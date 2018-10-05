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Двое десантников погибли во время учений в Псковской области

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Двое военнослужащих 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии погибли во время учений в районе кисловского полигона (Псковская область), пишет псковская областная газета "Курьер".

Двое десантников погибли во время учений в Псковской области



Как сообщается, 2 октября при форсировании реки Великой на БМД-4М в районе полигона, по неустановленной причине машина заглохла и пошла ко дну. Находящиеся на броне БМД десантники, а также механик-водитель и наводчик смогли покинуть машину, а находящиеся в десантном отсеке двое военнослужащих не смогли выбраться. Все военнослужащие были в полной экипировке. На помощь к заблокированным в БМД десантникам выдвинулись водолазы, которые через какое-то время смогли проникнуть внутрь десантного отсека, но спасти их не успели. Один из десантников был уже мертв, а реанимационные мероприятия в отношении второго так и не смогли вернуть его к жизни.

Как сообщается, один из погибших был военнослужащим по контракту, второй - срочником. В пресс-службе дивизии подтвердили гибель военнослужащих и заявили, что причины отказа органов управления БМД на данный момент не установлены, создана специальная комиссия. Отмечается, что участвующая в переправе БМД-4М новая, недавно поступившая на вооружение части.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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43 комментария
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  1. андрей юрьевич
    андрей юрьевич Сегодня, 17:50
    +15
    опять "не боевые" потери...печаль...соболезнования всем кто знал,ждал...
    1. maxim947
      maxim947 Сегодня, 18:02
      +5
      Страшная смерть, как матерям это можно объяснить..
      1. Вальдемар
        Вальдемар Сегодня, 20:00
        0
        А отцам объяснять не надо?
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 18:04
      +11
      Цитата: андрей юрьевич
      опять "не боевые" потери...печаль..

