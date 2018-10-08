Орлята учатся летать! Последняя реинкарнация истребителя F-15 Eagle

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Первые тактические истребители F-15 были приняты на вооружение более 45 лет назад. Новейшие же самолеты, построенные на авиационном заводе в Сент-Луисе, имеют мало общего с теми первыми машинами. Компания Boeing делает всё возможное, чтобы боеспособность почтенного Eagle оставалась на самом высоком уровне.С 1972 года авиационный завод компании Boeing (ранее McDonnell Douglas) построил более 1600 истребителей F-15 Eagle. Производство этого самолета длится дольше, чем производство любого другого истребителя в истории авиации.За последние 45 лет истребитель F-15 был основой боевых возможностей американских ВВС, он служил и продолжает служить в военно-воздушных силах Израиля, Японии, Саудовской Аравии, Сингапура и Южной Кореи. Впрочем, компания Boeing совершенно не согласна с тем, что время Eagle прошло и он должен уступить дорогу более молодым и амбициозным конкурентам «пятого поколения», в связи с чем активно продвигает на рынок свою новую концепцию Advanced Eagle («усовершенствованный орел»).Руководитель программ по истребителю F-15 в компании Boeing Стив Паркер сказал, что «Advanced Eagle, который мы разработали и поставляем сегодня, это не тот Eagle 70-х годов. Мы хотим сломать это представление и показать всем, что F-15 абсолютно соответствует сегодняшнему дню. Новый вариант на первый взгляд практически ничем не отличается, но это совершенно другой машина».Во время интервью в сборочном цехе истребителей F-15 авиационного завода в Сент-Луисе, Паркер отметил, первые истребители F-15 отличаются от тех, что предлагаются сегодня, так же, как отличаются семейные автомобили от гоночных болидов. «Нам давно уже следовало бы дать новое имя этому самолету; это действительно то, что компания Boeing активно продвигает. «Проблема» в том, что Eagle имеет очень прочную репутацию, хотя у той машины, что мы поставляем сегодня, остались прежними лишь внешние обводы, а всё остальное кардинально изменилось».«Когда мы говорим с потенциальными заказчиками, то выясняется, что 9 из 10 случаев некоторые предположения, которые они делают касательно возможностей Eagle, не вполне корректны, - продолжил Паркер. - Они мыслят прошлым самолетом и с точки зрения продвижения бренда переименование это, то чем определенно стоило бы задуматься. Ни один серийно производящийся истребитель завоевания превосходства в воздухе не сравнится сегодня с F-15 - ничто не летает так быстро, ничто не летает высоко, ничто не несет столь много».Согласно данным справочника Jane's World Air Forces, нынешний парк самолетов Eagle распределен следующим образом: 458 истребителей F-15C/D/Е у ВВС США; 59 F-15C/D/I у Израиля; 201 F-15J/DJ у Японии; 165 F-15C/S/SA у Саудовской Аравии (продолжаются поставки новейшей модели SA); 40 F-15SG у Сингапура; и 60 F-15KS у Южной Кореи. Недавно также был подписан контракт на поставку 36 истребителей F-15QA Катару.Как самый крупный оператор самолетов Eagle, ВВС США имеют на вооружении три варианта этого истребителя: истребитель завоевания превосходства в воздухе F-15C с усиленной конструкцией планера, двухместный учебно-боевой самолет F-15D и двухместный ударный истребитель F-15E Strike Eagle.Компания Boeing в настоящее время проводит модернизацию самолетов F-15C и F-15E военно-воздушных сил США и ВВС Национальной гвардии. Потребность и желание модернизировать Eagle таковы, что ВВС США на данный момент уже инвестировали свыше 12 миллиардов долларов (самая крупная в истории сумма, выделенная на самолет этого типа) с целью продления срока его эксплуатации далее 2040 года.Планами ВВС предусматривается финансирование модернизации до 2025 года. К настоящему времени ряд усовершенствований на части самолетов уже проведен, после чего они были переданы в боевые подразделения. Например, пилоты уже получили нашлемные системы наведения на цели JHMCS (Joint Helmet Mounted Cueing System), которые при подключении к новейшей ракете класса «воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder позволяют наводить и сопровождать эту ракету одними движениями головы. Кроме одноместного варианта F-15C системы JHMCS также интегрированы в переднюю и заднюю кабины двухместного F-15E.