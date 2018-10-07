Ученики доктора Менгеле
В американских лабораториях в солнечной Грузии врачи-бактериологи из США продолжают дело людоедов из нацистской Германии и милитаристской Японии.
Великая история отравлений
Человечество в том или ином виде всегда вело бактериологическую войну против своих идейных противников. Издревле одной из самых уважаемых разновидностей политических убийств было умение технично отравить конкурента. На Востоке это высокое искусство веками было возведено в культ. Свою историю отравлений имеет и Россия. Распутина, как известно, травили долго и упорно. В 1984 году, во время визита в Германию, был отравлен (по одной из версий) король российского химпрома, заместитель председателя Совета Министров СССР Леонид Костандов. Он был похоронен возле Кремлевской стены.
Очередной всплеск моды на отравления произошла в разгар «ревущих девяностых». В Питере неизвестным ядом был отравлен известный авторитет, «договорная прокладка» между местным криминалом и правоохранительными органами Роман Бейлензон-Цепов. Умер он в страшных муках, разлагаясь буквально на глазах. Невеселую компанию ему составил отравившийся «сильнодействующим нервно-паралитическим ядом» банкир Иван Кивелиди. Ядом была смазана телефонная трубка, в которую он что-то говорил. Потом пошло по нарастающей. Судя по делу Скрипаля, тема остается открытой и востребованной до сих пор.
Но если можно травить (и весьма результативно) каждого врага по отдельности, то можно ведь отправлять их на тот свет с помощью всяких разных ядов и массовыми тиражами? Таким вопросом задались особо продвинутые радетели чистой расы из Германии еще во время Первой мировой. Они первыми поняли, что вирус – самый дешевый вид оружия массового поражения. Во время Второй мировой их последователи взялись за дело своих предшественников засучив рукава. Глаза их искрились и мерцали огнем первоокрывателей.
«Доктор Зло» и его последователи
Пионерами бактериологических исследований стали врачи нацистской Германии и их коллеги из милитаристской Японии. Один из них, Йозеф Менгеле, явил миру запредельный образчик нечеловеческой жестокости. За полтора года своей работы в лагере смерти Освенцим он заработал репутацию одного из самых опасных нацистов, получив кличку Ангел Смерти. По словам современников-нацистов, «Менгеле был безжалостным психопатом, который уничтожал людей сотнями, но результаты его экспериментов используются во всех медицинских учебниках мира до сих пор».
Доктор Зло лично встречал поезда узников, приезжавших в лагерь, и сам решал, кому из них предстоит работать в лагере, кто пойдёт на его опыты, а кого сразу же следует отправить в газовую камеру.
Ангела Смерти работникам НКВД схватить так и не удалось. В апреле 1945-ого он улизнул из Германии, когда чекисты переворачивали Берлин вверх дном в поисках особа опасных преступников. Потом по хитроумной системе «крысиных троп» перебрался в Аргентину.
Более тридцати лет за ним охотился Моссад. В Буэнос-Айресе, буквально за несколько месяцев до похищения, Менгеле каким-то непостижимым образом выскользнул из цепких лап израильских разведчиков, убежав в Парагвай. Впоследствии он всплыл в Бразилии, где и утонул во время купания. Менгеле не раскаялся за содеянное до последних лет своей жизни. Израильтянам Доктор Зло был интересен не только как палач. Ангел Смерти был носителем ценной (вернее, бесценной) информации. Израильские вирусологи выпотрошили весь его бактериологический багаж по полной программе. Не случилось. Американцам с японскими менгеле повезло значительно больше.
Конвейер смертельных экспериментов
Японские последователи Ангела Смерти по своей кровожадности и патологической жестокости умудрились превзойти своего немецкого учителя. Ученые живодеры Страны восходящего солнца работали с «подопытным персоналом» не покладая рук. Японский аналог Освенцима, бактериологическая лаборатория «Отряд 731», располагалась в 20 километрах от Харбина. Врачи этого отряда считали заключенных (русских, монголов, китайцев) животными низшего порядка и цинично называли «бревнами». Для «бревен» в отряде был построен «склад» – тюрьма, где постоянно находилось до 300 человек.
