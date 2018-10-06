Украина из-за манёвров закроет часть Азовского моря

Мы здесь возле Ялты немного постреляем на всякий случай,

Минобороны Украины намерено закрыть часть акватории Азовского мора в связи с проведением там артиллерийских стрельб, передает РИА Новости сообщение украинского журналиста Андрея Клименко.написал Клименко в «Фейсбуке».По его данным, учение ВСУ с артиллерийской стрельбой пройдет с 9 по 12 октября.Журналист также указал координаты закрытой зоны и промежутки времени, в течение которых будут выполняться стрельбы.Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщал, что вооруженные силы планирует провести в Азовском море масштабные маневры.Напомним, последний раз участок Азовского моря ВСУ закрывали в августе. Тогда тренировки войск проходили в районе Мариуполя. Представитель украинского флота Олег Чалик пояснил журналистам значение термина «закрытая зона»: это значит, что непосредственно перед выполнением стрельб «создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там не было».Недавно Киев заявил о наращивании своего присутствия в Азовском море и строительстве там военно-морской базы. В подтверждении серьезности своих намерений в Бердянск через Керченский пролив было направлено в сопровождении буксира судно A500 «Донбасс», которое, по словам украинского командования, должно стать основой создаваемой базой.