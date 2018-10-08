«Зеро» номер два. Япония создаст новый истребитель
Красная угроза
Несмотря на территориальные споры с Россией из-за Курильских островов, главный региональный противник Японии хорошо известен. Это Поднебесная. Здесь все смешалось в одну кучу: исторические обиды, прицел Китая на абсолютное лидерство в Азии, интересы США. И, конечно, же, обыкновенный политический популизм, характерный вообще для всех стран мира, включая высокоразвитые. Япония привыкла весьма активно отстаивать свои интересы на дипломатической арене. Однако в случае, если страсти выйдут из-под контроля, ставка будет сделана на военно-воздушные силы и, конечно, флот, без которых существование Японии в качестве реальной силы в регионе невозможно.
Воздушные силы самообороны Японии, несмотря на «скромное» наименование, весьма многочисленны и представляют реальную силу. Из открытых источников видно, что ВВС имеют в своем составе примерно 200 истребителей F-15J и F-15DJ, построенных по лицензии. Разные модификации F-4 Phantom II японцы начали выводить из состава воздушного фота еще давно, а новые американские истребители пятого поколения F-35 только начали получать. Основой же боевой авиации Страны восходящего солнца являются истребители Mitsubishi F-2.
Многих смущает его визуальное сходство с F-16. Конечно, «японец» строился на его базе, но фактически перед нами совершенно новый самолет. Достаточно сказать, что F-2 считают первым в мире серийным истребителем, оснащенным РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) — J/APG-1 японской разработки. Относительно небольшой истребитель имеет целых тринадцать точек подвески вооружений и способен нести вооружения, обшей массой более чем в восемь тонн. Сложно найти другую версию F-16, имеющую такие же возможности. Впрочем, за все хорошее приходится платить. Цена одного Mitsubishi F-2 по имеющимся данным составляет 110 миллионов долларов. Это стоимость топ-файтеров поколения 4++ (к которым с некоторыми оговорками можно отнести и сам F-2), а также усредненная цена F-35, хотя сейчас стоимость конкретно версии F-35A снизилась до «неприличного» уровня в 90 миллионов долларов. Что грозит позициям «четверок» на мировом рынке, но речь не об этом.
Пункт назначения — неопределенность
При всех своих достоинствах истребитель F-2 тоже стареет. Рано или поздно его придется менять. Японцы должны получить 42 новых американских F-35A, но этого явно недостаточно для поддержания боеспособности на перспективу. Еще в 2004 году чтобы показать возможности создания передовых военных разработок приняли решение создать собственный истребитель пятого поколения. То есть боевой самолет, построенный с применением технологии стелс. Программу назвали ATD-X, а сам аппарат известен под обозначением X-2 «Синсин» («душа» по-японски). Путевку в жизнь полноразмерный летный экземпляр получил после пресловутого отказа американцев продать Японии F-22. Он — секретное национальное достояние Соединенных Штатов. X-2 впервые поднялся в небо 22 апреля 2016 года. СМИ сообщали, что взлетный вес X-2 составляет тринадцать тонн, что довольно много. Для сравнения, сопоставимый по габаритам Saab JAS 39 Gripen имеет нормальную взлетную массу 8,5 тонн. Впрочем, истребители пятого поколения вообще никогда не были легкими. Масса пустого F-35С, например, составляет нескромные 14,5 тонн.
Но важнее в данном случае не предполагаемые характеристики: они могут сильно меняться по мере разработки машины. Имеет значение, прежде всего, подход. После первого полета X-2 многие средства массовой информации поспешили назвать самолет «прототипом истребителя пятого поколения». Но это не верно. Перед нами — демонстратор технологий. По своему назначению его можно сравнить с довольно необычным экспериментальным Су-47, хотя и эта аналогия будет не очень правильной.
Программа ATD-X шла очень медленно: неудивительно, что некоторые эксперты стали воспринимать X-2 даже не как средство для отработки перспективных технических решений, а в качестве политического рычага давления на США с целью продажи вожделенных «Рапторов». Окончательно «похоронить» программу X-2 могли планы Lockheed Martin создать гибрида F-22 и F-35 специально для японцев. Не стоит забывать и то, Northrop Grumman Corporation вознамеривалась воскресить YF-23: теперь уже в версии для сил самообороны.
Восточный удар в спину
Тем удивительнее оказалась новость, которую сообщил со ссылкой на японскую газету «The Mainichi» блог bmpd, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий. Издание рассказало, что в Министерстве обороны Японии все же решили разработать новый истребитель для замены в Военно-воздушных силах самообороны истребитель Mitshubishi F-2. Проект создания нового самолета планируют включить в следующую пятилетнюю среднесрочную программу обороны, которую примут в конце года. Иностранные компании смогут принять активное участие в разработке новой машины, однако важно учесть то, что это, судя по всему, должен быть именно японский истребитель. Министерство надеется на применение на новом самолете основных компонентов японской разработки, например, двигателя. Так что новый самолет должен быть в гораздо большей степени национальным, чем F-2.
