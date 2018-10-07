Микроволновые пушки. На вооружении и в планах
К т.н. оружию на новых физических принципах относят самые разные системы, в том числе вооружение, поражающее цель при помощи сверхвысокочастотного / микроволнового электромагнитного излучения. Такие средства могут поражать личный состав и материальную часть противника, нанося им тот или иной ущерб, исключающий дальнейшую эффективную работу. К настоящему времени СВЧ-оружие перестало быть исключительно фантастикой. Некоторые образцы подобного рода, созданные в нашей стране и за границей, уже дошли до эксплуатации, а параллельно ведется создание новых проектов.
Сверхвысокочастотное / микроволновое оружие теоретически может применяться против широкого круга целей. Направленное излучение заданной частоты и высокой мощности может буквально выжигать электрические и электронные компоненты материальной части противника. При работе по живой силе такие средства способны вызывать, как минимум, временные болевые ощущения. Таким образом, микроволновые «пушки» или иное подобное вооружение представляет определенный интерес для военных разных стран.
На вооружении
Любопытно, что в российских вооруженных силах уже есть серийные образцы СВЧ-оружия. Именно принцип микроволнового «выжигания» электроники позволяет машине дистанционного разминирования (МДР) 15М107 «Листва» решать поставленные задачи. Этот образец техники был создан по заказу ракетных войск стратегического назначения и необходим для защиты от взрывных устройств пусковых установок на патрулировании.
«Листва» представляет собой броневик «Булат» с рядом новых систем особого назначения. В первую очередь, внимание привлекают крупная рама миноискателя на передней части машины и параболическая антенна на крыше. Последняя является основным элементом «микроволновой пушки», применяемой для борьбы с взрывными устройствами. Следует отметить, что на крыше машины находится только излучающая антенна. Прочая аппаратура СВЧ-оружия располагается внутри бронекорпуса. Там же находится и операторский пульт, обеспечивающий управление системами.
Принцип работы 15М107 в режиме «СВЧ-пушки» достаточно прост. Двигаясь по заданному маршруту, машина разминирования в автоматическом режиме изучает обстановку и осуществляет поиск взрывных устройств на дороге или вблизи нее. Заявлена возможность обнаружения опасных предметов на расстоянии до 100 м от поискового модуля. При необходимости обезвреживание взрывного устройства могут выполнить саперы, входящие в экипаж «Листвы». Однако основной режим работы предусматривает решение таких задач при помощи особой аппаратуры.
Внутреннее оборудование и внешняя антенна формируют мощные сверхвысокочастотные импульсы, распространяющиеся в секторе передней полусферы шириной 90°. Мощность излучения такова, что взрывные устройства с электрическими или электронными взрывателями выходят из строя. СВЧ-луч вызывает появление индукционных токов, параметры которых превышают возможности схем. Это приводит либо к выгоранию электроники, либо к ее нештатному срабатыванию. Как следствие, взрывное устройство выходит из строя или уничтожается.
Еще несколько лет назад МДР «Листва» была принята на вооружение и поступила в серийное производство. Подобная техника к настоящему времени поступила во все основные соединения РВСН. Серийные машины 15М107 активно используются по своему прямому назначению. Вместе с подвижными грунтовыми ракетными комплексами они выходят на патрулирование и осуществляют поиск опасных предметов. Применение такой техники исключает возможность успешной диверсии с использованием каких-либо взрывных устройств.
На полигоне
По ряду причин, СВЧ-оружие пока не получило большого распространения. Во всем мире на вооружении принято лишь несколько подобных систем. Однако продолжается разработка новых образцов, и о реальных результатах очередного проекта могут рассказать в любой момент. При этом разработчики перспективных систем не забывают подогревать интерес общественности и давать ей новые поводы для обсуждений и споров.
