Развёртывание С-300 в Сирии обозвали «бессмысленной эскалацией»
4 октября Центральное Командование США* провело брифинг, на котором главным действующим лицом был генерал Джозеф Вотел, руководитель US CC (USCENTCOM). Этот американский командующий заявил, в частности, что «данные ракетные комплексы не повлияют на военную деятельность США в регионе, и, по-видимому, являются попыткой прикрытия гнусной деятельности сирийского и иранского режимов. Так что, опять же, я думаю, что это бессмысленная, ненужная эскалация».
Джозеф Вотел также заявил, что Вашингтон хорошо осведомлен о возможностях ракет комплексов С-300, и их размещение в Сирии якобы никак не повлияет на военную деятельность США, так как их присутствие на боевых кораблях и на российских базах уже учитывалось американскими стратегами. «Наши силы действуют при наличии фактора скрытой противовоздушной угрозы уже в течение некоторого времени, и мы будем продолжать так же спокойно это делать, как и раньше», — сказал он.
Как известно, на прошлой неделе руководство России сообщило о том, что усилит меры безопасности в Сирии после того, как российский военный разведывательный самолет Ил-20 был сбит ракетой С-200 по ошибке сирийского расчёта (однако Москва обвинила в этом инциденте израильские самолеты, находившиеся неподалёку, по которым и велась стрельба сирийских сил ПВО).
Узнав об этом, Израиль и Соединенные Штаты заявили протест против озвученного решения о российской поставке Сирии С-300, так как это якобы может осложнить попытки Израиля «выдавить» из Сирии военное присутствие Ирана и помешать передаче современных вооружений контингентам группировки "Хезболла" (находящимся в той же Сирии и сражающимся на стороне правительства Башара Асада).
Американский генерал также заявил, что Иран использует Сирию в качестве прикрытия для подготовки агрессии против других стран (в первую очередь тут подразумевается Израиль). "Мы считаем, что они перемещают свои вооружения в Сирию, что угрожает соседним государствам в регионе", — сказал он.
Также руководитель Central Command добавил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, несмотря на то, что некоторые чиновники администрации Дональда Трампа активизировали в последнее время риторику против политики Тегерана.
“Я не думаю, что мы стремимся пойти на войну с Ираном, тем более в ближайшей перспективе, и я не думаю, что это то, на чем мы сосредоточены в своём присутствии в регионе”, — сказал он.
Администрация Трампа, которая считается относительно близкой к региональным соперникам Ирана, Саудовской Аравии и Израилю, в этом году вышла из ключевого международного соглашения, направленного на сдерживание ядерной программы Ирана, и пообещала противостоять влиянию Тегерана в Сирии, а также в Йемене и Ираке. Можно сказать, что Трамп в последнее время ясно дал понять, что «иранскому режиму необходимо прекратить свое дестабилизирующее поведение и политику, которая распространяет насилие и человеческие страдания по всему Ближнему Востоку». Вот так, ни больше ни меньше!
Американский генерал продолжил: "Главный путь, к которому мы сейчас подходим, — это дипломатическое и экономическое давление на режим аятолл. И я поддерживаю это, но при этом я не вижу, чтобы это обязательно был путь к войне США с Ираном”.
Данное заявление достаточно интересно на фоне того, что Иран в понедельник запустил несколько баллистических ракет по позициям джихадистов в Сирии, официально как акт отмщения за нападение террористов на военный парад в Ахвазе.
«Такие не силовые действия (т.е. дипломатическое и экономическое давление) дают нам небольшую паузу", — сказал в своём выступлении Джозеф Вотел, отметив при этом, что Иран не предупредил коалицию США в Сирии о нанесении удара, потенциально подвергая силы коалиции большому риску. «Я могу охарактеризовать то, что делают в последнее время иранцы, также как безрассудное, небезопасное и эскалационное занятие, которое не приведёт к добру для этой страны», — сказал командующий CC USA.