Еще интересней другое. В качестве причины того, что Япония взялась за активную разработку собственного истребителя нового поколения, назван тот факт, что «ранее выдвинутые предложения трех американских и британских компаний не соответствовали требованиям министерства и планируемым затратам». Конечно, если программы создания будущего национального истребителя будут идти идеально (что представить почти невозможно, так как технические риски невероятно велики), то «родной» истребитель и впрямь может оказаться дешевле для Японии, чем некий гибрид от Lockheed Martin.
Но в действительности разработка самолета может обойтись в десятки миллиардов в пересчете на доллары. Не стоит забывать, что стоимость программы разработки F-35 составила баснословные 55 миллиардов долларов. А ведь опыта у янки были побольше, чем у Страны Восходящего Солнца. Если говорить откровенно, перспективный истребитель пятого поколения должен стать вообще первым полноценным японским боевым самолетом со времен Второй мировой войны. У Японии в свое время был условно национальный Mitsubishi F-1, однако этот истребитель-бомбардировщик построили на базе учебного T-2. И нельзя сказать, чтоб F-1 был популярной машиной.
Причина, по которой Япония решилась создать свой истребитель, кроется совсем не в недостатках существующих (или перспективных) зарубежных самолетов. Будущая машина призвана поддержать национальное авиастроение и сделать Японию максимально независимой от политики США. То есть, страна начала постепенно «отгребать» от Соединенных Штатов и, нужно полагать, не в последнюю очередь это обусловлено протекционистской риторикой Дональда Трампа.
Что будет, когда власть в Америке сменится? Здесь все зависит от того, как далеко зайдет наследник «Синсин». Согласно имеющимся данным, Министерство обороны инвестировало примерно два миллиарда долларов в проведение НИОКР по двигателю и электронным системам для истребителей следующего поколения в период с 2009 по 2018 годы. Сейчас проходит стендовые испытания новый двигатель IHI XF9-1, конструкция которого может послужить основой для двигателя нового самолета. В общем и целом, перспективный японский истребитель видится более реалистичным, нежели представленный ранее Tempset, создаваемый совместными усилиями британских и итальянских специалистов. Судя по всему, Япония твердо вознамерилась получить бескомпромиссного воздушного бойца в довесок к F-35, который многие видят прежде всего как истребитель-бомбардировщик.
Несмотря на территориальные споры с Россией из-за Курильских островов, главный региональный противник Японии хорошо известен. Это Поднебесная. Здесь все смешалось в одну кучу: исторические обиды, прицел Китая на абсолютное лидерство в Азии, интересы США. И, конечно, же, обыкновенный политический популизм, характерный вообще для всех стран мира, включая высокоразвитые. Япония привыкла весьма активно отстаивать свои интересы на дипломатической арене. Однако в случае, если страсти выйдут из-под контроля, ставка будет сделана на военно-воздушные силы и, конечно, флот, без которых существование Японии в качестве реальной силы в регионе невозможно.
Воздушные силы самообороны Японии, несмотря на «скромное» наименование, весьма многочисленны и представляют реальную силу. Из открытых источников видно, что ВВС имеют в своем составе примерно 200 истребителей F-15J и F-15DJ, построенных по лицензии. Разные модификации F-4 Phantom II японцы начали выводить из состава воздушного фота еще давно, а новые американские истребители пятого поколения F-35 только начали получать. Основой же боевой авиации Страны восходящего солнца являются истребители Mitsubishi F-2.
Многих смущает его визуальное сходство с F-16. Конечно, «японец» строился на его базе, но фактически перед нами совершенно новый самолет. Достаточно сказать, что F-2 считают первым в мире серийным истребителем, оснащенным РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) — J/APG-1 японской разработки. Относительно небольшой истребитель имеет целых тринадцать точек подвески вооружений и способен нести вооружения, обшей массой более чем в восемь тонн. Сложно найти другую версию F-16, имеющую такие же возможности. Впрочем, за все хорошее приходится платить. Цена одного Mitsubishi F-2 по имеющимся данным составляет 110 миллионов долларов. Это стоимость топ-файтеров поколения 4++ (к которым с некоторыми оговорками можно отнести и сам F-2), а также усредненная цена F-35, хотя сейчас стоимость конкретно версии F-35A снизилась до «неприличного» уровня в 90 миллионов долларов. Что грозит позициям «четверок» на мировом рынке, но речь не об этом.
