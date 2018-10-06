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Украина из-за манёвров закроет часть Азовского моря

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Минобороны Украины намерено закрыть часть акватории Азовского мора в связи с проведением там артиллерийских стрельб, передает РИА Новости сообщение украинского журналиста Андрея Клименко.




Мы здесь возле Ялты немного постреляем на всякий случай,
написал Клименко в «Фейсбуке».

По его данным, учение ВСУ с артиллерийской стрельбой пройдет с 9 по 12 октября.

Журналист также указал координаты закрытой зоны и промежутки времени, в течение которых будут выполняться стрельбы.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщал, что вооруженные силы планирует провести в Азовском море масштабные маневры.



Напомним, последний раз участок Азовского моря ВСУ закрывали в августе. Тогда тренировки войск проходили в районе Мариуполя. Представитель украинского флота Олег Чалик пояснил журналистам значение термина «закрытая зона»: это значит, что непосредственно перед выполнением стрельб «создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там не было».

Недавно Киев заявил о наращивании своего присутствия в Азовском море и строительстве там военно-морской базы. В подтверждении серьезности своих намерений в Бердянск через Керченский пролив было направлено в сопровождении буксира судно A500 «Донбасс», которое, по словам украинского командования, должно стать основой создаваемой базой.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org, www.facebook.com
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61 комментарий
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  1. _Kotegpushisteg_
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:22
    +1
    какие суда интересно будут участвовать bully как на фото броненосец гетман порошенко
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 08:45
      +6
      Цитата: _Kotegpushisteg_
      какие суда интересно будут участвовать bully как на фото броненосец гетман порошенко

      Да там недавно США передало Порошенко "бесплатно" два катера сторожевика списанных с баланса ..Вот этот ,праздник для них явно.!

      Очень знаковое фото об "окраинском флоте"..
      1. Vard
        Vard Сегодня, 08:53
        0
        Я чего не понял... Где Ялта.. а где Азовское море ?
        1. DEZINTO
          DEZINTO Сегодня, 08:58
          +9
          У них там действительно есть своя Ялта, посёлок городского типа...
          1. рич
            рич Сегодня, 10:26
            +4
            DEZINTO (Николай) : У них там действительно есть своя Ялта, посёлок городского типа..

            Доброго дня, Коля hi
            Предлагаю украинскомиу правительству переименовать данный участок территории в Крым.
            Отличный способ заявить на весь мир, что Крым снова стал частью незалежной laughing
            1. DEZINTO
              DEZINTO Сегодня, 10:28
              +1
              Предлагаю украинскомиу правительству переименовать данный участок территории в Крым.

              Привет Дмитрий hi
              Ну давай накинь им ещё идей !, laughing За ними станица, щас быстренько новую историю напишут...и учебники выпустят не успеешь оглянутся!....))
              1. SerB60
                SerB60 Сегодня, 10:47
                +2
                И окажется что Сталин именно там встречался с Рузвельтом и Черчилем.))
    2. LSA57
      LSA57 Сегодня, 09:18
      +7
      Цитата: _Kotegpushisteg_
      как на фото броненосец гетман порошенко

      после модернизации

      примет участие и это
      1. DEZINTO
        DEZINTO Сегодня, 09:20
        +4
        Ёёё лы палы! всё серьёзно! Может сдадимся пока не поздно ?

        Этих ребят лучше не злить, а то они свой гимн петь начнут, и тогда прям в петлю лезешь - психическая атака называется - ага! sad Я слышал, это жуть а не гимн lol
        1. LSA57
          LSA57 Сегодня, 12:22
          0
          Цитата: DEZINTO
          Ёёё лы палы! всё серьёзно! Может сдадимся пока не поздно ?

