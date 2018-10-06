Аналитика

Развёртывание С-300 в Сирии обозвали «бессмысленной эскалацией»

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4 октября Центральное Командование США* провело брифинг, на котором главным действующим лицом был генерал Джозеф Вотел, руководитель US CC (USCENTCOM). Этот американский командующий заявил, в частности, что «данные ракетные комплексы не повлияют на военную деятельность США в регионе, и, по-видимому, являются попыткой прикрытия гнусной деятельности сирийского и иранского режимов. Так что, опять же, я думаю, что это бессмысленная, ненужная эскалация».

Джозеф Вотел также заявил, что Вашингтон хорошо осведомлен о возможностях ракет комплексов С-300, и их размещение в Сирии якобы никак не повлияет на военную деятельность США, так как их присутствие на боевых кораблях и на российских базах уже учитывалось американскими стратегами. «Наши силы действуют при наличии фактора скрытой противовоздушной угрозы уже в течение некоторого времени, и мы будем продолжать так же спокойно это делать, как и раньше», — сказал он.



Командующий силами США в зоне Передней Азии Джозеф Вотел


Как известно, на прошлой неделе руководство России сообщило о том, что усилит меры безопасности в Сирии после того, как российский военный разведывательный самолет Ил-20 был сбит ракетой С-200 по ошибке сирийского расчёта (однако Москва обвинила в этом инциденте израильские самолеты, находившиеся неподалёку, по которым и велась стрельба сирийских сил ПВО).

Узнав об этом, Израиль и Соединенные Штаты заявили протест против озвученного решения о российской поставке Сирии С-300, так как это якобы может осложнить попытки Израиля «выдавить» из Сирии военное присутствие Ирана и помешать передаче современных вооружений контингентам группировки "Хезболла" (находящимся в той же Сирии и сражающимся на стороне правительства Башара Асада).

Американский генерал также заявил, что Иран использует Сирию в качестве прикрытия для подготовки агрессии против других стран (в первую очередь тут подразумевается Израиль). "Мы считаем, что они перемещают свои вооружения в Сирию, что угрожает соседним государствам в регионе", — сказал он.


Прибытие комплекса С-300 в Сирию (фотокадр из видеоролика на портале Youtube)


Также руководитель Central Command добавил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, несмотря на то, что некоторые чиновники администрации Дональда Трампа активизировали в последнее время риторику против политики Тегерана.

“Я не думаю, что мы стремимся пойти на войну с Ираном, тем более в ближайшей перспективе, и я не думаю, что это то, на чем мы сосредоточены в своём присутствии в регионе”, — сказал он.

Администрация Трампа, которая считается относительно близкой к региональным соперникам Ирана, Саудовской Аравии и Израилю, в этом году вышла из ключевого международного соглашения, направленного на сдерживание ядерной программы Ирана, и пообещала противостоять влиянию Тегерана в Сирии, а также в Йемене и Ираке. Можно сказать, что Трамп в последнее время ясно дал понять, что «иранскому режиму необходимо прекратить свое дестабилизирующее поведение и политику, которая распространяет насилие и человеческие страдания по всему Ближнему Востоку». Вот так, ни больше ни меньше!

Американский генерал продолжил: "Главный путь, к которому мы сейчас подходим, — это дипломатическое и экономическое давление на режим аятолл. И я поддерживаю это, но при этом я не вижу, чтобы это обязательно был путь к войне США с Ираном”.

Данное заявление достаточно интересно на фоне того, что Иран в понедельник запустил несколько баллистических ракет по позициям джихадистов в Сирии, официально как акт отмщения за нападение террористов на военный парад в Ахвазе.


Запуск иранских ракет из района города Керманшахра по позициям джихадистов в Сирии


«Такие не силовые действия (т.е. дипломатическое и экономическое давление) дают нам небольшую паузу", — сказал в своём выступлении Джозеф Вотел, отметив при этом, что Иран не предупредил коалицию США в Сирии о нанесении удара, потенциально подвергая силы коалиции большому риску. «Я могу охарактеризовать то, что делают в последнее время иранцы, также как безрассудное, небезопасное и эскалационное занятие, которое не приведёт к добру для этой страны», — сказал командующий CC USA.

