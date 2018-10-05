В Косово создадут армию по стандартам НАТО. США разрешили

Вашингтон заявил о поддержке решения властей самопровозглашенной республики Косово о преобразовании собственных сил безопасности в профессиональную армию по стандартам НАТО с ограниченным мандатом. Об этом заявило посольство Соединенных Штатов в Приштине.В посольстве в частности заявили, что США "поддерживают трансформацию сил безопасности Косово в профессиональные, многонациональные, оперативно-совместимые с НАТО вооруженные силы с ограниченным мандатом территориальной самообороны". При этом в посольстве США добавили, что "ни одна страна не может поставить вето на эту трансформацию".Ранее в Косово приняли решение о трансформации сил безопасности Косово (СБК) в армию. Соответствующие законопроекты были одобрены парламентским комитетом по внутренним делам и обороне самопровозглашенной республики и направлены депутатам. Косовский президент Хашим Тачи совместно со своими сторонниками поддеожал законопрект, а премьер Косово Рамуш Харадинай заявил, что "Америка благословила" создание косовской армии по стандартам НАТО.На данный момент в Косово нет своей армии, ее функции выполняют силы безопасности. Против создания собственной армии Косово выступают в Белграде. Косовские албанцы провозгласили независимость от Сербии в одностороннем порядке в 2008 году. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств