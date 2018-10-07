«Куин Элизабет»: самый неоднозначный британский авианосец

За последнее время к истребителю укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B приковано особое внимание. Напомним, он нанес первые в своей истории авиаудары в реальной боевой обстановке. Самолет атаковал в Афганистане цели группировки «Талибан». Этот знаменательный дебют омрачило весьма неприятное происшествие: еще один F-35B разбился в округе Бофорт в штате Южная Каролина. Пилот успел катапультироваться. Стоит сказать, что потери F-35 происходили и раньше, только они были следствием менее серьезных инцидентов. В частности, один из них произошел 27 октября 2016 года в районе авиабазы Бофорт в Северной Каролине, когда имело место возгорание машины во время тренировочного полета. Летчик смог вернуть самолет домой, но потом поврежденную машину решили не восстанавливать.Другим важным недавним событием (как программы F-35, так и британского флота) стали первые посадки и взлеты самолетов F-35B на британском авианосце Queen Elizabeth. 25 сентября 2018 года на новый авианосец, который находился близ американского побережья, впервые сели два истребителя пятого поколения. В перспективе они станут основой авиагруппы кораблей этого типа и, по сути, основой всего тактического ударного потенциала Royal Navy. Причем на долгие десятилетия и без каких-либо реальных альтернатив.После посадки эти машины выполнили трамплинный старт с палубы. Оба самолета, кстати, принадлежат американским морпехам, но пилотировали их британские летчики. Первые посадки выполнили коммандер Королевского флота Натан Грэй и сквадрон-лидер Королевских ВВС Энди Эдгелл. Они символизируют два вида британских вооруженных сил, которые будут совместно эксплуатировать новый Lightning: флот и ВВС. Согласно планам, испытательные полеты F-35B с палубы Queen Elizabeth продлятся одиннадцать недель: за это время пилоты должны будут выполнить больше пяти сотен посадок на палубу. Выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий блог bmpd, кстати, обратил внимание на то, что британские СМИ сильно политизировали данное событие, указав на связь между испытаниями и сложными британо-российскими отношениями. Впрочем, сейчас не об этом.Британия, конечно, уже не претендует на роль «Владычицы морей». Тем не менее, авианосцы типа «Куин Элизабет» должны были показать: «мы первые после американцев». Эти корабли стали крупнейшими из всех, когда-либо построенных для Королевского флота. Полное водоизмещение авианосца превышает 70 тысяч тонн. Экипаж корабля составляет 600 человек, еще 900 человек — персонал авиагруппы. В ее состав входит до полсотни летательных аппаратов. Примечательно, что ряд очень популярных источников, включая русскоязычную «Википедию», до сих пор указывает на F-35C, хотя наличие трамплина на палубе «Королевы Елизаветы», а также отсутствие катапульты непрозрачно намекают, что британцы уже давно остановили свой выбор на F-35B. Всего Великобритания хочет получить два корабля этого типа. Последний — HMS Prince of Wales — пока что строится. Его испытания хотят начать в 2019 году.Разумеется, нет смысла проводить аналогию между британским Queen Elizabeth и, например, американским «Джеральд Р. Форд». Формально оба корабля относятся к классу авианосцев. Однако на практике «Королева Елизавета» ближе по возможностям к тяжелым авианесущим крейсерам, а вернее — к их гипотетическим более удачным вариантам. Правда, без ударного вооружения наподобие ракет «Гранит». В теории авианосцы типа «Джеральд Р. Форд» могут нести до 90 летательных аппаратов, включая истребители пятого поколения F-35C, что, конечно, несравнимо больше авиагруппы «Королевы Елизаветы». Но вопрос лежит не только в количестве.Не секрет, что ранее использовавшиеся в качестве палубных истребителей британского флота «Харриеры» себя не полностью оправдали. Поэтому еще в 2002 году английское военное ведомство заявило, что в качестве летательного аппарата с фиксированным крылом для будущих авианосцев выбрали F-35 в модификации «B». В 2009 году британцы обсуждали версию оснащения новых авианосцев катапультой, причем, возможно, электромагнитной, как у «Джеральд Р. Форд». Однако впоследствии желание сэкономить побудили отказаться от катапульты и аэрофинишера, ну а в качестве основы авиагруппы был окончательно избран F-35B. Впрочем, к любым авианосцам слово «экономия» можно применить лишь очень условно. Так, ориентировочная стоимость программы строительства двух британских кораблей составляет 6,2 миллиардов фунтов стерлингов. Астрономическая сумма, даже для далеко не бедной Великобритании.