Не будет лишним отметить, что его официальные комментарии пришли на следующий день после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон разрывает договор о дружбе с Ираном, заключённый ещё в 1955 году, когда это государство управлялось прозападным шахским режимом.
Кроме того, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, известный как давний «ястреб» относительно Ирана, на прошлой неделе сказал, что США будут поддерживать присутствие в Сирии даже после того, как группировка «Исламское государство» (запрещено в РФ) будет побеждена. «Мы не собираемся покидать бывшую территорию Сирии до тех пор, пока иранские войска находятся за пределами собственно иранских границ», — сказал в своём выступлении Д. Болтон.
"Это также включает иранских доверенных лиц и разнообразных, поддерживаемых Тегераном, ополченцев”, — добавил он, предупреждая Тегеран об «адской цене воплощения шиитских угроз», если руководство этого государства, по словам представителя администрации американского президента, выступит против сил США или их союзников в Передней Азии.
Джеймс Джеффри, специальный представитель США по Сирии, позже разъяснительно сказал, что «продолжающееся присутствие США в раздираемой войной стране не обязательно означает наличие ботинок американского солдата на сирийской земле».
Однако вернёмся к брифингу Джозефа Вотела. Этот американский генерал заявил, что он пока «не получил каких-либо прямых военных задач, а только рекомендации по проведению кампании давления администрации Трампа на сирийский и иранский режимы», но он также сказал, что «у Пентагона имеются возможности быстро и массово отреагировать, если ситуация этого потребует». Это может означать только одно: США не будут снижать уровень своего военного присутствия в регионе и даже, скорее всего, усилят свои группировки в зонах как Восточного Средиземноморья, так и в Красного моря — Персидского залива.
В связи с этим отметим, что отечественная система С-300, признанная даже на Западе одной из самых передовых в мире, имеет боевой радиус не менее 200 километров, а это означает, что батарея, расположенная вблизи Дамаска, будет покрывать значительную часть территории Израиля. И данный фактор серьёзным образом влияет на вопрос национальной безопасности этой страны, и, соответственно, весьма болезненно воспринимается как её руководством, так и большей частью населения, которые уже заявили о готовности пойти на многое (вплоть до уничтожения данного комплекса).
Однако Россия, являющаяся в настоящее время главным весомым сторонником на мировой арене законного президента Сирии Башара Асада и имеющая очень хорошие взаимоотношения с Ираном, всё же сохранила "горячую линию" с руководством Армии обороны Израиля.
Одновременно с этим (по крайней мере, пока) Москва, видимо, позволила, сняв временное ограничение по полному запрету полётов в контролируемой зоне, еврейскому государству осуществлять боевые акции ограниченного характера при условии, что они будут согласовываться с российским руководством и об этом будет сообщаться заранее (не за одну минуту, как, по данным российской стороны, было в последнем случае). Детали взаимной договорённости пока держатся в секрете, и, возможно, переговоры ещё продолжаются.
Как известно, будущее программы российско-израильского военного взаимодействия в Ливане и Сирии стало весьма неопределенным после трагического инцидента с нашим самолетом воздушной разведки 17 сентября 2018 г. Который, напомним, произошел в то время, когда четыре израильских истребителя нанесли авиаудар по складу иранского оружия вблизи сирийского прибрежного города Латакия, приготовленного для передачи джихадистской группировке "Хезболла" (считающейся Израилем террористической организацией), в ходе отражения которого одна из ракет, запущенных сирийскими силами ПВО, сбила наш Ил-20.
В данный момент российское военное руководство обвиняет Израиль в использовании нашего самолета-разведчика Ил-20 в качестве щита от сирийских ракет во время их ухода после авиаудара, отвергая и опровергая утверждения ВВС Израиля о том, что в гибели 15 российских военнослужащих на борту сбитого самолета исключительно виноваты плохо подготовленные сирийские операторы ПВО, а израильские самолёты не имеют к этому отношения.