Последний (по времени) этап модернизации базируется вокруг нового продвинутого компьютера управления полетом. Истребитель F-15C и ударный истребитель F-15E Eagle будут оснащены новым комплектом оборудования и программного обеспечения Suite 9, который предназначен на повышение боевых возможностей этих самолетов. В этой связи Паркер сообщил, что «Suite 9 - первое программное обеспечение, которое существенно повышает возможности нового компьютера Advanced Display Cote Processor II. Это самый быстрый компьютер управления полетом в мире. Он способен обрабатывать до 87 миллиардов инструкций в секунду. Это очень важно, поскольку с ним можно на полную мощность задействовать поставляемый в настоящее время комплекс радиоэлектронной борьбы».Это новейший комплекс РЭБ EPAWSS (Eagle Passive/Active Warning and Survivability System - система пассивного/активного предупреждения и боевой устойчивости для платформы Eagle). Комплекс EPAWSS предназначен для анализа радиочастотного спектра, идентификации угроз, определения приоритетов и создания им радиочастотных помех. Комплекс заменит созданный еще в 80-х годах комплект Tactical Electronic Warfare Suite (TEWS), которым оборудованы самолеты Eagle ВВС США.В феврале 2017 года компания Boeing завершила критический анализ системы, который последовал за подобным же анализом комплекса РЭБ, проведенным компанией BAE Systems в конце 2016 года. «Это будет самая современная система РЭБ, в которой реализованы некоторые проверенные на деле технологии, уже интегрированные в самолеты пятого поколения, - сказал Паркер. - Эта программа является образцовым примером процесса закупки вооружения министерством обороны, мы опережали каждую контрольную точку на два месяца. Компания Boeing начала модифицировать некоторые самолеты в конце 2017 года и в этом году начались летные испытания. Мы начнем более широкую модернизацию всего парка в начале 2020-х». СМИ в марте сообщили, что модернизация EPAWSS для самолета F-15C была отклонена ВВС США, хотя в уведомлении о начале производства для F-15C и F-15E, выпущенном примерно в это же время, говорится, что установка комплекса идет полным ходом.Помимо компьютера Suite 9/Advanced Display Core Processor (ADCP) II и комплекса РЭБ EPAWSS еще одним пунктом плана по модернизации самолета Eagle является замена радиолокационной станции с механическим сканированием (M-Scan) на новую РЛС с АФАР (активная фазированная антенная решетка). ВВС США устанавливают эти РЛС на истребители F-15C (Raytheon AN/APG-63[V]3 для работы «воздух-воздух») и F-15E (Raytheon AN/APG-82[V]1 для работы «воздух-земля»). «АФАР качественно повышает возможности самолета касательно дальности и защиты от крылатых ракет и тому подобное», - заметил Паркер.Работы, выполняемые в рамках программы RMP (Radar Modernization Program), включают доработку радаров M-Scan за счет добавления приемопередающих модулей от радаров АФАР AN/APG-79, которые уже установлены на палубные истребители-бомбардировщики F/A-18E/F Super Hornet. На данный момент новыми АФАР было модернизировано более 125 истребителей F-15C, модернизация же F-15E также продолжается и продлится до начала 2020-х годов.Для того чтобы платформа Eagle не затерялась среди современных боевых систем пятого поколения. фирма Phantom Works, исследовательское подразделение Boeing, разработала новую «межсетевую» коммуникационную систему Talon HATE. Это система контейнерного типа позволяет таким истребителям четвертого поколения, как например, Eagle, обмениваться информацией с истребителями пятого поколения, например, F-22 Raptor и F-35 Lightning II производства Lockheed Martin, по каналам Link 16, Common Data Link (CDL) и широкополосным спутниковым каналам.