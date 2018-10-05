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Ну, наконец-то! СБУ обвинила Россию в хакерских атаках, Германия присоединилась

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Вслед за Нидерландами, Британией, США и Бельгией в хакерских атаках Россию обвинила и Украина. Как заявили в Службе безопасности Украины, только с начала этого года по "заданию спецслужб России" на украинские объекты инфраструктуры было совершено 35 хакерских атак.

Ну, наконец-то! СБУ обвинила Россию в хакерских атаках, Германия присоединилась



Согласно сообщению пресс-службы СБУ, всего с начала этого года было обнаружено 5 российских хакерских группировок и установлено 9 человек (на два больше чем в США!), которые "в рамках выполнения задач российских спецслужб совершили 35 кибератак на украинские автоматизированные системы и базы данных объектов критической инфраструктуры в области энергетики, транспорта, связи, банковской сферы".

В СБУ подчеркнули, что обвинения, которые выдвинули Нидерланды и Британия в отношении "российских хакеров", совершивших кибератаки, "подтверждают деструктивную деятельность Кремля не только на Украине, но и в других государствах".

Напомним, что 4 октября Нидерланды, Великобритания, США и Канада обвинили "российских хакеров из ГРУ" в кибератаках на ряд международных организаций.

Согласно недавно опубликованным материалам Deutsche Welle, к обвинениям России в хакерских атаках присоединилась и Германия. Берлин поддержал версию США и Нидерландов о причастности ГРУ Генерального штаба России к кибератакам. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, Германия "с вероятностью, граничащей с уверенностью, исходит из того, что за хакерской группой APT28 стоит российская спецслужба ГРУ".
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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20 комментариев
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  1. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 18:50
    +9
    Шавкам сказали фас ..! soldier
    Я бы в хакеры пошел, пусть меня научат..
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 19:08
      0
      lol Не, вам неЗя....
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 19:20
        0
        Мой тесть сегодня в бане официально обвинил Россию в том, что березовые дрова сырые, а водка имеет пониженную крепость - 39,99 градуса(проверено по цвету кончика носа). Санкции будут объявлены незамедлительно(завтра после капустного рассола ровно в 18 часов утра). smile
    2. Jolly oldster sailor
      Jolly oldster sailor Сегодня, 19:11
      +4
      Цитата: Дед Пихто
      Я бы в хакеры пошел, пусть меня научат.

      Так вот он какой..легендарный Михан!!!
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 19:30
        +2
        Почему нет конкретных обвинений к ВО...Кстати,и к Виталию-"Михану"...А,точно.У него бздик не к убыткам на Юкрейн,а к Израилю..
    3. LSA57
      LSA57 Сегодня, 19:33
      +3
      [quote=Дед Пихто]Шавкам сказали фас ..! soldier
      Я бы в хакеры пошел, пусть меня научат..
      выбирайте учителей laughing


  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 18:56
    +2
    Новый прикол, хакерские атаки...в распространении коммунизма Россию не обвинишь, "свои , буржуинские", а вот хакерство, такая вещь, сказал... и поверили и главное доказательств ни каких не надо предъявлять как раньше, типа смятой пачки из-под "Беломора", обрывок газеты "Правда", будёновку...
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 19:14
      +3
      Это не прикол, а спланированная провокация США и их пресмыкающихся, которые решили действовать на опережение в связи с каким то серьезным провалом своих агентов в России. Пока наши спецслужбы проводят следственные действия Закон не позволяет разглашать эти материалы до передачи их в суд. Этим промежутком времени и решили воспользоваться спецслужбы НАТО для нейтрализации политических и информационных последствий. По принципу, кто первый "гавкнул" тот и прав.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:05
    +3
    ничего своего выдумать не умеют,гавкают на Россию ту песню которую поют хозяева-рабская квазистрана,что ещё сказать...
  4. Jerk
    Jerk Сегодня, 19:08
    +2
    Ну слава богу, а то вся страна испереживалась - как так, самую цеевропу, оплот демократии и европейской цивилизации - и до сих пор грязные мокши не атаковали! Теперь можно спать спокойно, сквозь сон повторяя: "Щеня вмерла"... "Смерть творогам"...
    Кстати, еще татаро-угорская орда горячую воду в Киеве выключила - еще в апреле, пока бендера не приде, говорят, что не включат...
    1. vit357
      vit357 Сегодня, 19:39
      +1
      Поставил плюс,но всё же попрошу не искажать мой мем: "Смех творогам")))
  5. Урал-4320
    Урал-4320 Сегодня, 19:08
    +4
    "А будете ещё звиздеть - отключим интернет!"
    Управдом России.
  6. 501Legion
    501Legion Сегодня, 19:11
    +1
    воо этих дождаться осталось. ну эти они же шафки лают за теми кто им кости бросает.
  7. мерцание
    мерцание Сегодня, 19:17
    +2
    Скоро обвинят нас в том, что мы интернет придумали, так как он нам был нужен для хакерских атак. fellow
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 19:29
      +1
      Даааа , кстати, в период разгула "маккартизма", СССР обвиняли в насаждении порнографии и рок-н-ролла в США smile ...Так , что не исключено... smile
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 19:21
    0
    Ну вот на конец то Украину атаковали ,надеюсь люди пойманы прямо за компом ? Все опрошены и деяния доказаны и запротоколированы ,а то получиться как с МН-17
  9. Skay
    Skay Сегодня, 19:24
    0
    с вероятностью, граничащей с уверенностью

    О! Это уже не "хайли лайкли". Это круче! Как это будет по-английски?
  10. О. Бендер
    О. Бендер Сегодня, 19:31
    0
    Соблюдая субординации,незалежные соба,тьху свидомиты сказали своё Гав(но).
  11. vit357
    vit357 Сегодня, 19:35
    0
    в рамках выполнения задач российских спецслужб совершили 35 кибератак на украинские автоматизированные системы и базы данных объектов критической инфраструктуры в области энергетики, транспорта, связи, банковской сферы".

    Окраина настолько компьютеризирована,что просто зависть берёт)))Сразу вспомнился фильм с Брюсом Уилисом "Обрушение")))Всё-таки хотелось бы поподробнее услышать об этих самых"объектов критической инфраструктуры в области энергетики, транспорта, связи, банковской сферы".
    Смех творогам ей-богу)))
  12. gridasov
    gridasov Сегодня, 19:54
    0
    Интернет это свободное информационное пространство. Однако те кто не могут им правильно воспользоваться остаются ущемленными. Очевидно и то ,что хакерские атаки на гос инфрастуктуры говорят только об интеллектуальном превосходстве тех кто их осуществляет.То ли еще будет