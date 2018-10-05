Двое десантников погибли во время учений в Псковской области

Двое военнослужащих 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии погибли во время учений в районе кисловского полигона (Псковская область), пишет псковская областная газета "Курьер".Как сообщается, 2 октября при форсировании реки Великой на БМД-4М в районе полигона, по неустановленной причине машина заглохла и пошла ко дну. Находящиеся на броне БМД десантники, а также механик-водитель и наводчик смогли покинуть машину, а находящиеся в десантном отсеке двое военнослужащих не смогли выбраться. Все военнослужащие были в полной экипировке. На помощь к заблокированным в БМД десантникам выдвинулись водолазы, которые через какое-то время смогли проникнуть внутрь десантного отсека, но спасти их не успели. Один из десантников был уже мертв, а реанимационные мероприятия в отношении второго так и не смогли вернуть его к жизни.Как сообщается, один из погибших был военнослужащим по контракту, второй - срочником. В пресс-службе дивизии подтвердили гибель военнослужащих и заявили, что причины отказа органов управления БМД на данный момент не установлены, создана специальная комиссия. Отмечается, что участвующая в переправе БМД-4М новая, недавно поступившая на вооружение части.