Не будет лишним отметить, что его официальные комментарии пришли на следующий день после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон разрывает договор о дружбе с Ираном, заключённый ещё в 1955 году, когда это государство управлялось прозападным шахским режимом.

Кроме того, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, известный как давний «ястреб» относительно Ирана, на прошлой неделе сказал, что США будут поддерживать присутствие в Сирии даже после того, как группировка «Исламское государство» (запрещено в РФ) будет побеждена. «Мы не собираемся покидать бывшую территорию Сирии до тех пор, пока иранские войска находятся за пределами собственно иранских границ», — сказал в своём выступлении Д. Болтон.

"Это также включает иранских доверенных лиц и разнообразных, поддерживаемых Тегераном, ополченцев”, — добавил он, предупреждая Тегеран об «адской цене воплощения шиитских угроз», если руководство этого государства, по словам представителя администрации американского президента, выступит против сил США или их союзников в Передней Азии.

Джеймс Джеффри, специальный представитель США по Сирии, позже разъяснительно сказал, что «продолжающееся присутствие США в раздираемой войной стране не обязательно означает наличие ботинок американского солдата на сирийской земле».

Однако вернёмся к брифингу Джозефа Вотела. Этот американский генерал заявил, что он пока «не получил каких-либо прямых военных задач, а только рекомендации по проведению кампании давления администрации Трампа на сирийский и иранский режимы», но он также сказал, что «у Пентагона имеются возможности быстро и массово отреагировать, если ситуация этого потребует». Это может означать только одно: США не будут снижать уровень своего военного присутствия в регионе и даже, скорее всего, усилят свои группировки в зонах как Восточного Средиземноморья, так и в Красного моря — Персидского залива.


Зоны военного контроля США над миром. Зона Центрального Командования (Ближний Восток, Восточное Средиземноморье, акватории Красного моря и Персидского залива) выделена оранжевым цветом — и находится как раз в центре карты


В связи с этим отметим, что отечественная система С-300, признанная даже на Западе одной из самых передовых в мире, имеет боевой радиус не менее 200 километров, а это означает, что батарея, расположенная вблизи Дамаска, будет покрывать значительную часть территории Израиля. И данный фактор серьёзным образом влияет на вопрос национальной безопасности этой страны, и, соответственно, весьма болезненно воспринимается как её руководством, так и большей частью населения, которые уже заявили о готовности пойти на многое (вплоть до уничтожения данного комплекса).

Однако Россия, являющаяся в настоящее время главным весомым сторонником на мировой арене законного президента Сирии Башара Асада и имеющая очень хорошие взаимоотношения с Ираном, всё же сохранила "горячую линию" с руководством Армии обороны Израиля.

Одновременно с этим (по крайней мере, пока) Москва, видимо, позволила, сняв временное ограничение по полному запрету полётов в контролируемой зоне, еврейскому государству осуществлять боевые акции ограниченного характера при условии, что они будут согласовываться с российским руководством и об этом будет сообщаться заранее (не за одну минуту, как, по данным российской стороны, было в последнем случае). Детали взаимной договорённости пока держатся в секрете, и, возможно, переговоры ещё продолжаются.

Как известно, будущее программы российско-израильского военного взаимодействия в Ливане и Сирии стало весьма неопределенным после трагического инцидента с нашим самолетом воздушной разведки 17 сентября 2018 г. Который, напомним, произошел в то время, когда четыре израильских истребителя нанесли авиаудар по складу иранского оружия вблизи сирийского прибрежного города Латакия, приготовленного для передачи джихадистской группировке "Хезболла" (считающейся Израилем террористической организацией), в ходе отражения которого одна из ракет, запущенных сирийскими силами ПВО, сбила наш Ил-20.

В данный момент российское военное руководство обвиняет Израиль в использовании нашего самолета-разведчика Ил-20 в качестве щита от сирийских ракет во время их ухода после авиаудара, отвергая и опровергая утверждения ВВС Израиля о том, что в гибели 15 российских военнослужащих на борту сбитого самолета исключительно виноваты плохо подготовленные сирийские операторы ПВО, а израильские самолёты не имеют к этому отношения.