Израиль пока упорно отрицает данное обвинение и настаивает на том, что его военное руководство уведомило россиян якобы за 12 минут до нападения, в то время как командование российской группировкой в Сирии заявило, что израильская сторона дала уведомление только за одну минуту до начала атаки.
Также напомним, что Израиль в последние годы произвёл сотни авиаударов по сирийским и иранским целям на территории Сирийской Арабской Республики. С момента критического перелома в ходе гражданского конфликта в Сирии (который едва не привел к краху законного правительства в Дамаске) и из-за разрушения структуры правительственных ВВС (частично восстановленных только недавно, и то только при поддержке России и Ирана) самолёты Израиля почти безраздельно атаковали любые цели на сирийской территории.
Практически все попытки противостояния их ударам со стороны ПВО этой арабской страны не давали особого эффекта, и, напомним, что единственным реальным (а не пропагандистско-патриотическим) ответом сирийских сил ПВО на «воздушный террор еврейского государства» было сбитие всего одного израильского F-16 в феврале этого года. Соответственно, перестройка и количественное, а главное, качественное усиление сил ПВО Сирии со стороны России вряд ли можно считать «неоправданным и бессмысленным провоцированием конфликта».
Поэтому заявление американского генерала, непосредственно наблюдающего за военным участием США в различных зонах Передней Азии, о том, что «развертывание Россией передовых комплексов ПВО в Сирии является ненужной эскалацией», ничем иным, кроме как крайне необъективной и исключительно произраильской позицией, не назовёшь. Но что поделать, noblesse oblige, положение обязывает, поэтому ястребы из Пентагона столь громко и вещают.
* Central Command USA, Центральное командование США, также United States Central Command (USCENTCOM или CENTCOM) – объединённое командование в составе вооружённых сил США, отвечающее за планирование и управление американскими войсками в случае боевых действий в регионах Ближнего и Среднего Востока, Северо-Восточного побережья Африки и частично зоны побережья Южной Азии.
Джозеф Вотел также заявил, что Вашингтон хорошо осведомлен о возможностях ракет комплексов С-300, и их размещение в Сирии якобы никак не повлияет на военную деятельность США, так как их присутствие на боевых кораблях и на российских базах уже учитывалось американскими стратегами. «Наши силы действуют при наличии фактора скрытой противовоздушной угрозы уже в течение некоторого времени, и мы будем продолжать так же спокойно это делать, как и раньше», — сказал он.
Командующий силами США в зоне Передней Азии Джозеф Вотел
Как известно, на прошлой неделе руководство России сообщило о том, что усилит меры безопасности в Сирии после того, как российский военный разведывательный самолет Ил-20 был сбит ракетой С-200 по ошибке сирийского расчёта (однако Москва обвинила в этом инциденте израильские самолеты, находившиеся неподалёку, по которым и велась стрельба сирийских сил ПВО).
Узнав об этом, Израиль и Соединенные Штаты заявили протест против озвученного решения о российской поставке Сирии С-300, так как это якобы может осложнить попытки Израиля «выдавить» из Сирии военное присутствие Ирана и помешать передаче современных вооружений контингентам группировки "Хезболла" (находящимся в той же Сирии и сражающимся на стороне правительства Башара Асада).
Американский генерал также заявил, что Иран использует Сирию в качестве прикрытия для подготовки агрессии против других стран (в первую очередь тут подразумевается Израиль). "Мы считаем, что они перемещают свои вооружения в Сирию, что угрожает соседним государствам в регионе", — сказал он.
Прибытие комплекса С-300 в Сирию (фотокадр из видеоролика на портале Youtube)
Также руководитель Central Command добавил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, несмотря на то, что некоторые чиновники администрации Дональда Трампа активизировали в последнее время риторику против политики Тегерана.
“Я не думаю, что мы стремимся пойти на войну с Ираном, тем более в ближайшей перспективе, и я не думаю, что это то, на чем мы сосредоточены в своём присутствии в регионе”, — сказал он.