Так, 1 октября российские средства массовой информации распространили любопытные заявления советника первого заместителя гендиректора Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимира Михеева. Представитель ведущего предприятия в своей области рассказал о существовании новых проектов электромагнитного оружия. Более того, некоторые подобные изделия уже проходят испытания как в лабораториях, так и на полигонах. Вместе с другими системами существуют и развиваются СВЧ-пушки.
Впрочем, В. Михеев не стал уточнять подробности текущих проектов. Какие именно изделия создаются, для решения каких задач они предназначаются и как скоро они смогут попасть в войска – неизвестно. Новые сообщения на этот счет могут появиться в любое время, но следует напомнить, что уже имеются определенные сведения о предыдущих отечественных работах в сфере микроволнового оружия. В частности, известно о некоторых разработках, которые уже близки к принятию на вооружение.
В последние годы отечественные и зарубежные специалисты активно обсуждали «электромагнитную бомбу» под шифром «Алабуга». Информация об этом изделии не отличалась полнотой, а некоторые сообщения противоречили друг другу. Примерно год назад руководство КРЭТ приоткрыло завесу тайны и рассказало о проекте «Алабуга». Как оказалось, это была действительно важная программа, но ее результатом не стало готовое изделие, пригодное к постановке на вооружение.
По официальным данным, в 2011-12 годах предприятия из состава КРЭТ занимались научно-исследовательской работой под названием «Алабуга». Ее целью являлось изучение потенциала средств радиоэлектронной борьбы, а также поиск путей ее дальнейшего развития. В ходе ряда исследований на разных полигонах были найдены способы улучшения комплексов РЭБ, а также принципиально новые идеи для решения их задач. Все эти наработки в дальнейшем планировалось использовать в проектах реальных комплексов.
Однако подробные сведения о результатах НИР «Алабуга» пока не публиковались. В. Михеев указывал, что после завершения этой программы вся тематика электромагнитного оружия получила высший гриф секретности. Это направление отнесли к категории критически значимых технологий, и потому открыто можно говорить только о самом факте проведения работ.
Любопытно, что и после 2012 года в прессе упоминалась ЭМИ-бомба под названием «Алабуга». Последний раз о ней вспоминали осенью 2014 года и тогда это оружие, якобы, отправилось на доработку по результатам очередных испытаний. Официальные источники никак не комментировали эти новости. Из прошлогодних заявлений руководства КРЭТ следует, что подобные проекты действительно могут существовать, но военные и промышленность, по объективным причинам, не раскрывают сведения о них.
Пока одни виды СВЧ-оружия остаются на стадии конструкторских работ и проходят испытания в лаборатории, другие образцы, похоже, приближаются к принятию на вооружение. Несколько лет назад были опубликованы сведения о перспективном комплексе активной защиты для бронетехники, в составе которого могут присутствовать радиоэлектронные или электромагнитные устройства, воздействующие на цель.
Речь идет о перспективном КАЗ «Афганит», предлагаемом для установки на ряд перспективных образцов бронетехники. По данным НИИ Стали, в новом комплексе могут использоваться различные средства защиты от ракет, использующих радиолокационное наведение или радиосвязь с пусковой установкой. Для борьбы с такими угрозами, среди прочего, может использоваться мощный генератор электромагнитных импульсов. Однако разработчики «Афганита» до сих пор не раскрывали подробные сведения об этой части комплекса, что привело к появлению массы прогнозов и оценок.
Есть основания полагать, что в составе КАЗ нового типа может использоваться достаточно совершенная система поражения подлетающих ракет, использующая электромагнитное излучение. Фактически ракеты можно «расстреливать» из микроволновой пушки. В зависимости от типа боеприпаса и его системы наведения, мощный направленный СВЧ-импульс сможет нарушить работу головки самонаведения либо нанести бортовой автоматике серьезные повреждения.
Электромагнитная система способна дополнить «традиционные» защитные боеприпасы КАЗ и повысить эффективность всего комплекса, вследствие чего должна вырасти и живучесть боевой машины. Однако необходимо помнить, что полный состав системы «Афганит» и все ее функции пока остаются секретными.
