300 слабых мест военно-промышленного комплекса США

Белый дом опубликовал отчет, в котором подробным образом анализируется ситуация, сложившаяся в промышленности оборонного комплекса США. Военные аналитики администрации Трампа насчитали более 300 слабых мест американского ВПК, сделав акцент прежде всего на общем ослаблении промышленного потенциала государства. Вторым главным фактором, обусловившим такой упадок оборонных предприятий Соединенных Штатов, Белый дом назвал «агрессивную промышленную политику» стран-соперников (России и Китая).Вышеупомянутый доклад на 107 страницах приводит аналитические выдержки и статистические данные относительно американских компаний ВПК, цепочек смежных поставок комплектующих и всего необходимого для того, чтобы эффективно реагировать на вызовы со стороны РФ и Поднебесной по оперативному восполнению самолетов, кораблей, различной бронетехники, боезапасов, деталей и других материальных средств, необходимых для ведения военных действий с вышеназванными потенциальными соперниками. При этом в нем указывается на 300 узких мест, в которых оборонно-промышленная база США крайне уязвима.Для Пентагона весь список таких проблемных мест штатовской оборонки упорядочен, но в докладе приводятся лишь некоторые, самые важные. Допустим, там говорится о том, что многие редкоземельные материалы, используемые при изготовлении радаров, есть только в Китае, соответственно импортируются только оттуда. Или во многих производственных цепочках поставок нет альтернативных поставщиков весьма важных комплектующих таких, как, допустим, дула танковых орудий, корабельные гребные винты, топливо для ракет или инфракрасные детекторы космического базирования американских систем ПРО.Президент США Дональд Трамп уже в эту пятницу должен подписать два указа, направленных на поддержание предприятий, изготавливающих ключевые компоненты вооружения ВС США. На это выделяются дополнительных 30 миллионов долларов, которые пойдут не на субсидии в отрасль, а исключительно на модернизацию и расширение данных производств. Эта президентская инициатива направлена на переориентацию экономической политики США в области национальной безопасности на оборонный комплекс Штатов, тогда как ранее она была в основном направлена на торговлю, пошлины и налоги. Причем это не касается пошлин на алюминий и сталь, введенных недавно, так как импорт этих металлов не сильно влияет на оборонку США.Примером еще одного уязвимого места ВПК США является волоконно-текстильная промышленность страны, низкая продуктивность которой может привести к тому, что у Пентагона будет недостаточно ткани для производства нужного количества палаток и маскировочных тентов.При этом генералы американского Генштаба и представители бизнес-кругов США признают, что основной проблемой военно-промышленной базы является безальтернативность производства многих ключевых компонентов, начиная с единственного завода в Штатах по производству специализированных шарикоподшипников и заканчивая таким же единственным предприятием, изготавливающим корабельные винты для судов ВМФ США.Однако военные Пентагона уверены, что подобные проблемы преодолимы, если выделить дополнительные средства на поддержание и расширение таких производств, средства на что уже изыскиваются. Чтобы лучше понять, где находятся слабые звенья в производственных цепочках ВПК Соединенных Штатов, они были тщательно проанализированы от «входа до выхода».И самым проблемным в таких цепочках поставок оказалось то, что американские предприятия в большинстве своём — лишь вторичные поставщики тех или иных запчастей, а первичный, естественно, Китай. И последний в связи с торговой войной, развязанной Трампом против Пекина, может поставить весь ВПК США в очень затруднительное положение, если резко сократит или вообще прекратит поставки военных комплектующих в эту страну.В докладе делается вывод, что такая ситуация в Соединенных Штатах сложилась по причине резкого падения военных расходов последнего десятилетия, что сильно ударило по американской промышленности в эти годы. В период с 2001 по 2015 годы порядка 17 тысяч предприятий США перестали быть первичными и перешли в разряд вторичных поставщиков услуг и товаров Министерству обороны Соединенных Штатов Америки.Это привело к тому, что тысячи профессионалов предприятий американского ВПК были уволены. Более того, еще несколько тысяч рабочих и менеджеров были сокращены в результате вынужденных мер по уменьшению расходов на таких крупных оборонных предприятиях, как Boeing Co. или Northrop Grumman Corp. После этого оборонка США стала испытывать сильную нехватку высококвалифицированных рабочих рук, находясь к тому же под дополнительным кадровым давлением со стороны американских предприятий высокотехнологичных отраслей, которые не гнушались хедхантингом, переманивая оставшихся ключевых сотрудников ВПК к себе.