Администрация Трампа, которая считается относительно близкой к региональным соперникам Ирана, Саудовской Аравии и Израилю, в этом году вышла из ключевого международного соглашения, направленного на сдерживание ядерной программы Ирана, и пообещала противостоять влиянию Тегерана в Сирии, а также в Йемене и Ираке. Можно сказать, что Трамп в последнее время ясно дал понять, что «иранскому режиму необходимо прекратить свое дестабилизирующее поведение и политику, которая распространяет насилие и человеческие страдания по всему Ближнему Востоку». Вот так, ни больше ни меньше!
Американский генерал продолжил: "Главный путь, к которому мы сейчас подходим, — это дипломатическое и экономическое давление на режим аятолл. И я поддерживаю это, но при этом я не вижу, чтобы это обязательно был путь к войне США с Ираном”.
Данное заявление достаточно интересно на фоне того, что Иран в понедельник запустил несколько баллистических ракет по позициям джихадистов в Сирии, официально как акт отмщения за нападение террористов на военный парад в Ахвазе.
Запуск иранских ракет из района города Керманшахра по позициям джихадистов в Сирии
«Такие не силовые действия (т.е. дипломатическое и экономическое давление) дают нам небольшую паузу", — сказал в своём выступлении Джозеф Вотел, отметив при этом, что Иран не предупредил коалицию США в Сирии о нанесении удара, потенциально подвергая силы коалиции большому риску. «Я могу охарактеризовать то, что делают в последнее время иранцы, также как безрассудное, небезопасное и эскалационное занятие, которое не приведёт к добру для этой страны», — сказал командующий CC USA.
Не будет лишним отметить, что его официальные комментарии пришли на следующий день после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон разрывает договор о дружбе с Ираном, заключённый ещё в 1955 году, когда это государство управлялось прозападным шахским режимом.
Кроме того, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, известный как давний «ястреб» относительно Ирана, на прошлой неделе сказал, что США будут поддерживать присутствие в Сирии даже после того, как группировка «Исламское государство» (запрещено в РФ) будет побеждена. «Мы не собираемся покидать бывшую территорию Сирии до тех пор, пока иранские войска находятся за пределами собственно иранских границ», — сказал в своём выступлении Д. Болтон.
"Это также включает иранских доверенных лиц и разнообразных, поддерживаемых Тегераном, ополченцев”, — добавил он, предупреждая Тегеран об «адской цене воплощения шиитских угроз», если руководство этого государства, по словам представителя администрации американского президента, выступит против сил США или их союзников в Передней Азии.
Джеймс Джеффри, специальный представитель США по Сирии, позже разъяснительно сказал, что «продолжающееся присутствие США в раздираемой войной стране не обязательно означает наличие ботинок американского солдата на сирийской земле».
Однако вернёмся к брифингу Джозефа Вотела. Этот американский генерал заявил, что он пока «не получил каких-либо прямых военных задач, а только рекомендации по проведению кампании давления администрации Трампа на сирийский и иранский режимы», но он также сказал, что «у Пентагона имеются возможности быстро и массово отреагировать, если ситуация этого потребует». Это может означать только одно: США не будут снижать уровень своего военного присутствия в регионе и даже, скорее всего, усилят свои группировки в зонах как Восточного Средиземноморья, так и в Красного моря — Персидского залива.
Зоны военного контроля США над миром. Зона Центрального Командования (Ближний Восток, Восточное Средиземноморье, акватории Красного моря и Персидского залива) выделена оранжевым цветом — и находится как раз в центре карты
В связи с этим отметим, что отечественная система С-300, признанная даже на Западе одной из самых передовых в мире, имеет боевой радиус не менее 200 километров, а это означает, что батарея, расположенная вблизи Дамаска, будет покрывать значительную часть территории Израиля. И данный фактор серьёзным образом влияет на вопрос национальной безопасности этой страны, и, соответственно, весьма болезненно воспринимается как её руководством, так и большей частью населения, которые уже заявили о готовности пойти на многое (вплоть до уничтожения данного комплекса).