В теории
Ряд разработок в области электромагнитного и микроволнового оружия уже был доведен, как минимум, до испытаний. Прочие проекты, однако, остановились на ранних стадиях и растеряли шансы дойти до эксплуатации. Тем не менее, и в этих случаях имели место интереснейшие предложения.
Так, в 2015 году Объединенная приборостроительная корпорация анонсировала перспективную микроволновую пушку, предназначенную для использования в составе противовоздушной обороны. Комплекс новых средств планировалось монтировать на одном из стандартных гусеничных шасси, что позволяло использовать такую машину в войсках вместе с другими зенитными комплексами.
Сообщалось, что самоходный комплекс включает т.н. релятивистский генератор и зеркальную антенну, а также необходимые системы управления. При помощи СВЧ-луча необходимой мощности такой комплекс мог бы выводить из строя бортовую аппаратуру различных летательных аппаратов. Его предлагалось использовать для защиты районов от самолетов и вертолетов, а также беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия. Во всех случаях нейтрализация угрозы должна была достигаться путем поражения электроники.
К сожалению, с тех пор этот проект в открытых источниках не упоминался. Возможно, работы были остановлены, но вероятен и другой вариант развития событий. Предложенный проект мог заинтересовать военное ведомство, в результате чего все работы по нему засекретили, как это уже было с результатами НИР «Алабуга».
Задачи и вопросы
В целом, оружие на основе сверхвысокочастотного излучения имеет заметные перспективы и может найти применение в самых разных сферах, где будет решать широкий круг задач. Прежде всего, такие системы следует использовать в тех областях, где требуется бесконтактное поражение радиоэлектронных систем. Это может быть противовоздушная оборона, защита бронетехники, разминирование и т.д. Также СВЧ-оружие можно рассматривать в качестве особого дополнения к «классической» РЭБ, не предусматривающей выведение из строя или разрушение цели.
Еще одной сферой применения микроволновых пушек является борьба с живой силой противника. Однако эффективность подобных систем такова, что их выгоднее использовать в качестве нелетальных средств воздействия. Таким образом, СВЧ-пушка может быть полезной для подавления массовых беспорядков, но на поле боя ее эффективность оказывается сомнительной – особенно в сравнении с прочим вооружением всех основных классов.
Нельзя не отметить, что в определенных областях СВЧ-оружие даже в самом лучшем случае имеет ограниченный потенциал. К примеру, в боевой авиации такие системы можно применять только в качестве средства защиты. Использование микроволновой пушки как ударного вооружения накладывает самые серьезные ограничения. Так, возникает необходимость в особом экранировании кабины пилота и приборных отсеков, что увеличивает массу летательного аппарата. Кроме того, эффективность электромагнитного оружия обратно пропорциональна расстоянию, а это либо ограничивает дальность «стрельбы», либо сокращает воздействие на цель. Таким образом, СВЧ-оружие не может показывать решающие преимущества перед существующими вооружениями. По крайней мере, не может в настоящее время.
С точки зрения внедрения и применения на практике сверхвысокочастотное оружие похоже на некоторые другие системы, строящиеся на основе новых физических принципов. Оно позволяет решать определенные задачи, в том числе недоступные для других классов вооружения. В то же время, СВЧ-оружие не является универсальным средством для достижения любых целей. В определенных областях его эффективность оказывается гораздо ниже желаемой, а в прочих сферах оно может быть бесполезным.
