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Япония создаст свой истребитель 5 поколения

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Минобороны Японии приняло решение о разработке свойственного истребителя пятого поколения для замены в ВВС самолетов Mitshubishi F-2, сообщает bmpd.




В военном ведомстве отметили, что данное решение принято в связи с тем, что поступившие ранее предложения от американских и британских компаний не соответствовали национальным требованиям как в техническом, так и финансовом плане.

Разработка проекта нового истребителя будет заложена в следующую среднесрочную программу обороны, принятие которой запланировано на конец года.

Сегодня в парке ВВС страны находятся 93 истребителя F-2, срок службы которых истекает в 2030-х годах. В связи с этим необходимо активизировать разработку новых машин, на создание которых может уйти более 10 лет, отметили в ведомстве.

Ранее свои предложения о поставках модернизированных самолетов сделали компании Lockheed Martin (F-22), Boeing (F-15) и BAE Systems (Eurofighter Typhoon).

Однако, отметил представитель Минобороны Японии, восстановление производства F-22 является слишком дорогостоящим, да и никаких четких разъяснений от американского правительства относительно отмены запрета на экспорт этого истребителя получено не было. Два других предложения также не получили поддержки Токио.

Сообщается, что ранее японские власти уже инвестировали около $2 млрд. на проведение НИОКР по электронным системам и двигателю для перспективного самолета. Но созданный в рамках этого проекта за несколько лет двигатель IHI XF9-1 всё еще проходит стендовые испытания на предмет определения его потенциальных возможностей и на летные испытания не планируется.

Как отметили японские СМИ, возможно, Токио для разработки истребителя создаст совместное предприятие, пригласив к сотрудничеству более опытную в этом плане зарубежную компанию.
Использованы фотографии:
bmpd.livejournal.com/Azuchi 88 / flyteam.jp
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17 комментариев
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  1. Сергей39
    Сергей39 Сегодня, 16:44
    -3
    Пятое поколение - прошлый век. Наши вроде переделывают СУ 57 в шестое поколение, поэтому и в серию не запускают. Раз отстали - действуем с опережением.
    1. Тибидох
      Тибидох Сегодня, 17:13
      0
      Цитата: Сергей39
      Пятое поколение - прошлый век.

      belay
      Цитата: Сергей39
      Наши вроде переделывают СУ 57 в шестое поколение

      belay
      Цитата: Сергей39
      поэтому и в серию не запускают.

      Не запускают, потому, что не готовы/не испытаны двигатели. Да и денег нет...
      Цитата: Сергей39
      Раз отстали - действуем с опережением.

      Примените Ваше высказывание к гражданской авиации... не получается? Так чего Вы его к военной применяете... request
  2. Svarog
    Svarog Сегодня, 16:44
    0
    Это решение было принято еще два года назад..
    1. KBaHT_BpeMeHu
      KBaHT_BpeMeHu Сегодня, 17:04
      0
      Если бы не бревна в колесах, заботливо вставленные США, митцуба уже во всю конкурировал на международном рынке самолетов 5го поколения. Учитывая что Япошки могут делать как в США только лучше, то Ф-22 и Ф-35 получили достойного конкурента.
      1. Дырокол
        Дырокол Сегодня, 17:09
        +1
        Цитата: KBaHT_BpeMeHu
        Если бы не бревна в колесах, заботливо вставленные США, митцуба уже во всю конкурировал на международном рынке самолетов 5го поколения

        Бревна это отказ предоставлять технологии и двигатель?
        1. KBaHT_BpeMeHu
          KBaHT_BpeMeHu Сегодня, 17:19
          0
          Шантаж и угрозы чем не бревна. Не смотря на то что ATD-X возлагались огромные надежды — японские военные настаивали на сохранении и развитии национальных технологий авиастроения Штаты сделали предложение от которого нельзя отказаться. Но еще есть шансы на полет разума.
      2. purple
        purple Сегодня, 17:10
        +1
        Цитата: KBaHT_BpeMeHu
        Учитывая что Япошки могут делать как в США только лучше

        ну а примеры можно? особенно в самолетостроениии
        1. KBaHT_BpeMeHu
          KBaHT_BpeMeHu Сегодня, 17:26
          0
          ну а примеры можно?
          Японская электроника, электроника везде. Займутся самолетостроением будут и там примеры.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:50
    0
    совместно с китайцами пускай создают,или китайские купят-дешевле выйдет,правда,там с понятием ''качество''' большие проблемы wassat
    1. Тибидох
      Тибидох Сегодня, 17:16
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      совместно с китайцами пускай создают,или китайские купят

      Это сарказм?
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      правда,там с понятием ''качество''' большие проблемы

      Откуда такая информация? А-аа-а, понял! Это Вы ЩАС про авиадвигатели пример приведете или, на крайний случай, про китайский ширпотреб... good
  4. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 17:00
    0
    Вполне могут и запилить.
    Компетенций наверно хватит.
    1. purple
      purple Сегодня, 17:11
      0
      Цитата: Victor_B
      Вполне могут и запилить.
      Компетенций наверно хватит.

      сомневаюсь, откуда у них компетенции по самолетам, они теперь даже телефон сделать не могут, корейцы подсидели
      1. Тибидох
        Тибидох Сегодня, 17:26
        0
        Цитата: purple
        откуда у них компетенции по самолетам, они теперь даже телефон сделать не могут

        Так мы тоже не могём, однако нам это не мешает доводить до ума Су-57. request
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:06
    +1
    предложения от американских и британских компаний не соответствовали национальным требованиям как в техническом, так и финансовом плане.

    Фу, кощунство и святотатство! Это как ... мать, извиняюсь, понимать? Что F-35 им недостаточно хорош в техническом плане? Или, еще того хуже, необоснованно дорог???
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 17:10
      0
      Что F-35 им недостаточно хорош в техническом плане? Или, еще того хуже, необоснованно дорог???
      Может какие-то тайные знания имеют?
      Что не столь уж хороша эта вундервафля.
  6. Vadim851
    Vadim851 Сегодня, 17:16
    +1
    Японцы делайте свой самолет обязательно. F-35 убьет все конструкторские школы, что мировой авиации будет явно не на пользу. С движком сложно будет, как вариант F-135 поставить его
  7. Слон
    Слон Сегодня, 17:17
    +2
    Япошки , если у них все получится, смогут всем утереть нос...