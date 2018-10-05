Япония создаст свой истребитель 5 поколения
Минобороны Японии приняло решение о разработке свойственного истребителя пятого поколения для замены в ВВС самолетов Mitshubishi F-2, сообщает bmpd.
В военном ведомстве отметили, что данное решение принято в связи с тем, что поступившие ранее предложения от американских и британских компаний не соответствовали национальным требованиям как в техническом, так и финансовом плане.
Разработка проекта нового истребителя будет заложена в следующую среднесрочную программу обороны, принятие которой запланировано на конец года.
Сегодня в парке ВВС страны находятся 93 истребителя F-2, срок службы которых истекает в 2030-х годах. В связи с этим необходимо активизировать разработку новых машин, на создание которых может уйти более 10 лет, отметили в ведомстве.
Ранее свои предложения о поставках модернизированных самолетов сделали компании Lockheed Martin (F-22), Boeing (F-15) и BAE Systems (Eurofighter Typhoon).
Однако, отметил представитель Минобороны Японии, восстановление производства F-22 является слишком дорогостоящим, да и никаких четких разъяснений от американского правительства относительно отмены запрета на экспорт этого истребителя получено не было. Два других предложения также не получили поддержки Токио.
Сообщается, что ранее японские власти уже инвестировали около $2 млрд. на проведение НИОКР по электронным системам и двигателю для перспективного самолета. Но созданный в рамках этого проекта за несколько лет двигатель IHI XF9-1 всё еще проходит стендовые испытания на предмет определения его потенциальных возможностей и на летные испытания не планируется.
Как отметили японские СМИ, возможно, Токио для разработки истребителя создаст совместное предприятие, пригласив к сотрудничеству более опытную в этом плане зарубежную компанию.
В военном ведомстве отметили, что данное решение принято в связи с тем, что поступившие ранее предложения от американских и британских компаний не соответствовали национальным требованиям как в техническом, так и финансовом плане.
Разработка проекта нового истребителя будет заложена в следующую среднесрочную программу обороны, принятие которой запланировано на конец года.
Сегодня в парке ВВС страны находятся 93 истребителя F-2, срок службы которых истекает в 2030-х годах. В связи с этим необходимо активизировать разработку новых машин, на создание которых может уйти более 10 лет, отметили в ведомстве.
Ранее свои предложения о поставках модернизированных самолетов сделали компании Lockheed Martin (F-22), Boeing (F-15) и BAE Systems (Eurofighter Typhoon).
Однако, отметил представитель Минобороны Японии, восстановление производства F-22 является слишком дорогостоящим, да и никаких четких разъяснений от американского правительства относительно отмены запрета на экспорт этого истребителя получено не было. Два других предложения также не получили поддержки Токио.
Сообщается, что ранее японские власти уже инвестировали около $2 млрд. на проведение НИОКР по электронным системам и двигателю для перспективного самолета. Но созданный в рамках этого проекта за несколько лет двигатель IHI XF9-1 всё еще проходит стендовые испытания на предмет определения его потенциальных возможностей и на летные испытания не планируется.
Как отметили японские СМИ, возможно, Токио для разработки истребителя создаст совместное предприятие, пригласив к сотрудничеству более опытную в этом плане зарубежную компанию.
- Использованы фотографии:
- bmpd.livejournal.com/Azuchi 88 / flyteam.jp
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