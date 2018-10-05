Вправо на 1 год: Зеленодольск откладывает сдачу первых «Каракуртов»
Зеленодольский завод им. Горького как минимум на год откладывает сдачу первых двух МРК проекта 22800 «Каракурт», пишет татарстанское издание Реальное время.
По данным ресурса, перенос на столь длительный срок произошел из-за срыва поставок дизелей предприятием «Звезда» (Петербург).
Зеленодольский завод, как и петербургская «Пелла», оказался в лену цепочки поставщиков корабельного оборудования – последние сорвали своевременную передачу заказчику малых ракетных кораблей, говорится в материале.
Завод «Звезда» официально уведомил судостроителей о невозможности поставки двигателей в текущем году. Срыв связан с большим объемом военных заказов, к которым предприятие не было готово. Конвейер просто не справляется, рассказал изданию в Зеленодольске.
Первый двигатель для МРК проекта 22800 «Звезда» обещала поставить лишь в июне 2019 года, второй – в декабре того же года.
В общем, «мы уходим на один год вправо», – сказал корреспонденту глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.
Сообщается, что коллапс на «Звезде» возник после того, как германская MTU прекратила поставки двигателей в Россию.
Как рассказал один из руководителей проекта «Каракурт», судостроители много раз ставили вопрос импортозамещения перед Минпромторгом еще в те времена, когда отношения с зарубежными поставщиками были нормальные. Однако все надеялись на «Звезду» и полагали, что заграница всегда будет помогать России. «А теперь несем большие потери», – констатировал он.
По данным ресурса, перенос на столь длительный срок произошел из-за срыва поставок дизелей предприятием «Звезда» (Петербург).
Зеленодольский завод, как и петербургская «Пелла», оказался в лену цепочки поставщиков корабельного оборудования – последние сорвали своевременную передачу заказчику малых ракетных кораблей, говорится в материале.
Завод «Звезда» официально уведомил судостроителей о невозможности поставки двигателей в текущем году. Срыв связан с большим объемом военных заказов, к которым предприятие не было готово. Конвейер просто не справляется, рассказал изданию в Зеленодольске.
Первый двигатель для МРК проекта 22800 «Звезда» обещала поставить лишь в июне 2019 года, второй – в декабре того же года.
В общем, «мы уходим на один год вправо», – сказал корреспонденту глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.
Сообщается, что коллапс на «Звезде» возник после того, как германская MTU прекратила поставки двигателей в Россию.
Как рассказал один из руководителей проекта «Каракурт», судостроители много раз ставили вопрос импортозамещения перед Минпромторгом еще в те времена, когда отношения с зарубежными поставщиками были нормальные. Однако все надеялись на «Звезду» и полагали, что заграница всегда будет помогать России. «А теперь несем большие потери», – констатировал он.
- Использованы фотографии:
- Ольга Андреева / vk.com
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