      Такое случается Юрьевич ..Учения не за компьютером были,а приближенные к боевым .Жаль парней и мои соболезнования родным и близким . hi
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:08
      +15
      Мои соболезнования родным, друзьям и гражданам России.
      1. ltc35
        ltc35 Сегодня, 19:24
        0
        Жаль ребят, матерей. Мои соболезнования родным и близким. Сам служил в ВДВ и знаю, что служба тут всегда связана с риском. Может и поэтому наше братство настолько крепкое.
    4. Red_Baron
      Red_Baron Сегодня, 20:06
      0
      А что значит - опять не боевые потери? Вот каждый раз как это слышу так понимаю чудовищное лицемерие. Сегодня в Тверской области погибли в ДТП 13 человек. Но это же не люди наверное?
      Я знаю в чем разница. По поводу военных можно поныть какое руководство плохое, опять генералы предали солдат, все слили и так далее. Ведь это же цель.
  2. Невский_ЗУ
    Невский_ЗУ Сегодня, 17:53
    +8
    Светлая память и Царствие Небесное воинам.
    Соболезнования близким.
  3. Examenatornick
    Examenatornick Сегодня, 17:57
    +3
    плохая неделя.Смерть людей в маршрутном такси, падение Миг-29,погибшие десантники.Это кстати уже не первый случай гибели,может кто помнит аналогично утонули так-же на учениях.Тоже вода пошла в машину.
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 17:59
      +1
      То морпехи были
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 18:52
        +2
        Были Воины Российские..При чем тут морпехи или десантники...Соболезную..Жалко ребят.
    2. YarSer88
      YarSer88 Сегодня, 18:40
      +4
      Это просто освещается на этой неделе активно. Думаю, подобного рода инциденты периодически случаются, а что касается ДТП с маршрутками, по стране раз в неделю стабильно они происходят (исходя из статистики). Так что просто нагнетается негатив активно, вопрос в том, по заказу, или просто настроение у СМИ такое.
  4. Громобой
    Громобой Сегодня, 18:01
    +8
    [quote Все военнослужащие были в полной экипировке. ][/quote]Царствие небесное защитникам земли Русской...
    По экипировке---или экипировка "незачёт" или не научили пользоваться.Верное слово за ребятами,которые форсировали преграды в такой амуниции или виноват конструкторский просчёт,ещё один лишний люк не предусмотрели для спасения десанта.Давайте будем осторожны в оценках,товарищи,погибли люди.Знаете... они погибли защищая Россию на учениях.Так бывает,так было...горе пришло в их семьи,но вот так....кроме них никто бы и не смог.Соболезную семьям .
  5. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 18:11
    +2
    В СССР тоже были небоевые потери...Армия....С машины солдатик спрыгнул во время учений и попал виском на сучок, бежали кросс на Дальнем Востоке и встало сердце у солдатика, не выявили скрытый порок сердца при призыве. Дедушки поспорили с молодыми и выстрелили куском буханки из 122 мм орудия. В результате попадания в борт БТР - один труп и три раненых...Во время учебных стрельб на Тихоокеанском флоте из-за ошибки заряжающего в стволы башни главного калибра дослали второй снаряд. взрыв - в башне 20 трупов и мичман затопил пороховой погреб, там ещё 20 трупов... negative
    1. Урал-4320
      Урал-4320 Сегодня, 18:18
      +2
      Можно долго продолжать, увы. Вся техника безопасности написана кровью людей. В ЦГВ в боксе решили запустить предпусковой подогреватель на Т-72. Загорелся танк изнутри, выволокли на улицу, тушили, сбили огонь. А оказалось не до конца. Танк рванул вместе с теми, кто тушил. Говорили, что выжил только один, что через нижний люк пытался в танк проникнуть.
      Снова ЦГВ. Ночные совместные с Ч СР стрельбы на танковом полигоне. Мишень не встала, с вышки решили подсветить. На прожектор среагировал экипаж БМП-2, и дал очередь на источник света. 6 погибших, включая майора ВС ЧССР.
      1. Бармал
        Бармал Сегодня, 19:12
        +1
        Танковый полигон Оремов Лаз, я так понимаю? Во время моего призывыа утонуло два экипажа при тренировочном прохождении по дну водоема полигона. Причиной гибели называли неумение экипажей пользоваться активными противогазами. Выжили, емнп, сержанты-командиры танков. Они умели. А причина затопления в движении - незавинченные технологические лючки.
        1. Бармал
          Бармал Сегодня, 19:41
          0
          Вот в сети https://xenumgate.livejournal.com/71562.html полигон, вероятно, юзается натовцами по полной.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:11
    +5
    админы, уберите пожалуйста рейтинг к этой новости, заранее спасибо negative
  7. loki565
    loki565 Сегодня, 18:12
    +4
    БМП уже не первый раз тонут при переправе, почему десант сидел не на броне??? Зачем надо было так рисковать в мирное время...

    1. YarSer88
      YarSer88 Сегодня, 18:43
      +1
      Видимо, максимально приближенные к боевым учения были, отработка выхода из десантного отсека.
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 19:06
      +1
      по неустановленной причине машина заглохла и пошла ко дну.