Израиль пока упорно отрицает данное обвинение и настаивает на том, что его военное руководство уведомило россиян якобы за 12 минут до нападения, в то время как командование российской группировкой в Сирии заявило, что израильская сторона дала уведомление только за одну минуту до начала атаки.


Генерал Джозеф Вотел во время выступления на брифинге в Пентагоне


Также напомним, что Израиль в последние годы произвёл сотни авиаударов по сирийским и иранским целям на территории Сирийской Арабской Республики. С момента критического перелома в ходе гражданского конфликта в Сирии (который едва не привел к краху законного правительства в Дамаске) и из-за разрушения структуры правительственных ВВС (частично восстановленных только недавно, и то только при поддержке России и Ирана) самолёты Израиля почти безраздельно атаковали любые цели на сирийской территории.

Практически все попытки противостояния их ударам со стороны ПВО этой арабской страны не давали особого эффекта, и, напомним, что единственным реальным (а не пропагандистско-патриотическим) ответом сирийских сил ПВО на «воздушный террор еврейского государства» было сбитие всего одного израильского F-16 в феврале этого года. Соответственно, перестройка и количественное, а главное, качественное усиление сил ПВО Сирии со стороны России вряд ли можно считать «неоправданным и бессмысленным провоцированием конфликта».

Поэтому заявление американского генерала, непосредственно наблюдающего за военным участием США в различных зонах Передней Азии, о том, что «развертывание Россией передовых комплексов ПВО в Сирии является ненужной эскалацией», ничем иным, кроме как крайне необъективной и исключительно произраильской позицией, не назовёшь. Но что поделать, noblesse oblige, положение обязывает, поэтому ястребы из Пентагона столь громко и вещают.

* Central Command USA, Центральное командование США, также United States Central Command (USCENTCOM или CENTCOM) – объединённое командование в составе вооружённых сил США, отвечающее за планирование и управление американскими войсками в случае боевых действий в регионах Ближнего и Среднего Востока, Северо-Восточного побережья Африки и частично зоны побережья Южной Азии.
Автор:
Михаил Сириец
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28 комментариев
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  1. Быков.
    Быков. Сегодня, 05:52
    +2
    А вы теперь попробуйте побомбить солдат Ассада. Так безнаказанно, как это было ранее, уже не получится.
    1. lucul
      lucul Сегодня, 06:10
      +4
      Цитата: Быков.
      Так безнаказанно, как это было ранее, уже не получится.

      Да ладно . Сейчас набегут еврейские форумные бойцы и начнут " кипазакидательством " заниматься. ( Кипа - еврейский головной убор ,если кто не знает )
      1. Быков.
        Быков. Сегодня, 06:18
        +1
        Цитата: lucul

        Да ладно . Сейчас набегут еврейские форумные бойцы и начнут " кипазакидательством " заниматься. ( Кипа - еврейский головной убор ,если кто не знает )

        Ну а чтоб и не побомбить? Если имеешь полное техническое превосходство.
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 07:12
        +1
        Если начали верещать и плеваться ,значит эти комплексы самое то .Попали по болевой точке СШИзраИля !
        1. Дед Пихто
          Дед Пихто Сегодня, 07:18
          +1
          Цитата: 30 вис
          Если начали верещать и плеваться ,значит эти комплексы самое то .Попали по болевой точке СШИзраИля !

          Это точно ,вой стоит во всех СМИ ..Русские идут! А Израиль притих и что то опять замышляет втихую. angry
  2. LSA57
    LSA57 Сегодня, 06:00
    +2
    В связи с этим отметим, что отечественная система С-300, признанная даже на Западе одной из самых передовых в мире, имеет боевой радиус не менее 200 километров, а это означает, что батарея, расположенная вблизи Дамаска, будет покрывать значительную часть территории Израиля. И данный фактор серьёзным образом влияет на вопрос национальной безопасности этой страны, и, соответственно, весьма болезненно воспринимается как её руководством, так и большей частью населения, которые уже заявили о готовности пойти на многое (вплоть до уничтожения данного комплекса).