Пункт назначения — неопределенность
При всех своих достоинствах истребитель F-2 тоже стареет. Рано или поздно его придется менять. Японцы должны получить 42 новых американских F-35A, но этого явно недостаточно для поддержания боеспособности на перспективу. Еще в 2004 году чтобы показать возможности создания передовых военных разработок приняли решение создать собственный истребитель пятого поколения. То есть боевой самолет, построенный с применением технологии стелс. Программу назвали ATD-X, а сам аппарат известен под обозначением X-2 «Синсин» («душа» по-японски). Путевку в жизнь полноразмерный летный экземпляр получил после пресловутого отказа американцев продать Японии F-22. Он — секретное национальное достояние Соединенных Штатов. X-2 впервые поднялся в небо 22 апреля 2016 года. СМИ сообщали, что взлетный вес X-2 составляет тринадцать тонн, что довольно много. Для сравнения, сопоставимый по габаритам Saab JAS 39 Gripen имеет нормальную взлетную массу 8,5 тонн. Впрочем, истребители пятого поколения вообще никогда не были легкими. Масса пустого F-35С, например, составляет нескромные 14,5 тонн.
Но важнее в данном случае не предполагаемые характеристики: они могут сильно меняться по мере разработки машины. Имеет значение, прежде всего, подход. После первого полета X-2 многие средства массовой информации поспешили назвать самолет «прототипом истребителя пятого поколения». Но это не верно. Перед нами — демонстратор технологий. По своему назначению его можно сравнить с довольно необычным экспериментальным Су-47, хотя и эта аналогия будет не очень правильной.
Программа ATD-X шла очень медленно: неудивительно, что некоторые эксперты стали воспринимать X-2 даже не как средство для отработки перспективных технических решений, а в качестве политического рычага давления на США с целью продажи вожделенных «Рапторов». Окончательно «похоронить» программу X-2 могли планы Lockheed Martin создать гибрида F-22 и F-35 специально для японцев. Не стоит забывать и то, Northrop Grumman Corporation вознамеривалась воскресить YF-23: теперь уже в версии для сил самообороны.
Восточный удар в спину
Тем удивительнее оказалась новость, которую сообщил со ссылкой на японскую газету «The Mainichi» блог bmpd, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий. Издание рассказало, что в Министерстве обороны Японии все же решили разработать новый истребитель для замены в Военно-воздушных силах самообороны истребитель Mitshubishi F-2. Проект создания нового самолета планируют включить в следующую пятилетнюю среднесрочную программу обороны, которую примут в конце года. Иностранные компании смогут принять активное участие в разработке новой машины, однако важно учесть то, что это, судя по всему, должен быть именно японский истребитель. Министерство надеется на применение на новом самолете основных компонентов японской разработки, например, двигателя. Так что новый самолет должен быть в гораздо большей степени национальным, чем F-2.
Еще интересней другое. В качестве причины того, что Япония взялась за активную разработку собственного истребителя нового поколения, назван тот факт, что «ранее выдвинутые предложения трех американских и британских компаний не соответствовали требованиям министерства и планируемым затратам». Конечно, если программы создания будущего национального истребителя будут идти идеально (что представить почти невозможно, так как технические риски невероятно велики), то «родной» истребитель и впрямь может оказаться дешевле для Японии, чем некий гибрид от Lockheed Martin.
Но в действительности разработка самолета может обойтись в десятки миллиардов в пересчете на доллары. Не стоит забывать, что стоимость программы разработки F-35 составила баснословные 55 миллиардов долларов. А ведь опыта у янки были побольше, чем у Страны Восходящего Солнца. Если говорить откровенно, перспективный истребитель пятого поколения должен стать вообще первым полноценным японским боевым самолетом со времен Второй мировой войны. У Японии в свое время был условно национальный Mitsubishi F-1, однако этот истребитель-бомбардировщик построили на базе учебного T-2. И нельзя сказать, чтоб F-1 был популярной машиной.
Причина, по которой Япония решилась создать свой истребитель, кроется совсем не в недостатках существующих (или перспективных) зарубежных самолетов. Будущая машина призвана поддержать национальное авиастроение и сделать Японию максимально независимой от политики США. То есть, страна начала постепенно «отгребать» от Соединенных Штатов и, нужно полагать, не в последнюю очередь это обусловлено протекционистской риторикой Дональда Трампа.
Что будет, когда власть в Америке сменится? Здесь все зависит от того, как далеко зайдет наследник «Синсин». Согласно имеющимся данным, Министерство обороны инвестировало примерно два миллиарда долларов в проведение НИОКР по двигателю и электронным системам для истребителей следующего поколения в период с 2009 по 2018 годы. Сейчас проходит стендовые испытания новый двигатель IHI XF9-1, конструкция которого может послужить основой для двигателя нового самолета. В общем и целом, перспективный японский истребитель видится более реалистичным, нежели представленный ранее Tempset, создаваемый совместными усилиями британских и итальянских специалистов. Судя по всему, Япония твердо вознамерилась получить бескомпромиссного воздушного бойца в довесок к F-35, который многие видят прежде всего как истребитель-бомбардировщик.
- Автор:
- Илья Легат
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