          пора... sad
          тут такое..
      2. bratchanin3
        bratchanin3 Сегодня, 10:28
        +1
        Ну что вы ржачку то все устроили?! Над убогими нельзя смеяться, грех это!
  2. Тралл
    Тралл Сегодня, 08:22
    +5
    Вот и открылась тайна, зачем "Корец" притащил "Донбасс".
    Это мишень smile
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 08:28
      +2
      Цитата: Тралл
      Вот и открылась тайна, зачем "Корец" притащил "Донбасс".
      Это мишень smile

      Керченский мост у них мишень...Жаба душит их! Только за сентябрь по мосту проследовало около 500 тыс автомобилей , а когда ж\д путь откроют..
      1. LSA57
        LSA57 Сегодня, 08:35
        +1
        Цитата: Дед Пихто
        Цитата: Тралл
        Вот и открылась тайна, зачем "Корец" притащил "Донбасс".
        Это мишень smile

        Керченский мост у них мишень...Жаба душит их! Только за сентябрь по мосту проследовало около 500 тыс автомобилей , а когда ж\д путь откроют..

        один пролёт уронили request request sad
        1. Дед Пихто
          Дед Пихто Сегодня, 08:38
          +7
          Цитата: LSA57
          один пролёт уронили

          Ну бывает и что..? Может специально .чтобы хохлов потролить у них и так сплошная безнадега впереди (пусть порадуются))).. wassat
          1. LSA57
            LSA57 Сегодня, 08:47
            0
            Цитата: Дед Пихто
            Цитата: LSA57
            один пролёт уронили

            Ну бывает и что..? Может специально .чтобы хохлов потролить у них и так сплошная безнадега впереди (пусть порадуются))).. wassat

            да хоть и не специально. надо ведь порадовать "небратьев" совсем перемоги кончились laughing laughing
        2. Ros 56
          Ros 56 Сегодня, 09:14
          +6
          Как уронили, так и поднимут, правда кого-то премии лишат, но это уже его личные проблемы. hi
          1. LSA57
            LSA57 Сегодня, 10:57
            0
            Цитата: Ros 56
            Как уронили, так и поднимут, правда кого-то премии лишат, но это уже его личные проблемы.

            дык я не за наших. пущай получат што заслужили. яч за шумеров рад. за столько лет камланья.... laughing
            вот я бы подарил этот пролёт петюне laughing
    2. LSA57
      LSA57 Сегодня, 08:31
      +3
      Цитата: Тралл
      Вот и открылась тайна, зачем "Корец" притащил "Донбасс".
      Это мишень smile

      не долго музыка играла laughing laughing
      фсё "тайное" стало явным laughing
    3. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 09:36
      +1
      Цитата: Тралл
      Вот и открылась тайна, зачем "Корец" притащил "Донбасс".
      Это мишень smile

      Точно мишень lol
      Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан» Каспийской флотилии (КФл) в ходе учения нанесли удар по условному противнику крылатыми ракетами комплекса «Калибр-НК»,
  3. Серж Горелый
    Серж Горелый Сегодня, 08:25
    +1
    .Мы здесь возле Ялты немного постреляем на всякий случай,
    написал Клименко в «Фейсбуке».

    У пана Клименко смотрю нелады с географией.... Севастополь, я так понимаю, на Японском море?
    1. Дмитрий Потапов
      Дмитрий Потапов Сегодня, 08:32
      +1
      Я тоже ненароком засомневался посмотрел карту,все нормально,с такой "географией," они скоро Вашингтон возьмут.
    2. Jerk
      Jerk Сегодня, 08:37
      +5
      Ялта есть под Мариком))) Кстати, вон она и на карте
      ПиСи: а у укропов это просто конвульсии. Скоро денонсация договора о дружбе, а это автоматом закрывает укропу проход под мостом wink
      1. Серж Горелый
        Серж Горелый Сегодня, 08:43
        +2
        Спасибо, не знал. А насчёт прохода под мостом - всё равно пропускать будем, нам статус внутреннего водоёма двух государств - выгоден, иначе " партнёры" поналезут.
        1. Jerk
          Jerk Сегодня, 08:50
          +1
          Военные суда - наврядли. А торговые - конечно, это деньги за проводку.
          1. LSA57
            LSA57 Сегодня, 09:21
            +1
            Цитата: Jerk
            Военные суда - наврядли.

            там глубины максимум 15м. сильные "военные" там нас напугают laughing
        2. SerB60
          SerB60 Сегодня, 10:58
          +1
          Серж Горелый А как они полезут? Там, в Керченском проливе, будут наши территориальные воды с исключительной экономической зоной, кто их пустит? РФ наоборот разрыв Договора выгоден.
          1. LSA57
            LSA57 Сегодня, 11:16
            0
            Цитата: SerB60
            РФ наоборот разрыв Договора выгоден.

            да как то laughing
            1. Jerk
              Jerk Сегодня, 11:47
              0
              А. Родной мариупольский новостной портал под управлением Каломойского laughing Они раньше всех прочухали, как город к Майдану относится - нафиг закрыли комментарии еще ранней весной, а то там на такие вот их новости так город реагировал fellow
    3. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 08:55
      0
      Японское море это там где Влаливосток)))
      1. LSA57
        LSA57 Сегодня, 10:58
        +1
        Цитата: Бультерьер
        Японское море это там где Влаливосток)

        спросите у псаки. она про моря ФСЁ знает laughing
    4. 30 вис
      30 вис Сегодня, 10:27
      +3
      У них своя Ялта , есть и Урзуф и разные другие посёлки и городки с Крымскими названиями только всё это на Азовском море ..... Греков из Крыма переселяли вот они и сохраняли названия своих родных мест . Причем выходцы из крымских городов и сел селились отдельно друг от друга, образуя кварталы в поселеньях, которым предоставляли названия родных сел. Так появились в Приазовье свои Ялта, Урзуф, Старый Крым, Карань, Ласпи, Мангуш, Сартана. Святитель Игнатий, митрополит Готфейский и Кефайский, основатель города Мариуполя, верный сын Православной Церкви и сотрудник великого Суворова, – духовный вождь греков Причерноморья. Он вывел из татарского духовного плена более 30 тысяч православных греков, армян и грузин, которые, поселившись в Приазовье, могли с того времени свободно исповедовать свою веру и сохранять свою культуру под покровительством православной Российской империи.
      1. LSA57
        LSA57 Сегодня, 11:01
        +1
        Цитата: 30 вис
        У них своя Ялта ,

        а у нас....
        https://shkolazhizni.ru/world/articles/73116/
        1. Терский
          Терский Сегодня, 11:24
          +1
          Цитата: LSA57
          а у нас...

          laughing До Челябинской области все равно не дотянетесь
          Кстати, с Каталы - 06 началась моя служба в рядах....Так что смело заявляю есть там Варна и Лейпциг. Мало того В Челябе есть и Париж, ну и конечно Эйфелева башня
          yes
  4. Теренин
    Теренин Сегодня, 08:26
    0
    Минобороны Украины намерено закрыть часть акватории Азовского мора в связи с проведением там артиллерийских стрельб, ...
    Они реально,что ли там, все завербованные спецслужбами России? Или без мозгов?
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 08:40
      0
      Цитата: Теренин
      Они реально,что ли там, все завербованные спецслужбами России? Или без мозгов?

      Цитата: Теренин
      Они реально,что ли там, все завербованные спецслужбами России? Или без мозгов?