      Новая машина, а система контроля герметичности перед переправой не сработала или ее показания просто проигнорировали. Статистика подобных происшествий говорит о том, что в большинстве случаев младший командный состав стремясь выслужиться игнорируют элементарные правила безопасности.
  8. faiver
    faiver Сегодня, 18:12
    +3
    Земля им пухом....
  9. faiver
    faiver Сегодня, 18:12
    +1
    Земля им пухом....
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:13
    +3
    искренне выражаю соболезнования, жалко погибших,да не вернёшь их назад,увы.
  11. тасха
    тасха Сегодня, 18:16
    +3
    Жаль..
    Может быть, есть смысл при форсировании рек и озёр экипажам и десанту боевых машин давать мини-баллоны для дайвинга?
  12. HMR333
    HMR333 Сегодня, 18:18
    +6
    почему не положить мини балоны с кислородом на 10 минут как раз хватило бы для эвакуации ???
    1. Rzzz
      Rzzz Сегодня, 18:39
      +2
      Пони-баллоном надо тоже пользоваться уметь. Мало дать, надо ещё и подготовку провести.
      И, кстати, он не на 10 минут. Пара минут, если активно двигаться, минут 5-6 если сидеть неподвижно.
  13. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 18:31
    +2
    Царствие небесное воинам России.
  14. МВГ
    МВГ Сегодня, 18:41
    +2
    А всему виной не закрытые сливные пробки в корпусе машины. Мы так в свое время БРДМ утопили.
    Жалко парней, по чьей-то глупости потопли. Царство небесное
    1. УВБ
      УВБ Сегодня, 19:22
      +1
      А всему виной не закрытые сливные пробки в корпусе машины.
      Сам тонул в далёком 78 году на БТР-60ПБ - забыли закрыть заглушки для "кривого стартера"
  15. keeper03
    keeper03 Сегодня, 18:46
    +3
    А почему бы не обеспечить на такой случай десантников кислородными баллончиками ?! request Хотя бы на время учений ?! Минобороны, чешите репу ! recourse
    Соболезнования родственникам погибших ребят. soldier
    1. шурик
      шурик Сегодня, 20:00
      0
      Вообще то, при преодолении водных преград ДОЛЖНЫ выдаваться изолирующие противогазы. Или уже нет?
  16. shans2
    shans2 Сегодня, 19:01
    +2
    почти все крупные учения сопровождаются смертями... это и во времена СССР и сейчас, особенно массовые десантирования с самолетов...
  17. gla172
    gla172 Сегодня, 19:05
    +2
    ....до слёз .....слов нет...
  18. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 19:07
    +1
    Летом парня убило деревом. Десантники валили тополя в городке. Жена, ребенку полгода. По просьбе комбрига помочь бригада собрала аж...две тысячи рублей.
    Письменного приказа рубить деревья нет, погиб не при исполнении - короче кроме РПК у гроба и салюта ничем не помогли. Все не при делах. Пенсию вдова выбивает , пока бестолку
  19. Фанис
    Фанис Сегодня, 19:17
    +2
    Матерей и отцов жалко. Дай бог силы им пережить боль утраты... Спите спокойно ребята...
  20. APASUS
    APASUS Сегодня, 19:18
    +1
    Жаль пацанов ,пусть земля будет пухом.
    В советские времена даже разрабатывались нормы,допускающие гибель военнослужащего на учения. Мне друг рассказывал как они прыгали с парашютом на учениях ВДВ ,у всех парашют раскрылся ,а вот у Лебедя нет.Приземлился на запасном ,но вот даже командующий не застрахован от происшествий
  21. senima56
    senima56 Сегодня, 19:28
    0
    Царствие небесное воинам!
  22. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 19:36
    0
    Интересно предусмотрена ли в БМД эвакуация на случай такого вот затопления? тем более машина новая, разные ситуации вроде должны просчитать.
  23. О. Бендер
    О. Бендер Сегодня, 19:40
    0
    Цитата: тлауикол
    Летом парня убило деревом. Десантники валили тополя в городке. Жена, ребенку полгода. По просьбе комбрига помочь бригада собрала аж...две тысячи рублей.
    Письменного приказа рубить деревья нет, погиб не при исполнении - короче кроме РПК у гроба и салюта ничем не помогли. Все не при делах. Пенсию вдова выбивает , пока бестолку

    Тов.Шойгу!Комбриг ещё служит? am
  24. vit357
    vit357 Сегодня, 19:40
    0
    Очень печально.Соболезную близким.
  25. шурик
    шурик Сегодня, 19:52
    0
    Цитата: Урал-4320
    Можно долго продолжать, увы. Вся техника безопасности написана кровью людей. В ЦГВ в боксе решили запустить предпусковой подогреватель на Т-72. Загорелся танк изнутри, выволокли на улицу, тушили, сбили огонь. А оказалось не до конца. Танк рванул вместе с теми, кто тушил. Говорили, что выжил только один, что через нижний люк пытался в танк проникнуть.
    Снова ЦГВ. Ночные совместные с Ч СР стрельбы на танковом полигоне. Мишень не встала, с вышки решили подсветить. На прожектор среагировал экипаж БМП-2, и дал очередь на источник света. 6 погибших, включая майора ВС ЧССР.

    Не вводите народ в заблуждение ------ в боксе решили запустить, а где его запускают??? -- через нижний люк пытался в танк проникнуть, это КАК, если он открывается ТОЛЬКО изнутри? ------ с вышки решили подсветить, это вообще, как говорится, БЕЗ КОММЕНТАРИЙ. Не все солдатские байки правда.
  26. Вальдемар
    Вальдемар Сегодня, 20:01
    0
    Смущает упоминание о том что машина новая. Резиденты имеют по всей стране своих. Вредительство явное