Японцы, как в своё время и нацистские «исследователи», ставили над заключенными опыты, выходящие за пределы понятий о добре и зле. Людей заражали возбудителями чумы, холеры, тифа, дизентерии, сифилиса, прививали разнообразные живые бактерии, заражали газовой гангреной. Заключенных погружали в ледяную воду, а потом голых и мокрых выводили на улицу. Подопытным вводили токсичные вещества и гниющие ткани, в почки – мочу и кровь лошади, заменяли человеческую кровь кровью обезьян или лошадей, изучая, к чему все это может привести. Людей подвешивали вниз головой или вращали в центрифуге с огромной скоростью, наблюдая, как человек умирает. Их много часов облучали рентгеновскими лучами, исследуя их действие на организм. Чтобы определить наступление обморожения, били палками по рукам и ногам. Если «брёвна» еще чувствовали боль, обморожение считалось неполным. Вернув «бревно» в теплое помещение, его погружали в тёплую воду с разной температурой — так вырабатывался оптимальный режим лечения японских солдат. На всех «бревнах», даже с ампутированными конечностями, испытывали бактериальное и вирусное оружие и всевозможные яды. Тех из подопытных, кто изображал танкистов, помещали в танки и жгли огнеметами. В режиме реального времени наблюдали, как изменяются органы при заражении инфекциями или под воздействием ядов. Для этого людей усыпляли и вскрывали еще живыми. Потом «разбирали» на органы и распределяли их между научными отделами. Так разбирали даже детей.
За годы войны через отряд прошло 3000 человек. В живых остались считанные единицы.
Блестящая карьера кровавых гиппократов
Все эти злодеяния рассматривались в Международном военном трибунале Дальнего Востока, который состоялся в 1946 в Токио. Инициаторами процесса были русские, а модераторами и операторами – американцы. По инициативе последних процесс тихо, без излишней помпы был спущен на тормозах. Американцы хотели стать монопольными владельцами остро интересующей их информации. Именно они нашли командира «Отряда смерти №731», некоего Исии Сиро. Ему предложили судебный иммунитет в обмен на раскрытие неких интересующих секретов. Тот молниеносно согласился. После непродолжительных душевных сомнений и мук он выдал американцам местонахождение и своих «коллег по цеху». Все они растворились на бескрайних просторах Соединенных Штатов, где и продолжили свои опыты.
По одной из версий, на этот раз объектом их исследований стали приговоренные к смерти американские преступники. Электрический стул им заменили медленной смертью в секретных лабораториях. Судя по всему, на этом поприще Исии Сиро и его «коллеги по цеху» добились впечатляющих успехов. Многие из этих «кровавых гиппократов» сделали в Америке сделали блестящую карьеру, стали светилами медицины. А врачи-гинекологи из отряда, проникнувшись духом свободного предпринимательства в стране невиданных возможностей, вообще открыли частный роддом. У местных рожениц он пользовался огромной популярностью. Ежегодно «бойцы» отряда устраивали памятные встречи в роскошных ресторанах, вспоминали «минувшие дни», открытия и достижения на своем специфическом поприще.
Американский «Отряд № 731». Грузинский филиал
Не так давно бывший министр безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе обвинил США в бесчеловечных опытах над людьми, которые, по его сведениям, имеют место в секретной лаборатории Центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара. Он был с нуля построен американцами в окрестностях Тбилиси. Речь шла о массовой смерти грузин в ходе «плановых химических испытаний».
Минобороны России проверило информацию Гиоргадзе. После чего начальник войск химической защиты генерал-майор Игорь Кириллов представил на суд общественности результаты анализа. Они подтвердили самые тревожные опасения. По словам генерала, в центре Лугара на грузинских гражданах испытывался препарат «Совалди» американской фирмы «Гилеад Сайенсиз» (одним из основных акционеров которой является бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд). Опыты закончились трагически – погибло более 70 «добровольцев».
– Одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата либо биологического агента, обладающего высокой летальностью, – заявил генерал. – Этот факт позволяет по-новому взглянуть на биологическую обстановку на юге России. В 2007 году африканская чума свиней пришла сюда именно из Грузии. В пробах от павших животных были обнаружены штаммы вируса АЧС. По информации Россельхознадзора, прямой экономический ущерб только российских предприятий от этого составил более пяти миллиардов рублей. Косвенные же превысили 50 миллиардов.
…И если это не экономическая диверсия, то что это?!