Российская оборонная промышленность достаточно давно занимается изучением «новых физических принципов» и способов их использования в военной сфере. Разрабатываются новые устройства разного назначения, а некоторым проектам уже даже удается дойти до серии и эксплуатации. Продолжение важных научно-исследовательских работ, способных переходить в опытно-конструкторские, позволит изучить новые технологии и обеспечить их внедрение на практике. А правильное использование сверхвысокочастотного излучения и других нестандартных решений приведет к росту боеспособности армии.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
https://rg.ru/
http://nvo.ng.ru/
http://kret.com/
http://niistali.ru/
https://vpk-news.ru/
http://encyclopedia.mil.ru/
http://defense-update.com/
Сверхвысокочастотное / микроволновое оружие теоретически может применяться против широкого круга целей. Направленное излучение заданной частоты и высокой мощности может буквально выжигать электрические и электронные компоненты материальной части противника. При работе по живой силе такие средства способны вызывать, как минимум, временные болевые ощущения. Таким образом, микроволновые «пушки» или иное подобное вооружение представляет определенный интерес для военных разных стран.
На вооружении
Любопытно, что в российских вооруженных силах уже есть серийные образцы СВЧ-оружия. Именно принцип микроволнового «выжигания» электроники позволяет машине дистанционного разминирования (МДР) 15М107 «Листва» решать поставленные задачи. Этот образец техники был создан по заказу ракетных войск стратегического назначения и необходим для защиты от взрывных устройств пусковых установок на патрулировании.
«Листва» представляет собой броневик «Булат» с рядом новых систем особого назначения. В первую очередь, внимание привлекают крупная рама миноискателя на передней части машины и параболическая антенна на крыше. Последняя является основным элементом «микроволновой пушки», применяемой для борьбы с взрывными устройствами. Следует отметить, что на крыше машины находится только излучающая антенна. Прочая аппаратура СВЧ-оружия располагается внутри бронекорпуса. Там же находится и операторский пульт, обеспечивающий управление системами.
Принцип работы 15М107 в режиме «СВЧ-пушки» достаточно прост. Двигаясь по заданному маршруту, машина разминирования в автоматическом режиме изучает обстановку и осуществляет поиск взрывных устройств на дороге или вблизи нее. Заявлена возможность обнаружения опасных предметов на расстоянии до 100 м от поискового модуля. При необходимости обезвреживание взрывного устройства могут выполнить саперы, входящие в экипаж «Листвы». Однако основной режим работы предусматривает решение таких задач при помощи особой аппаратуры.
Внутреннее оборудование и внешняя антенна формируют мощные сверхвысокочастотные импульсы, распространяющиеся в секторе передней полусферы шириной 90°. Мощность излучения такова, что взрывные устройства с электрическими или электронными взрывателями выходят из строя. СВЧ-луч вызывает появление индукционных токов, параметры которых превышают возможности схем. Это приводит либо к выгоранию электроники, либо к ее нештатному срабатыванию. Как следствие, взрывное устройство выходит из строя или уничтожается.
Еще несколько лет назад МДР «Листва» была принята на вооружение и поступила в серийное производство. Подобная техника к настоящему времени поступила во все основные соединения РВСН. Серийные машины 15М107 активно используются по своему прямому назначению. Вместе с подвижными грунтовыми ракетными комплексами они выходят на патрулирование и осуществляют поиск опасных предметов. Применение такой техники исключает возможность успешной диверсии с использованием каких-либо взрывных устройств.
На полигоне
По ряду причин, СВЧ-оружие пока не получило большого распространения. Во всем мире на вооружении принято лишь несколько подобных систем. Однако продолжается разработка новых образцов, и о реальных результатах очередного проекта могут рассказать в любой момент. При этом разработчики перспективных систем не забывают подогревать интерес общественности и давать ей новые поводы для обсуждений и споров.
Так, 1 октября российские средства массовой информации распространили любопытные заявления советника первого заместителя гендиректора Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимира Михеева. Представитель ведущего предприятия в своей области рассказал о существовании новых проектов электромагнитного оружия. Более того, некоторые подобные изделия уже проходят испытания как в лабораториях, так и на полигонах. Вместе с другими системами существуют и развиваются СВЧ-пушки.
