Ну, наконец-то! СБУ обвинила Россию в хакерских атаках, Германия присоединилась

Вслед за Нидерландами, Британией, США и Бельгией в хакерских атаках Россию обвинила и Украина. Как заявили в Службе безопасности Украины, только с начала этого года по "заданию спецслужб России" на украинские объекты инфраструктуры было совершено 35 хакерских атак.Согласно сообщению пресс-службы СБУ, всего с начала этого года было обнаружено 5 российских хакерских группировок и установлено 9 человек (на два больше чем в США!), которые "в рамках выполнения задач российских спецслужб совершили 35 кибератак на украинские автоматизированные системы и базы данных объектов критической инфраструктуры в области энергетики, транспорта, связи, банковской сферы".В СБУ подчеркнули, что обвинения, которые выдвинули Нидерланды и Британия в отношении "российских хакеров", совершивших кибератаки, "подтверждают деструктивную деятельность Кремля не только на Украине, но и в других государствах".Напомним, что 4 октября Нидерланды, Великобритания, США и Канада обвинили "российских хакеров из ГРУ" в кибератаках на ряд международных организаций.Согласно недавно опубликованным материалам Deutsche Welle, к обвинениям России в хакерских атаках присоединилась и Германия. Берлин поддержал версию США и Нидерландов о причастности ГРУ Генерального штаба России к кибератакам. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, Германия "с вероятностью, граничащей с уверенностью, исходит из того, что за хакерской группой APT28 стоит российская спецслужба ГРУ".