Бактериологические войны будущего
Эксперты считают, что основной составляющей будущих войн будет именно бактериологическая. Еще шесть лет назад в прессе появилось сообщение, что в лабораториях США и Голландии создан новый вирус птичьего гриппа, способного передаваться воздушно-капельным путем. Ему было присвоено кодовое название H5 N1. Глава Национального научного консультативного совета по биобезопасности США Пол Кейм заявил: "Потенциал вируса H5 N1 настолько велик, что я не могу представить, на что он еще способен". Но все военные химики прекрасно осведомлены о том, что готовность к биологической войне предполагает не только наличие смертельного вируса, но и вакцины от него для "нужных" людей. Это азы военной химии. Про вакцину Пол Кейм не обмолвился ни одним словом.
Охота на вампиров
Все разведчики мира с редким единодушием считают вирусологов самыми опасными врагами человечества. И ведут непрестанную охоту за вирусологами в странах потенциального противника. По официальным данным, только в 2005 году на планете было убито 40 вирусологов мирового уровня. К 2009 г. их число достигло ста человек. Лицензия на отстрел вампиров открыта до сих пор. Охота продолжается.
Но эксперты убеждены, что этот путь – тупиковый. Те же израильтяне уже перебили с помощью своих иранских «кротов» с десяток ведущих иранских физиков, а иранская ядерная программа так и не была остановлена. По мнению специалистов, глобальные открытия, способные вынести смертный приговор всему человечеству (или значительной его части), зачастую делают не маститые академики. К ним вполне могут прийти ранее никому неизвестные экспериментаторы.
В июле 2014 года в заштатной лаборатории никому не известный вирусолог Йошира Каваока из Университета Висконсин-Мэдисона (по иронии судьбы, этнический японец) создал штамм вируса гриппа, способного даже не замечать иммунную систему человека.
Бактериологический рэкет
Под прямым кураторством Национального института здравоохранения США в Медицинском центре в Нидерландах был создан генетически модифицированный вирус птичьего гриппа, который может передаваться от человека к человеку. Потом Евросоюзу пришлось потратить миллионы евро на защиту населения. По иронии судьбы вакцины закупались опять же у американских фармкомпаний. Перед этими лабораториями после этого прокатилась волна митингов и демонстраций. Несмотря на то, что все волнения были безжалостно разогнаны полицией, американским менгеле в Европе после этого стало крайнее неуютно. И они увидели целый спектр новых возможностей для реализации своих планов в странах СНГ – с их склонностью к бесконечным восстаниям и революциям.
В итоге после прихода к власти Петра Порошенко американцы «без шума и пыли» разместили по одной лаборатории в Грузии, Армении и Азербайджане и целых пятнадцать – на Украине: в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Харькове, Киеве (тоже три), Херсоне, Тернополе. Несколько таких лабораторий открылись рядом с Крымом и вблизи Луганска. Не исключено, что украинских «бревен» в этих медицинских наукоградах отправили на тот свет не меньше, чем в Грузии. А может, и больше. По мнению армейской разведки ДНР, именно там чаще всего пропадают без следа и зачастую находят себе мученическую смерть взятые в плен ополченцы Донбасса.
Кроме того, Украину после этого постигло одно за другим несколько эпидемий. Сами украинцы считают их прямым следствием работы биологических лабораторий. Занятно, что для борьбы с каждой новой эпидемией киевскому правительству приходилось закупать новую вакцину именно у американских фармацевтических компаний. Только на защиту населения от свиного гриппа (H1N1) власти незалежной потратили почти 40 миллионов долларов. После чего даже в Раде раздались возмущенные возгласы по поводу того, что все это просто-напросто рэкет. Примечательно, что государство, которое не покупает «спасительную вакцину», тут же становится очередной жертвой новой эпидемии. Тенденция, однако!
Смертельный вирус против ядерной зимы
Почему бактериологическое оружие массового поражения стало таким популярным? Ведь есть же ядерное. Но современное ядерное оружие достанет где угодно. Недаром его называют «финальным оружием человечества». И ядерная зима может стать последней зимой в его истории.
А вот от бактериологического можно спрятаться. Нашел вакцину – и ты спасен. Да и вообще можно убежать на другой конец планеты. Недаром в Новой Зеландии сейчас ударными темпами строятся огромные подземные бункеры. По мнению одних экспертов, мировая элита именно в них планирует искать спасение в грядущей ядерной войне. Другие же убеждены, что это закулисье цивилизации, затерянное в Мировом океане, станет естественным «карантином для избранных» в случае войн бактериологических.
