
    senima56 Сегодня, 16:37
    0
    Пока не будет "личной ответственности"- толку никакого! "Сорвал, провалил, загубил,....и т.п." а его "переводят на другую работу"! Да он и там будет "срывать и проваливать"!
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 17:12
      0
      Нет, можно конечно и расстрелять, вот только где потом взять замену, да ещё и лучьше чем была?
  9. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 17:03
    0
    Привет Чубайсу, Кудрину и компании! Всё купим за границей! А если санкции? Откуда повылазило столько дилетантов ? В СССР их жёстко отсеивали, а у нас они всплыли наверх ( по аналогии с известным веществом ).. bully
  10. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:17
    0
    «мы уходим на один год вправо»

    А еще удивляются, когда народ Сталина вспоминает. Я бы охотно посмотрел, куда ушли бы виновные - влево или вправо. А скорее всего - в тупичок со стенкой в конце.