      мосх вынесло когда парашкин "адмиралов" им присвоил
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:44
      -1
      теренин- hi и то ,и другое,и третье-ещё и алкоголики,тем более ,алкоголики с оружием belay
  5. LSA57
    LSA57 Сегодня, 08:29
    +3
    Минобороны Украины намерено закрыть часть акватории Азовского мора в связи с проведением там артиллерийских стрельб,

    "Молотами" струлять будут? флаг им в руки laughing laughing
  6. военный пенсионер
    военный пенсионер Сегодня, 08:38
    0
    А ведь у безбашенных пьяных укрофашистов может возникнуть идея "пульнуть по мосту или Ейской авиабазе".
    А потом заявить об ошибке наводчиков...
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 08:58
      +3
      Цитата: военный пенсионер
      А потом заявить об ошибке наводчиков...

      ошибка выльется в окончание "государство уркаина"
      предупреждение перед ЧМ было.
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:42
    +1
    решили немного пообезьянничать,видать хозяин разрешил выстрелить в сторону России дюжину просроченных снарядов fool украинские учения это всегда опасность для самих украинцев,этакие большие дети с гадким характером ,ещё и вооружённые,и оттого агрессивные не в меру.
    1. DEZINTO
      DEZINTO Сегодня, 08:46
      0
      украинские учения это всегда опасность для самих украинцев

      Вот именно, если там в ходе этих учений что нибудь утопнет.... кто будет виноват ?
      И кстати как там насчёт наблюдателей? Они уже нагнали толпу еврообсерешников? или всем пофиг? winked
  8. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 08:46
    +4
    В принципе надо отдать должное нашим оппонентам из ЦРУ и Госдепа. Взяв под свое крыло СБУ в 2014 они, получив люлей на Донбассе, практически из проигрышной ситуации смогли за 4 года вытянуть этого монстра. Если отбросить все бесконечные комментарии про американские "пуканы" и "памперсы", то становятся очевидными очень неприятные вещи. Украинскую военщину, несмотря на все проблемы подняли, перевооружили, поражает последовательность и продуманность и бескомпромиссность действий американских кураторов по стравливанию двух народов. Наверное проще нашу группировку на черном море держать в напряжении, чем в свое время армии ДНР взять практически пустой Мариуполь и азовское побережье и выйти на свои законные границы области
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 08:58
      +2
      Взять можно,удержать нет. Тактически это потом аукнулось бы огромными проблеммами и это я мягко выразился.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 10:58
        0
        Мариуполь отдали укропам, чтобы Ахметов мог вывозить свою металлургическую продукцию, не попадая под санкции. Капитализьм, однако. Бизнес, ничего личного.
        1. Бультерьер
          Бультерьер Сегодня, 11:42
          +1
          На тот момент хотелки Ахметова и прочее вообще мало кого волновали. Так что это бред. Если бы перемирие не объявили ВСУ и добробаты жестко ополчение бы проредили. Там всю ситуацию надо смотреть где то в промежутке минимум двух недель. Сами вспомните или почитайте , про то что было в эти дни.
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 09:00
      0
      Цитата: Житель Урала
      то становятся очевидными очень неприятные вещи. Украинскую военщину, несмотря на все проблемы подняли, перевооружили, поражает последовательность и продуманность и бескомпромиссность действий американских кураторов по стравливанию двух народов