Впрочем, В. Михеев не стал уточнять подробности текущих проектов. Какие именно изделия создаются, для решения каких задач они предназначаются и как скоро они смогут попасть в войска – неизвестно. Новые сообщения на этот счет могут появиться в любое время, но следует напомнить, что уже имеются определенные сведения о предыдущих отечественных работах в сфере микроволнового оружия. В частности, известно о некоторых разработках, которые уже близки к принятию на вооружение.
В последние годы отечественные и зарубежные специалисты активно обсуждали «электромагнитную бомбу» под шифром «Алабуга». Информация об этом изделии не отличалась полнотой, а некоторые сообщения противоречили друг другу. Примерно год назад руководство КРЭТ приоткрыло завесу тайны и рассказало о проекте «Алабуга». Как оказалось, это была действительно важная программа, но ее результатом не стало готовое изделие, пригодное к постановке на вооружение.
По официальным данным, в 2011-12 годах предприятия из состава КРЭТ занимались научно-исследовательской работой под названием «Алабуга». Ее целью являлось изучение потенциала средств радиоэлектронной борьбы, а также поиск путей ее дальнейшего развития. В ходе ряда исследований на разных полигонах были найдены способы улучшения комплексов РЭБ, а также принципиально новые идеи для решения их задач. Все эти наработки в дальнейшем планировалось использовать в проектах реальных комплексов.
Однако подробные сведения о результатах НИР «Алабуга» пока не публиковались. В. Михеев указывал, что после завершения этой программы вся тематика электромагнитного оружия получила высший гриф секретности. Это направление отнесли к категории критически значимых технологий, и потому открыто можно говорить только о самом факте проведения работ.
Любопытно, что и после 2012 года в прессе упоминалась ЭМИ-бомба под названием «Алабуга». Последний раз о ней вспоминали осенью 2014 года и тогда это оружие, якобы, отправилось на доработку по результатам очередных испытаний. Официальные источники никак не комментировали эти новости. Из прошлогодних заявлений руководства КРЭТ следует, что подобные проекты действительно могут существовать, но военные и промышленность, по объективным причинам, не раскрывают сведения о них.
Пока одни виды СВЧ-оружия остаются на стадии конструкторских работ и проходят испытания в лаборатории, другие образцы, похоже, приближаются к принятию на вооружение. Несколько лет назад были опубликованы сведения о перспективном комплексе активной защиты для бронетехники, в составе которого могут присутствовать радиоэлектронные или электромагнитные устройства, воздействующие на цель.
Речь идет о перспективном КАЗ «Афганит», предлагаемом для установки на ряд перспективных образцов бронетехники. По данным НИИ Стали, в новом комплексе могут использоваться различные средства защиты от ракет, использующих радиолокационное наведение или радиосвязь с пусковой установкой. Для борьбы с такими угрозами, среди прочего, может использоваться мощный генератор электромагнитных импульсов. Однако разработчики «Афганита» до сих пор не раскрывали подробные сведения об этой части комплекса, что привело к появлению массы прогнозов и оценок.
Есть основания полагать, что в составе КАЗ нового типа может использоваться достаточно совершенная система поражения подлетающих ракет, использующая электромагнитное излучение. Фактически ракеты можно «расстреливать» из микроволновой пушки. В зависимости от типа боеприпаса и его системы наведения, мощный направленный СВЧ-импульс сможет нарушить работу головки самонаведения либо нанести бортовой автоматике серьезные повреждения.
Электромагнитная система способна дополнить «традиционные» защитные боеприпасы КАЗ и повысить эффективность всего комплекса, вследствие чего должна вырасти и живучесть боевой машины. Однако необходимо помнить, что полный состав системы «Афганит» и все ее функции пока остаются секретными.
В теории
Ряд разработок в области электромагнитного и микроволнового оружия уже был доведен, как минимум, до испытаний. Прочие проекты, однако, остановились на ранних стадиях и растеряли шансы дойти до эксплуатации. Тем не менее, и в этих случаях имели место интереснейшие предложения.