Доводочные летные испытания системы Talon HATE были завершены в начале 2017 года. Эта система была развернута на учениях «Северный орел» на Аляске, где отзывы о ней были положительными. Компания Boeing и ВВС США, тем не менее, не раскрывают информацию о Talon HATE. «Исходя из секретности этой программы, больше к сказанному добавить нечего», - сказал, как отрезал Паркер.Центральный подвесной контейнер с системой Talon HATE также оборудован инфракрасной поисково-следящей системой IRST (infrared search-and-track). Эта система IRST, однако, является лишь промежуточным решением до развертывания интегрированной системы. Boeing выбрала подвесной контейнер Legion Pod разработки Lockheed Martin для выполнения этого требования и, как ожидается, выдаст контракт на его доработку и производство к концу 2018 года. «В январе этого года головной подрядчик Boeing и его партнер Lockheed Martin совместно работали с ВВС на авиабазе Эглин, где было проведено 11 испытательных полетов по проверке новой системы. Legion Pod дает самолету F-15 способность поиска и сопровождения целей в условиях постановки радиопомех».В подвесном контейнере Legion Pod размещается длинноволновой инфракрасный сенсор IRST21 (официальное обозначение AN/ASG-34), который уже установлен на самолеты Super Hornet ВМС США как часть временной комбинации «сбрасываемый топливный бак/сенсор IRST». По данным справочника Jane's C4ISR & Mission Systems: Air, контейнер Legion Pod оснащен продвинутыми сетевыми и обработки данных технологиями, а также совместим с новейшей системой Multi-Domain Adaptable Processing System. По данным компании, Legion Pod способен принимать дополнительные сенсоры и таким образом работать как многофункциональная сенсорная станция, что позволяет обходиться без дорогостоящих доработок самолета.Способность IRST обнаруживать и сопровождать самолеты по их тепловым сигнатурам породило множество слухов и домыслов о ней, как об убийце технологии «стеле». Самолет с низкими демаскирующими признаками способен избегать радиообнаружения за счет комбинации конструкции планера и специальных покрытий планера, но при этом он не может скрыть свои тепловые сигнатуры. Природа специальных покрытий и поверхностей, применяемых в самолетах-невидимках такова, что они фактически повышают их тепловую заметность (в отличие от самолетов предыдущих поколений), упрощая системам IRST задачу по обнаружению подобных систем.Помимо модернизации систем истребителей F-15 ВВС США намерены повысить свои возможности за счет установки дополнительных конформных топливных баков CFT (conformal fuel tank) на самолеты Национальной гвардии, которые выполняют большую часть задач по защите воздушного пространства Соединенных Штатов. Эти работы ведутся во взаимодействии с Управлением снабжения и закупок НАТО, а не с традиционными американскими подрядчиками, поскольку это самый быстрый путь для заказчика получить новые возможности. Сами баки CFT изготавливаются субподрядчиком Boeing, компанией Israel Aerospace Industries (IAI). Первый самолет (F-15C из 159-го авиационного крыла Национальной гвардии Луизианы), оборудованный этими баками, совершил свой первый полет в феврале этого года. В настоящее время оценочные полеты продолжаются.Впрочем, все эти усовершенствования могут быть реализованы только на исправном планере, эксплуатационный ресурс которого первоначально был установлен 9000 летных часов для F-15C и 8000 летных часов для F-15E. Эти цифры позднее были увеличены до 15000 летных часов для обоих вариантов, а в компании Boeing считают возможным еще увеличить эти цифры, при необходимости до 30000 летных часов. «Мы можем это сделать, поскольку имеем на заводе в Сент-Луисе полномасштабные самолеты F-15C и F-15E для усталостных испытаний. Оба самолета уже давно превысили налет 30000 часов, поэтому мы знаем, как проявляется усталостная деградация на самолетах и пути решения этих проблем», - сказал Паркер.В своих текущих планах ВВС США собираются продлить срок службы варианта F-15E примерно до 2045 года. Для варианта F-15C будущее менее ясно, ведутся разговоры о том, чтобы определить в связи с проблемами финансирования более раннюю дату вывода из эксплуатации в середине 2020-х. Впрочем, Паркер заметил, что будет относительно просто продлить эксплуатацию самолета F-I5C до середины 2030-х, по крайней мере, за довольно скромные деньги.