      Вооружают , как и игиловцев ,косовцев , албанцев и т.д. Россия тоже не сидит сложа руки в ДНР и прочих направлениях.. soldier
      Прямой военный конфликт России не выгоден ..Будем действовать, как запад в 80-90 х подрыв изнутри.
    3. samarin1969
      samarin1969 Сегодня, 09:03
      -1
      "Наверное проще нашу группировку на черном море держать в напряжении, чем в свое время армии ДНР взять практически пустой Мариуполь и азовское побережье и выйти на свои законные границы области"
      Наверное, это сейчас поняли все...А два года назад, на ВО, "легковерующие" в "красные линии" долбали вот за такие мнения...
      Сейчас ждём полнопрофильных НАТОвских структур от границ Белгорода до Азово-Черноморского региона. А все "международные конвенции" по Украине не работают. МВФ, например, продолжает работать с Украиной несмотря на боевые действия....А вы правы, всё началось с "Мариуполя".
      1. Бультерьер
        Бультерьер Сегодня, 09:13
        +3
        Взяв город, нудно потом его оборонять. Все побережье и все направления. Построить полноценные оборонительные сооружения,насытить все их артилерией и техникой. Людьми. Минировать все,что можно ибо такого количества людей там просто нет, даже на передовую линию обороны. Как факт пришлось бы снимать с самых опасных участков силы. И т.д. И т.п. Взяв этот город лично я думаю, республики бы в последствии скорее всего или полностью разбили или же понесли такие потери,что сам факт их существования был бы сейчас под сомнением. Посмотрите на карту выше,вы примерно представляете сколько сил надо, что бы это все удержать?
      2. Голован Джек
        Голован Джек Сегодня, 09:27
        0
        Цитата: samarin1969
        Сейчас ждём полнопрофильных НАТОвских структур от границ Белгорода до Азово-Черноморского региона

        Блин... и это с самого утра sad Хотя - насколько я понимаю, алармизм на ВО, в общем, приветствуется.

        Ждите. До морковкина заговенья yes
    4. пищак
      пищак Сегодня, 11:03
      +1
      Цитата: Житель Урала
      В принципе надо отдать должное нашим оппонентам из ЦРУ и Госдепа. Взяв под свое крыло СБУ в 2014 они, получив люлей на Донбассе, практически из проигрышной ситуации смогли за 4 года вытянуть этого монстра. Если отбросить все бесконечные комментарии про американские "пуканы" и "памперсы", то становятся очевидными очень неприятные вещи. Украинскую военщину, несмотря на все проблемы подняли, перевооружили, поражает последовательность и продуманность и бескомпромиссность действий американских кураторов по стравливанию двух народов. Наверное проще нашу группировку на черном море держать в напряжении, чем в свое время армии ДНР взять практически пустой Мариуполь и азовское побережье и выйти на свои законные границы области