    уже и население израИля готовы бросится грудью на СС-300? камикадзы laughing
  3. Неплохой
    Неплохой Сегодня, 06:02
    +2
    "Развёртывание С-300 в Сирии обозвали «бессмысленной эскалацией"

    Ну а мы, в ответ, можем назвать все эти словесности и всхлипывания бессмысленной болтовнёй.
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 06:55
      +2
      Цитата: Неплохой
      "Развёртывание С-300 в Сирии обозвали «бессмысленной эскалацией"

      Ну а мы, в ответ, можем назвать все эти словесности и всхлипывания бессмысленной болтовнёй.

      Привет hi
      Да ничего нового))

      Поджимают их,вот и ноют))
      1. Неплохой
        Неплохой Сегодня, 07:03
        0
        Здравствуй, Максим hi Никак не свыкнут они со своими достижениями, достигнутыми своим поведением и хамскими замашками. smile
        1. ЛМН
          ЛМН Сегодня, 07:18
          0
          Цитата: Неплохой
          Здравствуй, Максим hi Никак не свыкнут они со своими достижениями, достигнутыми своим поведением и хамскими замашками. smile

          Достижениями?
          Хусейн,Каддафи..я могу ещё понять.Милошевич?!

          Замашки?
          Это как в 2008?Когда США организовали нападение на Южную Осетию и Абхазию?!
  4. Jerk
    Jerk Сегодня, 06:10
    +1
    Расскажи, как называется создание ИГИЛ и Аль-каеды. А также бомбардировки Сирии, Ливии, немотивированная оккупация Ирака...
  5. Быков.
    Быков. Сегодня, 06:14
    +3
    «Мы не собираемся покидать бывшую территорию Сирии до тех пор, пока иранские войска находятся за пределами собственно иранских границ», — сказал в своём выступлении Д. Болтон.

    О как загнул. Территория уже бывшая.
    1. Неплохой
      Неплохой Сегодня, 06:40
      +3
      hi Вот от безнаказанности их и понесло.
    2. Комментарий был удален.
    3. Чарик
      Чарик Сегодня, 06:56
      +1
      да их теперь оттуда не выгонишь
  6. Комментарий был удален.
  7. asv363
    asv363 Сегодня, 06:30
    0
    Который, напомним, произошел в то время, когда четыре израильских истребителя нанесли авиаудар по складу иранского оружия вблизи сирийского прибрежного города Латакия, приготовленного для передачи джихадистской группировке "Хезболла" (считающейся Израилем террористической организацией), в ходе отражения которого одна из ракет, запущенных сирийскими силами ПВО, сбила наш Ил-20.

    Правильно ли я понимаю, уважаемый Михаил, что утверждение о наличие оружия иранского производства на данном складе (и планах о его дальнейшей передаче) взято со слов израильских либо американских спецслужб и, как следствие, является весьма спорным утверждением?
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 06:42
      +1
      Цитата: asv363
      взято со слов израильских либо американских спецслужб

      тут ещё не хватает мелкобританских и лично мейских с их "большой долей"
    2. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 07:36
      0
      Цитата: asv363
      Который, напомним, произошел в то время, когда четыре израильских истребителя нанесли авиаудар по складу иранского оружия вблизи сирийского прибрежного города Латакия, приготовленного для передачи джихадистской группировке "Хезболла" (считающейся Израилем террористической организацией), в ходе отражения которого одна из ракет, запущенных сирийскими силами ПВО, сбила наш Ил-20.

      Правильно ли я понимаю, уважаемый Михаил, что утверждение о наличие оружия иранского производства на данном складе (и планах о его дальнейшей передаче) взято со слов израильских либо американских спецслужб и, как следствие, является весьма спорным утверждением?

