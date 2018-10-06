"Развёртывание С-300 в Сирии обозвали «бессмысленной эскалацией"

Командующий силами США в зоне Передней Азии Джозеф Вотел

Прибытие комплекса С-300 в Сирию (фотокадр из видеоролика на портале Youtube)

Запуск иранских ракет из района города Керманшахра по позициям джихадистов в Сирии

Зоны военного контроля США над миром. Зона Центрального Командования (Ближний Восток, Восточное Средиземноморье, акватории Красного моря и Персидского залива) выделена оранжевым цветом — и находится как раз в центре карты

Генерал Джозеф Вотел во время выступления на брифинге в Пентагоне

* Central Command USA, Центральное командование США, также United States Central Command (USCENTCOM или CENTCOM) – объединённое командование в составе вооружённых сил США, отвечающее за планирование и управление американскими войсками в случае боевых действий в регионах Ближнего и Среднего Востока, Северо-Восточного побережья Африки и частично зоны побережья Южной Азии.