      hi Взяли бы ополченцы Мариуполь, и как бы потом ахметовские( рассматривайте ту непростую военно-политическо-олигархоэкономическую "ситуацию" комплексно, со всеми её подоплеками, а не лишь "в лоб"! Если в Днепропетровской и Запорожской области господствовавшая там коломойская "финансово-промышленная группа" из собственных меркантильных интересов однозначно поддерживала "евромайдан" и поэтому все антимайдановские и пророссийские выступления в этих областях были жестоко подавлены, то в Донецкой и Луганской областях доминировали ахметовцы, которые в своих меркантильных интересах "раскладывали яйца по разным корзинам", "и нашим, и вашим"-ориентировались и на Запад и на российские рынки сбыта своей продукции, не говоря уж об, само-собой, украинских рынках сбыта, поэтому в Донецкой и Луганской областях антимайдановское и пророссийское движение поддерживалось местными ахметовскими, в основном, ФПГ, а не было, задавлено в зародыше, как по всей Восточной Украине!) предприятия отгружали свою продукцию на экспорт??! smile
      Р.S. То же и с российским олигархатом request , ему совершенно не нужен был перенос в Россию ультрапассионарной Русской Весны с Восточной Украины( крымчане, преимущественно ориентированные на сферу обслуживания, частного отдыха, лечебниц и туризма, выступали "немного не с такими" радикально"пролетарскими" лозунгами, да и угроза потери ВМБ и стратегического проигрыша американцам на Чёрном море побудили, буквально "загнанных в угол", российских властителей к быстрым и решительным действиям в Крыму yes ), с её народными, близкими и российским трудящимся, антиолигархическими социалистическими лозунгами, поэтому поддержка российских властей, поднявшемуся под этими лозунгами, населению Восточной Украины вовремя не поступила, давая возможность "коллегам по пизнесу"-украинским олигархам задавить опасные для них всех антиолигархические выступления! Поддерживаемые ныне Россией, так и не сконсолидировавшиеся( виной тому "тёрки" местных "финансово-промышленных групп") ДНР и ЛНР служат "наживкой( как ни печально это для оставшегося и "потэрпающего" в них населения)" на крючке, мешающем нынешней отбандеренной америкосами Украине "срулить" в НАТО.
      В принципе, очаг напряжённости на Донбассе выгоден и Фашингтону( как изматывающий ресурсы России и Украины, "горячий источник" антироссийской агрессии), и украинским олигархам-"жидобандеровцам" и их националистическим бандам, и как ни странно-самой российской власти, ставленникам российского олигархата, как "страшилка" для своего населения, повод для "всеобщей мобилизации перед лицом военной угрозы"-оживления ВПК и "распила" растущего военного бюджета, и места "утилизации" наиболее пассионарной и патриотичной части российского населения-воспринявших прогрессивные идеи Русской Весны, россиян-добровольцев?! ИМХО
  9. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 09:19
    0
    "Прямой военный конфликт России не выгоден ..Будем действовать, как запад в 80-90 х подрыв изнутри."
    С этим я абсолютно согласен. Война двух соседних и братских по крови народа - это самая сокровенная "фиолетовая" мечта Госдепа. А уж что в исторических документах осталось бы тогда - 500 лет потом это бы разбирали. Только и остается что держать свои силы рядом и следить чтобы их всегда было больше. Но американцы будут дальше нагнетать ситуацию. Уж не знаю чем все кончится, воевать категорически нельзя, бездействовать опасно. Надеюсь после постройки СП-2 хоть кормить украинскую элиту перестанут и признают их "нерукопожатными".
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 11:54
      0
      Цитата: Житель Урала
      "Прямой военный конфликт России не выгоден ..Будем действовать, как запад в 80-90 х подрыв изнутри."
      С этим я абсолютно согласен. Война двух соседних и братских по крови народа - это самая сокровенная "фиолетовая" мечта Госдепа. А уж что в исторических документах осталось бы тогда - 500 лет потом это бы разбирали. Только и остается что держать свои силы рядом и следить чтобы их всегда было больше. Но американцы будут дальше нагнетать ситуацию. Уж не знаю чем все кончится, воевать категорически нельзя, бездействовать опасно. Надеюсь после постройки СП-2 хоть кормить украинскую элиту перестанут и признают их "нерукопожатными".

      не понял, почему минусы?? кто поставил, ВПЕРЁД нав куев!!!!!! только там никто не ждёт request
      пообщайтесь ещё раз с "друзьями и "родственниками"
      расскажут кто и как виноват
  10. Товарищ Берия
    Товарищ Берия Сегодня, 09:22
    0
    Закрывают в пределах 12-тимильной зоны. Типа свои территориальные воды..

    Опять перемога. laughing
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:43
    0
    Мы здесь возле Ялты немного постреляем на всякий случай,
    И, что? Какой реакции ждете - испуга или ответной стрельбы? Все ваши "стрельбы" в конечном итоге заканчиваются неприятностями если не для других, то для себя точно.
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 12:03
      0
      Цитата: rotmistr60
      спуга или ответной стрельбы?

      испугали... ежли им оружие дать... sad
  12. askort154
    askort154 Сегодня, 10:17
    +1
    Мы здесь возле Ялты немного постреляем на всякий случай,
    написал Клименко в «Фейсбуке»