Так, в 2015 году Объединенная приборостроительная корпорация анонсировала перспективную микроволновую пушку, предназначенную для использования в составе противовоздушной обороны. Комплекс новых средств планировалось монтировать на одном из стандартных гусеничных шасси, что позволяло использовать такую машину в войсках вместе с другими зенитными комплексами.
Сообщалось, что самоходный комплекс включает т.н. релятивистский генератор и зеркальную антенну, а также необходимые системы управления. При помощи СВЧ-луча необходимой мощности такой комплекс мог бы выводить из строя бортовую аппаратуру различных летательных аппаратов. Его предлагалось использовать для защиты районов от самолетов и вертолетов, а также беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия. Во всех случаях нейтрализация угрозы должна была достигаться путем поражения электроники.
К сожалению, с тех пор этот проект в открытых источниках не упоминался. Возможно, работы были остановлены, но вероятен и другой вариант развития событий. Предложенный проект мог заинтересовать военное ведомство, в результате чего все работы по нему засекретили, как это уже было с результатами НИР «Алабуга».
Задачи и вопросы
В целом, оружие на основе сверхвысокочастотного излучения имеет заметные перспективы и может найти применение в самых разных сферах, где будет решать широкий круг задач. Прежде всего, такие системы следует использовать в тех областях, где требуется бесконтактное поражение радиоэлектронных систем. Это может быть противовоздушная оборона, защита бронетехники, разминирование и т.д. Также СВЧ-оружие можно рассматривать в качестве особого дополнения к «классической» РЭБ, не предусматривающей выведение из строя или разрушение цели.
Еще одной сферой применения микроволновых пушек является борьба с живой силой противника. Однако эффективность подобных систем такова, что их выгоднее использовать в качестве нелетальных средств воздействия. Таким образом, СВЧ-пушка может быть полезной для подавления массовых беспорядков, но на поле боя ее эффективность оказывается сомнительной – особенно в сравнении с прочим вооружением всех основных классов.
Нельзя не отметить, что в определенных областях СВЧ-оружие даже в самом лучшем случае имеет ограниченный потенциал. К примеру, в боевой авиации такие системы можно применять только в качестве средства защиты. Использование микроволновой пушки как ударного вооружения накладывает самые серьезные ограничения. Так, возникает необходимость в особом экранировании кабины пилота и приборных отсеков, что увеличивает массу летательного аппарата. Кроме того, эффективность электромагнитного оружия обратно пропорциональна расстоянию, а это либо ограничивает дальность «стрельбы», либо сокращает воздействие на цель. Таким образом, СВЧ-оружие не может показывать решающие преимущества перед существующими вооружениями. По крайней мере, не может в настоящее время.
С точки зрения внедрения и применения на практике сверхвысокочастотное оружие похоже на некоторые другие системы, строящиеся на основе новых физических принципов. Оно позволяет решать определенные задачи, в том числе недоступные для других классов вооружения. В то же время, СВЧ-оружие не является универсальным средством для достижения любых целей. В определенных областях его эффективность оказывается гораздо ниже желаемой, а в прочих сферах оно может быть бесполезным.
Российская оборонная промышленность достаточно давно занимается изучением «новых физических принципов» и способов их использования в военной сфере. Разрабатываются новые устройства разного назначения, а некоторым проектам уже даже удается дойти до серии и эксплуатации. Продолжение важных научно-исследовательских работ, способных переходить в опытно-конструкторские, позволит изучить новые технологии и обеспечить их внедрение на практике. А правильное использование сверхвысокочастотного излучения и других нестандартных решений приведет к росту боеспособности армии.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
https://rg.ru/
http://nvo.ng.ru/
http://kret.com/
http://niistali.ru/
https://vpk-news.ru/
http://encyclopedia.mil.ru/
http://defense-update.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Wikimedia Commons, Vitalykuzmin.net
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