Однако Россия, являющаяся в настоящее время главным весомым сторонником на мировой арене законного президента Сирии Башара Асада и имеющая очень хорошие взаимоотношения с Ираном, всё же сохранила "горячую линию" с руководством Армии обороны Израиля.
Одновременно с этим (по крайней мере, пока) Москва, видимо, позволила, сняв временное ограничение по полному запрету полётов в контролируемой зоне, еврейскому государству осуществлять боевые акции ограниченного характера при условии, что они будут согласовываться с российским руководством и об этом будет сообщаться заранее (не за одну минуту, как, по данным российской стороны, было в последнем случае). Детали взаимной договорённости пока держатся в секрете, и, возможно, переговоры ещё продолжаются.
Как известно, будущее программы российско-израильского военного взаимодействия в Ливане и Сирии стало весьма неопределенным после трагического инцидента с нашим самолетом воздушной разведки 17 сентября 2018 г. Который, напомним, произошел в то время, когда четыре израильских истребителя нанесли авиаудар по складу иранского оружия вблизи сирийского прибрежного города Латакия, приготовленного для передачи джихадистской группировке "Хезболла" (считающейся Израилем террористической организацией), в ходе отражения которого одна из ракет, запущенных сирийскими силами ПВО, сбила наш Ил-20.
В данный момент российское военное руководство обвиняет Израиль в использовании нашего самолета-разведчика Ил-20 в качестве щита от сирийских ракет во время их ухода после авиаудара, отвергая и опровергая утверждения ВВС Израиля о том, что в гибели 15 российских военнослужащих на борту сбитого самолета исключительно виноваты плохо подготовленные сирийские операторы ПВО, а израильские самолёты не имеют к этому отношения.
Израиль пока упорно отрицает данное обвинение и настаивает на том, что его военное руководство уведомило россиян якобы за 12 минут до нападения, в то время как командование российской группировкой в Сирии заявило, что израильская сторона дала уведомление только за одну минуту до начала атаки.
Генерал Джозеф Вотел во время выступления на брифинге в Пентагоне
Также напомним, что Израиль в последние годы произвёл сотни авиаударов по сирийским и иранским целям на территории Сирийской Арабской Республики. С момента критического перелома в ходе гражданского конфликта в Сирии (который едва не привел к краху законного правительства в Дамаске) и из-за разрушения структуры правительственных ВВС (частично восстановленных только недавно, и то только при поддержке России и Ирана) самолёты Израиля почти безраздельно атаковали любые цели на сирийской территории.
Практически все попытки противостояния их ударам со стороны ПВО этой арабской страны не давали особого эффекта, и, напомним, что единственным реальным (а не пропагандистско-патриотическим) ответом сирийских сил ПВО на «воздушный террор еврейского государства» было сбитие всего одного израильского F-16 в феврале этого года. Соответственно, перестройка и количественное, а главное, качественное усиление сил ПВО Сирии со стороны России вряд ли можно считать «неоправданным и бессмысленным провоцированием конфликта».
Поэтому заявление американского генерала, непосредственно наблюдающего за военным участием США в различных зонах Передней Азии, о том, что «развертывание Россией передовых комплексов ПВО в Сирии является ненужной эскалацией», ничем иным, кроме как крайне необъективной и исключительно произраильской позицией, не назовёшь. Но что поделать, noblesse oblige, положение обязывает, поэтому ястребы из Пентагона столь громко и вещают.
* Central Command USA, Центральное командование США, также United States Central Command (USCENTCOM или CENTCOM) – объединённое командование в составе вооружённых сил США, отвечающее за планирование и управление американскими войсками в случае боевых действий в регионах Ближнего и Среднего Востока, Северо-Восточного побережья Африки и частично зоны побережья Южной Азии.
- Автор:
- Михаил Сириец
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