А пока новые менгеле и исии сиро американского розлива, подхватив эстафетную палочку своих зловещих предшественников, по-прежнему кидают в топку иезуитских опытов очередной расходный материал – грузинские и американские «бревна». И если не остановить этот процесс, то СПИД и свиной грипп в недалеком будущем покажутся нам детским утренником на изумрудной лужайке…
Великая история отравлений
Человечество в том или ином виде всегда вело бактериологическую войну против своих идейных противников. Издревле одной из самых уважаемых разновидностей политических убийств было умение технично отравить конкурента. На Востоке это высокое искусство веками было возведено в культ. Свою историю отравлений имеет и Россия. Распутина, как известно, травили долго и упорно. В 1984 году, во время визита в Германию, был отравлен (по одной из версий) король российского химпрома, заместитель председателя Совета Министров СССР Леонид Костандов. Он был похоронен возле Кремлевской стены.
Очередной всплеск моды на отравления произошла в разгар «ревущих девяностых». В Питере неизвестным ядом был отравлен известный авторитет, «договорная прокладка» между местным криминалом и правоохранительными органами Роман Бейлензон-Цепов. Умер он в страшных муках, разлагаясь буквально на глазах. Невеселую компанию ему составил отравившийся «сильнодействующим нервно-паралитическим ядом» банкир Иван Кивелиди. Ядом была смазана телефонная трубка, в которую он что-то говорил. Потом пошло по нарастающей. Судя по делу Скрипаля, тема остается открытой и востребованной до сих пор.
Но если можно травить (и весьма результативно) каждого врага по отдельности, то можно ведь отправлять их на тот свет с помощью всяких разных ядов и массовыми тиражами? Таким вопросом задались особо продвинутые радетели чистой расы из Германии еще во время Первой мировой. Они первыми поняли, что вирус – самый дешевый вид оружия массового поражения. Во время Второй мировой их последователи взялись за дело своих предшественников засучив рукава. Глаза их искрились и мерцали огнем первоокрывателей.
«Доктор Зло» и его последователи
Пионерами бактериологических исследований стали врачи нацистской Германии и их коллеги из милитаристской Японии. Один из них, Йозеф Менгеле, явил миру запредельный образчик нечеловеческой жестокости. За полтора года своей работы в лагере смерти Освенцим он заработал репутацию одного из самых опасных нацистов, получив кличку Ангел Смерти. По словам современников-нацистов, «Менгеле был безжалостным психопатом, который уничтожал людей сотнями, но результаты его экспериментов используются во всех медицинских учебниках мира до сих пор».
Доктор Зло лично встречал поезда узников, приезжавших в лагерь, и сам решал, кому из них предстоит работать в лагере, кто пойдёт на его опыты, а кого сразу же следует отправить в газовую камеру.
Ангела Смерти работникам НКВД схватить так и не удалось. В апреле 1945-ого он улизнул из Германии, когда чекисты переворачивали Берлин вверх дном в поисках особа опасных преступников. Потом по хитроумной системе «крысиных троп» перебрался в Аргентину.
Более тридцати лет за ним охотился Моссад. В Буэнос-Айресе, буквально за несколько месяцев до похищения, Менгеле каким-то непостижимым образом выскользнул из цепких лап израильских разведчиков, убежав в Парагвай. Впоследствии он всплыл в Бразилии, где и утонул во время купания. Менгеле не раскаялся за содеянное до последних лет своей жизни. Израильтянам Доктор Зло был интересен не только как палач. Ангел Смерти был носителем ценной (вернее, бесценной) информации. Израильские вирусологи выпотрошили весь его бактериологический багаж по полной программе. Не случилось. Американцам с японскими менгеле повезло значительно больше.
Конвейер смертельных экспериментов
Японские последователи Ангела Смерти по своей кровожадности и патологической жестокости умудрились превзойти своего немецкого учителя. Ученые живодеры Страны восходящего солнца работали с «подопытным персоналом» не покладая рук. Японский аналог Освенцима, бактериологическая лаборатория «Отряд 731», располагалась в 20 километрах от Харбина. Врачи этого отряда считали заключенных (русских, монголов, китайцев) животными низшего порядка и цинично называли «бревнами». Для «бревен» в отряде был построен «склад» – тюрьма, где постоянно находилось до 300 человек.
