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В Косово создадут армию по стандартам НАТО. США разрешили

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Вашингтон заявил о поддержке решения властей самопровозглашенной республики Косово о преобразовании собственных сил безопасности в профессиональную армию по стандартам НАТО с ограниченным мандатом. Об этом заявило посольство Соединенных Штатов в Приштине.

В Косово создадут армию по стандартам НАТО. США разрешили



В посольстве в частности заявили, что США "поддерживают трансформацию сил безопасности Косово в профессиональные, многонациональные, оперативно-совместимые с НАТО вооруженные силы с ограниченным мандатом территориальной самообороны". При этом в посольстве США добавили, что "ни одна страна не может поставить вето на эту трансформацию".

Ранее в Косово приняли решение о трансформации сил безопасности Косово (СБК) в армию. Соответствующие законопроекты были одобрены парламентским комитетом по внутренним делам и обороне самопровозглашенной республики и направлены депутатам. Косовский президент Хашим Тачи совместно со своими сторонниками поддеожал законопрект, а премьер Косово Рамуш Харадинай заявил, что "Америка благословила" создание косовской армии по стандартам НАТО.

На данный момент в Косово нет своей армии, ее функции выполняют силы безопасности. Против создания собственной армии Косово выступают в Белграде. Косовские албанцы провозгласили независимость от Сербии в одностороннем порядке в 2008 году. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств



Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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12 комментариев
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  1. Сергей39
    Сергей39 Сегодня, 16:42
    +1
    Назревает новая горячая точка
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 16:56
      0
      Цитата: Сергей39
      Назревает новая горячая точка

      Или разгорается тлеющая...
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 17:17
        -1
        Цитата: фигвам
        Или разгорается тлеющая...

        Скорее всего..Но если Россия в Сербию придет вовремя (военная база и т.д.) Можно избежать проблем в дальнейшем . Путин думаю именно это обсуждал с главой Сербии недавно..Нам терять уже нечего все в санкциях и во всем виноваты.. Рискуй Путин , хороший ход будет , правда вой начнется .
  2. Иеремия
    Иеремия Сегодня, 16:43
    +1
    Еще один ИГИЛ, только в Европе...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:48
      +1
      Не трудно догадаться, кому этот "мусор" придется разгребать, рано или поздно.
    2. Jerk
      Jerk Сегодня, 17:21
      0
      Албанцы-то? У них лагеря по подготовке работали, когда про ИГИЛ даже в Пентагоне не задумывались...
  3. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 16:49
    0
    Из бандформирований в армию? Удивительная метаморфоза.
    1. Сергей Гончаров
      Сергей Гончаров Сегодня, 16:54
      -1
      Решительно ничего удивительного. Из партизанских движений сформировались в последние 30 лет такие вполне боеспособные армии, как современные армия Эфиопии и Конго-Заира, армия Эритреи и армия Южного Судана. И это почему-то ни у кого не вызывает удивления...
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:53
    +2
    сша разрешили,так и создайте своё косово-какосово на территории сша,а то ещё одни украинцы,на чужой земле себе страну нахаляву мастырят.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:06
      0
      Щупальца НАТО и США безусловно, надо рубить, но пока есть финансовая подпитка от указанной страны, щупальца будут отрастать вновь. Пока доллар печатают они, он не иссякнет. Вывод ясен.
  5. _Kotegpushisteg_
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 17:12
    -2
    а все ребята!косово признали более половины государств оон и оно теперь независимое государство по всем правилам международного так любимого сережей лавровым сообщества bully фиг придерешься
  6. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 17:26
    0
    Надо по ним долбануть Р-36М! Через Косово англы ведут весь наркотрафик..Вот им будет подарочек..