Дальнейшее обсуждение программы, в общем-то, находится в свете возможностей «Лайтнингов». И тут для британцев хороших новостей откровенно мало. Даже если предположить, что F-35B действительно имеет выдающиеся показатели малозаметности (его ЭПР, как известно, засекречена), это вовсе не делает из данной машины «вундерваффе». Есть масса других важных показателей, а конкретно для палубных самолетов особое значение всегда имел боевой радиус. Именно эта характеристика в свое время сделала японский «Zero» по-настоящему серьезной машиной, которая могла изменить ход Второй мировой войны.Что же мы имеем в случае с новыми «Лайтнингами»? На официальном сайте производителя, компании Lockheed Martin, указан боевой радиус для F-35A в 1093 километров. Для F-35C данный показатель составляет 1100 километров, а для выбранного британцами F-35B — 833 километра. Насколько можно судить, речь во всех случаях идет об исключительно внутреннем запасе топлива, что вполне логично, поскольку любые подвесные топливные баки резко повышают радиолокационную заметность истребителя пятого поколения, сводя все труды их разработчиков на «нет».Недавно, кстати, самую «дальнобойную» версию истребителя — F-35C — раскритиковали за недостаточный боевой радиус. Причем не The National Interest или еще какое-нибудь западное СМИ, а комитет Палаты представителей США по вооруженным силам. По мнению специалистов, проблема состоит в том, что авианосцам, на которых будут базироваться F-35C, придется держаться от врага на большом расстоянии, чтобы не стать жертвой ракетной атаки. Как известно, дальность поражения цели российской аэробаллистической ракеты «Кинжал» оценивают в 1500 километров. Примерно такую же дальность имеет весьма оригинальная китайская баллистическая противокорабельная ракета DF-21D. Специалисты отмечают, что если флот будет вынужден держать авианосцы на безопасном расстоянии в 1800 километров от цели, то F-35C понадобятся хорошо заметные на радарах самолеты-заправщики, чтобы выполнить свои задачи. Однако заправщики раскроют местоположение истребителей, поставив их под удар.Что ж до F-35B, то его скромного боевого радиуса в 800 километров может не хватить почти ни на что: проблемой в теории может стать даже относительно слабый противник типа Аргентины. Имеющая хорошую дальность (до 1000 километров) крылатая ракета JASSM-ER слишком велика для внутренних отсеков F-35B, так что носить ее он сможет только на внешних держателях, что нивелирует малозаметность. Малогабаритная крылатая ракета SPEAR не может похвастаться очень большой дальностью вовсе, а более дальнобойная норвежская Joint Strike Missile (JSM) оптимизирована под применение из внутренних отсеков F-35A и F-35C. В целом, технические ограничения не позволяют сделать отсеки F-35B такими же вместительными, как у других версий. Это серьезный минус, который непременно скажется на боеспособности кораблей типа Queen Elizabeth. Какой-нибудь небольшой боеприпас типа GBU-39 можно сделать еще меньше, точней или малозаметней. Но вот повысить дальность действия до уровня полноценной крылатой ракеты никак не получится.Стоит ли это озвученных шести миллиардов фунтов стерлингов? Вопрос, как минимум, сложный. Собственно, сам F-35B нельзя назвать плохой машиной. Он создавался для американских универсальных десантных кораблей с их малым пространством на палубе, где альтернативы для версии «B» действительно нет. Поэтому, как уже справедливо ранее отмечали некоторые эксперты, F-35B стоит каждого цента, потраченного на него, даже если самолет сможет применяться только как штурмовик с ограниченными возможностями самообороны.Однако размеры Queen Elizabeth могли подойти для «катапультных» истребителей, в частности, уже упомянутых F-35C. Пожалуй, самое удивительное в этой истории заключается в том, что далеко не новый французский авианосец, имеющий несравнимо меньшие, чем у «Королевы Елизаветы», габариты, имеет две паровые катапульты C-13F, изготовленные во Франции по американской лицензии. А палубный истребитель Dassault Rafale может похвастаться боевым радиусом 1400 километров, пусть даже и с применением ПТБ.Стоит добавить и другую особенность британского корабля — весьма символическое оборонительное вооружение. Согласно ранее представленным данным, Queen Elizabeth оснастили тремя зенитно-артиллерийскими комплексами Phalanx CIWS, состоящими из РЛС и шестиствольной 20-мм пушки для стрельбы по низколетящим целям. Для отражения атак с моря корабль оборудовали четырьмя 30-мм автоматическими пушками DS30M, а также разными пулеметами. В этом смысле по сравнению с «Королевой Елизаветой» даже «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» выглядит невероятно защищенным кораблем. Вызывают вопросы применение двух надстроек на палубе: такое решение, как минимум, повышает шанс аварий при взлетах, посадках, а также маневрированиях на палубе, а кроме того, данная схема явно не делает корабль дешевле (впрочем, как уже говорили, это вообще не тот случай, где нужно экономить). Но эти трудности меркнут на фоне ограниченных возможностей авиагруппы Queen Elizabeth. С их учетом новые британские авианосцы выглядят так, словно у них протез вместо пресловутой «длинной руки». И рассчитывать на его замену не приходится.