Японцы, как в своё время и нацистские «исследователи», ставили над заключенными опыты, выходящие за пределы понятий о добре и зле. Людей заражали возбудителями чумы, холеры, тифа, дизентерии, сифилиса, прививали разнообразные живые бактерии, заражали газовой гангреной. Заключенных погружали в ледяную воду, а потом голых и мокрых выводили на улицу. Подопытным вводили токсичные вещества и гниющие ткани, в почки – мочу и кровь лошади, заменяли человеческую кровь кровью обезьян или лошадей, изучая, к чему все это может привести. Людей подвешивали вниз головой или вращали в центрифуге с огромной скоростью, наблюдая, как человек умирает. Их много часов облучали рентгеновскими лучами, исследуя их действие на организм. Чтобы определить наступление обморожения, били палками по рукам и ногам. Если «брёвна» еще чувствовали боль, обморожение считалось неполным. Вернув «бревно» в теплое помещение, его погружали в тёплую воду с разной температурой — так вырабатывался оптимальный режим лечения японских солдат. На всех «бревнах», даже с ампутированными конечностями, испытывали бактериальное и вирусное оружие и всевозможные яды. Тех из подопытных, кто изображал танкистов, помещали в танки и жгли огнеметами. В режиме реального времени наблюдали, как изменяются органы при заражении инфекциями или под воздействием ядов. Для этого людей усыпляли и вскрывали еще живыми. Потом «разбирали» на органы и распределяли их между научными отделами. Так разбирали даже детей.
За годы войны через отряд прошло 3000 человек. В живых остались считанные единицы.
Блестящая карьера кровавых гиппократов
Все эти злодеяния рассматривались в Международном военном трибунале Дальнего Востока, который состоялся в 1946 в Токио. Инициаторами процесса были русские, а модераторами и операторами – американцы. По инициативе последних процесс тихо, без излишней помпы был спущен на тормозах. Американцы хотели стать монопольными владельцами остро интересующей их информации. Именно они нашли командира «Отряда смерти №731», некоего Исии Сиро. Ему предложили судебный иммунитет в обмен на раскрытие неких интересующих секретов. Тот молниеносно согласился. После непродолжительных душевных сомнений и мук он выдал американцам местонахождение и своих «коллег по цеху». Все они растворились на бескрайних просторах Соединенных Штатов, где и продолжили свои опыты.
По одной из версий, на этот раз объектом их исследований стали приговоренные к смерти американские преступники. Электрический стул им заменили медленной смертью в секретных лабораториях. Судя по всему, на этом поприще Исии Сиро и его «коллеги по цеху» добились впечатляющих успехов. Многие из этих «кровавых гиппократов» сделали в Америке сделали блестящую карьеру, стали светилами медицины. А врачи-гинекологи из отряда, проникнувшись духом свободного предпринимательства в стране невиданных возможностей, вообще открыли частный роддом. У местных рожениц он пользовался огромной популярностью. Ежегодно «бойцы» отряда устраивали памятные встречи в роскошных ресторанах, вспоминали «минувшие дни», открытия и достижения на своем специфическом поприще.
Американский «Отряд № 731». Грузинский филиал
Не так давно бывший министр безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе обвинил США в бесчеловечных опытах над людьми, которые, по его сведениям, имеют место в секретной лаборатории Центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара. Он был с нуля построен американцами в окрестностях Тбилиси. Речь шла о массовой смерти грузин в ходе «плановых химических испытаний».
Минобороны России проверило информацию Гиоргадзе. После чего начальник войск химической защиты генерал-майор Игорь Кириллов представил на суд общественности результаты анализа. Они подтвердили самые тревожные опасения. По словам генерала, в центре Лугара на грузинских гражданах испытывался препарат «Совалди» американской фирмы «Гилеад Сайенсиз» (одним из основных акционеров которой является бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд). Опыты закончились трагически – погибло более 70 «добровольцев».
– Одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата либо биологического агента, обладающего высокой летальностью, – заявил генерал. – Этот факт позволяет по-новому взглянуть на биологическую обстановку на юге России. В 2007 году африканская чума свиней пришла сюда именно из Грузии. В пробах от павших животных были обнаружены штаммы вируса АЧС. По информации Россельхознадзора, прямой экономический ущерб только российских предприятий от этого составил более пяти миллиардов рублей. Косвенные же превысили 50 миллиардов.
…И если это не экономическая диверсия, то что это?!
Бактериологические войны будущего
Эксперты считают, что основной составляющей будущих войн будет именно бактериологическая. Еще шесть лет назад в прессе появилось сообщение, что в лабораториях США и Голландии создан новый вирус птичьего гриппа, способного передаваться воздушно-капельным путем. Ему было присвоено кодовое название H5 N1. Глава Национального научного консультативного совета по биобезопасности США Пол Кейм заявил: "Потенциал вируса H5 N1 настолько велик, что я не могу представить, на что он еще способен". Но все военные химики прекрасно осведомлены о том, что готовность к биологической войне предполагает не только наличие смертельного вируса, но и вакцины от него для "нужных" людей. Это азы военной химии. Про вакцину Пол Кейм не обмолвился ни одним словом.