«Для того чтобы продлить жизнь F-15C после 2040 года, ВВС США назначили сумму 30-40 миллионов долларов за самолет. Эти деньги должны пойти на строительство нового фюзеляжа, крыльев и шасси, куда компания Boeing просто могла бы встроить существующие функциональные системы и пускай он летает еще 40 лет».«Мы же считаем, что это самый дорогой сценарий и в нем нет особой необходимости. В действительности мы даже не думаем, что ВВС рассчитывают на такое развитие событий, поскольку всего за один миллион за самолет компания Boeing может продлить жизнь большей части парка из 230 машин до середины 2030-х, - пояснил Паркер, добавив, - Зачем списывать планеры F-15C, когда они могут еще послужить, в этом нет смысла. Мы считаем, что продление срока службы даст ВВС США время решить, что они всё-таки хотят получить со своей перспективной концепцией Penetrating Counter-Air».ВВС США обеспечили большую часть финансирования, которое позволило истребителю Eagle «дожить» до наших дней, а вот его будущее несомненно обеспечат дальнейшие продажи за рубеж. С этой целью компания Boeing взяла F-15Е в качестве базы для многозадачного варианта для экспортного рынка, получившего имя Advanced Eagle. Предыдущий проект варианта-невидимки F-15SE Silent Eagle не заинтересовал зарубежных заказчиков и был закрыт на стадии концепции, хотя многие из его технологий были использованы в проекте Advanced Eagle.«Advanced Eagle базируется на том, что ВВС США делали последние 10-15 лет. Мы делаем то же самое для зарубежных заказчиков. Это регламентные модернизации и модернизации, которые хотят сами заказчики, прежде всего это касается радиолокационных систем и комплексов радиоэлектронной борьбы, - пояснил Паркер. - Мы немного доработали конструкцию планера и интегрировали некоторые новые технологии в фюзеляж и крылья».«С точки зрения перспектив сотрудничества с другими странами, то здесь необходимо учитывать, что они эксплуатируют комбинацию одноместных самолетов F-15C и двухместных самолетов F-15E. Компания Boeing в последние 10 лет активно внедряла новые технологии, поэтому вариант Advanced Eagle вполне соответствуют современным потребностям. У существующих самолетов F-15 срок эксплуатации планера ограничен порядка 9000 часами, тогда как Advanced Eagles сможет похвастаться налетом более 20000 часов».Для зарубежных заказчиков предлагаются следующие системы и оборудование: радары с АФАР: двигатель GE F-110-129 в качестве базового (уже устанавливается на поставляемые самолеты); цифровые системы JHMCS в передней и задней кабинах; цифровой комплекс РЭБ Digital EW System (DEWS), который компания Boeing взяла за основу при разработке комплекса EPAWSS с целью снижения стоимости и рисков; контейнер целеуказания и наведения Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper; IRST; система предупреждения о ракетной атаке; система видеозаписи и картографирования VRAMS; цифровая система полета по приборам; увеличение количества узлов наружной подвески до 11; современные рабочие места экипажа с крупноформатными дисплеями LAD; компьютер ADCP II; отображение информации на лобовом стекле; и комплекс EPAWSS.Ключевой опцией в варианте Advanced Eagle являются отдельные для передней и задней кабин дисплеи LAD. LAD, разработанный компанией Elbit Systems под обозначением CockpitNG (Next Generation), базируется на многофункциональном сенсорном дисплее технологии. Цветной сенсорный дисплей занимает большую часть отведенной в кабине площади для дисплеев и предоставляет пилоту основную полетную информацию и данные сенсоров. Используя технологию, разработанную для смартфонов последнего поколения, сенсорный дисплей позволяет пилоту перетаскивать и увеличивать выводимую информацию в соответствии со своими предпочтениями. Интересно, что саудовские ВВС не выбрали установку LAD на свои новые истребители F-15SA (Saudi Advanced), вместо этого выбрав сохранение традиционного кокпита. Катар станет первым заказчиком этой опции, когда получит свои самолеты F-15QA (Qatar Advanced).