    Дешёвый пиар. Курортный город Ялту знают не только в России.
    Но совсем немногие знают о её "тёзке" , малоизвестном посёлке, недалеко от Бердянска.
    Так что, у Клименко вместо пиара, получился обычный хохляцкий "пук". fool
  13. сирота 63
    сирота 63 Сегодня, 11:00
    +3
    laughing Ночная волна тихо плескала о борт малого ракетного корабля Черноморского флота ВМФ России "Мираж", мирно дремавшего на рейде Севастополя.Трое вахтенных пошли на корму, чтобы тихонько покурить, и встретили там боцмана, который неторопливо смолил трубку, прислонившись к установке АК-176.
    — Михалыч, расскажи что-нибудь интересное! — попросили матросы старого боцмана.
    Михалыч задумчиво почесал грудь, смахнув с нее пару ракушек, и пыхнул трубкой:
    — Море хранит немало удивительных тайн, салаги. Вы когда-нибудь слышали про украинские бронекатера-призраки?
    — Нет, — невольно поежились матросы.
    — Так слушайте. Это очень таинственная история. Однажды украинский военный рейдер, удачно переделанный из старой турецкой шхуны, взял на абордаж маленький безоружный крымский сейнер, который ловил тюльку в разрешенном районе. Много оскорблений и издевательств пришлось пережить нашим рыбакам. От них требовали и сжечь российский флаг, и принять украинское гражданство, и начать скакать на палубе, но ни один из них не сдвинулся с места.
    И тогда командир украинского рейдера приказал своим подручным выбросить весь рыбацкий улов, все шесть тонн тюльки, в море. Рыбаки побледнели — весь нелегкий труд уничтожался на их глазах, а ведь рыба для рыбака — это жизнь.
    И тут на мостик сейнера медленно поднялся старый седой капитан, взял он свой старый, еще советский "матюгальник" и громко проклял весь украинский военно-морской флот. И не успели последние слова проклятия улететь со свежим морским ветром, как обводы и покраска у всех украинских военных кораблей вдруг сделались радиопоглощающими, их геометрия — специальной, а сами они вместе с экипажами стали полностью невидимыми. И не только для российского флота, но и вообще.
    — Как это?— ахнули слушатели. — Совсем?!
    — Совсем, — сурово кивнул боцман. — С тех пор никто украинский военно-морской флот в упор не видит. И будет он таким, пока они не выловят и не вернут крымским рыбакам те шесть тонн тюльки. И не любой тюльки, а именно тех самых рыбок. А их в шести тоннах было ровно триста тысяч штук.
    И с тех пор многие слышат в ночном море тоскливые протяжные стоны: "Слава Украине". Говорят, это украинский невидимый военный флот носится по волнам, пытаясь отыскать тех самых тюлек.
    - Вот такая морская легенда, салаги. Ладно, уже скоро четыре утра — готовьтесь сменяться с вахты.
    ………………
    Начинало светать. Зевающий кок выбросил за борт ракетного корабля вчерашние очистки и отправился на камбуз готовить завтрак.
    — Кляты москали! — прошипел командир бронекатера U-177 "Кременчуг", машинально стряхивая с кителя картофельную кожуру, хотя она свободно пролетела сквозь него и сквозь катер и теперь покачивалась внизу на волнах, хорошо видная через полупрозрачную дымку корпуса бронекатера.
    Командир U-177 хотел было злобно плюнуть в российский ракетный корабль невидимой слюной, как получил сообщение, что катер U-175 "Бердянськ" засек большой косяк тюльки, мордами похожей на ту самую, и немедленно отдал приказ: "Полный вперед".
    Невидимый экипаж дружно взмахнул невидимыми веслами, и невидимый бронекатер рванул на перехват.
    Автор Green Tea
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 11:58
      0
      ШЕДЕВРАЛЬНО!!!! laughing good
  14. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 11:04
    +1
    " Мы здесь возле Ялты немного постреляем на всякий случай..."
    Много всё равно не получится...
  15. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 12:18
    0
    Помнится на одном из учений в 2001 году укропы завалили гражданский самолёт ТУ-154 летевший из Тель-Авива в Новосибирск. Так что учитывая то, что есть угроза всему живому находящемуся поблизости от этих учений, не мешало бы для профилактики обеспечить контрбатарейные мероприятия и накрыть этих стрелков в случае "неправильной" стрельбы.