Охота на вампиров
Все разведчики мира с редким единодушием считают вирусологов самыми опасными врагами человечества. И ведут непрестанную охоту за вирусологами в странах потенциального противника. По официальным данным, только в 2005 году на планете было убито 40 вирусологов мирового уровня. К 2009 г. их число достигло ста человек. Лицензия на отстрел вампиров открыта до сих пор. Охота продолжается.
Но эксперты убеждены, что этот путь – тупиковый. Те же израильтяне уже перебили с помощью своих иранских «кротов» с десяток ведущих иранских физиков, а иранская ядерная программа так и не была остановлена. По мнению специалистов, глобальные открытия, способные вынести смертный приговор всему человечеству (или значительной его части), зачастую делают не маститые академики. К ним вполне могут прийти ранее никому неизвестные экспериментаторы.
В июле 2014 года в заштатной лаборатории никому не известный вирусолог Йошира Каваока из Университета Висконсин-Мэдисона (по иронии судьбы, этнический японец) создал штамм вируса гриппа, способного даже не замечать иммунную систему человека.
Бактериологический рэкет
Под прямым кураторством Национального института здравоохранения США в Медицинском центре в Нидерландах был создан генетически модифицированный вирус птичьего гриппа, который может передаваться от человека к человеку. Потом Евросоюзу пришлось потратить миллионы евро на защиту населения. По иронии судьбы вакцины закупались опять же у американских фармкомпаний. Перед этими лабораториями после этого прокатилась волна митингов и демонстраций. Несмотря на то, что все волнения были безжалостно разогнаны полицией, американским менгеле в Европе после этого стало крайнее неуютно. И они увидели целый спектр новых возможностей для реализации своих планов в странах СНГ – с их склонностью к бесконечным восстаниям и революциям.
В итоге после прихода к власти Петра Порошенко американцы «без шума и пыли» разместили по одной лаборатории в Грузии, Армении и Азербайджане и целых пятнадцать – на Украине: в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Харькове, Киеве (тоже три), Херсоне, Тернополе. Несколько таких лабораторий открылись рядом с Крымом и вблизи Луганска. Не исключено, что украинских «бревен» в этих медицинских наукоградах отправили на тот свет не меньше, чем в Грузии. А может, и больше. По мнению армейской разведки ДНР, именно там чаще всего пропадают без следа и зачастую находят себе мученическую смерть взятые в плен ополченцы Донбасса.
Кроме того, Украину после этого постигло одно за другим несколько эпидемий. Сами украинцы считают их прямым следствием работы биологических лабораторий. Занятно, что для борьбы с каждой новой эпидемией киевскому правительству приходилось закупать новую вакцину именно у американских фармацевтических компаний. Только на защиту населения от свиного гриппа (H1N1) власти незалежной потратили почти 40 миллионов долларов. После чего даже в Раде раздались возмущенные возгласы по поводу того, что все это просто-напросто рэкет. Примечательно, что государство, которое не покупает «спасительную вакцину», тут же становится очередной жертвой новой эпидемии. Тенденция, однако!
Смертельный вирус против ядерной зимы
Почему бактериологическое оружие массового поражения стало таким популярным? Ведь есть же ядерное. Но современное ядерное оружие достанет где угодно. Недаром его называют «финальным оружием человечества». И ядерная зима может стать последней зимой в его истории.
А вот от бактериологического можно спрятаться. Нашел вакцину – и ты спасен. Да и вообще можно убежать на другой конец планеты. Недаром в Новой Зеландии сейчас ударными темпами строятся огромные подземные бункеры. По мнению одних экспертов, мировая элита именно в них планирует искать спасение в грядущей ядерной войне. Другие же убеждены, что это закулисье цивилизации, затерянное в Мировом океане, станет естественным «карантином для избранных» в случае войн бактериологических.
А пока новые менгеле и исии сиро американского розлива, подхватив эстафетную палочку своих зловещих предшественников, по-прежнему кидают в топку иезуитских опытов очередной расходный материал – грузинские и американские «бревна». И если не остановить этот процесс, то СПИД и свиной грипп в недалеком будущем покажутся нам детским утренником на изумрудной лужайке…
- Автор:
- Сергей Касауров
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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