      Извиняюсь за вмешательство hi
      Суть претензий РФ к Израилю,это :нарушение договорёностей как минимум.
      Какое отношение имеет "иранское орудие",к Договору между ВС РФ и ВС Израиля?
  8. Dazdranagon
    Dazdranagon Сегодня, 06:31
    +1
    Вот и посмотрим, продолжат ли евреи бомбить Сирию, уничтожат ли батарею С-300, или все-таки хватит воли у наших сбить этих шакалов...
  9. kenig1
    kenig1 Сегодня, 06:35
    +1
    Американцы незаконно находящиеся в Сирии ноют, что иранская сторона своими безрассудными действиями против головорезов подвергают их опасности?
  10. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:44
    +1
    «Мы не собираемся покидать бывшую территорию Сирии до тех пор, пока иранские войска находятся за пределами собственно иранских границ»
    ....Верится с трудом...Ключевая фраза бывшая территория Сирии, т.е. на Сирии как на независимом и суверенном государстве,американцы поставили крест...Будут прилагать все силы, что бы война в Сирии тянулась долго...
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:45
    +1
    попыткой прикрытия гнусной деятельности сирийского и иранского режимов
    Вот как высказался - с огромным цинизмом и чувством "выполненного долга". Более гнусной деятельности чем американская мир врядли видел. А про эскалацию вообще лучше бы не заикался.
  12. Чарик
    Чарик Сегодня, 06:53
    0
    Я не думаю, что мы стремимся пойти на войну с Ираном, тем более в ближайшей перспективе, и я не думаю, что это то, на чем мы сосредоточены в своём присутствии в регионе--да уже давно понятно что они НЕ ДУМАЮТ
  13. Alex66
    Alex66 Сегодня, 07:03
    +1
    То что Путин разместил С-300 в Сирии не плохо, но готов ли он идти дальше? После Крыма не рискнул, а а ввод с-300 без готовности продолжать пустая трата ресурсов.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 07:22
      0
      Цитата: Alex66
      То что Путин разместил С-300 в Сирии не плохо, но готов ли он идти дальше?

      Хороший вопрос , разместить дело нехитрое, а вот применить , тут стальные яйца нужны..Слишком все в Сирии оп серьезному закрутилось , а тут еще сюрприз на Украине учения ВВС НАТО собираются проводить ..Опасная возня вокруг России начинается.. soldier
  14. loginovich
    loginovich Сегодня, 07:26
    0
    Как и С-400 будет там для мебели.
  15. bmv04636
    bmv04636 Сегодня, 07:30
    0
    Все немного видимо не дослушали слова Шойгу. А ведь Шойгу сказал, что по мимо С300 Россия поставит
    цитата
    МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия в течение двух недель передаст Сирии современный комплекс ПВО С-300, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    "Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей", - отметил он.

    По словам Шойгу, С-300 существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.

    Министр напомнил, что Россия в 2013 году приостановила поставки Дамаску комплекса С-300, однако сейчас ситуация изменилась, и не по вине Москвы.

    Кроме того, Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО.

    "Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", - подчеркнул Шойгу.
    Я как понимаю в эту связку войдет ПВО и базы Хмеймима, а там и С400. И как понимаю вся это система связана и за горизонтным РЛС помните новость 2016 года напомню
    Российская система предупреждения о ракетном нападении зафиксировала пуск двух баллистических ракет в Средиземном море, сообщает РИА Новости.

    "Пуск был обнаружен (в 10.16 мск) боевым расчетом отдельного радиотехнического узла СПРН в Армавире", - заявили в Минобороны. Министр обороны Сергей Шойгу незамедлительно доложил об инциденте президенту Владимиру Путину. По имеющимся данным, траектория полета ракет проходит из центральной части Средиземного моря в сторону восточной части его побережья.
  16. wooja
    wooja Сегодня, 07:32
    0
    Если появились комментарии о бессмысленности со стороны оппонента, то так оно и есть …, оппонент понял что некоторые его действия стали бессмысленными..., России надо все-таки власть употреблять , чаще практиковаться... Мировая общественность и ее мнения оправдательных приговоров не выносят, нужен свой суд, самый справедливый и гуманный... С-300 в Сирии не более чем открытие адвокатской конторы, но лиха беда начало...
  17. oracul
    oracul Сегодня, 07:41
    0
    Главное, чтобы американские военные сами искренне верили в то, что они городят , а мы - нет. Самое ценное для нас время и его нужно использовать по полной для блага россиян и защиты государственных интересов России.