Еще одним новым элементом варианта Advanced Eagle является система держателей вооружения AMBER (Advanced Missile Bomb Ejector Rack), разработанная компанией Boeing в инициативном порядке. По словам Паркера, летные испытания начались в конце 2017 года, а в настоящее время ведутся переговоры с возможным заказчиком. После интеграции в истребитель Advanced Eagle система AMBER позволяет увеличить его вооруженность с 16 до 22 ракет.«Комплекс вооружения для Advanced Eagle рассчитан не только на борьбу с современными угрозами, но и с перспктивными. При выполнении задачи сопровождения я могу взять на борт истребителя Advanced Eagle 16 ракет AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile [AMRAAM] класса «воздух-воздух»; четыре ракеты ближнего действия АТМ-9Х Sidewinder; и две высокоскоростных противорадиолокационных ракеты High-Speed Anti-Radiation Missile [HARM]. Для высокоточных ударов я могут взять 16 бомб малого калибра Small-Diameter Bomb [SDB]; четыре AMRAAM; одну 2000-фунтовую Joint Direct Attack Munition [JDAM]; две HARM; и два сбрасываемых топливных бака. Для противокорабельных задач я могут взять две ракеты Harpoon; четыре ложных цели Miniature Air-Launched Decoy [MALD]; две ракеты Sidewinder; и две ракеты HARM».За счет заказа Саудовской Аравии компания Boeing обеспечила производство самолетов до конца 2019 года, а если учитывать заказ Катар, то производство может идти до конца 2022 года. Еще один заказ от неназываемого заказчика позволит сохранить производственную линию до конца 2020-х годов, а это солидный портфель на длительную перспективу, обеспечивающий рабочие места. В настоящее время темпы производства самолетов составляют 1,25 машины в месяц, но компания Boeing может увеличить объёмы производства и планирует сделать это в случае получения очередного контракта.За последние 10 лет совместно с зарубежными партнерами Boeing инвестировала в платформу Eagle более 5 миллиардов долларов. Впрочем, головной болью для Boeing и ее перспективных планов по платформе Advanced Eagle является новейший истребитель F-35.Кажется, что F-35, заявленный в качестве единственного стоящего на вооружении боевого самолета пятого поколения (кроме малодоступного F-22 Raptor), может с успехом побороться за внешние рынки. Впрочем, такие самолеты как Eagle до сих пор пользуются спросом, главным образом на Ближнем Востоке, где истребитель F-35 пока не может продаваться из-за возражений Израиля. Эта ситуация не может длиться вечно и, как только F-35 получит разрешение на экспорт в этот регион, он несомненно будет туда продан.Тем не менее, компания Boeing настроена оптимистично касательно перспектив модели Advanced Eagle, конкуренции в целом и конкуренции с F-35 в частности. Паркер заметил на этот счет, что «истребитель F-35 вполне может к 2020 году стоить 80 миллионов. Сегодня он стоит более 100 миллионов и стремится к отметке 94 миллиона. Конечно, в будущем при массовом производстве цена упадет до 80 миллионов, но я уверен, что наши цены на наши самолеты обеспечат нам достойное будущее».Истребитель F-15 обладает некоторыми стелс-характеристиками, но это неполноценный малозаметный самолет. Паркер считает, что это не препятствие, поскольку этот самолет может дополнить малозаметные платформы. «Нам нет нужды вступать в ожесточенную конкурентную борьбу и ломиться в закрытые двери, но уж если конкуренты до нас откроют эти двери, то мы сможем предложить свой Eagle с такой огневой мощью, которую вы сразу захотите иметь».«Истребитель F-15 отличается большим радиусом действия, он может длительное время выполнять задачу в заданном районе, неся на борту превосходный комплекс вооружения. Кроме того, на нем установлены современные комплексы РЭБ, современная поисково-следящая система, от которой не смогут спрятаться самолеты с технологией «стелс» и, наконец, система обмена информацией с самолетами пятого поколения. Мы считаем, что за разумную цену стоит подумать о покупке этой проверенной в деле машины».